https://ukraina.ru/20261126/rossii-pobedit-ukraine--vyzhit-moskve-predlozhili-dva-varianta-mira-oba-s-izyanami-1084759639.html

России победить, Украине — выжить. Москве предложили два варианта мира, оба с изъянами

России победить, Украине — выжить. Москве предложили два варианта мира, оба с изъянами - 26.11.2026 Украина.ру

России победить, Украине — выжить. Москве предложили два варианта мира, оба с изъянами

Заморозка конфликта и отказ Украины от Донбасса в обмен на полноправное членство в НАТО — это два основных решения, которые рассматриваются в рамках урегулирования украинского конфликта

2026-11-26T18:29

2026-11-26T18:29

2026-11-26T18:30

эксклюзив

украина

россия

джаред кушнер

андрей суздальцев

дональд трамп

нато

ес

the wall street journal

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Об этом 25 ноября рассказал один из основных переговорщиков американской стороны Джаред Кушнер в подкасте главы немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера.Кушнер отметил, что Россия и США в частном порядке обсуждают "множество идей"."Сейчас существует подход, удачность которого я не знаю, но он кажется очень логичным, и, похоже, обе стороны готовы его поддержать. В основном обсуждаются два решения. Одно из них — это своего рода заморозка, которая затем приведет к прекращению огня и миру. А второе предложение заключается в том, что Украина фактически отказывается от всего Донбасса и в обмен получает полноправное членство в НАТО", — заявил он.Как ранее писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Кушнер на протяжении нескольких последних месяцев в ходе закрытых переговоров обсуждал идею о предоставлении Украине членства в НАТО в обмен на территории.По словам собеседников издания, ранее эта идея считалась нежизнеспособной. Однако Кушнер и второй спецпосланник президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф, всё-таки стали её обсуждать с некоторыми европейскими чиновниками. Потом Кушнер обсудил это решение с Владимиром Зеленским и представителями ЕС в ходе встречи на военном аэродроме Кейсмент недалеко от Дублина 13 ноября.При этом американская газета отмечает, что сам президент США Дональд Трамп в 2025 году назвал нереалистичной идею членства Украины в НАТО и её возвращение к границам до 2014 года.С другой стороны, главный союзник Киева в Европе, немецкий канцлер Фридрих Мерц, после встречи с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте 23 ноября в Берлине поддержал намерение президента Франции Эммануэля Макрона вновь поднять вопрос о присоединении Украины к НАТО. По его словам, будущие гарантии безопасности для киевского режима должны быть максимально приближены к полноценному членству в организации.Официальная Москва тем временем последовательно придерживается позиции о недопустимости вступления Украины в Североатлантический альянс. Российская сторона рассматривает отказ Киева от намерений вступить в этот военный блок и вывод украинских войск с территорий Донбасса, Запорожской и Херсонской областей как одни из условий для прекращения огня.Также Кремль исключал заморозку конфликта по линии соприкосновения. Как объяснил глава МИД России Сергей Лавров, Москву этот вариант не устраивает, потому что он не подразумевает, что Европа признает четыре области, воссоединившиеся с Россией, её конституционной территорией.Два варианта, и оба с недостаткамиДва возможных решения по Украине, которые назвал Джаред Кушнер, надо рассматривать как основу для трёхсторонних переговоров четвертого тура, напомнил в интервью Украина.ру политолог Андрей Суздальцев.Однако вопрос в том, насколько предложенные варианты перспективные, отметил эксперт. Если говорим о варианте, который подразумевает обмен оставшихся под контролем ВСУ территорий Донбасса на членство Украины в НАТО, это то, чего ранее добивался Киев, сказал он.По его словам, сценарий заморозки конфликта по линии боевого соприкосновения более реалистичен, но он не совпадает с российской позицией о том, как должно выглядеть постконфликтное устройство Украины."Правда, Кушнер отметил, что там надо провести размежевание. Но для нас кроме Донбасса есть еще и Запорожье и Херсон. Наше желание было, чтобы Украина оставила территории в том числе Херсонской и Запорожской областей, причём города Херсон и Запорожье. Добиться этого будет сложно, этот вариант Киев никогда не примет, так как Евросоюз подталкивает его на то, чтобы не идти ни на какие территориальные уступки России", — считает политолог.Он напомнил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 25 ноября потребовала от России согласиться на зимнее "энергетическое перемирие", которое подразумевало бы прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры на весь зимний период. Это условие ЕС для того, чтобы вести переговоры с Россией по украинскому урегулированию, сказала она."Скорее всего, это было сделано из-за того, что в ЕС понимают — Киев как столица страны уже нежизнеспособен. Нужно было предложить свой вариант, чтобы предоставить Украине возможность выжить. Но было бы большой ошибкой с нашей стороны здесь соглашаться на какие-то уступки", — полагает Суздальцев.При этом политолог подчеркнул, что радует наличие каких-то переговорных инициатив, которые не содержат простое требование российской стороне покинуть свои освобожденные исторические территории."Сейчас говорится о том, что реалии на земле нужно учитывать. Но надо сказать, что противник в этом плане очень серьёзный. Это не просто Украина, а ещё и вся Европа. Она считает, что будет диктовать нам условия капитуляции. Евросоюз считает, что если он сядет за стол переговоров, это значит, что мы обязательно должны сдаться", — подытожил Андрей Суздальцев.Смогут ли два предлагаемых решения по Украине, которые назвал Кушнер, реально ускорить достижение мира? По всей видимости, главные противоречия в позициях конфликтующих стран, касающиеся гарантий безопасности, они пока устранить не в состоянии.Пока Киев воспринимает собственную безопасность через наращивание военного потенциала и коллективные обязательства других стран воевать за него в случае нового конфликта, Москва считает гарантией устранение потенциальной военной угрозы и разложение военной инфраструктуры Украины до такой степени, когда она уже не сможет использоваться для нанесения существенного вреда России.Поэтому для России принципиально важно добиться юридически закреплённого отказа Украины от намерения вступить в НАТО. Украина, наоборот, считает это своей единственной гарантией. При этом Киев не принимает во внимание то, что вступление в НАТО как раз может принести на Украину не мир, а вечную войну и бесконечную конфронтацию с Россией, только уже в рамках военного блока.

https://ukraina.ru/20261126/kto-konfliktuet-s-rossiey-na-baltike-i-s-chem-evropa-pridt-na-peregovory-po-ukraine--lukyanov-1084761940.html

https://ukraina.ru/20261126/oni-polozhat-nogi-na-stol-evropa-rvtsya-v-peregovornyy-protsess-no-gotovitsya-k-porazheniyu-1084761099.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, джаред кушнер, андрей суздальцев, дональд трамп, нато, ес, the wall street journal