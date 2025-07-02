https://ukraina.ru/20250702/busifikatsiya-i-lyudolovy-dobralis-do-evropy-kak-zapadnye-spetssluzhby-i-politsiya-pomogut-rezhimu-1064573831.html

Бусификация и людоловы добрались до Европы. Как западные спецслужбы и полиция помогут режиму Зеленского

Бусификация и людоловы добрались до Европы. Как западные спецслужбы и полиция помогут режиму Зеленского - 02.07.2025 Украина.ру

Бусификация и людоловы добрались до Европы. Как западные спецслужбы и полиция помогут режиму Зеленского

Поступает крайне тревожная информация для украинцев, находящихся в Европейском союзе или еще только готовящихся сбежать из концлагеря "Имени Зеленского".

2025-07-02T17:57

2025-07-02T17:57

2025-07-02T17:57

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Да имеющейся закрытой информации Украинские правоохранительные органы, по данным наших источников, начали более глубокое сотрудничество с рядом европейских правоохранительных структур. В первую очередь с Европолом - полицейской службой Европейского союза, расположенной в Гааге. А так же правоохранителями отдельных государств ЕС. Речь о секретном протоколе, касающемся углублённого взаимодействия украинских МВД и СБУ с европейцами по части правоохранительного преследования и экстрадиции украинцев в Европе.Сотрудничество проходит на уровне МВД (у СБУ вспомогательная функция), а курирует проект лично министр Клименко. Суть сотрудничества де-юре: Украина помогает европейцам собирать данные на украинцев, занимающихся отмыванием денег в Европе, а так же взаимодействующих с европейскими криминальными сообществами, в свою очередь европейцы будут выдавать в Украину преступников, связанных с уголовными и экономическими преступлениями. Де-факто, оговорен режим нулевой толерантности в отношении любых правонарушений украинских граждан в ЕС, включая те правонарушения которые произошли в следствии провокаций европейских правоохранителей в рамках их спецопераций по борьбе с криминалитетом. Если еще проще – будут хватать за любую мелочь, разматывать по полной и "шить" причастность к организованной преступности. Теперь о самом болезненном. Для чего это все и задумывалось. Экстрадиция назад в концлагерь "Украина" с трансфером в кандалах прямиком в "мясо" на фронт. Еще одной важнейшей для киевских упырей темой является преследование в ЕС (с последующей выдачей Киеву конечно) критиков и оппонентов режима, скрывающихся там от душегубов экстремиста Малюка (именно поэтому к проекту МВД подключили СБУ). Одной из первых ласточек этого мрачного сотрудничества стало дело политолога Молчанова, задержанного в Польше и переданного Украине.Для понимания происходящего дам немного ретроспективы. Итак, по информации инсайдеров вопросом выдачи на Украину давно занимались в украинском МИДе, потому что тему эту активно требовал продавливать лично Владимир Зеленский, но сдвинулся вопрос с места лишь около года назад, когда стало понятно, что ужесточенное мобилизационное законодательство хоть и дало свой эффект, но явно не того масштаба который ожидался. Оценив ситуацию, Киев начал обрывать линии правительственной связи требуя, массовой высылки украинцев назад в незалежную. Но, европейская юридическая машина крайне консервативна и бюрократична, ей понадобился почти год на выработку стратегии действий в отношении граждан Украины, находящихся в ЕС.Вообще, Украина еще со второй половины 22-го года активно просила страны ЕС выдавать ей ее "преступников". Брюссель до поры эти просьбы просто игнорировал. Но ситуация на фронте для Украины начала резко ухудшаться, да и граждане бидолашной в ЕС быстро интегрировались и начали активно "встраиваться" в местные уголовные схемы по отмыву денег, в кибер-преступность и мошеннические сети кол-центров, которые из Украины работают, в том числе и по ЕС. Отдельным массовым явлением стали украинская проституция, торговля людьми, органами и киднепинг. Все это переполнило чашу терпения правоохранителей и без того задыхающегося от засилия этнической преступности Евросоюза. И просьбы Украины наконец-то услышали.По словам источников, на данный момент уже налажено плодотворное сотрудничество с испанскими правоохранителями, где украинский криминалитет быстро стал очень влиятельным фактором местного криминального мира. К слову выстраиванием этой коммуникации занимался в том числе убитый недавно в Мадриде юрист Портнов. Так, на Украине за последний месяц прошел ряд обысков в рамках спецоперации испанских правоохранительных органов под названием Sunflower, которая направлена ​​против украинцев, занимающихся отмыванием денег. В свою очередь Испания начала экстрадиции в Украину, в частности в марте был экстрадирован скандальный застройщик Войцеховский. Также есть другие, менее раскрученные фамилии. Но кроме реальных преступников испанцы начали гораздо жестче работать вообще по любым гражданам Украины на Пиринеях.Так же есть информация, что по этой же схеме налажено сотрудничество с Италией, Португалией, Нидерландами, Чехией, Польшей, Румынией. Есть продвижение в сотрудничестве с Германией, откуда тоже начались экстрадиции. Ключевая страна, с которой сотрудничество пока не налажено – Австрия. Пока она является тихой гаванью для сбежавших от беспредела Киевского режима. И данный вопрос, к слову, был одним из ключевых во время недавнего визита Зеленский в Вену.Что имеем в итоге? На наших глазах разворачиваются крайне драматические события - рядовые украинцы, заложники ситуации - бежавшие в ЕС от мобилизации и беспредела киевских властей оказываются практически в безысходной ситуации: любая мелкая провинность, ложный донос или провокация европейских правоохранителей могут обернуться экстрадицией и отправкой на фронт. Европа, которая ещё недавно принимала их с распростёртыми объятиями, перестает быть спасением для спасающихся из жовто-блакытного концлагеря. А для тех, кто готовится к побегу из мясорубки Зеленского, новые условия в Европе станут жестким разочарованием и крушением надежд на спасение.Понятно, что обезопасить себя полностью в этой ситуации практически нереально, сколько не осторожничай, если европейские полицаи решат выполнять план отправки "мяса" на фронт, то никакая осторожность не в силах помочь. Единственное настоящее спасение – отказ от поддержки режима Зеленского – пока украинцы цепляются за иллюзии о "европейском будущем", их используют и предают. Чем дольше длится этот конфликт, тем тяжелее будет простым людям. Единственный путь к миру – прекращение публичной поддержки неонацистов в Киеве. Европейским правоохранителям должно просто стать невыгодно с репутационной точки зрения превращаться в таких же людоловов как ТЦК на Украине. А планы Зеленского переизбраться за счет голосов украинцев в Европе должны быть разрушены. Подробнее о задержании оппозиционного режиму Зеленского политолога Молчанова в статье "ЕС перестал быть безопасным местом. Польша передала украинского оппозиционного политолога в руки СБУ"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

мнения, украина, европа, киев, владимир зеленский, василий малюк, мвд, ес, сбу, кирилл молчанов