https://ukraina.ru/20260827/ataki-kieva-ne-lishili-osnovatelnitsu-wildberries-liderstva-v-reytinge-bogateyshikh-zhenschin-rossii--1082826091.html
Атаки Киева не лишили основательницу Wildberries лидерства в рейтинге богатейших женщин России
Атаки Киева не лишили основательницу Wildberries лидерства в рейтинге богатейших женщин России - 27.08.2026 Украина.ру
Атаки Киева не лишили основательницу Wildberries лидерства в рейтинге богатейших женщин России
Основательница Wildberries Татьяна Ким сохранила лидерство в рейтинге 20 богатейших женщин России по версии журнала Forbes, несмотря на массированные атаки киевского режима на склады и логистические центры компании. Об этом издание пишет в ночь на 27 августа
2026-08-27T02:41
2026-08-27T02:41
2026-08-27T02:44
украина.ру
новости
россия
forbes
миллиарды
рейтинг
женщины
богачи
богатство
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/16/1081751433_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2c1b9570314a5b2484aab8370a5dc8f9.jpg
По сравнению с прошлым годом состояние Ким уменьшилось почти в 1,5 раза и сейчас оценивается журналом в $5 млрд, тогда как год назад оно составляло $7,1 млрд, а к концу февраля 2026 года достигало $8,1 млрд. Основательница Wildberries возглавляет рейтинг Forbes уже в пятый раз с 2021 года (в 2022 году рейтинг не публиковался).При этом обладательница третьей позиции, генеральный директор "БФА-Девелопмент" Людмила Коган, владеющая около 82% акций банка "Уралсиб", за год нарастила своё состояние с $1,2 млрд до $1,25 млрд.Второе место занимает президент компании Inteco Management Елена Батурина с состоянием в $1,3 млрд.Forbes отмечает, что совокупный капитал участниц рейтинга за год сократился на $6,8 млрд. А число женщин-миллиардеров уменьшилось с рекордных девяти до четырёх.Ранее сообщалось, что в результате удара украинских беспилотников полностью уничтожен склад Wildberries в Котовске Тамбовской области. Подробнее - в публикации Wildberries вновь под ударом: после атак БПЛА загорелся склад в Тамбовской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/16/1081751433_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_bc0645aa191536ffa8efc570869327d4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, россия, forbes, миллиарды, рейтинг, женщины, богачи, богатство, украина, удары по россии, удары дронами
Украина.ру, Новости, Россия, Forbes, миллиарды, рейтинг, женщины, богачи, богатство, Украина, удары по России, Удары дронами
Атаки Киева не лишили основательницу Wildberries лидерства в рейтинге богатейших женщин России
02:41 27.08.2026 (обновлено: 02:44 27.08.2026)
Основательница Wildberries Татьяна Ким сохранила лидерство в рейтинге 20 богатейших женщин России по версии журнала Forbes, несмотря на массированные атаки киевского режима на склады и логистические центры компании. Об этом издание пишет в ночь на 27 августа
По сравнению с прошлым годом состояние Ким уменьшилось почти в 1,5 раза и сейчас оценивается журналом в $5 млрд, тогда как год назад оно составляло $7,1 млрд, а к концу февраля 2026 года достигало $8,1 млрд. Основательница Wildberries возглавляет рейтинг Forbes уже в пятый раз с 2021 года (в 2022 году рейтинг не публиковался).
При этом обладательница третьей позиции, генеральный директор "БФА-Девелопмент" Людмила Коган, владеющая около 82% акций банка "Уралсиб", за год нарастила своё состояние с $1,2 млрд до $1,25 млрд.
Второе место занимает президент компании Inteco Management Елена Батурина с состоянием в $1,3 млрд.
Forbes отмечает, что совокупный капитал участниц рейтинга за год сократился на $6,8 млрд. А число женщин-миллиардеров уменьшилось с рекордных девяти до четырёх.
Ранее сообщалось, что в результате удара украинских беспилотников полностью уничтожен склад Wildberries в Котовске Тамбовской области. Подробнее - в публикации Wildberries вновь под ударом: после атак БПЛА загорелся склад в Тамбовской области. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.