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Захарова: хоррор Рютте о страшной России - бизнес-проект Вашингтона

Захарова: хоррор Рютте о страшной России - бизнес-проект Вашингтона - 26.06.2025 Украина.ру

Захарова: хоррор Рютте о страшной России - бизнес-проект Вашингтона

Западные настроения о том, что Россия "вот-вот" нападет, снова подогреваются. На этот раз госсекретарем НАТО Марком Рютте, заявившим, что Москва якобы готовится атаковать страны блока три-пять или хотя бы семь лет, на самом деле являются частью игры американской администрации по поддержанию своего ВПК

2025-06-26T17:05

2025-06-26T17:05

2025-06-26T18:46

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Такое мнение на брифинге для журналистов высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."У меня такой вопрос. Вы просто определиться не можете или пытаетесь аккуратно всем сказать, что дальше тоже будет повышение ставок и... платить придется больше? На вопрос о том, на основе чего Рютте делает такие выводы, ответить он так и не смог. Сослался на то, что Россия якобы восстанавливает свои силы. Рисуемый натовцами образ России в черных тонах видимо оказался самым удачным. Похоже, что только с помощью придуманной российской угрозы можно объяснить обывателям очередное опустошение их карманов. И делается это в первую очередь для того, чтобы угодить США и убедить их в том, что Европа готова оплачивать свою долю. Это такой на самом деле бизнес-проект Вашингтона с целью обеспечить долгосрочными заказами американский ВПК за счет европейцев", - сказала Захарова.Она резюмировала, что прямо сказать простым европейцам о своих намерениях их власти не могут, иначе избиратели этих стран будут голосовать иначе.О том, какие байки рассказывает европейцам Рютте, и почему из его рта так часто звучит слово "excited" (с англ. - "взволнован") - в материалах автора издания Украина.ру Алексея Туманова главы стран НАТО так и не определись, почему считают Россию угрозой и спасибо, дорогой Дональд, или как натовцы купили благосклонность Трампа за 5% ВВП.Кстати, среди всех громких заявлений особенно интересным оказалось его высказывание о том, что Запад должен гарантировать Киеву такой мир, при котором Россия "больше не сможет отнять у Америки украинские территории".О том, что Трамп намерен использовать ЕС ради своей выгоды, а потом выбросить, звучали уже многократно. Это подтверждает и падающий уровень жизни простых европейцев, правительства которых предпочитают в приоритетном порядке спонсировать Киев, и судьба самой Украины. Не так давно Владимир Зеленский фактически продал страну подписав с последним ресурсную сделку. И новый "собственник" уже начал хозяйничать на своих новых "угодьях": Больше "Добра" для США. Американцы приступили к разработке первого украинского месторождения.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

новости, россия, вашингтон, сша, рютте, мария захарова, дональд трамп, нато, впк, украина.ру, эксклюзив