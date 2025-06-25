Спасибо, дорогой Дональд. Натовцы купили благосклонность Трампа за 5% ВВП - 25.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250625/spasibo-dorogoy-donald-natovtsy-kupili-blagosklonnost-trampa-za-5-vvp-1064283316.html
Спасибо, дорогой Дональд. Натовцы купили благосклонность Трампа за 5% ВВП
Спасибо, дорогой Дональд. Натовцы купили благосклонность Трампа за 5% ВВП - 25.06.2025 Украина.ру
Спасибо, дорогой Дональд. Натовцы купили благосклонность Трампа за 5% ВВП
В Гааге на форуме НАТО состоялось заседание глав государств-участниц военно-политического блока. Перед началом прибывающие президенты и премьер-министры выступали перед журналистами с благодарностями одному человеку - американскому лидеру Дональду Трампу
2025-06-25T20:42
2025-06-25T20:43
эксклюзив
украина
гаага
сша
дональд трамп
владимир зеленский
рютте
украина.ру
нато
bloomberg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064282980_0:79:1312:817_1920x0_80_0_0_f64e806178705b583e1ae99f20b8eaa1.png
Европейская лесть вполне объясняется тем фактом, что на Штатах держится около 50% всей экономики НАТО. Еще бы они не благодарили Трампа за то, что он требует от них тратить больше денег - каждый нашел в этом возможности и точки роста промышленных баз.Галстук Трампа и что делать с УкраинойВнимание было приковано к Трампу безапелляционно. В зале заседаний сверху, с балкона, можно увидеть несколько маленьких темных пятнышек - групп людей в пиджаках, и одну - жирную, облепленную фотографами и другими людьми в пиджаках. Это Дональд Трамп. У него даже галстук красный - не такой, как у остальных. Он сам подходил к тем, к кому считал нужным подойти и поздороваться за руку.А те, кто так ждали этой встречи, вытягивались по струнке, натягивали дежурные улыбки, наклоняли слегка головы в бок и изображали невообразимое удовольствие от встречи. Будто их боженька в макушку поцеловал.Как уже предполагала Украина.ру, натовские пиарщки сменили концепцию. Теперь на полях саммита публично было минимум Украины, максимум шуток-прибауток, стендов и ток-шоу. Ну, настолько, насколько в эту игру получалось играть у лиц, принимающих решения. Даже ток-шоу провели в американском стиле, хоть и получилось диковато, неуютно и топорно. Как украинский фильм ужасов "Штольня" 2006 года с бюджетом в полмиллиона долларов - дорого и беспонтово.Все это, возможно, было сделано ради умиротворения и убаюкивания главного гостя. Генсек НАТО Рютте недаром назвал его самым мощным лидером в мире, руководящим супергосударством с нереально огромными и сильными вооруженными силами.В зале погасили свет. Будто перископ на подлодке с потолка спустились телевизионные экраны. Обратный отсчет до начала заседания отстукивали звуками гидролокатора. Так что члены НАТО символично погружались куда-то на дно, откуда могут и не всплыть. Гостям включили видеоролик о благих намерениях Североатлантического альянса.Рютте улыбался и смеялся, так что в темноте белели только его зубы и рубашка. Пока что все идет по плану, и дорогой гость Трамп сидит у него по правую руку, по левую - премьер Нидерландов.На Ближнем Востоке идет война, постоянную угрозу представляет терроризм. И перед этим всем сплотились они - натовцы - под негласным руководством дорогого Дональда Трампа. Теперь НАТО сделает жизнь народов Европы еще более безопасной при помощи США. Ведь Северная Америка и Европа - это выигрышная комбинация, сказал Рютте во вступительной речи.И благодаря союзу Брюсселя и Вашингтона НАТО станет сильнее, смертоноснее и справедливее. Теперь появился новый план: тратить 5% ВВП каждого государства на оборону."Слишком долго один из союзников, Соединенные Штаты, нес слишком большое бремя этих обязательств. И сегодня это изменится. Президент Трамп, дорогой Дональд, вы сделали возможным это изменение. Ваше лидерство в этом вопросе уже привело к дополнительным расходам европейских союзников на один триллион долларов с 2016 года. И сегодняшние решения принесут триллионы дополнительных средств на нашу общую оборону, чтобы сделать нас сильнее и справедливее, уравняв расходы Америки и ее союзников", - сказал Рютте.Союзники, ответил Рютте за всех собравшихся, согласятся с этим. Вместе они готовы наращивать оборонно-промышленную базу по обе стороны Атлантики, потому что это, как минимум, будет полезным для экономик государств-участниц блока. Одновременно с этим союзники по НАТО продолжат милитаризацию Украины, "добиваясь справедливого и прочного мира".Так как в НАТО якобы хотят добиться прекращения боевых действий на Украине, поэтому они ее продолжат вооружать. А Россия, которую второй день во всех коридорах саммита называли угрозой, призывают просто отказаться от достижения целей СВО. Справедливый и прочный мир? Не похоже ни разу.Журналистов выгнали, двери закрыли. О чем разговаривали участники заседания - неизвестно. По данным источника издания Bloomberg, Трамп на закрытой встрече якобы заявил, что ситуация на Украине вышла из-под контроля и "необходимо что-то делать".Что же решили сделать с Украиной еще - не ясно. Известно лишь то, что по итогам заседания было согласовано увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, что на саммите в Гааге где-то бродит Владимир Зеленский с его командой, Киев получит больше, чем запланированные 35 млрд евро, а Штаты все также будут привержены статье 5 Устава НАТО о коллективной обороне.Унижение РюттеНа итоговой пресс-конференции Рютте заявил, что целью НАТО определена поддержка воюющего состояния Украины. Путь Украины к членству в НАТО, по словам Рютте, необратим, что априори противоречит требованиям Москвы о ее внеблоковом статусе. Мира они добиваются, как же.Британская журналистка Дебора Хейнс, как и Украина.ру, тоже обратила внимание на чрезмерное заигрывание Рютте с Трампом. Она спросила у Рютте, разве это нормально, что генсек НАТО позволяет себе льстить и бесконечно нахваливать президента США?- Разве это не унизительно и не заставляет вас выглядеть слабым? - спросила она.- Нет, - невозмутимо ответил Рютте, улыбнулся и снова польстил Трампу, - я думаю, что это в некотором роде вопрос вкуса, но я думаю, что он хороший друг &lt;…&gt; Он заслуживает всяческих похвал.Рютте увернулся, первая пуля прошла мимо. Атаку на генсека, которого уже прозвали на саммите ручным генсеком Трампа, продолжили американские журналисты. Вот скажите, спросили они у Рютте, союзникам по НАТО придется приложить не мало усилий, чтобы убедить людей в том, что деньги будут потрачены из-за российской угрозы. А некоторые комментарии на саммите наводят на мысль, что все обставлено так, чтобы угодить Трампу. Госсекретарь США Марко Рубио назвал мероприятия в Гааге "саммитом Трампа". Господин генсек, так ли это?"Это действительно необходимо из-за долгосрочной угрозы со стороны русских для всего евроатлантического региона, а также со стороны других стран", - ответил Рютте. - "И, конечно, Китая, где мы наблюдаем впечатляющее наращивание военной мощи. Это необходимо из-за России и других стран".И тогда ситуацию спасла журналистка с Украины. Пресс-секретарь Рютте сразу нашла ее в зале и попросила передать микрофон. Итак, случилось чудо: украинские гости уберегли Рютте от второй пули. А вопрос она задала банальный и не по адресу: сколько Украине надо денег, чтобы она не просто выиграла, а даже победила Россию?Во-первых, Украина получит в 2025 году более 50 млрд евро, сказал Рютте. Но я не собираюсь, продолжил он, делать какие-то конкретные прогнозы."Мы можем предположить, что результат будет положительным", - добавил он. А остальное уже все слышали не один раз: будем поддерживать столько, сколько потребуется, накачаем оружием для более сильной переговорной позиции, и чтобы после мирного договора ситуация не повторилась снова.А пока Рютте проводил пресс-конференцию, Зеленскому и его команде удалось добрести до Трампа и выбить целых 45 минут внимания дорогого Дональда. Иностранные журналисты поговаривают, что Зеленский якобы только для того и надел пиджак, чтобы не злить американского лидера. А на самом деле, как Украина.ру это знает из опыта посещения Зеленским Берлина, пиджак может быть пуленепробиваемым. По протоколам безопасности в немецкой столице вообще расставляли блокпосты на дорогах, объясняя это тем, что жизни Зеленского может что-то угрожать. Так и здесь. Значит, не доверяет украинский гость свою жизнь тем, кто накачивает Украину оружием.
https://ukraina.ru/20250625/1064279610.html
украина
гаага
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Алексей Туманов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg
Алексей Туманов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064282980_59:0:1254:896_1920x0_80_0_0_df224f505335b609b01ebc7c56ee2ed1.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, гаага, сша, дональд трамп, владимир зеленский, рютте, украина.ру, нато, bloomberg
Эксклюзив, Украина, Гаага, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Рютте, Украина.ру, НАТО, bloomberg

Спасибо, дорогой Дональд. Натовцы купили благосклонность Трампа за 5% ВВП

20:42 25.06.2025 (обновлено: 20:43 25.06.2025)
 
© скриншотДональд Трамп и Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге 25 июня
Дональд Трамп и Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге 25 июня
© скриншот
Читать в
ДзенTelegram
Алексей Туманов
Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
В Гааге на форуме НАТО состоялось заседание глав государств-участниц военно-политического блока. Перед началом прибывающие президенты и премьер-министры выступали перед журналистами с благодарностями одному человеку - американскому лидеру Дональду Трампу
Европейская лесть вполне объясняется тем фактом, что на Штатах держится около 50% всей экономики НАТО. Еще бы они не благодарили Трампа за то, что он требует от них тратить больше денег - каждый нашел в этом возможности и точки роста промышленных баз.
Галстук Трампа и что делать с Украиной
Внимание было приковано к Трампу безапелляционно. В зале заседаний сверху, с балкона, можно увидеть несколько маленьких темных пятнышек - групп людей в пиджаках, и одну - жирную, облепленную фотографами и другими людьми в пиджаках. Это Дональд Трамп. У него даже галстук красный - не такой, как у остальных. Он сам подходил к тем, к кому считал нужным подойти и поздороваться за руку.
А те, кто так ждали этой встречи, вытягивались по струнке, натягивали дежурные улыбки, наклоняли слегка головы в бок и изображали невообразимое удовольствие от встречи. Будто их боженька в макушку поцеловал.
Как уже предполагала Украина.ру, натовские пиарщки сменили концепцию. Теперь на полях саммита публично было минимум Украины, максимум шуток-прибауток, стендов и ток-шоу. Ну, настолько, насколько в эту игру получалось играть у лиц, принимающих решения. Даже ток-шоу провели в американском стиле, хоть и получилось диковато, неуютно и топорно. Как украинский фильм ужасов "Штольня" 2006 года с бюджетом в полмиллиона долларов - дорого и беспонтово.
Все это, возможно, было сделано ради умиротворения и убаюкивания главного гостя. Генсек НАТО Рютте недаром назвал его самым мощным лидером в мире, руководящим супергосударством с нереально огромными и сильными вооруженными силами.
В зале погасили свет. Будто перископ на подлодке с потолка спустились телевизионные экраны. Обратный отсчет до начала заседания отстукивали звуками гидролокатора. Так что члены НАТО символично погружались куда-то на дно, откуда могут и не всплыть. Гостям включили видеоролик о благих намерениях Североатлантического альянса.
Рютте улыбался и смеялся, так что в темноте белели только его зубы и рубашка. Пока что все идет по плану, и дорогой гость Трамп сидит у него по правую руку, по левую - премьер Нидерландов.
На Ближнем Востоке идет война, постоянную угрозу представляет терроризм. И перед этим всем сплотились они - натовцы - под негласным руководством дорогого Дональда Трампа. Теперь НАТО сделает жизнь народов Европы еще более безопасной при помощи США. Ведь Северная Америка и Европа - это выигрышная комбинация, сказал Рютте во вступительной речи.
И благодаря союзу Брюсселя и Вашингтона НАТО станет сильнее, смертоноснее и справедливее. Теперь появился новый план: тратить 5% ВВП каждого государства на оборону.
"Слишком долго один из союзников, Соединенные Штаты, нес слишком большое бремя этих обязательств. И сегодня это изменится. Президент Трамп, дорогой Дональд, вы сделали возможным это изменение. Ваше лидерство в этом вопросе уже привело к дополнительным расходам европейских союзников на один триллион долларов с 2016 года. И сегодняшние решения принесут триллионы дополнительных средств на нашу общую оборону, чтобы сделать нас сильнее и справедливее, уравняв расходы Америки и ее союзников", - сказал Рютте.
Союзники, ответил Рютте за всех собравшихся, согласятся с этим. Вместе они готовы наращивать оборонно-промышленную базу по обе стороны Атлантики, потому что это, как минимум, будет полезным для экономик государств-участниц блока. Одновременно с этим союзники по НАТО продолжат милитаризацию Украины, "добиваясь справедливого и прочного мира".
Так как в НАТО якобы хотят добиться прекращения боевых действий на Украине, поэтому они ее продолжат вооружать. А Россия, которую второй день во всех коридорах саммита называли угрозой, призывают просто отказаться от достижения целей СВО. Справедливый и прочный мир? Не похоже ни разу.
Журналистов выгнали, двери закрыли. О чем разговаривали участники заседания - неизвестно. По данным источника издания Bloomberg, Трамп на закрытой встрече якобы заявил, что ситуация на Украине вышла из-под контроля и "необходимо что-то делать".
Что же решили сделать с Украиной еще - не ясно. Известно лишь то, что по итогам заседания было согласовано увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, что на саммите в Гааге где-то бродит Владимир Зеленский с его командой, Киев получит больше, чем запланированные 35 млрд евро, а Штаты все также будут привержены статье 5 Устава НАТО о коллективной обороне.
Унижение Рютте
На итоговой пресс-конференции Рютте заявил, что целью НАТО определена поддержка воюющего состояния Украины. Путь Украины к членству в НАТО, по словам Рютте, необратим, что априори противоречит требованиям Москвы о ее внеблоковом статусе. Мира они добиваются, как же.
Британская журналистка Дебора Хейнс, как и Украина.ру, тоже обратила внимание на чрезмерное заигрывание Рютте с Трампом. Она спросила у Рютте, разве это нормально, что генсек НАТО позволяет себе льстить и бесконечно нахваливать президента США?
- Разве это не унизительно и не заставляет вас выглядеть слабым? - спросила она.
- Нет, - невозмутимо ответил Рютте, улыбнулся и снова польстил Трампу, - я думаю, что это в некотором роде вопрос вкуса, но я думаю, что он хороший друг <…> Он заслуживает всяческих похвал.
Рютте увернулся, первая пуля прошла мимо. Атаку на генсека, которого уже прозвали на саммите ручным генсеком Трампа, продолжили американские журналисты. Вот скажите, спросили они у Рютте, союзникам по НАТО придется приложить не мало усилий, чтобы убедить людей в том, что деньги будут потрачены из-за российской угрозы. А некоторые комментарии на саммите наводят на мысль, что все обставлено так, чтобы угодить Трампу. Госсекретарь США Марко Рубио назвал мероприятия в Гааге "саммитом Трампа". Господин генсек, так ли это?
"Это действительно необходимо из-за долгосрочной угрозы со стороны русских для всего евроатлантического региона, а также со стороны других стран", - ответил Рютте. - "И, конечно, Китая, где мы наблюдаем впечатляющее наращивание военной мощи. Это необходимо из-за России и других стран".
И тогда ситуацию спасла журналистка с Украины. Пресс-секретарь Рютте сразу нашла ее в зале и попросила передать микрофон. Итак, случилось чудо: украинские гости уберегли Рютте от второй пули. А вопрос она задала банальный и не по адресу: сколько Украине надо денег, чтобы она не просто выиграла, а даже победила Россию?
Во-первых, Украина получит в 2025 году более 50 млрд евро, сказал Рютте. Но я не собираюсь, продолжил он, делать какие-то конкретные прогнозы.
"Мы можем предположить, что результат будет положительным", - добавил он. А остальное уже все слышали не один раз: будем поддерживать столько, сколько потребуется, накачаем оружием для более сильной переговорной позиции, и чтобы после мирного договора ситуация не повторилась снова.
А пока Рютте проводил пресс-конференцию, Зеленскому и его команде удалось добрести до Трампа и выбить целых 45 минут внимания дорогого Дональда. Иностранные журналисты поговаривают, что Зеленский якобы только для того и надел пиджак, чтобы не злить американского лидера. А на самом деле, как Украина.ру это знает из опыта посещения Зеленским Берлина, пиджак может быть пуленепробиваемым. По протоколам безопасности в немецкой столице вообще расставляли блокпосты на дорогах, объясняя это тем, что жизни Зеленского может что-то угрожать. Так и здесь. Значит, не доверяет украинский гость свою жизнь тем, кто накачивает Украину оружием.
- РИА Новости, 1920, 25.06.2025
16:35
Трамп намекнул на активацию украинского трекаПрезидент США Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине "совершенно вышла из-под контроля", и требует активных действий. Об этом написало американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений на встрече лидеров стран альянса
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаГаагаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийРюттеУкраина.руНАТОbloomberg
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:57Закрытие воздушного пространства над Пензенской областью продлено до 21.30 мск, вечерние рейсы в Москву и Петербург перенесены на четверг, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
20:55Украинские "людоловы" подсчитали штрафы за уклонение от мобилизации
20:54Генсек Рютте взволнован. Главы стран НАТО так и не знают, почему считают Россию угрозой
20:54Рубрика "ежедневная граната" — во временно оккупированном Запорожье альтернативно одарённый занёс боеприпас в трамвай
20:50Генсек НАТО назвал Трампа "папашей", которому приходится использовать крепкое словцо
20:42Спасибо, дорогой Дональд. Натовцы купили благосклонность Трампа за 5% ВВП
20:42Враждебный курс Запада не может предполагать установление мира на Украине, которая используется как расходный материал, заявил замглавы МИД РФ Грушко.
20:34Украинские "деколонизаторы" бьют тревогу: в Харьковской области обнаружен советский знак качества
20:30"Огонь вечной памяти горит не угасая…" В Москве презентовали книгу "Победа-80: реконструкция юбилея"
20:28ПВО России сбили 18 украинских БПЛА над пятью областями
20:21Украинский правоохранитель вымогал взятки с коллег за исключение из списков отправляемых в зону СВО
20:04Вооружил на краденное: Стармер нашёл способ, чтобы ракеты для Украины оплачивала Россия
20:02Ограничения на приём и выпуск самолётов сняты в аэропорту Саратова — Росавиация
19:51Для Зеленского саммит НАТО в Гааге прошёл не очень удачно - Bild
19:45Боец с позывным "Сокол" рассказал о войне дронов 1:39
19:34На Украине хотят запретить выезжать из страны молодым девушкам
19:30Трамп очень жестко троллит Украину на пресс-конференции
19:30Кирилл Копылов: Ирано-израильская война показала, что Трамп ради пиара может передать Украине даже F-35
19:27Встреча Трампа и Зеленского прошла без энтузиазма
19:02Шебекино находится под обстрелом ВСУ
Лента новостейМолния