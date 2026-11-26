Кто конфликтует с Россией на Балтике и с чем Европа придёт на переговоры по Украине — Лукьянов
В этом выпуске спецпроекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике проанализировал ситуацию на Балтике и то, как меняется позиция Европы и США в отношении российско-украинского конфликта.
03:19 - Внешняя поддержка Украины: Британия и связи с ЦРУ;
12:48 - Встреча лидеров США, России и Китая: символ перемен, а не новая Ялта;
18:30 - Зачем Европе участие в переговорах и что она готова предложить;
21:23 - Репутация, давление и падающая эффективность Трампа;
23:26 - Риск столкновения на Балтике и предостережения Писториуса;
25:19 - Что дальше: Арктика, Кавказ и новая Конституция Армении.
Авторская программа журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой "Фёдор Лукьянов о геополитике" с председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике, главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" выходит каждый 2-й и 4-й четверг месяца в 19:00.
Смотрите на:
https://rutube.ru/channel/4478643/
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https://t.me/podcast_ukrainaru
ТГ-канал "Россия в глобальной политике": https://t.me/s/ru_global
03:19 - Внешняя поддержка Украины: Британия и связи с ЦРУ;
12:48 - Встреча лидеров США, России и Китая: символ перемен, а не новая Ялта;
18:30 - Зачем Европе участие в переговорах и что она готова предложить;
21:23 - Репутация, давление и падающая эффективность Трампа;
23:26 - Риск столкновения на Балтике и предостережения Писториуса;
25:19 - Что дальше: Арктика, Кавказ и новая Конституция Армении.
Авторская программа журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой "Фёдор Лукьянов о геополитике" с председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике, главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" выходит каждый 2-й и 4-й четверг месяца в 19:00.
Смотрите на:
https://rutube.ru/channel/4478643/
https://dzen.ru/ukraina.ru
https://t.me/podcast_ukrainaru
ТГ-канал "Россия в глобальной политике": https://t.me/s/ru_global
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