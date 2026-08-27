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Тактика террора ухудшила переговорные позиции Киева — МИД РФ

Тактика террора ухудшила переговорные позиции Киева — МИД РФ - 27.08.2026 Украина.ру

Тактика террора ухудшила переговорные позиции Киева — МИД РФ

Осуществляемый киевским режимом террор против гражданских лиц и невоенных объектов России объективно ухудшил его переговорные позиции, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Об этом в ночь на 27 августа пишет РИА Новости

2026-08-27T04:04

2026-08-27T04:04

2026-08-27T04:04

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Высокопоставленный дипломат в беседе с агентством высказался о последствиях всё более расширяемой Киевом преступной диверсионно-террористической тактики."Отдельные предложения, которые Россия была согласна юридически и практически прорабатывать всерьёз, потеряли актуальность", — сказал Галузин."Они больше не будут обсуждаться и убраны с переговорного стола... Тем самым киевский режим объективно ухудшил свои переговорные позиции", — добавил замглавы МИД России.Ранее сообщалось, что в Москву "для проведения встреч" на фоне "зашедших в тупик" мирных переговоров России и Украины при посредничестве США прилетал директор ЦРУ Джон Рэтклифф. И этот визит напугал комментаторов не только на Украине.Что может скрываться за незапланированным ранее посещением Рэтклиффом российской столицы - в материале Евгении Кондаковой А в Украине ли дело? Зачем директор ЦРУ прилетал в Москву. Кремль и Трамп дали комментарии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, россия, мид рф, михаил галузин, украина, киев, война на украине, чем закончится война на украине, терроризм, военные преступления