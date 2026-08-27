https://ukraina.ru/20260827/relef-pozvolyaet-deystvovat-skrytno-alekhin-o-taktike-malykh-grupp-na-kharkovskom-fronte-1082823461.html

"Рельеф позволяет действовать скрытно": Алехин о тактике малых групп на Харьковском фронте

"Рельеф позволяет действовать скрытно": Алехин о тактике малых групп на Харьковском фронте - 27.08.2026 Украина.ру

"Рельеф позволяет действовать скрытно": Алехин о тактике малых групп на Харьковском фронте

Штурмовики готовят новый маневр севернее Харькова — малые пехотные группы ВС РФ уже проходят через балки к Цуповке, а через дачный сектор "Татарка" открывается выход к Новой Казачьей. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-08-27T04:30

2026-08-27T04:30

2026-08-27T04:30

новости

россия

харьков

запорожье

геннадий алехин

украина.ру

михаил драпатый

главные новости

главное

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/19/1069152180_0:255:3071:1983_1920x0_80_0_0_5cd7f61ba0ba073a87ef5ccef9f26040.jpg

Говоря о тактике наступления севернее Харькова, Алехин описал возможные векторы продвижения.Он заявил, что одним из возможных векторов дальнейшего наступления остается направление через балки в сторону Цуповки и Лобановки. "Рельеф местности позволяет малым пехотным группам действовать скрытно и закрепляться на промежуточных рубежах", — отметил обозреватель.Он также сообщил, что подразделения могут развивать движение через балку в направлении Новой Казачьей со стороны дачного сектора "Татарка". Сокращение дистанции позволит усилить огневой и FPV-контроль над подъездными дорогами, добавил Алехин."Если беспилотники возьмут под контроль маршруты, часть путей снабжения станет крайне рискованной для регулярного использования. В этих условиях возрастает значение логистических маршрутов через Золочев", — заключил собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Драпатый ослабляет Запорожье, чтобы попытаться остановить Россию под Харьковом" на сайте Украина.ру.США шокированы успешностью ударов по инфраструктуре киевского режима. Скорее всего они попросят ослабить удары по энергетике, портам и зерновым терминалам Украины. Подробнее об этом — в материале "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.

россия

харьков

запорожье

харьковская область

харьков новости

харьковскийфронт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, харьков, запорожье, геннадий алехин, украина.ру, михаил драпатый, главные новости, главное, сво, новости сво, новости сво россия, прогноз, прогноз войны на украине, прогнозы сво, спецоперация, харьковская область, харьков новости, харьковскийфронт, война, война на украине, военный эксперт