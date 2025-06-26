https://ukraina.ru/20250626/peregovory-po-ukraine-v-turtsii-vozmozhnost-vstrechi-putina-i-trampa-itogi-26-iyunya-1064336998.html

Переговоры по Украине в Турции: возможность встречи Путина и Трампа. Итоги 26 июня

Переговоры по Украине в Турции: возможность встречи Путина и Трампа. Итоги 26 июня - 26.06.2025 Украина.ру

Переговоры по Украине в Турции: возможность встречи Путина и Трампа. Итоги 26 июня

В Кремле рассказали о следующем раунде переговоров по Украине, а в Турции — о возможности участия в них российского и американского президентов

2025-06-26T17:50

2025-06-26T17:50

2025-06-26T17:50

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, есть ли подвижки по определению даты третьего раунда переговоров России и Украины."Нет, когда будут [подвижки], тогда будет объявлено", — заявил Песков журналистам.При этом он ответил на призывы Запада к миру на Украине через применение силы к РФ."Всё-таки "мир через силу" в отношении Российской Федерации - этот тезис вряд ли применим, вряд ли его стоит использовать. Так невозможно будет достигнуть каких-то целей", — указал Песков.Он также предостерёг от сравнения ситуации на Украине и в Иране."С нашей точки зрения, это несопоставимые конфликты по своей сути, по своему характеру. Начало конфликта и нанесение ударов Израиля по Ирану было абсолютно неспровоцированным, а что касается начала специальной военной операции, то предтеча этого всем хорошо известна в мире", — подчеркнул пресс-секретарь президента России.Он также указал, что в Кремле считают надуманной тему угрозы, которую Россия якобы представляет для стран НАТО. По словам Пескова эта "угроза" не обсуждалась между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом."Такой вопрос серьёзно серьёзными людьми никогда не ставится", — отметил Песков.Также пресс-секретарь президента России отметил, что утверждения о российской угрозе муссируются на Западе, чтобы "выбивать деньги из своих налогоплательщиков, те самые пресловутые 5% [ВВП]", которые договорились тратить на оборону страны НАТО."Угроза действительно эфемерная. Первопричины СВО всем хорошо понятны. Если кто-то из стран представляет прямую угрозу для России, это надо анализировать, а так никаких поводов для таких заявлений нет", — заявил Песков.Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет диалог с Москвой и Киевом для проведения третьего раунда переговоров."Мы продолжаем наши усилия по завершению этой жестокой войны справедливым и устойчивым миром. Мы ведем диалог со сторонами, чтобы провести третий раунд переговоров в предстоящий период", — рассказал турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращении из Гааги.По словам Эрдогана, конечная цель Анкары — провести встречу по Украине на уровне лидеров государств."Мы твёрдо говорим: "Эта война должна закончиться". Регион больше не может этого выносить. В регионе должен быть построен справедливый и прочный мир. Даже если все откажутся от стремления к миру, мы этого не сделаем. Турция придает большое значение и приоритет дипломатии в разрешении конфликтов. Наш регион уже исчерпал свою квоту нестабильности и конфликтов. Теперь необходимо облегчить положение нашего региона, а значит, и всего мира, построив стабильность и широко распахнув двери мира. Этого ожидают все", — заявил Эрдоган.По его словам, и Украина, и Россия неоднократно демонстрировали, что "доверяют Турции"."Переговоры, состоявшиеся в Стамбуле, открыли дверь к миру. Мы осознаем, что на местах происходят события, которые сужают пространство для дипломатии, но если есть хоть маленькая надежда на мир, мы будем её реализовывать. Более того, на наш взгляд, в войне между Украиной и Россией есть больше, чем маленькая надежда на мир", — отметил президент Турции.Эрдоган сообщил, что Турция будет и дальше работать над урегулированием конфликта."Мы будем работать над тем, чтобы вновь объединить стороны. Мы будем делать это, даже если для решения проблемы придется копать колодец с помощью иглы. Наша конечная цель - организовать встречу на уровне лидеров наших стран и построить долгожданный мир", — подчеркнул Эрдоган.По его словам, он проинформировал об инициативах Турции по урегулированию конфликта на Украине Трампа."Мы провели продуктивную встречу с моим другом Трампом. Мы обсудили с ним множество тем: от двусторонних отношений до партнерства с НАТО, региональных и глобальных вопросов… Говоря об усилиях по прекращению огня между Израилем и Ираном, я выразил мнение, что такие же усилия ожидаются для прекращения конфликтов в Газе и России-Украины", — указал Эрдоган.Он также прокомментировал возможность проведения в Турции встречи Путина и Эрдогана."На переговорах с уважаемым господином Трампом (в Гааге — Ред.) мы рассказали об инициативах (по Украине — Ред.). "Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, я тоже приеду в Стамбул или Анкару", - сказал он (Трамп — Ред.). Мы проведём необходимые переговоры и, надеюсь, обеспечим встречу как можно скорее", — сообщил Эрдоган.Ранее, 25 июня, президент США заявил, что считает данный момент "отличным временем", чтобы положить конец продолжающемуся конфликту на Украине. Трамп заявил о своём намерении поговорить с Путиным о прекращении конфликта. При этом президент США не назвал точных сроков разговора.Также в ходе общения со СМИ Трамп попытался объяснить, почему ему самому не удалось урегулировать украинский конфликт."Потому что это гораздо сложнее, чем люди себе представляют. Владимир Путин оказался более трудным [в переговорах]. Откровенно говоря, у меня были некоторые проблемы и с Зеленским. Вы, возможно, читали о нём. Все это оказалось сложнее, чем другие войны", – отметил Трамп.Несмотря на это, президент США выразил надежду на разрешение данного конфликта."Я знаю одно: он [Путин] хотел бы урегулировать [украинский конфликт], хотел бы выбраться из этой ситуации. Для него это полный бардак", — указал Трамп.До этого, 21 июня, президент России в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Украина не должна быть инструментом в руках внешних сил и "заслуживает лучшей участи"."Украина заслуживает лучшей участи, чем быть инструментом в руках внешних сил, работающих против России", — заявил Путин.Он также указал, что третьи стороны не стремятся к завершению боевых действий на Украине, а используют Киев "для достижения злонамеренных целей"."Надеюсь, что нынешние лидеры Украины будут руководствоваться национальными интересами, а не интересами третьих лиц", — подчеркнул Путин.Также Путин указал, что большинство украинских граждан заинтересованы в дружеских отношениях с Россией."Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и я хочу это подчеркнуть и отметить, что мы были на грани подписания соглашения в 2022 году", — напомнил Путин.Президент России отметил необходимость достичь полного урегулирования конфликта на Украине. По словам Путина, для этого следует обеспечить нейтральный статус Украины и пресечь шаги по присоединению Украины к иностранным союзам, в том числе военным объединениям.О главном выводе саммита НАТО в Гааге — в статье Владимира Скачко "Смерть кондотьера-прокси в складчину. НАТО взяла Украину на содержание".

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, владимир путин, дональд трамп, эрдоган, турция, россия, украина, нато