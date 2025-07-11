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Иван Скориков: Трамп согласился поддерживать Украину, чтобы Европа успела подготовиться к войне с Россией

Иван Скориков: Трамп согласился поддерживать Украину, чтобы Европа успела подготовиться к войне с Россией - 11.07.2025 Украина.ру

Иван Скориков: Трамп согласился поддерживать Украину, чтобы Европа успела подготовиться к войне с Россией

Как бы украинские власти ни приспосабливались к новым условиям, наши удары по ТЦК спровоцируют для управленческий коллапс в их мобилизационной системе, который продлится в ближайшие месяцы. Это даст нам еще больше возможностей на фронте, считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2025-07-11T07:00

2025-07-11T07:00

2025-07-11T07:00

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владимир зеленский

иван скориков

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тцк

нато

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее появилась информация, что армия Россия вывела из строя 30 из 300 зданий ТЦК в разных регионах Украины. Представители киевского режима заявили, что в ближайшее время мобилизационные процессы в стране будут переформатированы. Некоторые услуги планируют предоставлять дистанционно, а сами военкоматы предполагается рассредоточить.- Иван, как думаете, сколько еще продлится эффект от этих атак, прежде чем противник сумеет к ним приспособиться?- Часть украинского общества восприняла удары по ТЦК с нескрываемой радостью. Особенно мужчины призывного возраста. Ненависть к военкомам там возрастает, никакие пропагандистские средства сделать с ней ничего не могут.Конечно, киевский режим показал, что может эффективно приспосабливаться к меняющимся условиям войны и общественным настроениям. В ближайшие месяцы Украина займется изменением системы призыва. На мой взгляд, они перейдут на систему, на которую уже давно перешли украинские спецслужбы: их административные учреждения будут рассеяны и перейдут в подпольное состояние. Классических военкоматов там уже не будет, сотрудники ТЦК перейдут на удаленную координацию между собой.Это затруднит нам возможности их массового уничтожения, когда они будут скапливаться в одной точке. Насильственная мобилизация продолжится.- Есть ли риск, что наши удары по ТЦК помогут киевскому режиму улучшить систему мобилизации, покончив с коррупцией и приписками?- Такого риска я не вижу. Коррупция – это сущность украинского государства и неотъемлемая часть общественной жизни. Более того, из-за ударов по ТЦК коррупция может усилиться.Военкомат, куда призывник приносит свои документы – это учреждение, где стоят камеры. А если вся система перейдет на удаленный режим работы, когда военнообязанных будут доставлять в лес или частное домовладение, то дать взятку тцкшникам будет гораздо проще, потому что способов контроля будет меньше, чем в административных зданиях.Зеленский кичится своими успехами в цифровизации отношений государства и общества. Полагаю, Украина быстро перейдет на эту новую систему, которая усилит коррупцию в вопросе мобилизации.Для нас это очень хорошо. Сейчас людей, которые не желают воевать за режим Зеленского, могут спасти две вещи: или экстраординарные меры предосторожности, или коррумпированность сотрудников ТЦК. Причем суммы взяток с 2022 года увеличились в разы (с 3 до 10 тысяч евро).И самое главное – как бы украинские власти не приспосабливались к новым условиям, наши удары по ТЦК спровоцируют для них управленческий коллапс на ближайшие месяцы. Пока мобилизационная система противника будет перестраиваться, у нас будет больше возможностей для дистанционного поражения новых целей и освобождения новых территорий.- Нужно ли нам бить по погранзаставам, чтобы у граждан Украины было больше возможностей сбежать из страны? Если нужно, то в каком формате, учитывая, что украинская граница протяженная и застав там много?- Нужно. Но тут наши возможности несколько ограничены именно тем, что эти заставы располагаются на границе со странами НАТО. Если из-за ошибки в наведении или из-за работы украинской ПВО, которая палит куда попало, на их территорию упадет ракета или дрон, это как минимум вызовет крупный дипломатический скандал. Во всяком случае, не хотелось бы ссориться с Венгрией и Словакией, которые не являются отшибленными русофобами. Поэтому если мы решимся бить по заставам, то это надо делать очень аккуратно.- В Киеве пятью выстрелами в упор был убит полковник СБУ Иван Воронич, который занимался диверсиями на территории России. Есть версия, что это был результат работы наших спецслужб. Если она подтвердится, к каким долгосрочным последствиям это может привести?- Мы пока не знаем, что же там на самом деле произошло. Наверняка украинские власти- попытаются представить это как атаку российских диверсантов. Но вполне может быть, что это сделали внутренние враги режима Зеленского – то самое сопротивление, которое поднимает голову по мере того, как трещит украинский фронт.Вообще мы привыкли к тому, что СБУ в последнее время набивает себе цену. Достаточно вспомнить недавние заявления Малюка* о том, сколько они предотвратили покушений на Зеленского и Буданова**. То есть СБУ в последнее время пытается позиционировать себя и перед Зеленским, и перед внешними кураторами как ведущую силу в стране. Это связано с тем, что уже были прецеденты, когда популярные украинские военные вроде Залужного становились лидерами общественного мнения, которые, даже не имея политических амбиций, воспринимались Банковой как конкуренты. Вот СБУ и пытается позиционировать себя как верных псов режима.Неслучайно Малюк всюду выставляет фотографию с собакой бойцовской породы. Неслучайно в его адрес со стороны Зеленского в последнее время звучало столько похвалы. И вот эта ликвидация высокопоставленного офицера СБУ показывает, что вся эта бравада ведомства показная, потому что оно само себя защитить не может. "Если нужно, достанем, ликвидируем, уничтожим".Повторюсь, кто это сделал – мы не знаем. Это могут быть и российские диверсанты, и внутренние партизаны, и внутриведомственные разборки, и недовольные военные. Но мне кажется неслучайным, что убийство Воронича произошло сразу же после активной пиар-кампании СБУ. Согласитесь, это символично.- По поводу внутренних разборок. В последнее время также поговаривают о конфликте между "Мадьяром" и Сырским по поводу дальнейшего ведения боевых действий. Дескать, "Мадьяр" настаивает на том, чтобы отойти на определенные рубежи и с помощью дронов начать создавать ту самую 50-километровую мертвую зону, а Сырский как сторонник советской военной школы настаивает на концепции контрударов.- Не думаю, что сейчас между ними есть этот конфликт. Точнее, его могут попытаться разжечь, но Банковая постарается его купировать. И произойти конфликт может по одной простой причине.Роль беспилотников, которые курирует "Мадьяр", регулярно повышается. С дронами у киевского режима проблем нет (западные поставки и собственное разветвленное гаражное производство). Зато сухопутные войска Украины из-за проблем с мобилизацией и регулярных потерь выглядят плохо. И у той части украинского общества, которая еще хочет повоевать, может сложится следующее представление: "Зачем мне подыхать в окопе, если я могу управлять беспилотниками с безопасного расстояния?".Тем более, сам Зеленский неоднократно говорил, что они готовят миллионную армию дронов.На этом фоне популярность "Мадьяра" объективно растет. Хотя еще год назад он был одним из рядовых нацистов. Да, он был популярен в соцсетях, но у него было серьезной должности и серьезных полномочий. А сейчас он регулярно заявляет о себе как о современном и перспективном военном. Это злит Сырского и кадровый генералитет ("Что это за выскочка?"). У них может проявиться зависть и личная неприязнь к "Мадьяру".Мы этому можем только порадоваться.При этом я не думаю, что Украина как-то поменяет подходы к боевым действиям.Публичные заявления Зеленского и "Мадьяра" показывают, что они рассчитывают не только на западную помощь в части ПВО, чтобы противостоять нашим смертоносным ударам, но и на собственные возможности в беспилотных технологиях. Если не миллионную армию дронов, то какой-то дроновый кулак для каких-то операций они готовят.Собственно говоря, они уже регулярно устраивают массовые налеты дронов на наши тылы.Но не надо думать, что это только украинцы такие прогрессивные. У нас тоже возросло количество и качество применения БПЛА. Вездесущие "Герани" — это уже страх и ужас для киевского режима. Вражеские эксперты и генералы льют слезы по поводу того, насколько серьезно русские разогнали свою оборонку, которая клепает самые разнообразные дроны. Таковы основные тенденции современной войны, которые задаются на СВО.- Сейчас в наших СМИ на все чаще звучат разговоры, что Трамп если не сливает Украину, то смирился с ее поражением, поэтому уже в начале 2026 года победа точно будет. Вы что думаете по этому поводу?- С чего они взяли, что Трамп смирился с поражением Украины? Да, Трампу лично не нравится Зеленский как актив демократической партии и глобалистов, но ему очень нравится Украина как геополитическое орудие против России. И последние события подтверждают, что Украину сдавать он не собирается.Во-первых, Трамп заявил, что возобновил поставки оружия. Во-вторых, Мерц заявил, что возможности урегулировать конфликт дипломатическим путем полностью исчерпаны. Причем эти два заявления вышли сразу же после саммита НАТО, который показал, что попытки Трампа принудить Европу оплачивать войну против России не привели к успеху, потому что у Европы нет столько денег и оборонных мощностей. Трамп это осознал и заявил, что придется продолжать поддержку Украины.Он это будет делать не потому, что хочет этого. Он хочет, чтобы Европа воевала с Россией, а США смотрели на это со стороны. И то, что он заставил европейские страны увеличить взносы в НАТО до 5% ВВП, не отменяют эту затею. Просто он понял, что Европа объективно не может прямо сейчас воевать с Россией.А по заявлению Мерца видно, что Европа взяла это распоряжение Трампа под козырек: "Мы все сделаем. Дайте нам два-три года, чтобы раскачать ВПК и подготовить общественное мнение к войне с Россией". И пока европейская оборонка будет раскачиваться, США будет поддерживать Украину.- А нам что надо делать, помимо продолжения работы по перемалыванию военной, экономической и политической системы Украины?- Российское руководство уже заявило, что надо не только продолжать СВО, но и готовиться к тому, что Европа может полноценно вступить в украинский конфликт. При этом надо понимать, что воинственный настрой Европы прямо пропорционален нашим успехам на поле боя: чем больше у нас успехов, тем меньше у нее желания ввязываться в войну.Надеюсь, мы сможем выполнить цели СВО в относительно короткий срок и окатить холодным душем эти горячие европейские головы.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов** Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистовТакже по теме - в интервью Дмитрия Данилова: В отношении Украины США напоминают хирурга, который бросает пациента посреди операции

https://ukraina.ru/20230518/1046320324.html

https://ukraina.ru/20250709/evgeniy-yuschuk-o-postavkakh-oruzhiya-vsu-ssha-gotovyatsya-k-voennomu-konfliktu-poetomu-beregut-sily-i-1064881901.html

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