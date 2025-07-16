Европейская ПВО в дырах, все передали Украине: Ищенко о том, почему ЕС оказался в стратегическом тупике
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Европейские страны столкнулись с невозможностью продолжать военную поддержку Украины и одновременно не могут начать мирные переговоры, оказавшись в стратегическом тупике. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Серьезные европейские силы давно хотят спровоцировать крупный военный конфликт с Россией, но провоцировать его пока нечем", — констатировал эксперт.
По его словам, европейские страны оказались в сложной ситуации, где они не могут продолжать масштабные поставки вооружений Украине без ущерба для собственной обороноспособности, но и политические обязательства перед Киевом не позволяют открыто говорить о мирных переговорах.
Ищенко отметил катастрофическое состояние европейских военных запасов: "Европейская ПВО в дырах, потому что передали Украине все, что могли. И если дальше передавать Украине технику, то у них вообще ничего не останется".
Особенно остро, по данным политолога, стоит вопрос с системами ПВО, массово переданными Украине. Восстановление этих запасов потребует нескольких лет и значительных инвестиций.
"За три года украинской войны танки, легкая бронетехника и орудия сгорели. Даже самолеты почти ликвидированы. Остались только F-16, которые остались последними. Их тоже добьют", — добавил эксперт, подчеркивая масштаб проблемы.
"Все уже понимают, что падение Украины — это вопрос времени, а не принципа. И Запад уже давно исходит из постукраинской ситуации", — пояснил Ищенко, отмечая изменение тональности западных политиков, которые все чаще говорят о поиске дипломатических решений.
"Европа не может ни воевать, ни мириться, оказавшись в полном тупике", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп уже делает все, чтобы после разгрома Украины заманить Россию в европейский капкан" на сайте Украина.ру.
О том, почему Запад стремится "поджечь" всю границу России — в статье Владимира Скачко "Зангезурский коридор преткновения. Как 32 километра в Армении мешают огненному поясу вокруг России" на сайте Украина.ру.
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