https://ukraina.ru/20250704/ochen-vazhnyy-razgovor-zelenskogo-i-trampa-obysk-u-reznikova-itogi-4-iyulya-1064701805.html

"Очень важный" разговор Зеленского и Трампа, обыск у Резникова. Итоги 4 июля

"Очень важный" разговор Зеленского и Трампа, обыск у Резникова. Итоги 4 июля - 04.07.2025 Украина.ру

"Очень важный" разговор Зеленского и Трампа, обыск у Резникова. Итоги 4 июля

Стали известны подробности разговора президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск у бывшего министра обороны страны Алексея Резникова

2025-07-04T18:46

2025-07-04T18:46

2025-07-04T18:46

эксклюзив

хроники

дональд трамп

трамп и зеленский

алексей резников

украина

сша

америка

набу

офис президента

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своём телеграм-канале рассказал о разговоре президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским."Очень важный и содержательный разговор между президентами", — написал Ермак.Он пообещал сообщить новые детали "совсем скоро".За несколько минут до этого сам Зеленский у себя в телеграм-канале опубликовал обширный текст по поводу разговора с Трампом."Очень важный и полезный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Поздравил президента Трампа и американский народ с Днём независимости. Мы на Украине благодарны за всю оказанную поддержку", — писал Зеленский.Он указал, что Киев поддерживает предложения Вашингтона по мирному соглашению."Нужно достойное соглашение для мира и Украина поддерживает американские предложения", — указал Зеленский.По его словам, во время разговора также обсуждалась обстановка на фронте."Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о ответной встрече наших команд", — отметил Зеленский.Он также сообщил, что обсуждались вопросы военно-промышленного комплекса."Говорили также подробно о возможностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства.Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это чрезвычайно нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий. Обсудили взаимные закупки и инвестиции.Обменялись мнениями по дипломатической ситуации и совместной работе с Америкой и другими партнёрами", — подытожил Зеленский.Это заявление прокомментировали украинские СМИ."Зе максимально нежен и корректен по отношению к Трампу: ни намёка на новые поставки американского оружия; ни разъяснений касательно приостановки поставок ВСУ ракет для ПВО тоже нет; про перспективы мира тоже ни слова. Ни о чём", — отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Издание Axios сообщило, что темой разговоров была передача Украине новых систем ПВО. При этом Трамп обещал помочь, а также заявил, что проверит, какого рода помощь Украине была приостановлена.Ранее, 1 июля издание Politico сообщило, что США прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и другие высокоточные боеприпасы из-за опасений, что запасы оружия в самих Штатах слишком сократились.Как заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, остановка этих поставок не означает прекращения военной поддержки Украины и не должна стать фактором в переговорах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил на это, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.Обыски у РезниковаНациональное антикоррупционное бюро Украины провело обыск о бывшего министра обороны страны Алексея Резникова, сообщил ряд украинских СМИ.Как сообщили источники издания "Украинская правда", у бывшего министра "нашли левый телефон и ещё что-то".Об обыске у Резникова сообщило и издание ZN.UA также со ссылкой на источники. Сообщается, что детективы изъяли у него ряд значимых документов.Позднее источники "Украинской правды" уточнили, что следственные действия состоялись 30 июня в рамках дела о закупке продуктов для армии по завышенным ценам. При этом в апреле в НАБУ заявляли, что Резников не является подозреваемым в производстве. Сам экс-министр недавно вернулся с отдыха за границей. У него также был изъят личный телефон."Телефон не почищен, с чатами. Пока изучается", — рассказал один из источников.При этом источники в окружении Резникова заявили, что обыск состоялся по делу "открытому по заявлению самого Резникова ещё в 2023 году", а телефон "полистали, ничего интересного кроме переписки по публикациям в СМИ не нашли".При этом ряд СМИ утверждает, что обыск у Резникова — это "привет" США украинской власти. НАБУ считается американской структурой."Наш источник в ОП уверены, что НАБУ провело обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова, для давления на Банковую и лично на Андрея Ермака по мирному треку. Нужно рассматривать этот кейс в единой цепочке с приостановкой поставок вооружения, так как администрация Трампа сейчас требует от Офиса президента согласовать меморандум с Кремлём", — писал популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Ещё один популярный в стране телеграм-канал — "Легитимный" — увидел в обыске в НАБУ свидетельство внутренней борьбы среди украинских власть имущих."НАБУ передает публичный привет Ермаку, после того как провели обыски у экс-министра обороны Резникова. Копают под людей Ермака усиленно. Всех берут на крючок. Это продолжение борьбы за власть внутри системы. По слухам в этом очень заинтересован Арахамия, которого Ермак хочет слить, как последнее препятствие к полной личной монополии власти", — отмечалось в публикации канала.В январе 2023 года издание ZN.ua сообщило, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах украинской столицы. При этос соглашение от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о хищении $580 тыс. при закупке военной амуниции.Минобороны назвало информацию о слишком дорогой еде ложью и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ,. Сам Резников отверг все обвинения, однако позже пообещал проверить изложенные журналистами фактыЗатем в отставку подал замминистра обороны Вячеслав Шаповалов. Также с должности сняли Хмельницкого. Спустя восемь месяцев Верховная Рада одобрила отставку самого Резникова.О том, как Запад поможет Украине — в статье Михаила Павлива "Бусификация и людоловы добрались до Европы. Как западные спецслужбы и полиция помогут режиму Зеленского".

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эксклюзив, хроники, дональд трамп, трамп и зеленский, алексей резников, украина, сша, америка, набу, офис президента, минобороны