Европейская ПВО в дырах, все передали Украине: Ищенко о том, почему ЕС оказался в стратегическом тупике - 16.07.2025 Украина.ру
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Европейская ПВО в дырах, все передали Украине: Ищенко о том, почему ЕС оказался в стратегическом тупике
Европейская ПВО в дырах, все передали Украине: Ищенко о том, почему ЕС оказался в стратегическом тупике - 16.07.2025 Украина.ру
Европейская ПВО в дырах, все передали Украине: Ищенко о том, почему ЕС оказался в стратегическом тупике
Европейские страны столкнулись с невозможностью продолжать военную поддержку Украины и одновременно не могут начать мирные переговоры, оказавшись в стратегическом тупике. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-07-16T15:42
2025-07-16T15:42
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По его словам, европейские страны оказались в сложной ситуации, где они не могут продолжать масштабные поставки вооружений Украине без ущерба для собственной обороноспособности, но и политические обязательства перед Киевом не позволяют открыто говорить о мирных переговорах.Ищенко отметил катастрофическое состояние европейских военных запасов: "Европейская ПВО в дырах, потому что передали Украине все, что могли. И если дальше передавать Украине технику, то у них вообще ничего не останется". Особенно остро, по данным политолога, стоит вопрос с системами ПВО, массово переданными Украине. Восстановление этих запасов потребует нескольких лет и значительных инвестиций."За три года украинской войны танки, легкая бронетехника и орудия сгорели. Даже самолеты почти ликвидированы. Остались только F-16, которые остались последними. Их тоже добьют", — добавил эксперт, подчеркивая масштаб проблемы."Все уже понимают, что падение Украины — это вопрос времени, а не принципа. И Запад уже давно исходит из постукраинской ситуации", — пояснил Ищенко, отмечая изменение тональности западных политиков, которые все чаще говорят о поиске дипломатических решений."Европа не может ни воевать, ни мириться, оказавшись в полном тупике", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп уже делает все, чтобы после разгрома Украины заманить Россию в европейский капкан" на сайте Украина.ру.О том, почему Запад стремится "поджечь" всю границу России — в статье Владимира Скачко "Зангезурский коридор преткновения. Как 32 километра в Армении мешают огненному поясу вокруг России" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250716/skott-ritter-rossiya-razberetsya-s-podarkami-dyadi-sema-a-trampu-nuzhno-pomnit-pro-fiasko-s-kitaem-1065338101.html
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Новости, Украина, Россия, Запад, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Украина.ру, ЕС, F-16, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, Спецоперация, оружие, военная помощь, бронетехника, Аналитика, эксперты, военный эксперт, война

Европейская ПВО в дырах, все передали Украине: Ищенко о том, почему ЕС оказался в стратегическом тупике

15:42 16.07.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Европейские страны столкнулись с невозможностью продолжать военную поддержку Украины и одновременно не могут начать мирные переговоры, оказавшись в стратегическом тупике. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Серьезные европейские силы давно хотят спровоцировать крупный военный конфликт с Россией, но провоцировать его пока нечем", — констатировал эксперт.
По его словам, европейские страны оказались в сложной ситуации, где они не могут продолжать масштабные поставки вооружений Украине без ущерба для собственной обороноспособности, но и политические обязательства перед Киевом не позволяют открыто говорить о мирных переговорах.
Ищенко отметил катастрофическое состояние европейских военных запасов: "Европейская ПВО в дырах, потому что передали Украине все, что могли. И если дальше передавать Украине технику, то у них вообще ничего не останется".
Особенно остро, по данным политолога, стоит вопрос с системами ПВО, массово переданными Украине. Восстановление этих запасов потребует нескольких лет и значительных инвестиций.
"За три года украинской войны танки, легкая бронетехника и орудия сгорели. Даже самолеты почти ликвидированы. Остались только F-16, которые остались последними. Их тоже добьют", — добавил эксперт, подчеркивая масштаб проблемы.
"Все уже понимают, что падение Украины — это вопрос времени, а не принципа. И Запад уже давно исходит из постукраинской ситуации", — пояснил Ищенко, отмечая изменение тональности западных политиков, которые все чаще говорят о поиске дипломатических решений.
"Европа не может ни воевать, ни мириться, оказавшись в полном тупике", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп уже делает все, чтобы после разгрома Украины заманить Россию в европейский капкан" на сайте Украина.ру.
О том, почему Запад стремится "поджечь" всю границу России — в статье Владимира Скачко "Зангезурский коридор преткновения. Как 32 километра в Армении мешают огненному поясу вокруг России" на сайте Украина.ру.
Скотт Риттер интервью - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Вчера, 13:46
Скотт Риттер: Россия разберется с “подарками Дяди Сэма”, а Трампу нужно помнить про фиаско с КитаемТрампу нужно прекратить ребячество на уровне “детского кружка ООН”. Он, якобы озабоченный числом жертв со стороны Украины и России, на деле усугубляет эскалацию конфликта. Зеленский сейчас обалдел от радости, но скоро поймет, каковы последствия пустопорожних посулов Трампа — за эйфорией последует "ломка".
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