Атаки Киева не лишили основательницу Wildberries лидерства в рейтинге богатейших женщин России - 27.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260827/ataki-kieva-ne-lishili-osnovatelnitsu-wildberries-liderstva-v-reytinge-bogateyshikh-zhenschin-rossii--1082826091.html
Атаки Киева не лишили основательницу Wildberries лидерства в рейтинге богатейших женщин России
Атаки Киева не лишили основательницу Wildberries лидерства в рейтинге богатейших женщин России - 27.08.2026 Украина.ру
Атаки Киева не лишили основательницу Wildberries лидерства в рейтинге богатейших женщин России
Основательница Wildberries Татьяна Ким сохранила лидерство в рейтинге 20 богатейших женщин России по версии журнала Forbes, несмотря на массированные атаки киевского режима на склады и логистические центры компании. Об этом издание пишет в ночь на 27 августа
2026-08-27T02:41
2026-08-27T02:44
украина.ру
новости
россия
forbes
миллиарды
рейтинг
женщины
богачи
богатство
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/16/1081751433_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2c1b9570314a5b2484aab8370a5dc8f9.jpg
По сравнению с прошлым годом состояние Ким уменьшилось почти в 1,5 раза и сейчас оценивается журналом в $5 млрд, тогда как год назад оно составляло $7,1 млрд, а к концу февраля 2026 года достигало $8,1 млрд. Основательница Wildberries возглавляет рейтинг Forbes уже в пятый раз с 2021 года (в 2022 году рейтинг не публиковался).При этом обладательница третьей позиции, генеральный директор "БФА-Девелопмент" Людмила Коган, владеющая около 82% акций банка "Уралсиб", за год нарастила своё состояние с $1,2 млрд до $1,25 млрд.Второе место занимает президент компании Inteco Management Елена Батурина с состоянием в $1,3 млрд.Forbes отмечает, что совокупный капитал участниц рейтинга за год сократился на $6,8 млрд. А число женщин-миллиардеров уменьшилось с рекордных девяти до четырёх.Ранее сообщалось, что в результате удара украинских беспилотников полностью уничтожен склад Wildberries в Котовске Тамбовской области. Подробнее - в публикации Wildberries вновь под ударом: после атак БПЛА загорелся склад в Тамбовской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/16/1081751433_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_bc0645aa191536ffa8efc570869327d4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, россия, forbes, миллиарды, рейтинг, женщины, богачи, богатство, украина, удары по россии, удары дронами
Украина.ру, Новости, Россия, Forbes, миллиарды, рейтинг, женщины, богачи, богатство, Украина, удары по России, Удары дронами

Атаки Киева не лишили основательницу Wildberries лидерства в рейтинге богатейших женщин России

02:41 27.08.2026 (обновлено: 02:44 27.08.2026)
 
© telegram ukr_2025_ruАтака Украины на объекты гражданской инфраструктуры, сотрудников Wildberries — это акт международного терроризма, — заявила глава компании Татьяна Ким
Атака Украины на объекты гражданской инфраструктуры, сотрудников Wildberries — это акт международного терроризма, — заявила глава компании Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© telegram ukr_2025_ru
Читать в
ДзенTelegram
Основательница Wildberries Татьяна Ким сохранила лидерство в рейтинге 20 богатейших женщин России по версии журнала Forbes, несмотря на массированные атаки киевского режима на склады и логистические центры компании. Об этом издание пишет в ночь на 27 августа
По сравнению с прошлым годом состояние Ким уменьшилось почти в 1,5 раза и сейчас оценивается журналом в $5 млрд, тогда как год назад оно составляло $7,1 млрд, а к концу февраля 2026 года достигало $8,1 млрд. Основательница Wildberries возглавляет рейтинг Forbes уже в пятый раз с 2021 года (в 2022 году рейтинг не публиковался).
При этом обладательница третьей позиции, генеральный директор "БФА-Девелопмент" Людмила Коган, владеющая около 82% акций банка "Уралсиб", за год нарастила своё состояние с $1,2 млрд до $1,25 млрд.
Второе место занимает президент компании Inteco Management Елена Батурина с состоянием в $1,3 млрд.
Forbes отмечает, что совокупный капитал участниц рейтинга за год сократился на $6,8 млрд. А число женщин-миллиардеров уменьшилось с рекордных девяти до четырёх.
Ранее сообщалось, что в результате удара украинских беспилотников полностью уничтожен склад Wildberries в Котовске Тамбовской области. Подробнее - в публикации Wildberries вновь под ударом: после атак БПЛА загорелся склад в Тамбовской области.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиРоссияForbesмиллиардырейтингженщиныбогачибогатствоУкраинаудары по РоссииУдары дронами
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:04Тактика террора ухудшила переговорные позиции Киева — МИД РФ
03:07Росавиация к этому часу закрыла для полётов 15 аэропортов
02:41Атаки Киева не лишили основательницу Wildberries лидерства в рейтинге богатейших женщин России
01:55Молодая девушка и мужчина пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область
01:12Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:26Силы ПВО за день сбили над Россией и Чёрным морем 51 украинский БПЛА
23:58Аналитик предупредил о риске гражданской войны на Украине из-за коррупционных скандалов
23:48Украинцы в Германии зарабатывают на уровне беженцев из Сомали и Сирии
23:22Число первоклассников на Украине за восемь лет сократилось вдвое
23:17В аэропортах Геленджика и Сочи сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов
23:13В Сумах прогремел новый взрыв на фоне воздушной тревоги
22:39В Донецке восемь человек пострадали при ракетном ударе ВСУ
22:31В Британии предложили Киеву алюминиевые банки вместо ракет для Patriot
21:54Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины и потребовала его отставки
21:48В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов
21:45В Сумской области прогремел новый взрыв
21:43В Польше участились нападения на украинцев на фоне экономических противоречий
21:40Аксёнов: проблемы в Крыму постепенно решаются, завтра объявят новые меры поддержки бизнеса
21:16Эксперт: призыв Келлога к мобилизации женщин в ВСУ отражает позицию Зеленского
20:56Кириенко: российские и абхазские бойцы воюют за право говорить на родных языках
Лента новостейМолния