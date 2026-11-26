https://ukraina.ru/20261126/obmen-telami-250-na-22-pistorius-prizval-evropu-k-dialogu-itogi-26-noyabrya-1084758693.html

Обмен телами 250 на 22, Писториус призвал Европу к диалогу. Итоги 26 ноября

Обмен телами 250 на 22, Писториус призвал Европу к диалогу. Итоги 26 ноября - 26.11.2026 Украина.ру

Обмен телами 250 на 22, Писториус призвал Европу к диалогу. Итоги 26 ноября

Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих на пункте пропуска "Новая Гута" в Гомельской области. Российская сторона передала 250 тел, украинская — 22. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-11-26T18:00

2026-11-26T18:00

2026-11-26T18:00

эксклюзив

россия

украина

европа

борис писториус

вооруженные силы украины

джаред кушнер

украина.ру

госдума

владимир путин

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В пункте пропуска "Новая Гута" в Гомельской области состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Российская сторона передала 250 тел, украинская — 22. Об этом сообщило агентство "БелТА". Ранее такую же информацию РБК подтвердил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Обмен проходил при поддержке Белоруссии. "Беларусь неизменно придерживается миролюбивой позиции и демонстрирует миротворческую политику, создавая необходимые условия для диалога сторон конфликта", — отметили в агентстве. Всего в Белоруссии проведено более 70 гуманитарных обменных миссий. Напомним, 16 ноября российский омбудсмен Яна Лантратова сообщила, что Россия и Украина готовят большой обмен пленными, а 19 ноября в Кремле заявили, что согласование находится на завершающем этапе. Предыдущий обмен прошёл 23 октября: тогда в Россию вернулись 207 бойцов, столько же передали Украине. Писториус призвал Европу согласиться на предложение Кремля Министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу согласиться на предложение Кремля и направить в Москву своих переговорщиков, передаёт Le Monde. Он заверил журналистов, что отказ от приглашения стал бы совершенно неуместным сигналом со стороны европейцев, решительно настроенных отстаивать свои интересы. Ранее спецпредставитель Белого дома Джаред Кушнер отметил, что Европа не была включена в переговоры в Абу-Даби, поскольку президент России Владимир Путин "видит много провокационных заявлений и действий с её стороны".Он также подчеркнул, что членство Украины в НАТО не входит в текущие планы урегулирования. До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейские страны демонстрируют противоречивые заявления относительно контактов с Россией, что ставит под сомнение их способность способствовать мирному процессу. При этом в Москве заинтересованы в диалоге с европейцами для выяснения их позиции. Таким образом, Запад начинает осознавать: без России решить украинский кризис невозможно. Писториус, в отличие от многих коллег, призывает не упускать шанс на переговоры. Военные итоги: ВС РФ продвигаются, ВСУ несут потери Минобороны России опубликовало сводку о ходе СВО за 26 ноября. Группировка "Север" улучшила тактическое положение: нанесено поражение трём механизированным бригадам, штурмовому полку ВСУ и бригаде Нацгвардии в Харьковской и Сумской областях. Противник потерял до 155 военнослужащих, 6 автомобилей, 3 станции РЭБ и 1 станцию радиоэлектронной разведки. "Запад" улучшил положение по переднему краю: потери ВСУ свыше 220 военнослужащих, 2 ББМ, 15 автомобилей и орудие. "Южная" группировка заняла более выгодные рубежи: ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, ББМ, 11 автомобилей и станцию РЭБ."Центр" продолжал активные наступательные действия: потери украинских формирований свыше 340 военнослужащих, бронетранспортёр, 7 ББМ, 6 автомобилей и станция РЭБ. "Восток" продвинулся в глубину обороны: ВСУ потеряли до 200 военнослужащих и 8 автомобилей. "Днепр" улучшил положение по переднему краю, уничтожив до 20 военнослужащих и 16 автомобилей. Суммарные потери ВСУ за сутки превысили 1110 человек.О других успехах россиян - в материале Россия прорывает ПВО ВСУ "Искандерами" и реактивными дронами — эксперт про удары по Украине в дзен-канале Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261126/filiny-i-banderoli-koshmaryat-vsu-v-kharkove-vs-rf-oblozhili-oblast-danyu-1084755898.html

https://ukraina.ru/20261126/desyatki-ballisticheskikh-raket-ukrainskiy-ekspert-pripugnul-novym-udarom-vs-rf-1084755769.html

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Мария Илащук

эксклюзив, россия, украина, европа, борис писториус, вооруженные силы украины, джаред кушнер, украина.ру, госдума, владимир путин