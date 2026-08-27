https://ukraina.ru/20260827/ataki-kieva-ne-lishili-osnovatelnitsu-wildberries-liderstva-v-reytinge-bogateyshikh-zhenschin-rossii--1082826091.html

Атаки Киева не лишили основательницу Wildberries лидерства в рейтинге богатейших женщин России

Атаки Киева не лишили основательницу Wildberries лидерства в рейтинге богатейших женщин России - 27.08.2026 Украина.ру

Атаки Киева не лишили основательницу Wildberries лидерства в рейтинге богатейших женщин России

Основательница Wildberries Татьяна Ким сохранила лидерство в рейтинге 20 богатейших женщин России по версии журнала Forbes, несмотря на массированные атаки киевского режима на склады и логистические центры компании. Об этом издание пишет в ночь на 27 августа

2026-08-27T02:41

2026-08-27T02:41

2026-08-27T02:44

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По сравнению с прошлым годом состояние Ким уменьшилось почти в 1,5 раза и сейчас оценивается журналом в $5 млрд, тогда как год назад оно составляло $7,1 млрд, а к концу февраля 2026 года достигало $8,1 млрд. Основательница Wildberries возглавляет рейтинг Forbes уже в пятый раз с 2021 года (в 2022 году рейтинг не публиковался).При этом обладательница третьей позиции, генеральный директор "БФА-Девелопмент" Людмила Коган, владеющая около 82% акций банка "Уралсиб", за год нарастила своё состояние с $1,2 млрд до $1,25 млрд.Второе место занимает президент компании Inteco Management Елена Батурина с состоянием в $1,3 млрд.Forbes отмечает, что совокупный капитал участниц рейтинга за год сократился на $6,8 млрд. А число женщин-миллиардеров уменьшилось с рекордных девяти до четырёх.Ранее сообщалось, что в результате удара украинских беспилотников полностью уничтожен склад Wildberries в Котовске Тамбовской области. Подробнее - в публикации Wildberries вновь под ударом: после атак БПЛА загорелся склад в Тамбовской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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