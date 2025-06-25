https://ukraina.ru/20250625/spasibo-dorogoy-donald-natovtsy-kupili-blagosklonnost-trampa-za-5-vvp-1064283316.html

Спасибо, дорогой Дональд. Натовцы купили благосклонность Трампа за 5% ВВП

Спасибо, дорогой Дональд. Натовцы купили благосклонность Трампа за 5% ВВП - 25.06.2025 Украина.ру

Спасибо, дорогой Дональд. Натовцы купили благосклонность Трампа за 5% ВВП

В Гааге на форуме НАТО состоялось заседание глав государств-участниц военно-политического блока. Перед началом прибывающие президенты и премьер-министры выступали перед журналистами с благодарностями одному человеку - американскому лидеру Дональду Трампу

2025-06-25T20:42

2025-06-25T20:42

2025-06-25T20:43

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bloomberg

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Европейская лесть вполне объясняется тем фактом, что на Штатах держится около 50% всей экономики НАТО. Еще бы они не благодарили Трампа за то, что он требует от них тратить больше денег - каждый нашел в этом возможности и точки роста промышленных баз.Галстук Трампа и что делать с УкраинойВнимание было приковано к Трампу безапелляционно. В зале заседаний сверху, с балкона, можно увидеть несколько маленьких темных пятнышек - групп людей в пиджаках, и одну - жирную, облепленную фотографами и другими людьми в пиджаках. Это Дональд Трамп. У него даже галстук красный - не такой, как у остальных. Он сам подходил к тем, к кому считал нужным подойти и поздороваться за руку.А те, кто так ждали этой встречи, вытягивались по струнке, натягивали дежурные улыбки, наклоняли слегка головы в бок и изображали невообразимое удовольствие от встречи. Будто их боженька в макушку поцеловал.Как уже предполагала Украина.ру, натовские пиарщки сменили концепцию. Теперь на полях саммита публично было минимум Украины, максимум шуток-прибауток, стендов и ток-шоу. Ну, настолько, насколько в эту игру получалось играть у лиц, принимающих решения. Даже ток-шоу провели в американском стиле, хоть и получилось диковато, неуютно и топорно. Как украинский фильм ужасов "Штольня" 2006 года с бюджетом в полмиллиона долларов - дорого и беспонтово.Все это, возможно, было сделано ради умиротворения и убаюкивания главного гостя. Генсек НАТО Рютте недаром назвал его самым мощным лидером в мире, руководящим супергосударством с нереально огромными и сильными вооруженными силами.В зале погасили свет. Будто перископ на подлодке с потолка спустились телевизионные экраны. Обратный отсчет до начала заседания отстукивали звуками гидролокатора. Так что члены НАТО символично погружались куда-то на дно, откуда могут и не всплыть. Гостям включили видеоролик о благих намерениях Североатлантического альянса.Рютте улыбался и смеялся, так что в темноте белели только его зубы и рубашка. Пока что все идет по плану, и дорогой гость Трамп сидит у него по правую руку, по левую - премьер Нидерландов.На Ближнем Востоке идет война, постоянную угрозу представляет терроризм. И перед этим всем сплотились они - натовцы - под негласным руководством дорогого Дональда Трампа. Теперь НАТО сделает жизнь народов Европы еще более безопасной при помощи США. Ведь Северная Америка и Европа - это выигрышная комбинация, сказал Рютте во вступительной речи.И благодаря союзу Брюсселя и Вашингтона НАТО станет сильнее, смертоноснее и справедливее. Теперь появился новый план: тратить 5% ВВП каждого государства на оборону."Слишком долго один из союзников, Соединенные Штаты, нес слишком большое бремя этих обязательств. И сегодня это изменится. Президент Трамп, дорогой Дональд, вы сделали возможным это изменение. Ваше лидерство в этом вопросе уже привело к дополнительным расходам европейских союзников на один триллион долларов с 2016 года. И сегодняшние решения принесут триллионы дополнительных средств на нашу общую оборону, чтобы сделать нас сильнее и справедливее, уравняв расходы Америки и ее союзников", - сказал Рютте.Союзники, ответил Рютте за всех собравшихся, согласятся с этим. Вместе они готовы наращивать оборонно-промышленную базу по обе стороны Атлантики, потому что это, как минимум, будет полезным для экономик государств-участниц блока. Одновременно с этим союзники по НАТО продолжат милитаризацию Украины, "добиваясь справедливого и прочного мира".Так как в НАТО якобы хотят добиться прекращения боевых действий на Украине, поэтому они ее продолжат вооружать. А Россия, которую второй день во всех коридорах саммита называли угрозой, призывают просто отказаться от достижения целей СВО. Справедливый и прочный мир? Не похоже ни разу.Журналистов выгнали, двери закрыли. О чем разговаривали участники заседания - неизвестно. По данным источника издания Bloomberg, Трамп на закрытой встрече якобы заявил, что ситуация на Украине вышла из-под контроля и "необходимо что-то делать".Что же решили сделать с Украиной еще - не ясно. Известно лишь то, что по итогам заседания было согласовано увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, что на саммите в Гааге где-то бродит Владимир Зеленский с его командой, Киев получит больше, чем запланированные 35 млрд евро, а Штаты все также будут привержены статье 5 Устава НАТО о коллективной обороне.Унижение РюттеНа итоговой пресс-конференции Рютте заявил, что целью НАТО определена поддержка воюющего состояния Украины. Путь Украины к членству в НАТО, по словам Рютте, необратим, что априори противоречит требованиям Москвы о ее внеблоковом статусе. Мира они добиваются, как же.Британская журналистка Дебора Хейнс, как и Украина.ру, тоже обратила внимание на чрезмерное заигрывание Рютте с Трампом. Она спросила у Рютте, разве это нормально, что генсек НАТО позволяет себе льстить и бесконечно нахваливать президента США?- Разве это не унизительно и не заставляет вас выглядеть слабым? - спросила она.- Нет, - невозмутимо ответил Рютте, улыбнулся и снова польстил Трампу, - я думаю, что это в некотором роде вопрос вкуса, но я думаю, что он хороший друг <…> Он заслуживает всяческих похвал.Рютте увернулся, первая пуля прошла мимо. Атаку на генсека, которого уже прозвали на саммите ручным генсеком Трампа, продолжили американские журналисты. Вот скажите, спросили они у Рютте, союзникам по НАТО придется приложить не мало усилий, чтобы убедить людей в том, что деньги будут потрачены из-за российской угрозы. А некоторые комментарии на саммите наводят на мысль, что все обставлено так, чтобы угодить Трампу. Госсекретарь США Марко Рубио назвал мероприятия в Гааге "саммитом Трампа". Господин генсек, так ли это?"Это действительно необходимо из-за долгосрочной угрозы со стороны русских для всего евроатлантического региона, а также со стороны других стран", - ответил Рютте. - "И, конечно, Китая, где мы наблюдаем впечатляющее наращивание военной мощи. Это необходимо из-за России и других стран".И тогда ситуацию спасла журналистка с Украины. Пресс-секретарь Рютте сразу нашла ее в зале и попросила передать микрофон. Итак, случилось чудо: украинские гости уберегли Рютте от второй пули. А вопрос она задала банальный и не по адресу: сколько Украине надо денег, чтобы она не просто выиграла, а даже победила Россию?Во-первых, Украина получит в 2025 году более 50 млрд евро, сказал Рютте. Но я не собираюсь, продолжил он, делать какие-то конкретные прогнозы."Мы можем предположить, что результат будет положительным", - добавил он. А остальное уже все слышали не один раз: будем поддерживать столько, сколько потребуется, накачаем оружием для более сильной переговорной позиции, и чтобы после мирного договора ситуация не повторилась снова.А пока Рютте проводил пресс-конференцию, Зеленскому и его команде удалось добрести до Трампа и выбить целых 45 минут внимания дорогого Дональда. Иностранные журналисты поговаривают, что Зеленский якобы только для того и надел пиджак, чтобы не злить американского лидера. А на самом деле, как Украина.ру это знает из опыта посещения Зеленским Берлина, пиджак может быть пуленепробиваемым. По протоколам безопасности в немецкой столице вообще расставляли блокпосты на дорогах, объясняя это тем, что жизни Зеленского может что-то угрожать. Так и здесь. Значит, не доверяет украинский гость свою жизнь тем, кто накачивает Украину оружием.

https://ukraina.ru/20250625/1064279610.html

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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эксклюзив, украина, гаага, сша, дональд трамп, владимир зеленский, рютте, украина.ру, нато, bloomberg