https://ukraina.ru/20250625/gensek-ryutte-vzvolnovan-glavy-stran-nato-tak-i-ne-znayut-pochemu-schitayut-rossiyu-ugrozoy-1064273736.html

Генсек Рютте взволнован. Главы стран НАТО так и не знают, почему считают Россию угрозой

Генсек Рютте взволнован. Главы стран НАТО так и не знают, почему считают Россию угрозой - 25.06.2025 Украина.ру

Генсек Рютте взволнован. Главы стран НАТО так и не знают, почему считают Россию угрозой

В Гааге проходит форум НАТО, на котором планируют принять "историческое" решение об очередном увеличении оборонных расходов. Эта мера необходима альянсу для того, чтобы ускорить производство вооружений и догнать Россию

2025-06-25T20:54

2025-06-25T20:54

2025-06-25T20:54

эксклюзив

россия

украина

литва

рютте

дональд трамп

виктор орбан

ес

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Это исторический день, мы продолжим милитаризацию Украины, и будем готовиться отражать российскую угрозу, вот почему нам нужно больше денег. Вот основное, что говорили руководители государств стран НАТО журналистам перед началом второго дня форума Североатлантического альянса в Гааге.Европейских лидеров подвозили к дверям на европейских автомобилях. Даже американские делегаты, которые, казалось бы, должны были всячески рекламировать продукцию отечественного автопрома, предпочли немецкие автомобили. Непатриотичненько получилось, но ладно - президент США этого все равно не увидел, потому что задерживался. А так бы он конечно… Да никто не знает, что бы он сделал, даже он сам, как он говорил перед бомбежками Ирана."Трамп приедет тогда, когда все детишки в классе соберутся", - комментируют европейцы натовскую видеотрансляцию. Несмотря на то, что на канал с трансляцией подписаны около 4 млн человек, смотрели на люксовые автомобили и лоснящихся еврочиновников в прямом эфире только около 500 зрителей. Самые злобные отплясывали в комментариях про историчность моментов, связанных с каждой тусовкой властьимущих под эгидой Североатлантического альянса, и автомобили.Марк Рютте, генсек НАТО, вчера играл в стендапера, и из роли до сих пор не вышел. Утром он поздоровался с журналистами, которых от него отделяли гипсокартонная стенка высотой в метр и натянутая синяя лента, улыбнулся, кратко рассказал о промежуточных итогах и переключился на вопросы.В НАТО знают, что им не хватает оборонно-промышленной базы для производства "достаточного" количества вооружений. Есть, конечно, "фантастические компании", но им не хватает мощностей, и приходится устанавливать дополнительные линии, работать в несколько смен. Все это - для стран альянса, и для того, чтобы Украина "могла продолжать рассчитывать на поддержку НАТО и вести борьбу""…и убедиться в том, что мы сможем привести Украину к прочному миру. Итак, это трансформационный саммит, я с нетерпением жду его", - сказал Рютте.Пиарщики НАТО сменили концепцию на более комичную - теперь высокопоставленные чиновники должны говорить о боевых действиях, войнах и вооружениях играючи, с легкостью и непринужденностью. Вот и Марк смеялся, пытался шутить, и даже вырвал у журналистов микрофон. О ближневосточном конфликте, видимо, он думал, когда несколько раз попрощался, но так и не уходил от сотрудников прессы.Рютте, журналисты и детиВокруг Рютте мелькали лысины фотографов, прячущихся за невысокой стенкой от камер. Мужчина в пиджаке - штатная подставка для микрофона на "удочке" - ползал на коленях, направляя свой инструмент в сторону журналистов, задающих вопросы. Одно издание привлекло к работе даже двух детей - смуглого мальчика и белобрысую девочку. Вот такой веселый антураж."О, CNBC!", - воскликнул Рютте, и передал право первого вопроса американским журналистам. Накануне некоторых из них Трамп назвал "мразями" и "дерьмом", но на полях саммита НАТО были не те, а правильные, незапачканные. Потому Рютте с удовольствием ответил на их вопрос:"Для меня абсолютно ясно, что Соединенные Штаты полностью привержены НАТО, мы полностью привержены статье 5 [Устава НАТО о коллективной обороне]. Есть также ожидания, которые будут выполнены сегодня. Канадцы и европейцы ускорят свои расходы, убедившись, что мы не только в состоянии защитить себя от русских и других стран, но и чтобы уравнять [траты]. И это справедливо, что мы тратим столько же, сколько тратят США", - сказал Рютте.Но смогут ли Нидерланды потянуть бремя оборонных расходов в 5% ВВП? Смогут, считает Рютте, потому что страна - очень богатая. Каким образом - генсек не ответил.- Вы взволнованы? - спросили у Рютте.- О, я взволнован! Но не до такой степени, что не могу это контролировать, - ответил Рютте и убежал.И к детям, кстати, так и не подошел. Зря стояли.Почему русские угрожают НАТО?К журналистам вышел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Вопрос об отношении Венгрии к тому, достаточно ли повышение оборонных расходов НАТО до 5% ВВП от каждой страны-участницы блока для противостояния России… он назвал слишком длинным."Извините, вопрос слишком длинный. Давайте вернемся к 5%", - сказал он.Орбан считает, что страны блока могут поднять расходы то такого уровня, но для этого нужно выполнить предварительное условие. При существующих в ЕС правилах рост оборонных трат просто невозможен, "чтобы не говорили"."Мы должны пересчитать все. И в таком случае мы это сделаем", - сказал Орбан.Кто же тогда угроза для Европы? Настоящая угроза - не Россия, а потеря конкурентоспособности. Реальная угроза не связана с безопасностью, заявил Орбан, а с экономической невыгодностью и потерей конкурентоспособности на мировом рынке. Россия угрозы не представляет, да и НАТО на Украине делать нечего. Ни Украина, ни Россия не являются членами НАТО, констатировал Орбан."Моя задача - сохранить все так, как есть", - добавил Орбан и ушел. Вслед за ним, буквально наступая на пятки, сразу вошел президент Литвы Гитанас Науседа."Приятно говорить после Виктора", отметил он и предложил для НАТО новый девиз - Make NATO Great Again. Таким образом он выразил почтение американскому проекту, приверженность демократическим ценностям и благодарность Дональду Трампу. И еще бы он этого не сделал - Штаты обеспечивают 50% экономики НАТО. Кто, если не Штаты, помогут маленькой, но гордой Литве на военке заработать?Повышение расходов до 5% ВВП Науседу не пугают. Литовский президент четко знает, что проценты нужно перевести в наличные средства, а наличку вложить в оборонные проекты, получить реальные возможности. Реальные возможности - это же по сути товар - можно будет снова обменять на деньги. Советская школа!"Мы должны признать, что отстаем от России, а Россия производит гораздо больше снаряжения и боеприпасов, чем мы все вместе", - сказал он.Науседа поблагодарил Трампа за идею поднять расходы до 5% ВВП, потому что если бы не он, натовцы так бы и плелись вокруг цифры в 2,5%. А пять процентов - это и модернизация армии, и формирование национальных подразделений, и строительство инфраструктуры для союзников. Сейчас в Литве дислоцируются американские и немецкие военнослужащие. В планах Литвы - создать полноценную бригаду до 2027 года, и на это очень-очень нужны деньги."Так что я согласен с Виктором. Конкуренция очень важна", - сказал он.Так почему Россия-то угроза? Науседа напомнил, что президент России Владимир Путин считает крупнейшей трагедий XX века распад Советского Союза. Он посоветовал европейцам внимательно прислушиваться ко всему, что Путин говорит (и не поспоришь, правда?), чтобы объяснить логику всех последних действий России.Но почему Россия - угроза? А угроза она только потому, что "угрозы окружают нас", сказал Науседа. Аргумент показался, наверное, и ему самому не очень-то убедительным, и тогда в ход пошли Ближний Восток, Балтийское море и Белоруссия. Последняя, например, очень здорово подрывает литовскую государственность "нелегальной и инструментализированной миграцией"."Это наш общий долг, чтобы сделать все, что в наших силах… Мы должны просто создать организацию, способную противостоять давлению, не обязательно только Российской Федерации, но также и давлению некоторых других враждебных стран". - сказал он, и никого не смутило, что кроме России, оказывается, существуют и другие якобы враждебные Европе государства.Главы государств НАТО прибывали на форум через коридор с журналистами. Некоторые наотрез отказывались с ними общаться. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, к которому очевидно много накопилось вопросов и в связи с "коалицией желающих", и по позиции Лондона в ближневосточном конфликте, махнул рукой и прошагал мимо. Его примеру последовали и другие "застрельщики".Уж полдень близится, а Дональда все нет. Разгадка оказалась простой: Трамп просто не стал проходить ту же процедуру, что и руководители других государств, и появился только перед коллективной фотосъемкой. Наверное, все-таки, не хотел встречаться с коллегами журналистов, которых накануне обзывал неприятными словами.Однако в результате получилось так, как и предполагали злобные европейцы в комментариях. Трамп в компании Стармера, президента Турции Реджепа Эрдогана и Марка Рютте появился только тогда, когда глав государств выстроили для совместной фотографии.

https://ukraina.ru/20250624/stendap-genseka-nato-ryutte-provalilsya-khoteli-posmeshnee-no-poluchaetsya-tragediya-dlya-ukrainy-1064233619.html

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