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Тактика террора ухудшила переговорные позиции Киева — МИД РФ
Тактика террора ухудшила переговорные позиции Киева — МИД РФ - 27.08.2026 Украина.ру
Тактика террора ухудшила переговорные позиции Киева — МИД РФ
Осуществляемый киевским режимом террор против гражданских лиц и невоенных объектов России объективно ухудшил его переговорные позиции, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Об этом в ночь на 27 августа пишет РИА Новости
2026-08-27T04:04
2026-08-27T04:04
2026-08-27T04:04
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Высокопоставленный дипломат в беседе с агентством высказался о последствиях всё более расширяемой Киевом преступной диверсионно-террористической тактики."Отдельные предложения, которые Россия была согласна юридически и практически прорабатывать всерьёз, потеряли актуальность", — сказал Галузин."Они больше не будут обсуждаться и убраны с переговорного стола... Тем самым киевский режим объективно ухудшил свои переговорные позиции", — добавил замглавы МИД России.Ранее сообщалось, что в Москву "для проведения встреч" на фоне "зашедших в тупик" мирных переговоров России и Украины при посредничестве США прилетал директор ЦРУ Джон Рэтклифф. И этот визит напугал комментаторов не только на Украине.Что может скрываться за незапланированным ранее посещением Рэтклиффом российской столицы - в материале Евгении Кондаковой А в Украине ли дело? Зачем директор ЦРУ прилетал в Москву. Кремль и Трамп дали комментарии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Россия, МИД РФ, Михаил Галузин, Украина, Киев, война на Украине, чем закончится война на Украине, терроризм, Военные преступления
Тактика террора ухудшила переговорные позиции Киева — МИД РФ
Осуществляемый киевским режимом террор против гражданских лиц и невоенных объектов России объективно ухудшил его переговорные позиции, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Об этом в ночь на 27 августа пишет РИА Новости
Высокопоставленный дипломат в беседе с агентством высказался о последствиях всё более расширяемой Киевом преступной диверсионно-террористической тактики.
"Отдельные предложения, которые Россия была согласна юридически и практически прорабатывать всерьёз, потеряли актуальность", — сказал Галузин.
"Они больше не будут обсуждаться и убраны с переговорного стола... Тем самым киевский режим объективно ухудшил свои переговорные позиции", — добавил замглавы МИД России.
Ранее сообщалось, что в Москву "для проведения встреч" на фоне "зашедших в тупик" мирных переговоров России и Украины при посредничестве США прилетал директор ЦРУ Джон Рэтклифф. И этот визит напугал комментаторов не только на Украине. Что может скрываться за незапланированным ранее посещением Рэтклиффом российской столицы - в материале Евгении Кондаковой А в Украине ли дело? Зачем директор ЦРУ прилетал в Москву. Кремль и Трамп дали комментарии. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.