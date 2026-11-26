https://ukraina.ru/20261126/marat-bashirov-esli-rossiya-ssha-i-kitay-dogovoryatsya-britaniya-proigraet-svoyu-poslednyuyu-bitvu-1084762279.html

Марат Баширов: Если Россия, США и Китай договорятся, Британия проиграет свою последнюю битву

Марат Баширов: Если Россия, США и Китай договорятся, Британия проиграет свою последнюю битву - 26.11.2026 Украина.ру

Марат Баширов: Если Россия, США и Китай договорятся, Британия проиграет свою последнюю битву

Если начнется серия вооруженных столкновений, то мы объявим блокаду части Балтийского моря для защиты своих интересов без использования ядерного оружия. Кушнер ведь не зря говорит о том, что президент России пообещал не использовать ядерное оружие. То есть эта тема обсуждалась, она есть в повестке, потому что это доктрина Российской Федерации.

2026-11-26T19:00

2026-11-26T19:00

2026-11-26T19:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор Высшей школы экономики, политолог, автор телеграм-канала "Политджойстик" Марат Баширов.Министр обороны Германии Борис Писториус предостерег Киев от распространения украинского конфликта на Балтику после удара по сухогрузу Sparta II в Финском заливе в трёх морских милях от российской границы. Италия в свою очередь планирует усилить безопасность итальянского контингента в Ливии после атак Украины на порт Бенгази.— Марат Фаатович, почему европейцы опасаются эскалации именно сейчас, связано ли это с оживлением переговорного трека?— Немцы и французы поняли, что британцы идут на эскалацию, а на самом деле на совершение террористических актов и пиратства. Это нарушает нормы международного права, которые они еще пытаются соблюдать, понимая, что в итоге любая война заканчивается миром, и надо будет договариваться на основе общих ценностей.Они утверждают, что система коллективной безопасности в Европе есть, и она основана на Хельсинкских соглашениях (Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанный в 1975 году. — Ред.). Поэтому даже санкционное воздействие на Россию они пытаются облечь в некую правовую форму.Но серия атак британцев и украинцев на наши суда после встречи в Шэньчжэне вовлекает остальные страны НАТО в конфликт. Кто атакует — непонятно, но ясно, что нанести такие удары с территории Украины невозможно, потому что должна быть задействована натовская инфраструктура. Немцы, французы, прибалты и финны в этом не участвовали. Произошедшее их сильно беспокоит, потому что разрушает остатки международного права, делает их третьей стороной конфликта и ставит под угрозу открытого противостояния с Россией. Об этом наш МИД в отношении Эстонии и заявил.То есть наша позиция очень простая – вы участники конфликта. И сейчас они заняты тем, чтобы доказать, что они участниками не являются. При этом они не хотят говорить про новую платформу о коллективной безопасности в Европе, потому что для них это поражение. Для них система безопасности основана на Хельсинкских соглашениях. При этом они подразумевают, что в них нужно что-то поправить, потому что тогда стороной договоренности был Советский Союз, а сейчас СССР нет, а есть две страны, которые входили в его состав и ведут боевые действия друг против друга. Поэтому слова Писториуса адресованы в первую очередь нам.И то, что в недавнем интервью о вариантах урегулирования в виде заморозки по ЛБС и об отказе Украины от Донбасса в обмен на членство в НАТО говорил Кушнер, — это тест, который ему подкинули европейцы, чтобы проверить реакцию России. Но ни один из этих вариантов нам не подходит.— Инстинкт самосохранения проснулся и у эстонцев. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что республика не разрешит Украине использовать свою территорию, воздушное пространство и акваторию для ударов по России.— Его слова должны были звучать так: мы не разрешаем, но они летают. Тогда это соответствовало бы тому, что происходит. Эстонии в таком случае следует признать, что она недееспособное государство. Пусть эстонцы тогда попросят Россию разместить на ее территории свои средства ПВО.Очевидно, что Декларация мира, которую приняли в Шэньчжэне, будет развернута и на встречу G20. Туда поедут британцы, французы, немцы, представители крупнейших экономик. В интересах Британии сделать так, чтобы на этом саммите о Декларации мира не говорили.— Возможно ли участие российского лидера в саммите Большой двадцатки?— Если британцам не удастся войти в острую фазу эскалации, которая потребует присутствия главнокомандующего ВС РФ на территории России, то этот визит более чем вероятен. Это будет триумф. Но для этого надо, чтобы мы не стояли на пороге открытой войны.Если начнется серия вооруженных столкновений, то мы объявим блокаду части Балтийского моря для защиты своих интересов без использования ядерного оружия. Кушнер ведь не зря говорит о том, что президент России пообещал не использовать ядерное оружие. Если он об этом говорит, значит, это могло быть. То есть эта тема обсуждалась, она есть в повестке, потому что это доктрина Российской Федерации.Поэтому если британцам перед G20 удастся втянуть европейцев и нас в воздушные и морские столкновения на Балтике, то тогда Путин, конечно, никуда не полетит.— Все же именно ядерный фактор пока удерживает Запад от прямого вмешательства в конфликт на Украине и от эскалации на Балтике?— Нет. Использование ядерного оружия на долгие годы прекратит любую деятельность на Балтике. Они опасаются не ядерного оружия, понимая, что это крайняя мера, для реализации которой им самим нужно решиться на самоуничтожение. У нас территория большая, мы переедем за Урал. Им переезжать некуда. На Западе на самом деле боятся удара конвенциональными вооружениями. Представьте, что в Польшу или Германию полетят сотни наших реактивных БПЛА. Компетенции по отражению ракетно-дроновых ударов есть только у Украины, у западных стран их нет. Такие навыки приобретаются только на практике.— То есть угрозы заблокировать Калининградскую область остаются словесными интервенциями?— Если британцы не спровоцируют эту историю, а они мастера. Это последняя битва Британской империи, поэтому они будут идти до конца. Если все закончится миром на наших условиях, британское государство через 20 лет будет тем Римом, воспоминания о котором остались только в исторических книгах.Напомню, что 75% британского ВВП формируется за счет услуг, а не производства. Это консалтинг, брокерство, банковские услуги, страхование. Россия, США, Китай и крупнейшие экономики G20 могут решить, что нужно договариваться о новых правилах мировой торговли, об искусственном интеллекте. ИИ убьет все консалтинговые услуги, которые сейчас оказывают живые люди. Все будет делаться очень быстро без участия компаний, где работают тысячи британских спецов. А у Британии нет искусственного интеллекта, который есть у Китая, у Индии, у Соединенных Штатов, у России. Британцам не на чем будет зарабатывать. Вот за что они бьются. Мир для них — это уничтожение их источника ВВП.Они бьются против искусственного интеллекта. У Британии только 2% ВВП от физического производства, а все остальное — это консалтинг. И, кстати, при этом они на рынках мира занимают 10 процентов. Это огромная доля.Финансовая модель глобалистов строилась на том, что деньги делают деньги, их не интересовало производство. И когда американские элиты, у которых на балансе реальные физические активы, сообразили, что они проигрывают промышленную войну Китаю, они избрали Трампа, чтобы выстроить такую же производственную экономику, которую строит Китай. А мы им нужны, потому что торговать между Юго-Восточной Азией и Западной Европой можно только через нас.

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https://ukraina.ru/20261125/dmitriy-evstafev-posle-vstrechi-v-shenchzhene-tramp-stanet-glavnoy-mishenyu-dlya-partii-khaosa-vnutri-1084704083.html

https://ukraina.ru/20261126/nato-toropitsya-na-voynu-s-rossiey-1084751673.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, украина, китай, джаред кушнер, борис писториус, владимир путин, нато, мид