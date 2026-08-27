"Рельеф позволяет действовать скрытно": Алехин о тактике малых групп на Харьковском фронте - 27.08.2026 Украина.ру
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"Рельеф позволяет действовать скрытно": Алехин о тактике малых групп на Харьковском фронте
"Рельеф позволяет действовать скрытно": Алехин о тактике малых групп на Харьковском фронте - 27.08.2026 Украина.ру
"Рельеф позволяет действовать скрытно": Алехин о тактике малых групп на Харьковском фронте
Штурмовики готовят новый маневр севернее Харькова — малые пехотные группы ВС РФ уже проходят через балки к Цуповке, а через дачный сектор "Татарка" открывается выход к Новой Казачьей. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-08-27T04:30
2026-08-27T04:30
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Говоря о тактике наступления севернее Харькова, Алехин описал возможные векторы продвижения.Он заявил, что одним из возможных векторов дальнейшего наступления остается направление через балки в сторону Цуповки и Лобановки. "Рельеф местности позволяет малым пехотным группам действовать скрытно и закрепляться на промежуточных рубежах", — отметил обозреватель.Он также сообщил, что подразделения могут развивать движение через балку в направлении Новой Казачьей со стороны дачного сектора "Татарка". Сокращение дистанции позволит усилить огневой и FPV-контроль над подъездными дорогами, добавил Алехин."Если беспилотники возьмут под контроль маршруты, часть путей снабжения станет крайне рискованной для регулярного использования. В этих условиях возрастает значение логистических маршрутов через Золочев", — заключил собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Драпатый ослабляет Запорожье, чтобы попытаться остановить Россию под Харьковом" на сайте Украина.ру.США шокированы успешностью ударов по инфраструктуре киевского режима. Скорее всего они попросят ослабить удары по энергетике, портам и зерновым терминалам Украины. Подробнее об этом — в материале "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.
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"Рельеф позволяет действовать скрытно": Алехин о тактике малых групп на Харьковском фронте

04:30 27.08.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Штурмовики готовят новый маневр севернее Харькова — малые пехотные группы ВС РФ уже проходят через балки к Цуповке, а через дачный сектор "Татарка" открывается выход к Новой Казачьей. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Говоря о тактике наступления севернее Харькова, Алехин описал возможные векторы продвижения.
Он заявил, что одним из возможных векторов дальнейшего наступления остается направление через балки в сторону Цуповки и Лобановки. "Рельеф местности позволяет малым пехотным группам действовать скрытно и закрепляться на промежуточных рубежах", — отметил обозреватель.
Он также сообщил, что подразделения могут развивать движение через балку в направлении Новой Казачьей со стороны дачного сектора "Татарка". Сокращение дистанции позволит усилить огневой и FPV-контроль над подъездными дорогами, добавил Алехин.
"Если беспилотники возьмут под контроль маршруты, часть путей снабжения станет крайне рискованной для регулярного использования. В этих условиях возрастает значение логистических маршрутов через Золочев", — заключил собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Драпатый ослабляет Запорожье, чтобы попытаться остановить Россию под Харьковом" на сайте Украина.ру.
США шокированы успешностью ударов по инфраструктуре киевского режима. Скорее всего они попросят ослабить удары по энергетике, портам и зерновым терминалам Украины. Подробнее об этом — в материале "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.
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