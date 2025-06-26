Захарова: хоррор Рютте о страшной России - бизнес-проект Вашингтона - 26.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250626/zakharova-khorror-ryutte-o-strashnoy-rossii---biznes-proekt-vashingtona-1064332575.html
Захарова: хоррор Рютте о страшной России - бизнес-проект Вашингтона
Захарова: хоррор Рютте о страшной России - бизнес-проект Вашингтона - 26.06.2025 Украина.ру
Захарова: хоррор Рютте о страшной России - бизнес-проект Вашингтона
Западные настроения о том, что Россия "вот-вот" нападет, снова подогреваются. На этот раз госсекретарем НАТО Марком Рютте, заявившим, что Москва якобы готовится атаковать страны блока три-пять или хотя бы семь лет, на самом деле являются частью игры американской администрации по поддержанию своего ВПК
2025-06-26T17:05
2025-06-26T18:46
новости
россия
вашингтон
сша
рютте
мария захарова
дональд трамп
нато
впк
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1a/1064332806_0:318:2874:1935_1920x0_80_0_0_9747107a3afc9fe55b11162b564e16bc.jpg
Такое мнение на брифинге для журналистов высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."У меня такой вопрос. Вы просто определиться не можете или пытаетесь аккуратно всем сказать, что дальше тоже будет повышение ставок и... платить придется больше? На вопрос о том, на основе чего Рютте делает такие выводы, ответить он так и не смог. Сослался на то, что Россия якобы восстанавливает свои силы. Рисуемый натовцами образ России в черных тонах видимо оказался самым удачным. Похоже, что только с помощью придуманной российской угрозы можно объяснить обывателям очередное опустошение их карманов. И делается это в первую очередь для того, чтобы угодить США и убедить их в том, что Европа готова оплачивать свою долю. Это такой на самом деле бизнес-проект Вашингтона с целью обеспечить долгосрочными заказами американский ВПК за счет европейцев", - сказала Захарова.Она резюмировала, что прямо сказать простым европейцам о своих намерениях их власти не могут, иначе избиратели этих стран будут голосовать иначе.О том, какие байки рассказывает европейцам Рютте, и почему из его рта так часто звучит слово "excited" (с англ. - "взволнован") - в материалах автора издания Украина.ру Алексея Туманова главы стран НАТО так и не определись, почему считают Россию угрозой и спасибо, дорогой Дональд, или как натовцы купили благосклонность Трампа за 5% ВВП.Кстати, среди всех громких заявлений особенно интересным оказалось его высказывание о том, что Запад должен гарантировать Киеву такой мир, при котором Россия "больше не сможет отнять у Америки украинские территории".О том, что Трамп намерен использовать ЕС ради своей выгоды, а потом выбросить, звучали уже многократно. Это подтверждает и падающий уровень жизни простых европейцев, правительства которых предпочитают в приоритетном порядке спонсировать Киев, и судьба самой Украины. Не так давно Владимир Зеленский фактически продал страну подписав с последним ресурсную сделку. И новый "собственник" уже начал хозяйничать на своих новых "угодьях": Больше "Добра" для США. Американцы приступили к разработке первого украинского месторождения.
россия
вашингтон
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1a/1064332806_8:0:2737:2047_1920x0_80_0_0_1d82380c0cb83778d82733e77c31b446.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, вашингтон, сша, рютте, мария захарова, дональд трамп, нато, впк, украина.ру, эксклюзив
Новости, Россия, Вашингтон, США, Рютте, Мария Захарова, Дональд Трамп, НАТО, ВПК, Украина.ру, Эксклюзив

Захарова: хоррор Рютте о страшной России - бизнес-проект Вашингтона

17:05 26.06.2025 (обновлено: 18:46 26.06.2025)
 
© Getty Images / Anadolu
- РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Getty Images / Anadolu
Читать в
ДзенTelegram
Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Марина
Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Западные настроения о том, что Россия "вот-вот" нападет, снова подогреваются. На этот раз госсекретарем НАТО Марком Рютте, заявившим, что Москва якобы готовится атаковать страны блока три-пять или хотя бы семь лет, на самом деле являются частью игры американской администрации по поддержанию своего ВПК
Такое мнение на брифинге для журналистов высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У меня такой вопрос. Вы просто определиться не можете или пытаетесь аккуратно всем сказать, что дальше тоже будет повышение ставок и... платить придется больше? На вопрос о том, на основе чего Рютте делает такие выводы, ответить он так и не смог. Сослался на то, что Россия якобы восстанавливает свои силы. Рисуемый натовцами образ России в черных тонах видимо оказался самым удачным. Похоже, что только с помощью придуманной российской угрозы можно объяснить обывателям очередное опустошение их карманов. И делается это в первую очередь для того, чтобы угодить США и убедить их в том, что Европа готова оплачивать свою долю. Это такой на самом деле бизнес-проект Вашингтона с целью обеспечить долгосрочными заказами американский ВПК за счет европейцев", - сказала Захарова.
Она резюмировала, что прямо сказать простым европейцам о своих намерениях их власти не могут, иначе избиратели этих стран будут голосовать иначе.
О том, какие байки рассказывает европейцам Рютте, и почему из его рта так часто звучит слово "excited" (с англ. - "взволнован") - в материалах автора издания Украина.ру Алексея Туманова главы стран НАТО так и не определись, почему считают Россию угрозой и спасибо, дорогой Дональд, или как натовцы купили благосклонность Трампа за 5% ВВП.
Кстати, среди всех громких заявлений особенно интересным оказалось его высказывание о том, что Запад должен гарантировать Киеву такой мир, при котором Россия "больше не сможет отнять у Америки украинские территории".
О том, что Трамп намерен использовать ЕС ради своей выгоды, а потом выбросить, звучали уже многократно. Это подтверждает и падающий уровень жизни простых европейцев, правительства которых предпочитают в приоритетном порядке спонсировать Киев, и судьба самой Украины. Не так давно Владимир Зеленский фактически продал страну подписав с последним ресурсную сделку. И новый "собственник" уже начал хозяйничать на своих новых "угодьях": Больше "Добра" для США. Американцы приступили к разработке первого украинского месторождения.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВашингтонСШАРюттеМария ЗахароваДональд ТрампНАТОВПКУкраина.руЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:33Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом
18:32Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО
18:31Украинских сирот начали вербовать на войну
18:29Не менее 15 беспилотников ВСУ атаковали администрацию Троицкого округа в ЛНР, один человек ранен
18:27Мстительный призрак сцены: Захарова ответила изданию Украина.ру, на что Зеленский готов ради "роли"
18:27Вооруженные силы РФ не дадут ВСУ никаких поводов появиться в Курской области вновь
18:26ВС РФ начали наступление широким фронтом на восточном фланге Покровского направления
18:13Корреспондент телеканала Phoenix из Китайской Народной Республики был ранен при ударе украинского беспилотника в Курской области
17:51ВС РФ продвинулись на Южнодонбасском направлении и вышли на окраины села Зирка (ранее — Красная звезда)
17:50Переговоры по Украине в Турции: возможность встречи Путина и Трампа. Итоги 26 июня
17:49«Мы дома!» — Минобороны России публикует кадры с русскими солдатами, освобожденными из плена
17:46Украинцы больше не хотят "границ 1991-го года"
17:44Захарова рассказала, как Россия ответит на создание судебного ОПГ Европы и Украины
17:44Украинский "мэр" освобожденного Артёмовска заработал за минувший год полтора миллиона гривен
17:40"Герани" все чаще бьют по целям в ближнем тылу
17:37Международный общественный трибунал выявил новые ужасающие факты преступлений украинских военных
17:35Россия считает, что российско-украинский и ирано-израильский конфликты несопоставимы
17:32Более половины поляков выступают за сокращение военной помощи Украине
17:30Иностранцы через приложение могут подать заявление о въезде и сформировать профиль для госуслуг
17:27Для России неприемлемо поглощение Украины альянсом НАТО и использование её как антироссийского плацдарма
Лента новостейМолния