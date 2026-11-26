https://ukraina.ru/20261126/kakaya-nafig-semya-na-ukraine-razgoraetsya-skandal-iz-za-slov-uchitelya-1084761599.html
"Какая к чёрту семья?!" На Украине разгорается скандал из-за слов учителя
"Какая к чёрту семья?!" На Украине разгорается скандал из-за слов учителя - 26.11.2026 Украина.ру
"Какая к чёрту семья?!" На Украине разгорается скандал из-за слов учителя
В украинских соцсетях разгорелась жаркая дискуссия из-за… обычной фразы учительницы. Мама школьницы по имени Василиса Мазурчук возмутилась, что педагог сказала детям в классе то, что все они – "одна большая семья"
2026-11-26T17:43
2026-11-26T17:43
2026-11-26T17:52
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По этому поводу женщина написала гневный пост в соцсетях. Мазурчук начала с того, что обвинила учительницу в "преступлении"."Услышала от ребенка, что учительница говорит им в классе, что они все одна большая семья. Это преступление – говорить подобное детям", — заявила женщина.После этого она пояснила: мол, семья для украинских школьников – это только "дома или в определенном для них кругу"."Пожалуйста, не приписывайте моей дочери непрошеных родственников, ведь ее семья – это я и ее родня, а не условные 24 ребенка в классе, чьи ментальные или идеологические парадигмы могут различаться, быть индивидуальными и уникальными", – возмутилась Мазурчук.По ее мнению, навязывать "семейные обязательства" никому нельзя, а учителя должны "научить детей соблюдать закон и мораль" и основным дисциплинам."Вот, собственно, и все. Класс не является семьей. Это лишь место получения образования" – заявила Мазурчук.Казалось бы, что тут обсуждать? Но в комментариях украинки тут же принялись наперебой кивать на "проклятый совок". Мол, это всё оттуда тянется.Пользовательница под ником Alisa Alisa написала: "Этот маразм у нас еще с совка тянется. Класс – это вторая семья, первая учительница – это вторая мать, школа – второй дом. Нет, никогда такого не чувствовала, а первая учительница была… ненавистницей детей, школу еще лет 10 после окончания обходила десятой дорогой, а всех одноклассников забыла".Анастасия Литовченко пожаловалась на новую работу: "Мне на новой работе, куда я недавно устроилась, заявили, что мы все здесь как семья. Да, конечно. Неблагополучная. Спасибо, не надо".Tata Cherry и вовсе удивилась: "Класс – это дети, объединенные по возрасту и территории проживания. Какая нафиг семья?"Александра Герасимова поделилась личным признанием и пожаловалась на родственников: "Родственники, даже самые близкие, тоже навязаны обстоятельствами. Я не общаюсь ни с кем из родственников, потому что у каждого свои представления о морали и они отличаются с моими. А социализировать детей лучше среди людей с похожими ценностями, или никак… чтобы не навредить".Пользовательница Елена Михайлюта вообще заявила, что школа – это "рабочее место" для ребенка: "Никогда так не говорю своим детям, мы не семья, а коллектив – это разные вещи! В коллективе нужно друг друга уважать, учитель – это не мама, а наставник, школа – это не второй дом, а своего рода рабочее место для каждого школьника, обучение – это работа, а зарплата – это приобретенные знания, которые потом работают на тебя (или оценки). Всегда своим и детям и студентам говорю – сначала вы работаете на знания, а потом они на вас!"Пользовательница Алла Олейник и вовсе перешла на личности: "Эта учительница – опасный элемент и лезет в родственные отношения. Ее туда никто не приглашал".Были и совсем курьёзные комментарии. Инна Трубакова с юмором вспомнила свои школьные годы: "Хорошо, что нам учительница говорила, что мы кучка дебилов, хотя никто претензий к родителям не имел".Вот такая она, современная украинская "семья": дети – по отдельности, родственники – "навязаны обстоятельствами", коллеги – "неблагополучная семья", а учитель, который назвал школу сплоченной семьей, вообще — "опасный элемент".Печально, что люди, выросшие в стране с богатым советским прошлым, где школа действительно была вторым домом, теперь с таким ожесточением открещиваются от простых истин.Также на эту тему в материале: "Украинцы с большой буквы: у патриотов случилось обострение мании величия" в дзен-канале Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261018/bratstvo-ili-rascht-zachem-sssr-pomogal-respublikantsam-v-ispanii-i-pri-chm-zdes-ukraina--stoyakin-1083898553.html
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"Какая к чёрту семья?!" На Украине разгорается скандал из-за слов учителя
17:43 26.11.2026 (обновлено: 17:52 26.11.2026)
В украинских соцсетях разгорелась жаркая дискуссия из-за… обычной фразы учительницы. Мама школьницы по имени Василиса Мазурчук возмутилась, что педагог сказала детям в классе то, что все они – "одна большая семья"
По этому поводу женщина написала гневный пост в соцсетях. Мазурчук начала с того, что обвинила учительницу в "преступлении".
"Услышала от ребенка, что учительница говорит им в классе, что они все одна большая семья. Это преступление – говорить подобное детям", — заявила женщина.
После этого она пояснила: мол, семья для украинских школьников – это только "дома или в определенном для них кругу".
"Пожалуйста, не приписывайте моей дочери непрошеных родственников, ведь ее семья – это я и ее родня, а не условные 24 ребенка в классе, чьи ментальные или идеологические парадигмы могут различаться, быть индивидуальными и уникальными", – возмутилась Мазурчук.
По ее мнению, навязывать "семейные обязательства" никому нельзя, а учителя должны "научить детей соблюдать закон и мораль" и основным дисциплинам.
"Вот, собственно, и все. Класс не является семьей. Это лишь место получения образования" – заявила Мазурчук.
Казалось бы, что тут обсуждать? Но в комментариях украинки тут же принялись наперебой кивать на "проклятый совок". Мол, это всё оттуда тянется.
Пользовательница под ником Alisa Alisa написала: "Этот маразм у нас еще с совка тянется. Класс – это вторая семья, первая учительница – это вторая мать, школа – второй дом. Нет, никогда такого не чувствовала, а первая учительница была… ненавистницей детей, школу еще лет 10 после окончания обходила десятой дорогой, а всех одноклассников забыла".
Анастасия Литовченко пожаловалась на новую работу: "Мне на новой работе, куда я недавно устроилась, заявили, что мы все здесь как семья. Да, конечно. Неблагополучная. Спасибо, не надо".
Tata Cherry и вовсе удивилась: "Класс – это дети, объединенные по возрасту и территории проживания. Какая нафиг семья?"
Александра Герасимова поделилась личным признанием и пожаловалась на родственников: "Родственники, даже самые близкие, тоже навязаны обстоятельствами. Я не общаюсь ни с кем из родственников, потому что у каждого свои представления о морали и они отличаются с моими. А социализировать детей лучше среди людей с похожими ценностями, или никак… чтобы не навредить".
Пользовательница Елена Михайлюта вообще заявила, что школа – это "рабочее место" для ребенка: "Никогда так не говорю своим детям, мы не семья, а коллектив – это разные вещи! В коллективе нужно друг друга уважать, учитель – это не мама, а наставник, школа – это не второй дом, а своего рода рабочее место для каждого школьника, обучение – это работа, а зарплата – это приобретенные знания, которые потом работают на тебя (или оценки). Всегда своим и детям и студентам говорю – сначала вы работаете на знания, а потом они на вас!"
Пользовательница Алла Олейник и вовсе перешла на личности: "Эта учительница – опасный элемент и лезет в родственные отношения. Ее туда никто не приглашал".
Были и совсем курьёзные комментарии. Инна Трубакова с юмором вспомнила свои школьные годы: "Хорошо, что нам учительница говорила, что мы кучка дебилов, хотя никто претензий к родителям не имел".
Вот такая она, современная украинская "семья": дети – по отдельности, родственники – "навязаны обстоятельствами", коллеги – "неблагополучная семья", а учитель, который назвал школу сплоченной семьей, вообще — "опасный элемент".
Печально, что люди, выросшие в стране с богатым советским прошлым, где школа действительно была вторым домом, теперь с таким ожесточением открещиваются от простых истин.