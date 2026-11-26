https://ukraina.ru/20261126/strategiya-unichtozheniya-ekspert-o-tom-pochemu-ukraina-atakuet-rossiyskie-suda--1084756869.html

"Стратегия уничтожения": эксперт о том, почему Украина атакует российские суда

"Стратегия уничтожения": эксперт о том, почему Украина атакует российские суда - 26.11.2026 Украина.ру

"Стратегия уничтожения": эксперт о том, почему Украина атакует российские суда

Стратегия противника направлена на уничтожение России или на подрыв ее суверенитета — в том числе способности иметь военно-морской потенциал. Украина работает системно и планово. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев

2026-11-26T18:29

2026-11-26T18:29

2026-11-26T18:29

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Ранее Владимир Зеленский подтвердил атаку на корвет "Меркурий" в ливийском порту Бенгази — по его словам, задействовали семь морских безэкипажных катеров (БЭК). Также удар пришелся по сухогрузу MV Angara.Власти восточной Ливии обратились в Совбез и Генассамблею ООН с требованием расследовать нападение и проверить данные о присутствии украинских военных специалистов в стране.Отвечая на вопрос о нападений на российские суда в разных акваториях, эксперт заявил, что стратегия Украины направлена на уничтожение России или на подрыв ее суверенитета, который заключается в том числе в способности иметь военно-морской потенциал."Украина работает системно и планово. Это относится ко всем воздушным и морским операциям, которые проводятся при поддержке 51 страны НАТО", — пояснил он.По его словам, происходящее на море — составная часть этой стратегии. Эксперт перечислил: уничтожение в порту Бердянска БДК "Саратов", в Черном море БДК "Новочеркасск" и "Цезарь Куников" и флагмана нашего флота — гвардейского ракетного крейсера "Москва". "Количество же попыток ударов по гражданским судам уже перевалило за сотню", — отметил собеседник.Горбачев напомнил, что в результате в августе было прекращено судоходство по реке Дон, порты Ростова, Таганрога и Азова были закрыты. "Грузы были переориентированы на другие регионы. Сейчас основная часть зерна вывозится через Мурманск", — добавил он."Происходящее на море — это составная часть этой стратегии", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Сергей Горбачев: Россия может ответить на атаку в порту Бенгази ударами по ВМС Украины за ее пределами" в дзен-канале Украина.ру.Удары 2026 года оказались наиболее болезненными для Украины за все четыре года войны. Отсюда у Киева нытье про энергетическое или морское перемирие. Подобнее об этом — в материале "Борис Рожин: Европа не смирилась с поражением Украины и подходит к грани, за которой только ядерная война" в дзен-канале Украина.ру.

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