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Русофоб Сикорский поманил Трампа Нобелевской премией мира

Русофоб Сикорский поманил Трампа Нобелевской премией мира - 24.10.2026 Украина.ру

Русофоб Сикорский поманил Трампа Нобелевской премией мира

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пообещал выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира

2026-10-24T13:35

2026-10-24T13:35

2026-10-24T13:35

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский пообещал номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот добьётся "справедливого мира" на Украине."Но справедливость этого мира буду оценивать я", — заявил Сикорский в интервью Orientuj.się.Сикорский – известный русофоб. В сентябре он призвал к агрессивным учениям у Калининграда. До этого, в июне, он призвал к "игре на эскалацию" с Россией. Конфликт на Украине он назвал "матчем-реваншем" за распад СССР и вызовом европейским ценностям и западному образу жизни."Мы должны предотвратить распространение конфликта, но также должны победить. И как часть международного альянса демократий, мы можем это сделать", – подчеркнул Сикорский, указывая на мощь НАТО.У себя на Родине Сикорский считается агентом влияния Великобритании. Он окончил Оксфорд, работал "журналистом" в Афганистане, где принимал участие в боевых действиях против Советской Армии, в чём позднее признавался.Одно из прозвищ Сикорского – "моджахед", другое – "алкоголик" за пристрастие к спиртному. Сикорский избежал гибели в катастрофе Ту-154м 10 апреля 2010 года, хотя, как министр иностранных дел должен был на борту судна, что породило волную конспирологических теорий о том, что британцы спасли своего агента влияния. Сам же Сикорский стал членом правительственной комиссии по расследованию этой катастрофы. Кроме того, Сикорский принял активное участие в Майдане 2013-2014 года.После подрыва "Северных потоков" он поблагодарил за произошедшее США: Сикорский опубликовал в соцсети X фотографию с места утечки газа и подписал её: "Thank you, USA" ("Спасибо, США"). В Варшаве тогда призвали проверить источники финансирования Сикорского –тот не занимал правительственные посты. После скандала Сикорский спохватился и заявил, что его публикация была лишь "личной рабочей гипотезой". А спустя несколько дней он и вовсе удалил заметку из соцсети.В январе 2026 года, пребывая уже на посту главы МИД, Сикорский попытался подначивать американского бизнесмена Илона Маска."Эй, крутой парень, почему бы тебе не помешать русским использовать для атак Starlink?" – написал он в Х.Маск фамильярности не стерпел и попытался "на пальцах" объяснить Сикорскому, как работает спутниковая связь."Этот слюнявый невежа (в оригинале слово "невежа" на средневековой латыни – Ред.) даже не понимает, что Starlink — это основа системы связи для украинских военных", – отметил бизнесмен.Сам Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает Нобелевскую премию мира.Так, 9 октября он раскритиковал присуждение премии бывшему верховному комиссару ООН по правам человека Нави Пиллэй."Они отдали Нобелевскую премию мира человеку, о котором лично я никогда не слышал. В общем-то, о ней никто не слышал. Она - человек-загадка <…> Если вы остановили одну войну, то вам дают Нобелевскую премию. А я остановил восемь войн", – заявил Трамп сторонникам на митинге в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк.Он подчеркнул, что именно он был достоен этой премии."Они отдали премию либералу из ООН. Тем не менее, поздравляю её. <...> Им следовало отдать эту премию мне и США", – подчеркнул Трамп.В конце своей речи он назвал членов Нобелевского комитета в Осло, присуждающих Нобелевскую премию мира, "врагами цивилизации".

https://ukraina.ru/20261023/on-posobnik-gitlera-polsha-vdrug-ozvuchila-pravdu-o-mere-lvova-1084014643.html

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