https://ukraina.ru/20261126/kakaya-nafig-semya-na-ukraine-razgoraetsya-skandal-iz-za-slov-uchitelya-1084761599.html

"Какая к чёрту семья?!" На Украине разгорается скандал из-за слов учителя

"Какая к чёрту семья?!" На Украине разгорается скандал из-за слов учителя - 26.11.2026 Украина.ру

"Какая к чёрту семья?!" На Украине разгорается скандал из-за слов учителя

В украинских соцсетях разгорелась жаркая дискуссия из-за… обычной фразы учительницы. Мама школьницы по имени Василиса Мазурчук возмутилась, что педагог сказала детям в классе то, что все они – "одна большая семья"

2026-11-26T17:43

2026-11-26T17:43

2026-11-26T17:52

новости

украина

новости украины

новости украина ру

новости россии и украины

украина ру новости сегодня

семья

дзен

украина.ру дзен

дзен украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/08/1e/1057149362_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d551974521ee798258fa2cd1d0ad45b8.jpg

По этому поводу женщина написала гневный пост в соцсетях. Мазурчук начала с того, что обвинила учительницу в "преступлении"."Услышала от ребенка, что учительница говорит им в классе, что они все одна большая семья. Это преступление – говорить подобное детям", — заявила женщина.После этого она пояснила: мол, семья для украинских школьников – это только "дома или в определенном для них кругу"."Пожалуйста, не приписывайте моей дочери непрошеных родственников, ведь ее семья – это я и ее родня, а не условные 24 ребенка в классе, чьи ментальные или идеологические парадигмы могут различаться, быть индивидуальными и уникальными", – возмутилась Мазурчук.По ее мнению, навязывать "семейные обязательства" никому нельзя, а учителя должны "научить детей соблюдать закон и мораль" и основным дисциплинам."Вот, собственно, и все. Класс не является семьей. Это лишь место получения образования" – заявила Мазурчук.Казалось бы, что тут обсуждать? Но в комментариях украинки тут же принялись наперебой кивать на "проклятый совок". Мол, это всё оттуда тянется.Пользовательница под ником Alisa Alisa написала: "Этот маразм у нас еще с совка тянется. Класс – это вторая семья, первая учительница – это вторая мать, школа – второй дом. Нет, никогда такого не чувствовала, а первая учительница была… ненавистницей детей, школу еще лет 10 после окончания обходила десятой дорогой, а всех одноклассников забыла".Анастасия Литовченко пожаловалась на новую работу: "Мне на новой работе, куда я недавно устроилась, заявили, что мы все здесь как семья. Да, конечно. Неблагополучная. Спасибо, не надо".Tata Cherry и вовсе удивилась: "Класс – это дети, объединенные по возрасту и территории проживания. Какая нафиг семья?"Александра Герасимова поделилась личным признанием и пожаловалась на родственников: "Родственники, даже самые близкие, тоже навязаны обстоятельствами. Я не общаюсь ни с кем из родственников, потому что у каждого свои представления о морали и они отличаются с моими. А социализировать детей лучше среди людей с похожими ценностями, или никак… чтобы не навредить".Пользовательница Елена Михайлюта вообще заявила, что школа – это "рабочее место" для ребенка: "Никогда так не говорю своим детям, мы не семья, а коллектив – это разные вещи! В коллективе нужно друг друга уважать, учитель – это не мама, а наставник, школа – это не второй дом, а своего рода рабочее место для каждого школьника, обучение – это работа, а зарплата – это приобретенные знания, которые потом работают на тебя (или оценки). Всегда своим и детям и студентам говорю – сначала вы работаете на знания, а потом они на вас!"Пользовательница Алла Олейник и вовсе перешла на личности: "Эта учительница – опасный элемент и лезет в родственные отношения. Ее туда никто не приглашал".Были и совсем курьёзные комментарии. Инна Трубакова с юмором вспомнила свои школьные годы: "Хорошо, что нам учительница говорила, что мы кучка дебилов, хотя никто претензий к родителям не имел".Вот такая она, современная украинская "семья": дети – по отдельности, родственники – "навязаны обстоятельствами", коллеги – "неблагополучная семья", а учитель, который назвал школу сплоченной семьей, вообще — "опасный элемент".Печально, что люди, выросшие в стране с богатым советским прошлым, где школа действительно была вторым домом, теперь с таким ожесточением открещиваются от простых истин.Также на эту тему в материале: "Украинцы с большой буквы: у патриотов случилось обострение мании величия" в дзен-канале Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261018/bratstvo-ili-rascht-zachem-sssr-pomogal-respublikantsam-v-ispanii-i-pri-chm-zdes-ukraina--stoyakin-1083898553.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, новости украины, новости украина ру, новости россии и украины, украина ру новости сегодня, семья, дзен, украина.ру дзен, дзен украина.ру, ученики, что пишут украинские сми, что творится на украине, что происходит на украине, школа, главные новости, главное