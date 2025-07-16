https://ukraina.ru/20250716/evropeyskaya-pvo-v-dyrakh-vse-peredali-ukraine-ischenko-o-tom-pochemu-es-okazalsya-v-strategicheskom-1065351448.html

Европейская ПВО в дырах, все передали Украине: Ищенко о том, почему ЕС оказался в стратегическом тупике

Европейская ПВО в дырах, все передали Украине: Ищенко о том, почему ЕС оказался в стратегическом тупике - 16.07.2025 Украина.ру

Европейская ПВО в дырах, все передали Украине: Ищенко о том, почему ЕС оказался в стратегическом тупике

Европейские страны столкнулись с невозможностью продолжать военную поддержку Украины и одновременно не могут начать мирные переговоры, оказавшись в стратегическом тупике. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-07-16T15:42

2025-07-16T15:42

2025-07-16T15:42

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По его словам, европейские страны оказались в сложной ситуации, где они не могут продолжать масштабные поставки вооружений Украине без ущерба для собственной обороноспособности, но и политические обязательства перед Киевом не позволяют открыто говорить о мирных переговорах.Ищенко отметил катастрофическое состояние европейских военных запасов: "Европейская ПВО в дырах, потому что передали Украине все, что могли. И если дальше передавать Украине технику, то у них вообще ничего не останется". Особенно остро, по данным политолога, стоит вопрос с системами ПВО, массово переданными Украине. Восстановление этих запасов потребует нескольких лет и значительных инвестиций."За три года украинской войны танки, легкая бронетехника и орудия сгорели. Даже самолеты почти ликвидированы. Остались только F-16, которые остались последними. Их тоже добьют", — добавил эксперт, подчеркивая масштаб проблемы."Все уже понимают, что падение Украины — это вопрос времени, а не принципа. И Запад уже давно исходит из постукраинской ситуации", — пояснил Ищенко, отмечая изменение тональности западных политиков, которые все чаще говорят о поиске дипломатических решений."Европа не может ни воевать, ни мириться, оказавшись в полном тупике", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп уже делает все, чтобы после разгрома Украины заманить Россию в европейский капкан" на сайте Украина.ру.О том, почему Запад стремится "поджечь" всю границу России — в статье Владимира Скачко "Зангезурский коридор преткновения. Как 32 километра в Армении мешают огненному поясу вокруг России" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250716/skott-ritter-rossiya-razberetsya-s-podarkami-dyadi-sema-a-trampu-nuzhno-pomnit-pro-fiasko-s-kitaem-1065338101.html

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