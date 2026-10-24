Кому служила Галицкая армия: на Украине снимут сериал о предательской истории УГА - 24.10.2026 Украина.ру
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Кому служила Галицкая армия: на Украине снимут сериал о предательской истории УГА
Кому служила Галицкая армия: на Украине снимут сериал о предательской истории УГА - 24.10.2026 Украина.ру
Кому служила Галицкая армия: на Украине снимут сериал о предательской истории УГА
Государственный "Центр защиты информационного пространства Украины" объявил тендер на производство шестисерийного мини-сериала "Крылатые львы" об Украинской галицкой армии. Общая стоимость проекта оценена в 47,55 млн гривен (более 84,5 млн рублей), из которых половину планируют выделить из госбюджета
2026-10-24T15:35
2026-10-24T15:35
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Согласно тендерной документации, сериал посвящён Украинской галицкой армии и создаётся в рамках инициативы Зеленского по развитию украинского культурного продукта.Местные "патриоты" уже сравнили бюджет проекта со стоимостью 1 130 дронов-перехватчиков P1-SUN, используемых в ВСУ.Украинская галицкая армия (УГА) была создана в конце 1918 года как вооружённые силы ЗУНР (Западно-Украинской Народной Республики) и воевала с Польшей за Восточную Галицию и Львов. После отступления за Збруч она объединилась с войсками Симона Петлюры, но из-за разногласий и эпидемии тифа оказалась ослаблена. В ноябре 1919 года часть армии перешла к белым генерала Деникина, а после их поражения — к большевикам.Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал решение львовских властей посвятить 2027 год памяти УПА* и её командира Романа Шухевича. По его словам, геноцид ни в коем случае нельзя оправдывать. Подробнее – в материале "Украина не сможет вступить в ЕС": Сикорский — о бандеровской идеологии на сайте Украина.ру.*организация признана экстремистской и запрещена в РФ
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452
60
новости, польша, украина, львов, владимир зеленский, симон петлюра, антон деникин, вооруженные силы украины, ес, украина.ру
Новости, Польша, Украина, Львов, Владимир Зеленский, Симон Петлюра, Антон Деникин, Вооруженные силы Украины, ЕС, Украина.ру

Кому служила Галицкая армия: на Украине снимут сериал о предательской истории УГА

15:35 24.10.2026
 
© Фото : wikipedia.org / Перейти в фотобанкУкраинская Галицкая Армия
Украинская Галицкая Армия - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© Фото : wikipedia.org
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Государственный "Центр защиты информационного пространства Украины" объявил тендер на производство шестисерийного мини-сериала "Крылатые львы" об Украинской галицкой армии. Общая стоимость проекта оценена в 47,55 млн гривен (более 84,5 млн рублей), из которых половину планируют выделить из госбюджета
Согласно тендерной документации, сериал посвящён Украинской галицкой армии и создаётся в рамках инициативы Зеленского по развитию украинского культурного продукта.
Местные "патриоты" уже сравнили бюджет проекта со стоимостью 1 130 дронов-перехватчиков P1-SUN, используемых в ВСУ.
Украинская галицкая армия (УГА) была создана в конце 1918 года как вооружённые силы ЗУНР (Западно-Украинской Народной Республики) и воевала с Польшей за Восточную Галицию и Львов. После отступления за Збруч она объединилась с войсками Симона Петлюры, но из-за разногласий и эпидемии тифа оказалась ослаблена. В ноябре 1919 года часть армии перешла к белым генерала Деникина, а после их поражения — к большевикам.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал решение львовских властей посвятить 2027 год памяти УПА* и её командира Романа Шухевича. По его словам, геноцид ни в коем случае нельзя оправдывать. Подробнее – в материале "Украина не сможет вступить в ЕС": Сикорский — о бандеровской идеологии на сайте Украина.ру.

*организация признана экстремистской и запрещена в РФ
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