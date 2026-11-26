https://ukraina.ru/20261126/kto-konfliktuet-s-rossiey-na-baltike-i-s-chem-evropa-pridt-na-peregovory-po-ukraine--lukyanov-1084761940.html

Кто конфликтует с Россией на Балтике и с чем Европа придёт на переговоры по Украине — Лукьянов

Кто конфликтует с Россией на Балтике и с чем Европа придёт на переговоры по Украине — Лукьянов - 26.11.2026 Украина.ру

Кто конфликтует с Россией на Балтике и с чем Европа придёт на переговоры по Украине — Лукьянов

В этом выпуске спецпроекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике проанализировал ситуацию на... Украина.ру, 26.11.2026

2026-11-26T17:44

2026-11-26T17:44

2026-11-26T17:44

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В этом выпуске спецпроекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике проанализировал ситуацию на Балтике и то, как меняется позиция Европы и США в отношении российско-украинского конфликта.03:19 - Внешняя поддержка Украины: Британия и связи с ЦРУ;12:48 - Встреча лидеров США, России и Китая: символ перемен, а не новая Ялта;18:30 - Зачем Европе участие в переговорах и что она готова предложить;21:23 - Репутация, давление и падающая эффективность Трампа;23:26 - Риск столкновения на Балтике и предостережения Писториуса;25:19 - Что дальше: Арктика, Кавказ и новая Конституция Армении.Авторская программа журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой "Фёдор Лукьянов о геополитике" с председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике, главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" выходит каждый 2-й и 4-й четверг месяца в 19:00.Смотрите на:https://rutube.ru/channel/4478643/https://dzen.ru/ukraina.ruhttps://t.me/podcast_ukrainaruТГ-канал "Россия в глобальной политике": https://t.me/s/ru_global

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видео, балтика, европа, россия, дональд трамп, цру, украина.ру, борис писториус, видео