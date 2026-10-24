https://ukraina.ru/20261024/komu-sluzhila-galitskaya-armiya-na-ukraine-snimut-serial-o-predatelskoy-istorii-uga-1084041253.html
Кому служила Галицкая армия: на Украине снимут сериал о предательской истории УГА
Кому служила Галицкая армия: на Украине снимут сериал о предательской истории УГА - 24.10.2026 Украина.ру
Кому служила Галицкая армия: на Украине снимут сериал о предательской истории УГА
Государственный "Центр защиты информационного пространства Украины" объявил тендер на производство шестисерийного мини-сериала "Крылатые львы" об Украинской галицкой армии. Общая стоимость проекта оценена в 47,55 млн гривен (более 84,5 млн рублей), из которых половину планируют выделить из госбюджета
2026-10-24T15:35
2026-10-24T15:35
2026-10-24T15:35
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Согласно тендерной документации, сериал посвящён Украинской галицкой армии и создаётся в рамках инициативы Зеленского по развитию украинского культурного продукта.Местные "патриоты" уже сравнили бюджет проекта со стоимостью 1 130 дронов-перехватчиков P1-SUN, используемых в ВСУ.Украинская галицкая армия (УГА) была создана в конце 1918 года как вооружённые силы ЗУНР (Западно-Украинской Народной Республики) и воевала с Польшей за Восточную Галицию и Львов. После отступления за Збруч она объединилась с войсками Симона Петлюры, но из-за разногласий и эпидемии тифа оказалась ослаблена. В ноябре 1919 года часть армии перешла к белым генерала Деникина, а после их поражения — к большевикам.Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал решение львовских властей посвятить 2027 год памяти УПА* и её командира Романа Шухевича. По его словам, геноцид ни в коем случае нельзя оправдывать. Подробнее – в материале "Украина не сможет вступить в ЕС": Сикорский — о бандеровской идеологии на сайте Украина.ру.*организация признана экстремистской и запрещена в РФ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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новости, польша, украина, львов, владимир зеленский, симон петлюра, антон деникин, вооруженные силы украины, ес, украина.ру
Новости, Польша, Украина, Львов, Владимир Зеленский, Симон Петлюра, Антон Деникин, Вооруженные силы Украины, ЕС, Украина.ру
Кому служила Галицкая армия: на Украине снимут сериал о предательской истории УГА
Государственный "Центр защиты информационного пространства Украины" объявил тендер на производство шестисерийного мини-сериала "Крылатые львы" об Украинской галицкой армии. Общая стоимость проекта оценена в 47,55 млн гривен (более 84,5 млн рублей), из которых половину планируют выделить из госбюджета
Согласно тендерной документации, сериал посвящён Украинской галицкой армии и создаётся в рамках инициативы Зеленского по развитию украинского культурного продукта.
Местные "патриоты" уже сравнили бюджет проекта со стоимостью 1 130 дронов-перехватчиков P1-SUN, используемых в ВСУ.
Украинская галицкая армия (УГА) была создана в конце 1918 года как вооружённые силы ЗУНР (Западно-Украинской Народной Республики) и воевала с Польшей за Восточную Галицию и Львов. После отступления за Збруч она объединилась с войсками Симона Петлюры, но из-за разногласий и эпидемии тифа оказалась ослаблена. В ноябре 1919 года часть армии перешла к белым генерала Деникина, а после их поражения — к большевикам.
Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал решение львовских властей посвятить 2027 год памяти УПА* и её командира Романа Шухевича. По его словам, геноцид ни в коем случае нельзя оправдывать. Подробнее – в материале "Украина не сможет вступить в ЕС": Сикорский — о бандеровской идеологии
на сайте Украина.ру.*организация признана экстремистской и запрещена в РФ