Зангезурский коридор преткновения. Как 32 километра в Армении мешают огненному поясу вокруг России - 16.07.2025 Украина.ру
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Зангезурский коридор преткновения. Как 32 километра в Армении мешают огненному поясу вокруг России
Зангезурский коридор преткновения. Как 32 километра в Армении мешают огненному поясу вокруг России - 16.07.2025 Украина.ру
Зангезурский коридор преткновения. Как 32 километра в Армении мешают огненному поясу вокруг России
Вот зачем нужны такие сенаторы, как Линдси Грэм*, республиканец из Южной Каролины, которых иногда даже нужно слушать? Очень просто: в раже горячечной глупости своей они вольно или невольно могут подтвердить и рассказать, какие гадости готовят для борьбы с Россией.
2025-07-15T15:08
2025-07-16T16:47
сша
россия
армения
азербайджан
переговоры
никол пашинян
ильхам алиев
баку
ереван
вашингтон
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В день, когда президент США Дональд Трамп обнародовал свой "маленький сюрприз" для России и обещал напичкать Украину американским оружием по самое никуда, больше всех ярился Грэм. Он – известный упоротый русофоб-"ястреб" войны на Украине против России и потому всячески приветствовал превращение Трампа в Джо Байдена 2.0 и поставки смертоносного оружия неонацистам просроченного недопрезидента Владимира Зеленского. И сказал, что этот шаг очень удачно завершает формирование пояса противостояния России от Кавказа до Арктики.Другими словами, завершается окружение России поясом нестабильности и военной угрозы по всему периметру ее государственной границы, что было и остается давней мечтой коллективного Запада. И НАТО с ЕС, превращаемых сегодня из экономического в оборонный союз, и особенно их главного предводителя – США, привыкших многие грязные дела делать чужими руками.Чтобы понять, о чем идет речь, нужно вспомнить справочники, которые указывают, что госграницы России – это 60,932 тыс км, в том числе 38 тыс км морских границ, а среди сухопутных границ выделяются еще свыше 7 тыс км границ по рекам и 475 км по озерам, остальное – суша. На суше Россия граничит с 16 странами и с двумя – США и Японией – по морю.И можно только представить, какие проблемы возникнут перед Россией, если поджечь всю ее границу. Запад к этому и стремится. И в Москве прекрасно понимают (должны понимать), что более-менее у нее все в порядке с границами только в Азии – с Казахстаном (фифти-фифти, если не поджечь специально и целенаправленно), Китаем, Монголией и Северной Кореей (сейчас все они – в разной степени союзники России).На остальных границах проблемы могут возникнуть, увы, в любой момент. На западе все в порядке только на границах с Белоруссией, с которой Россия – как бы единое союзное государство.Остальные соседи – все члены НАТО, которое не скрывает, что готовится к войне с Россией. И Финляндия, вступив в НАТО, удлинила эту стремную границу с Россией сразу на более чем 1,2 тыс км, на Украине эта война уже идет. И ее стараются подкрепить еще военным конфликтом с Молдавией, которая может выйти на границы с Россией, если непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) окажется приграничным соседом России после падения неонацистской Украины и включения россиянами в свой состав Одесской области.Точно такая же половинчатая ситуация складывается и дальше на юг. Нормальная безопасная граница только с полупризнанными странами – Южной Осетией и Абхазией. И более-менее мирные отношения с Грузией, которая уже огребла в 2008 году по сопатке, когда решилась на войну с Россией и была научена.А вот Азербайджан в последние месяцы пошел на резкое обострение отношений с Россией и может вляпаться в вооруженный конфликт, если и дальше будет потакать хотелкам Турции и стоящих за ее спиной Великобритании и США, а потом еще и втянет в конфликт Армению, которая тоже стала параллельно зажигать на русофобской ниве и хочет избавиться от 102-й ордена Александра Невского российской военной базы в Гюмри, единственной российской базы в Закавказье.А сближение Баку и Еревана в последнее время очень сильно продвинулось на дипломатическом поприще. Например, 10 июля 2025 года в Абу-Даби премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели первые за почти четыре месяца двусторонние переговоры. И по итогам встречи как бы договорились продолжать диалог на пути к заключению мирного договора между двумя странами, который был согласован в марте этого года. Как утверждают специалисты, хотя официально ни о каких сроках не сообщалось, Ереван и Баку намерены подписать документ до конца этого года.Мнения экспертов на эту тему разошлись. Одни считают, что подписание такого договора нереально из-за чрезмерных требований Азербайджана. Баку хочет, чтобы перед подписанием документа Ереван пошел на роспуск Минской группы ОБСЕ, занимавшейся проблемой Нагорного Карабаха, и изменение армянской конституции, в которой есть отсылка к Декларации о независимости от 1990 года, где говорится о Нагорном Карабахе как об армянской территории.И хотя премьер Армении Пашинян цинично и технологично предал свою страну и позволил Азербайджану фактически без боя ликвидировать самопровозглашенную армянскую республику в Карабахе и очистить ее от армян, новые требования Баку могут вызвать серьезный кризис в Армении. И даже смести Пашиняна. Для изменения Конституции Армении нужно проводить референдум, который может состояться либо в 2026 году вместе с парламентскими выборами, либо в 2027-м. Но в любом случае он – угроза политическим позициям Пашиняна, потому что изменения навсегда лишат Армению и армян-патриотов даже иллюзий о возврате Карабаха. А сейчас такие иллюзии есть, хотя они и умирают последними…Поэтому по мнению других экспертов, договор между Армений и Азербайджаном может быть подписан в двух случаях, либо Баку откажется от своих требований, либо Ереван их удовлетворит. Поскольку это практически нереально в складывающихся в Армении условиях, то договор в лучшем случае будет только парафирован (предварительно согласован). И зависнет в неопределенности до каких-нибудь лучших времен для кого-то из подписантов, как в таких случаях обычно и бывает.Пока же Армения и Азербайджан договорились продолжать "меры по укреплению доверия между двумя странами" и только отметили прогресс в процессе делимитации границы между двумя странами, что очень важно с точки зрения потери Карабаха. А также подтвердили, что будут придерживаться формата двусторонних встреч как "наиболее эффективного для обсуждения всех вопросов".И остается только вспомнить, что до 2023 года Ереван и Баку проводили переговоры при посредничестве России или Евросоюза. А теперь там банкуют Турция, Великобритания и США.Причем, слава богу, не всегда удачно. Параллельно с засветом Грэма, выдавшем "страшную тайну", известную всем, вольно или невольно ситуацию обострил еще один американец – спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак. Он надавил на еще одну болевую точку армяно-азербайджанского то ли противостояния, то ли медленного сближения – на Зангезурский коридор. Заявил, что в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана США готовы управлять транспортным коридором у границы Ирана.Он так и сказал в Нью-Йорке: "И Турция находится в центре всего этого, как и Азербайджан с Арменией. Они спорят из-за 32 километров дороги, но это не шутка. Это продолжается уже десять лет — 32 километра дороги. И тут приходит Америка и говорит: "Хорошо, мы возьмем управление на себя. Дайте нам 32 километра дороги в аренду на 100 лет и можете делить ее со всеми". По его словам, взять территорию в аренду может некая "влиятельная частная американская компания", а соответствующее предложение поступило от Анкары.И президент Азербайджана Алиев всегда говорил, что Зангезурский коридор нужен, чтобы Армения прекратила быть географической преградой между Турцией и Азербайджаном.Упомянутый Зангезурский коридор – это действительно 32-километровая дорога, которая может связать Азербайджан со своим анклавом в Нахичевани.Раньше Азербайджан связывался с Нахичеванью по такому пути через Грузию, сейчас хочет по своему коридору, но по армянской территории. В дальнейших планах Баку — соединение города Зангелан в Восточном Зангезуре с городом Ордубад в Нахичевани, а далее — путь в Турцию, которая и мутит воду в регионе для своих пантюркистских и русофобских проектов.И в этом суть конфликта – Ереван даже при вибрирующем и раздающем армянские земли Пашиняне если и согласен на коридор, то только под своим контролем. И в своей собственности. Против коридора по Армении в руках Азербайджана и Иран, опасающийся усиления Турции.И вот первая реакция: пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян сообщила: "Армения не обсуждала и не обсуждает передачу контроля над своей суверенной территорией какой-либо третьей стороне".То есть отлуп пока получили и Азербайджан, и Турция, и США. Но означать это может разное. Например, то, что Пашинян, не исключено, просто торгуется с Баку, Вашингтоном и Анкарой об условиях более для себя выгодной сдачи и этих армянских земель. Ему не привыкать.Однако возникшие противоречия в Закавказье объективно выгодны и Ирану, и России. Москва и Тегеран совместно могут выступить против усиления связки Баку-Анкара-Вашингтон и разъединения их коридором границы между Россией и Ираном.И, конечно же, Россия может вмешаться и восстановить свою посредническую роль на переговорах в регионе. И тем самым погасить с выгодой для себя один очаг нестабильности и потенциальную угрозу безопасности на своей границе в Южном Закавказье. В искусственно и искусно разжигаемом огненном поясе вокруг России не загорится еще одно важно звено. И Россия много раз доказывала, что она умеет это делать. Главное - вовремя замечать и реагировать на возникающие угрозы.*Внесен в России в список террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20250703/spetsialisty-po-iznasilovaniyu-stran-vasserman-o-tekh-kto-podzhigaet-serbiyu-armeniyu-i-azerbaydzhan-1064610154.html
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сша, россия, армения, азербайджан, переговоры, никол пашинян, ильхам алиев, баку, ереван, вашингтон, нью-йорк, турция, анкара, иран, тегеран , линдси грэм, сенатор, москва, карабах, дональд трамп, владимир зеленский, ес, великобритания, мнения, нато, обсе
США, Россия, Армения, Азербайджан, переговоры, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Баку, Ереван, Вашингтон, Нью-Йорк, Турция, Анкара, Иран, Тегеран , Линдси Грэм, сенатор, Москва, Карабах, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС, Великобритания, Мнения, НАТО, ОБСЕ

Зангезурский коридор преткновения. Как 32 километра в Армении мешают огненному поясу вокруг России

15:08 15.07.2025 (обновлено: 16:47 16.07.2025)
 
© Фото : Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкВстреча президента Азербайджана И. Алиева и премьер-министра Армении Н. Пашиняна
Встреча президента Азербайджана И. Алиева и премьер-министра Армении Н. Пашиняна - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Пресс-служба президента Азербайджана
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Вот зачем нужны такие сенаторы, как Линдси Грэм*, республиканец из Южной Каролины, которых иногда даже нужно слушать? Очень просто: в раже горячечной глупости своей они вольно или невольно могут подтвердить и рассказать, какие гадости готовят для борьбы с Россией.
В день, когда президент США Дональд Трамп обнародовал свой "маленький сюрприз" для России и обещал напичкать Украину американским оружием по самое никуда, больше всех ярился Грэм. Он – известный упоротый русофоб-"ястреб" войны на Украине против России и потому всячески приветствовал превращение Трампа в Джо Байдена 2.0 и поставки смертоносного оружия неонацистам просроченного недопрезидента Владимира Зеленского. И сказал, что этот шаг очень удачно завершает формирование пояса противостояния России от Кавказа до Арктики.
Другими словами, завершается окружение России поясом нестабильности и военной угрозы по всему периметру ее государственной границы, что было и остается давней мечтой коллективного Запада. И НАТО с ЕС, превращаемых сегодня из экономического в оборонный союз, и особенно их главного предводителя – США, привыкших многие грязные дела делать чужими руками.
Чтобы понять, о чем идет речь, нужно вспомнить справочники, которые указывают, что госграницы России – это 60,932 тыс км, в том числе 38 тыс км морских границ, а среди сухопутных границ выделяются еще свыше 7 тыс км границ по рекам и 475 км по озерам, остальное – суша. На суше Россия граничит с 16 странами и с двумя – США и Японией – по морю.
И можно только представить, какие проблемы возникнут перед Россией, если поджечь всю ее границу. Запад к этому и стремится. И в Москве прекрасно понимают (должны понимать), что более-менее у нее все в порядке с границами только в Азии – с Казахстаном (фифти-фифти, если не поджечь специально и целенаправленно), Китаем, Монголией и Северной Кореей (сейчас все они – в разной степени союзники России).
На остальных границах проблемы могут возникнуть, увы, в любой момент. На западе все в порядке только на границах с Белоруссией, с которой Россия – как бы единое союзное государство.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Остальные соседи – все члены НАТО, которое не скрывает, что готовится к войне с Россией. И Финляндия, вступив в НАТО, удлинила эту стремную границу с Россией сразу на более чем 1,2 тыс км, на Украине эта война уже идет. И ее стараются подкрепить еще военным конфликтом с Молдавией, которая может выйти на границы с Россией, если непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) окажется приграничным соседом России после падения неонацистской Украины и включения россиянами в свой состав Одесской области.
Точно такая же половинчатая ситуация складывается и дальше на юг. Нормальная безопасная граница только с полупризнанными странами – Южной Осетией и Абхазией. И более-менее мирные отношения с Грузией, которая уже огребла в 2008 году по сопатке, когда решилась на войну с Россией и была научена.
А вот Азербайджан в последние месяцы пошел на резкое обострение отношений с Россией и может вляпаться в вооруженный конфликт, если и дальше будет потакать хотелкам Турции и стоящих за ее спиной Великобритании и США, а потом еще и втянет в конфликт Армению, которая тоже стала параллельно зажигать на русофобской ниве и хочет избавиться от 102-й ордена Александра Невского российской военной базы в Гюмри, единственной российской базы в Закавказье.
А сближение Баку и Еревана в последнее время очень сильно продвинулось на дипломатическом поприще. Например, 10 июля 2025 года в Абу-Даби премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели первые за почти четыре месяца двусторонние переговоры. И по итогам встречи как бы договорились продолжать диалог на пути к заключению мирного договора между двумя странами, который был согласован в марте этого года. Как утверждают специалисты, хотя официально ни о каких сроках не сообщалось, Ереван и Баку намерены подписать документ до конца этого года.
Мнения экспертов на эту тему разошлись. Одни считают, что подписание такого договора нереально из-за чрезмерных требований Азербайджана. Баку хочет, чтобы перед подписанием документа Ереван пошел на роспуск Минской группы ОБСЕ, занимавшейся проблемой Нагорного Карабаха, и изменение армянской конституции, в которой есть отсылка к Декларации о независимости от 1990 года, где говорится о Нагорном Карабахе как об армянской территории.
И хотя премьер Армении Пашинян цинично и технологично предал свою страну и позволил Азербайджану фактически без боя ликвидировать самопровозглашенную армянскую республику в Карабахе и очистить ее от армян, новые требования Баку могут вызвать серьезный кризис в Армении. И даже смести Пашиняна. Для изменения Конституции Армении нужно проводить референдум, который может состояться либо в 2026 году вместе с парламентскими выборами, либо в 2027-м. Но в любом случае он – угроза политическим позициям Пашиняна, потому что изменения навсегда лишат Армению и армян-патриотов даже иллюзий о возврате Карабаха. А сейчас такие иллюзии есть, хотя они и умирают последними…
3 июля, 15:15
Специалисты по изнасилованию стран: Вассерман о тех, кто поджигает Сербию, Армению и Азербайджан
Поэтому по мнению других экспертов, договор между Армений и Азербайджаном может быть подписан в двух случаях, либо Баку откажется от своих требований, либо Ереван их удовлетворит. Поскольку это практически нереально в складывающихся в Армении условиях, то договор в лучшем случае будет только парафирован (предварительно согласован). И зависнет в неопределенности до каких-нибудь лучших времен для кого-то из подписантов, как в таких случаях обычно и бывает.
Пока же Армения и Азербайджан договорились продолжать "меры по укреплению доверия между двумя странами" и только отметили прогресс в процессе делимитации границы между двумя странами, что очень важно с точки зрения потери Карабаха. А также подтвердили, что будут придерживаться формата двусторонних встреч как "наиболее эффективного для обсуждения всех вопросов".
И остается только вспомнить, что до 2023 года Ереван и Баку проводили переговоры при посредничестве России или Евросоюза. А теперь там банкуют Турция, Великобритания и США.
Причем, слава богу, не всегда удачно. Параллельно с засветом Грэма, выдавшем "страшную тайну", известную всем, вольно или невольно ситуацию обострил еще один американец – спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак. Он надавил на еще одну болевую точку армяно-азербайджанского то ли противостояния, то ли медленного сближения – на Зангезурский коридор. Заявил, что в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана США готовы управлять транспортным коридором у границы Ирана.
Он так и сказал в Нью-Йорке: "И Турция находится в центре всего этого, как и Азербайджан с Арменией. Они спорят из-за 32 километров дороги, но это не шутка. Это продолжается уже десять лет — 32 километра дороги. И тут приходит Америка и говорит: "Хорошо, мы возьмем управление на себя. Дайте нам 32 километра дороги в аренду на 100 лет и можете делить ее со всеми". По его словам, взять территорию в аренду может некая "влиятельная частная американская компания", а соответствующее предложение поступило от Анкары.
И президент Азербайджана Алиев всегда говорил, что Зангезурский коридор нужен, чтобы Армения прекратила быть географической преградой между Турцией и Азербайджаном.
Упомянутый Зангезурский коридор – это действительно 32-километровая дорога, которая может связать Азербайджан со своим анклавом в Нахичевани.
Раньше Азербайджан связывался с Нахичеванью по такому пути через Грузию, сейчас хочет по своему коридору, но по армянской территории. В дальнейших планах Баку — соединение города Зангелан в Восточном Зангезуре с городом Ордубад в Нахичевани, а далее — путь в Турцию, которая и мутит воду в регионе для своих пантюркистских и русофобских проектов.
И в этом суть конфликта – Ереван даже при вибрирующем и раздающем армянские земли Пашиняне если и согласен на коридор, то только под своим контролем. И в своей собственности. Против коридора по Армении в руках Азербайджана и Иран, опасающийся усиления Турции.
И вот первая реакция: пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян сообщила: "Армения не обсуждала и не обсуждает передачу контроля над своей суверенной территорией какой-либо третьей стороне".
То есть отлуп пока получили и Азербайджан, и Турция, и США. Но означать это может разное. Например, то, что Пашинян, не исключено, просто торгуется с Баку, Вашингтоном и Анкарой об условиях более для себя выгодной сдачи и этих армянских земель. Ему не привыкать.
Коллаж: Ближний Восток, Россия - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
2 июля, 12:32
Россия в кольце врагов. Но есть союзникиКонфронтация между Россией и Азербайджаном продолжает закручиваться. Называть Баку врагом Москвы пока еще слишком рано, однако еще одно приграничное с РФ государство может перейти в антироссийский лагерь
Однако возникшие противоречия в Закавказье объективно выгодны и Ирану, и России. Москва и Тегеран совместно могут выступить против усиления связки Баку-Анкара-Вашингтон и разъединения их коридором границы между Россией и Ираном.
И, конечно же, Россия может вмешаться и восстановить свою посредническую роль на переговорах в регионе. И тем самым погасить с выгодой для себя один очаг нестабильности и потенциальную угрозу безопасности на своей границе в Южном Закавказье. В искусственно и искусно разжигаемом огненном поясе вокруг России не загорится еще одно важно звено. И Россия много раз доказывала, что она умеет это делать. Главное - вовремя замечать и реагировать на возникающие угрозы.
*Внесен в России в список террористов и экстремистов
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