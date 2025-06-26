Переговоры по Украине в Турции: возможность встречи Путина и Трампа. Итоги 26 июня - 26.06.2025 Украина.ру
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Переговоры по Украине в Турции: возможность встречи Путина и Трампа. Итоги 26 июня
Переговоры по Украине в Турции: возможность встречи Путина и Трампа. Итоги 26 июня - 26.06.2025 Украина.ру
Переговоры по Украине в Турции: возможность встречи Путина и Трампа. Итоги 26 июня
В Кремле рассказали о следующем раунде переговоров по Украине, а в Турции — о возможности участия в них российского и американского президентов
2025-06-26T17:50
2025-06-26T17:50
хроники
эксклюзив
владимир путин
дональд трамп
эрдоган
турция
россия
украина
нато
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, есть ли подвижки по определению даты третьего раунда переговоров России и Украины."Нет, когда будут [подвижки], тогда будет объявлено", — заявил Песков журналистам.При этом он ответил на призывы Запада к миру на Украине через применение силы к РФ."Всё-таки "мир через силу" в отношении Российской Федерации - этот тезис вряд ли применим, вряд ли его стоит использовать. Так невозможно будет достигнуть каких-то целей", — указал Песков.Он также предостерёг от сравнения ситуации на Украине и в Иране."С нашей точки зрения, это несопоставимые конфликты по своей сути, по своему характеру. Начало конфликта и нанесение ударов Израиля по Ирану было абсолютно неспровоцированным, а что касается начала специальной военной операции, то предтеча этого всем хорошо известна в мире", — подчеркнул пресс-секретарь президента России.Он также указал, что в Кремле считают надуманной тему угрозы, которую Россия якобы представляет для стран НАТО. По словам Пескова эта "угроза" не обсуждалась между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом."Такой вопрос серьёзно серьёзными людьми никогда не ставится", — отметил Песков.Также пресс-секретарь президента России отметил, что утверждения о российской угрозе муссируются на Западе, чтобы "выбивать деньги из своих налогоплательщиков, те самые пресловутые 5% [ВВП]", которые договорились тратить на оборону страны НАТО."Угроза действительно эфемерная. Первопричины СВО всем хорошо понятны. Если кто-то из стран представляет прямую угрозу для России, это надо анализировать, а так никаких поводов для таких заявлений нет", — заявил Песков.Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет диалог с Москвой и Киевом для проведения третьего раунда переговоров."Мы продолжаем наши усилия по завершению этой жестокой войны справедливым и устойчивым миром. Мы ведем диалог со сторонами, чтобы провести третий раунд переговоров в предстоящий период", — рассказал турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращении из Гааги.По словам Эрдогана, конечная цель Анкары — провести встречу по Украине на уровне лидеров государств."Мы твёрдо говорим: "Эта война должна закончиться". Регион больше не может этого выносить. В регионе должен быть построен справедливый и прочный мир. Даже если все откажутся от стремления к миру, мы этого не сделаем. Турция придает большое значение и приоритет дипломатии в разрешении конфликтов. Наш регион уже исчерпал свою квоту нестабильности и конфликтов. Теперь необходимо облегчить положение нашего региона, а значит, и всего мира, построив стабильность и широко распахнув двери мира. Этого ожидают все", — заявил Эрдоган.По его словам, и Украина, и Россия неоднократно демонстрировали, что "доверяют Турции"."Переговоры, состоявшиеся в Стамбуле, открыли дверь к миру. Мы осознаем, что на местах происходят события, которые сужают пространство для дипломатии, но если есть хоть маленькая надежда на мир, мы будем её реализовывать. Более того, на наш взгляд, в войне между Украиной и Россией есть больше, чем маленькая надежда на мир", — отметил президент Турции.Эрдоган сообщил, что Турция будет и дальше работать над урегулированием конфликта."Мы будем работать над тем, чтобы вновь объединить стороны. Мы будем делать это, даже если для решения проблемы придется копать колодец с помощью иглы. Наша конечная цель - организовать встречу на уровне лидеров наших стран и построить долгожданный мир", — подчеркнул Эрдоган.По его словам, он проинформировал об инициативах Турции по урегулированию конфликта на Украине Трампа."Мы провели продуктивную встречу с моим другом Трампом. Мы обсудили с ним множество тем: от двусторонних отношений до партнерства с НАТО, региональных и глобальных вопросов… Говоря об усилиях по прекращению огня между Израилем и Ираном, я выразил мнение, что такие же усилия ожидаются для прекращения конфликтов в Газе и России-Украины", — указал Эрдоган.Он также прокомментировал возможность проведения в Турции встречи Путина и Эрдогана."На переговорах с уважаемым господином Трампом (в Гааге — Ред.) мы рассказали об инициативах (по Украине — Ред.). "Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, я тоже приеду в Стамбул или Анкару", - сказал он (Трамп — Ред.). Мы проведём необходимые переговоры и, надеюсь, обеспечим встречу как можно скорее", — сообщил Эрдоган.Ранее, 25 июня, президент США заявил, что считает данный момент "отличным временем", чтобы положить конец продолжающемуся конфликту на Украине. Трамп заявил о своём намерении поговорить с Путиным о прекращении конфликта. При этом президент США не назвал точных сроков разговора.Также в ходе общения со СМИ Трамп попытался объяснить, почему ему самому не удалось урегулировать украинский конфликт."Потому что это гораздо сложнее, чем люди себе представляют. Владимир Путин оказался более трудным [в переговорах]. Откровенно говоря, у меня были некоторые проблемы и с Зеленским. Вы, возможно, читали о нём. Все это оказалось сложнее, чем другие войны", – отметил Трамп.Несмотря на это, президент США выразил надежду на разрешение данного конфликта."Я знаю одно: он [Путин] хотел бы урегулировать [украинский конфликт], хотел бы выбраться из этой ситуации. Для него это полный бардак", — указал Трамп.До этого, 21 июня, президент России в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Украина не должна быть инструментом в руках внешних сил и "заслуживает лучшей участи"."Украина заслуживает лучшей участи, чем быть инструментом в руках внешних сил, работающих против России", — заявил Путин.Он также указал, что третьи стороны не стремятся к завершению боевых действий на Украине, а используют Киев "для достижения злонамеренных целей"."Надеюсь, что нынешние лидеры Украины будут руководствоваться национальными интересами, а не интересами третьих лиц", — подчеркнул Путин.Также Путин указал, что большинство украинских граждан заинтересованы в дружеских отношениях с Россией."Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и я хочу это подчеркнуть и отметить, что мы были на грани подписания соглашения в 2022 году", — напомнил Путин.Президент России отметил необходимость достичь полного урегулирования конфликта на Украине. По словам Путина, для этого следует обеспечить нейтральный статус Украины и пресечь шаги по присоединению Украины к иностранным союзам, в том числе военным объединениям.О главном выводе саммита НАТО в Гааге — в статье Владимира Скачко "Смерть кондотьера-прокси в складчину. НАТО взяла Украину на содержание".
https://ukraina.ru/20250626/doklad-po-dzerzhinsku-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-26-iyunya-1064319159.html
https://ukraina.ru/20250626/zayavleniya-belousova-borba-s-ukrainskimi-agentami-glavnoe-na-utro-26-iyunya-1064305503.html
https://ukraina.ru/20250623/obvineniya-v-podmene-tel-i-drugie-manipulyatsii-ukrainskoy-storony-itogi-23-iyunya-1064198489.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, владимир путин, дональд трамп, эрдоган, турция, россия, украина, нато
Хроники, Эксклюзив, Владимир Путин, Дональд Трамп, Эрдоган, Турция, Россия, Украина, НАТО

Переговоры по Украине в Турции: возможность встречи Путина и Трампа. Итоги 26 июня

17:50 26.06.2025
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите АТЭС
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите АТЭС - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Кремле рассказали о следующем раунде переговоров по Украине, а в Турции — о возможности участия в них российского и американского президентов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, есть ли подвижки по определению даты третьего раунда переговоров России и Украины.
"Нет, когда будут [подвижки], тогда будет объявлено", — заявил Песков журналистам.
При этом он ответил на призывы Запада к миру на Украине через применение силы к РФ.
"Всё-таки "мир через силу" в отношении Российской Федерации - этот тезис вряд ли применим, вряд ли его стоит использовать. Так невозможно будет достигнуть каких-то целей", — указал Песков.
Он также предостерёг от сравнения ситуации на Украине и в Иране.
"С нашей точки зрения, это несопоставимые конфликты по своей сути, по своему характеру. Начало конфликта и нанесение ударов Израиля по Ирану было абсолютно неспровоцированным, а что касается начала специальной военной операции, то предтеча этого всем хорошо известна в мире", — подчеркнул пресс-секретарь президента России.
Он также указал, что в Кремле считают надуманной тему угрозы, которую Россия якобы представляет для стран НАТО. По словам Пескова эта "угроза" не обсуждалась между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом.
"Такой вопрос серьёзно серьёзными людьми никогда не ставится", — отметил Песков.
Также пресс-секретарь президента России отметил, что утверждения о российской угрозе муссируются на Западе, чтобы "выбивать деньги из своих налогоплательщиков, те самые пресловутые 5% [ВВП]", которые договорились тратить на оборону страны НАТО.
"Угроза действительно эфемерная. Первопричины СВО всем хорошо понятны. Если кто-то из стран представляет прямую угрозу для России, это надо анализировать, а так никаких поводов для таких заявлений нет", — заявил Песков.
Злодеяния и военные преступления киевского режима в г. Дзержинск (Торецк) - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
13:21
Доклад по Дзержинску, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 июняОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала то, что творили ВСУ в Дзержинске. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет диалог с Москвой и Киевом для проведения третьего раунда переговоров.
"Мы продолжаем наши усилия по завершению этой жестокой войны справедливым и устойчивым миром. Мы ведем диалог со сторонами, чтобы провести третий раунд переговоров в предстоящий период", — рассказал турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращении из Гааги.
По словам Эрдогана, конечная цель Анкары — провести встречу по Украине на уровне лидеров государств.
"Мы твёрдо говорим: "Эта война должна закончиться". Регион больше не может этого выносить. В регионе должен быть построен справедливый и прочный мир. Даже если все откажутся от стремления к миру, мы этого не сделаем. Турция придает большое значение и приоритет дипломатии в разрешении конфликтов. Наш регион уже исчерпал свою квоту нестабильности и конфликтов. Теперь необходимо облегчить положение нашего региона, а значит, и всего мира, построив стабильность и широко распахнув двери мира. Этого ожидают все", — заявил Эрдоган.
По его словам, и Украина, и Россия неоднократно демонстрировали, что "доверяют Турции".
"Переговоры, состоявшиеся в Стамбуле, открыли дверь к миру. Мы осознаем, что на местах происходят события, которые сужают пространство для дипломатии, но если есть хоть маленькая надежда на мир, мы будем её реализовывать. Более того, на наш взгляд, в войне между Украиной и Россией есть больше, чем маленькая надежда на мир", — отметил президент Турции.
Эрдоган сообщил, что Турция будет и дальше работать над урегулированием конфликта.
"Мы будем работать над тем, чтобы вновь объединить стороны. Мы будем делать это, даже если для решения проблемы придется копать колодец с помощью иглы. Наша конечная цель - организовать встречу на уровне лидеров наших стран и построить долгожданный мир", — подчеркнул Эрдоган.
По его словам, он проинформировал об инициативах Турции по урегулированию конфликта на Украине Трампа.
"Мы провели продуктивную встречу с моим другом Трампом. Мы обсудили с ним множество тем: от двусторонних отношений до партнерства с НАТО, региональных и глобальных вопросов… Говоря об усилиях по прекращению огня между Израилем и Ираном, я выразил мнение, что такие же усилия ожидаются для прекращения конфликтов в Газе и России-Украины", — указал Эрдоган.
09:48
Заявления Белоусова, борьба с украинскими агентами. Главное на утро 26 июняМинистр обороны России Андрей Белоусов рассказал о военно-политической ситуации в мире. В Санкт-Петербурге задержали пособницу Украины, помогавшую готовить теракты против российских военнослужащих
Он также прокомментировал возможность проведения в Турции встречи Путина и Эрдогана.
"На переговорах с уважаемым господином Трампом (в Гааге — Ред.) мы рассказали об инициативах (по Украине — Ред.). "Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, я тоже приеду в Стамбул или Анкару", - сказал он (Трамп — Ред.). Мы проведём необходимые переговоры и, надеюсь, обеспечим встречу как можно скорее", — сообщил Эрдоган.
Ранее, 25 июня, президент США заявил, что считает данный момент "отличным временем", чтобы положить конец продолжающемуся конфликту на Украине. Трамп заявил о своём намерении поговорить с Путиным о прекращении конфликта. При этом президент США не назвал точных сроков разговора.
Также в ходе общения со СМИ Трамп попытался объяснить, почему ему самому не удалось урегулировать украинский конфликт.
"Потому что это гораздо сложнее, чем люди себе представляют. Владимир Путин оказался более трудным [в переговорах]. Откровенно говоря, у меня были некоторые проблемы и с Зеленским. Вы, возможно, читали о нём. Все это оказалось сложнее, чем другие войны", – отметил Трамп.
Несмотря на это, президент США выразил надежду на разрешение данного конфликта.
"Я знаю одно: он [Путин] хотел бы урегулировать [украинский конфликт], хотел бы выбраться из этой ситуации. Для него это полный бардак", — указал Трамп.
Рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
23 июня, 18:15
Обвинения в подмене тел и другие манипуляции украинской стороны. Итоги 23 июняВ России объяснили, что стоит за обвинениями Украины в подмене тел украинских военных
До этого, 21 июня, президент России в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Украина не должна быть инструментом в руках внешних сил и "заслуживает лучшей участи".
"Украина заслуживает лучшей участи, чем быть инструментом в руках внешних сил, работающих против России", — заявил Путин.
Он также указал, что третьи стороны не стремятся к завершению боевых действий на Украине, а используют Киев "для достижения злонамеренных целей".
"Надеюсь, что нынешние лидеры Украины будут руководствоваться национальными интересами, а не интересами третьих лиц", — подчеркнул Путин.
Также Путин указал, что большинство украинских граждан заинтересованы в дружеских отношениях с Россией.
"Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и я хочу это подчеркнуть и отметить, что мы были на грани подписания соглашения в 2022 году", — напомнил Путин.
Президент России отметил необходимость достичь полного урегулирования конфликта на Украине. По словам Путина, для этого следует обеспечить нейтральный статус Украины и пресечь шаги по присоединению Украины к иностранным союзам, в том числе военным объединениям.
О главном выводе саммита НАТО в Гааге — в статье Владимира Скачко "Смерть кондотьера-прокси в складчину. НАТО взяла Украину на содержание".
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