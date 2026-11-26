https://ukraina.ru/20261126/oni-polozhat-nogi-na-stol-evropa-rvtsya-v-peregovornyy-protsess-no-gotovitsya-k-porazheniyu-1084761099.html

"Они положат ноги на стол": Европа рвётся в переговорный процесс, но готовится к поражению

"Они положат ноги на стол": Европа рвётся в переговорный процесс, но готовится к поражению - 26.11.2026 Украина.ру

"Они положат ноги на стол": Европа рвётся в переговорный процесс, но готовится к поражению

На днях канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности европейских стран к многосторонним переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине и снижению напряженности в Балтийском регионе

2026-11-26T17:35

2026-11-26T17:35

2026-11-26T17:35

эксклюзив

европа

украина

россия

фридрих мерц

урсула фон дер ляйен

джаред кушнер

ес

нато

европарламент

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По словам Мерца, интересы европейской стороны в переговорной группе будут представлять Германия, Франция, Великобритания, Польша и Италия, а также институты Евросоюза. Но внутри ЕС отсутствует единство по ключевым вопросам.Главное противоречие касается повестки будущих переговоров: Фон дер Ляйен настаивает на необходимости обсуждать "будущую архитектуру европейской безопасности". В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас и её сторонники опасаются, что это станет "ловушкой", расставленной Россией, и выступают против такого подхода.В Кремле понимают, что готовность Европы к переговорам — это опасение "остаться не у дел". Украинские политологи тоже скептически настроены по поводу предлагаемого четырёхстороннего формата переговоров (Россия, Украина, США, ЕС), считая, что чем больше участников, тем сложнее достичь соглашения, и ЕС может стать деструктивной силой.А кроме того, на Украине заметили, что интерес США к украинскому вопросу снижается. Политолог Игорь Чаленко заявил, что Украину под предлогом "мира" принуждают к капитуляции, и нынешние гарантии безопасности могут оказаться пустыми обещаниями, "как Будапештский меморандум".Подробнее — в анализе экспертов.Политик Олег ЦарёвЛавров объяснил, почему европейцам нечего делать за столом переговоров. Их попросили приехать или как-то иначе изложить свою позицию, а они хотят сразу сесть за стол. Министр сказал: "С такими манерами и с такими намерениями они сядут за стол переговоров и тут же положат ноги на этот стол переговоров. Нам этого не надо".Получается какой-то рассинхрон. На Украине идёт война Европы против России. Поэтому, чтобы её закончить, из диалога с Европой лучше не выходить. А если есть возможность, его надо вести. Но чтобы договориться, надо, чтобы европейцы сами хотели договариваться. А европейцы начнут договариваться, только когда продолжение войны станет грозить им самим проблемами, рисками и трудностями у себя дома.Пока для Европы эта война остаётся строкой в бюджете. Платит она деньгами, а кровью платят украинцы. Договариваться всерьёз европейцы начнут, когда цена войны станет для них самих выше, чем цена мира.Политолог Кямиль АскерхановНа мой взгляд, после встречи Триумвирата в Шэньчжэне началось форсированное политическое оформление Европы как стороны украинского конфликта. Мой вывод: Новой Антанте — Франции, Германии и Британии — в складывающейся конфигурации уже отведена роль проигравшей стороны. Теперь её подводят к признанию собственного участия и принятию последствий.…мы разбирали, почему прямые переговоры Европы с Москвой способны кардинально изменить положение европейских столиц. Приглашение за стол означает необходимость обсуждать собственные обязательства: финансирование Украины, поставки вооружений, планы размещения войск и будущие гарантии безопасности. Европа становится участником разговора о том, на каких условиях она сама готова закончить противостояние.Последовавшие заявления хорошо укладываются в эту логику. Кушнер прямо описывает происходящее как прокси-войну, в которой Европа финансирует и вооружает Украину против России. Джонсон признаёт: "Мы уже ведём прокси-войну" — и предлагает отправлять европейские войска ещё до прекращения огня. Американский переговорщик обозначает роль Европы, а бывший британский премьер подталкивает её к следующей ступени вовлечения. Политические задачи у них могут различаться, но европейское участие становится всё труднее представлять как нечто внешнее по отношению к самой войне.Причём европейцы сами заранее связали свой результат с украинским. Боррель ещё в 2023 году говорил: "Если Украина проиграет, проиграем и мы".В марте 2025 года Европарламент включил в резолюцию оценку поражения Украины как стратегического поражения Европы, США и НАТО. Теперь эти заявления могут приобрести для их авторов весьма неприятное практическое содержание. Объявив чужую победу условием собственного успеха, трудно затем отказаться от ответственности за неудачу.Именно поэтому встречу в Шэньчжэне я рассматриваю как рубеж. В моём прочтении, после неё началось более явное распределение ролей в будущем урегулировании. Новой Антанте предлагают определиться, с чем она приходит на переговоры, что способна гарантировать и какие ограничения готова принять. Право присутствовать за столом постепенно наполняется обязательствами.Тем показательнее заявление Урсулы фон дер Ляйен 25 ноября. По итогам саммита ЕС — Западные Балканы она назвала расширение "стратегическим императивом для Европы". Причём речь шла и о постепенном включении стран-кандидатов в механизмы общего рынка ещё до полноценного членства. Брюссель продолжает рассматривать расширение как средство укрепления своих позиций.Для меня здесь проявляется принципиальное противоречие. Европу подводят к разговору о пределах её возможностей и условиях будущего устройства континента, а руководство Еврокомиссии продолжает мыслить категориями дальнейшего расширения. В нынешней обстановке я расцениваю такую установку как дополнительный фактор геополитического противостояния: Брюссель стремится закрепить за собой новые позиции именно тогда, когда предметом обсуждения становятся уже существующие обязательства и риски.У происходящего есть и материальная сторона. Российские резервы остаются заблокированными, а возникающие вследствие блокировки доходы уже используются для поддержки Украины и погашения предоставленных ей кредитов. Одновременно европейские финансовые конструкции предусматривают расчёт на будущие российские репарации. То есть плательщика в Европе давно назначили сами.Однако Москва уже предъявляет собственные имущественные требования. Спор Банка России с Euroclear существует независимо от того, когда закончится конфликт. Конкретные условия возврата активов, возможных компенсаций и финансового урегулирования станут предметом переговоров и правовых споров. Само слово "поражение" ещё не выписывает репарационный счёт, но положение стороны за столом во многом определяет, какие требования ей придётся обсуждать.Политолог Илья ГращенковОт общеевропейского дома к сложному соседству. В продолжение дискуссии об архитектуре европейской безопасности хотелось бы остановиться на нескольких принципиальных моментах.Во-первых, сама концепция общеевропейского дома, возможно, нуждается в переосмыслении. Метафора Горбачёва предполагала существование некоторого общего пространства, в котором интересы европейских государств могли бы гармонично сочетаться. Но почему мы вообще должны жить в одном доме? Скорее речь может идти об общеевропейском поселке, где у каждого государства есть собственный дом, свои традиции, порядки и представления о комфортной жизни.Во-вторых, провал проекта общеевропейского дома в 90-е годы еще не означает невозможности его реализации сегодня. Было бы странно воспринимать политическую конфигурацию, сложившуюся после распада СССР, как окончательную форму исторического развития Европы. Даже Основополагающий акт Россия — НАТО 1997 года предполагал создание общего пространства безопасности без разделительных линий.Однако последующая политическая практика оказалась иной. При этом и сами государства Восточной Европы рассматривали вступление в НАТО как реализацию собственных интересов безопасности. Именно противоречие между различными представлениями о безопасности и предстоит разрешить. Речь идет не о возвращении к романтизму, а о поиске более прагматичной модели сосуществования.В-третьих, я бы не стал полностью отказывать Европе в исторической субъектности. Достаточно вспомнить политику Шарля де Голля, выводившего Францию из интегрированной военной структуры НАТО, или восточную политику Вилли Брандта. Европейские политики сами выступали инициаторами преодоления блокового противостояния даже в условиях жесткой биполярности.Более того, ошибочно воспринимать современную Европу как единого политического субъекта. Представления о национальных интересах и безопасности у французов, немцев, поляков, венгров и сербов могут существенно различаться. Отсутствие самостоятельной общеевропейской стратегии сегодня еще не означает невозможности ее появления завтра.В-четвертых, в исключении Европы из переговорного процесса содержится определённое логическое противоречие. Если мы считаем фундаментальной ошибкой последних трёх десятилетий строительство европейской архитектуры безопасности без должного учета интересов России, то почему аналогичная конструкция, но уже без участия самих европейцев, должна оказаться более жизнеспособной?Российско-американские переговоры могут заложить фундамент нового миропорядка, однако его устойчивость будет зависеть и от других государств. Принцип неделимости безопасности имеет смысл только тогда, когда он распространяется на всех участников международных отношений, включая малые страны. В противном случае мы получаем не архитектуру безопасности, а очередной передел сфер влияния.В-пятых, необходимо различать архитектуру обороны и архитектуру безопасности. Это принципиально разные вещи. НАТО может выстраивать свою оборону против России, а Россия — против НАТО. Однако архитектура безопасности должна существовать над этим противостоянием, устанавливая его допустимые пределы. Именно в этом состояла логика Хельсинкского процесса. Безопасность начинается там, где противники договариваются о правилах собственного противостояния. Для этого необязательно разделять общие ценности.Поэтому сегодня, возможно, стоит говорить уже не столько об "общем доме", сколько о концепции европейского соседства. Не об интеграции, а о совместимости различных политических систем. Не о преодолении всех противоречий, а об их институционализации.Не о дружбе народов как обязательном условии мира, а о мире как необходимом условии существования народов. В конце концов, соседей, как и географию, не выбирают.

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эксклюзив, европа, украина, россия, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, джаред кушнер, ес, нато, европарламент