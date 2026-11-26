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"Тела вывозят через Жешув": Ищенко о том, что ждет натовских солдат на Украине

"Тела вывозят через Жешув": Ищенко о том, что ждет натовских солдат на Украине - 26.11.2026 Украина.ру

"Тела вывозят через Жешув": Ищенко о том, что ждет натовских солдат на Украине

Россия уже неоднократно предупреждала: те, кто находится на Украине, станут законной целью. При этом 100–200 военных советников — действительно не регулярная армия, хотя помощь они оказывают существенную. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-11-26T19:31

2026-11-26T19:31

2026-11-26T20:04

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В середине ноября 2026 года министр-делегат при Минобороны Франции Алис Рюфо признала в парламенте наличие французской "координационной структуры" на Украине, заявив, что Париж не является участником конфликта. 18 ноября глава МИД Жан-Ноэль Барро подтвердил присутствие на Украине инструкторов и технических специалистов, подчеркнув, что отправка персонала для обучения и ремонта "ещё не является военной операцией".Комментируя заявление главы МИД Франции, Ищенко подчеркнул, что в этом нет ничего удивительного."Россия уже уничтожала французов на Украине", — пояснил он. Он также напомнил, что американцы уничтожали советских специалистов во Вьетнаме, которых там формально не было, а по факту были."Тут воюем, тут не воюем – это нормально", — подчеркнул эксперт.По его словам, Россия неоднократно говорила, что те, кто находится на Украине, станут законной целью. "Следовательно, те, кто находится за пределами Украины, законной целью не будут", — отметил политолог. Если 100–200 военных советников куда-то прибыли, это действительно не регулярная армия, которая принимает участие в бою. "Хотя они оказывают существенную помощь", — добавил он.Ищенко констатировал: сейчас на Украине гибнут американцы, британцы и французы. "Франция признала наличие своих советников. США сначала признали, потом не признавали. Остальные просто молчат", — отметил эксперт."Когда их убивают, мы не всегда знаем, кого убили. Но точно знаем, что это произошло, поскольку начинаются полеты санитарной авиации через Жешув, которая вывозит их тела. Это происходит уже пятый год. И тут ничего меняться не будет", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Украина больше всего боится не ударов по мостам в Киеве, а истощения своей энергетики" в дзен-канале Украина.ру.Про влияние трёхсторонней встречи лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне на ход мировых процессов — в материале "Дмитрий Евстафьев: После встречи в Шэньчжэне Трамп станет главной мишенью для партии хаоса внутри США" в дзен-канале Украина.ру.

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