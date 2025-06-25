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Рютте: Киеву нужен такой мир, чтобы Россия не смогла "отнять" у США украинские территории

Рютте: Киеву нужен такой мир, чтобы Россия не смогла "отнять" у США украинские территории - 25.06.2025 Украина.ру

Рютте: Киеву нужен такой мир, чтобы Россия не смогла "отнять" у США украинские территории

Генсек НАТО Марк Рютте в очередной раз "блеснул" громким высказыванием, заявив, что Запад должен гарантировать такой мир, при котором Россия больше не сможет "отнять" у Америки украинские территории

2025-06-25T12:46

2025-06-25T12:46

2025-06-25T12:46

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А именно, Рютте сказал, что должен быть мир, при котором президент РФ Владимир Путин "никогда, никогда больше не попытается отнять у американцев ни одного квадратного километра украинской территории".Также генсек НАТО призвал не слушать "рассказы российских историков о событиях тысячелетней давности", подчеркнув, что Москва, по его мнению, никогда не была настроена серьезно. А вот европейцы и Канада, уверен он - совсем другое дело: уже пообещали Украине $35 млрд на вооружение в этом году, что больше половины прошлогодней помощи.Накануне он назвал переговоры Украины и России в Стамбуле "несерьезными", и пообещал, что НАТО обеспечит Киеву максимально сильную позицию, "когда начнутся серьезные переговоры": Генсек НАТО назвал переговоры России и Украины "несерьезными" и пообещал подкинуть Киеву пару "козырей"В начале недели Рютте заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов. Владимир Зеленский, традиционно сказал, что Запад помогает Киеву "очень медленно. Считаем, что, начиная с 2030 года у [президента России Владимира] Путина будут гораздо более значительные возможности". Также Зеленский назвал "большой проблемой" смещение внимания партнеров с Украины на ситуацию между Ираном и Израилем: пожаловался на нехватку внимания и призвал страны НАТО раскошелиться.P.S. Большинство экспертов восприняли слова Рютте без тени иронии, ведь ранее киевский режим фактически продал Украину Вашингтону, подписав с последним ресурсную сделку. И новый "собственник" уже начал хозяйничать на своих новых "угодьях": Больше "Добра" для США. Американцы приступили к разработке первого украинского месторождения.

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