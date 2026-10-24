https://ukraina.ru/20261024/vecher-v-khutor-busifikatsiya-radi-lyubvi-tabor-protiv-ttsk-shturm-striptiz-klubov-vo-lvove-1084040419.html
Вечер в хутор: бусификация ради любви, табор против ТЦК, штурм стриптиз-клубов во Львове
Вечер в хутор: бусификация ради любви, табор против ТЦК, штурм стриптиз-клубов во Львове - 24.10.2026 Украина.ру
Вечер в хутор: бусификация ради любви, табор против ТЦК, штурм стриптиз-клубов во Львове
В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик расскажет, как львовские суды устроили распродажу на оскорбление полицейских и почему украинский хлеб к... Украина.ру, 24.10.2026
2026-10-24T15:01
2026-10-24T15:01
2026-10-24T15:01
видео
киев
львов
ровно
тцк
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В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик расскажет, как львовские суды устроили распродажу на оскорбление полицейских и почему украинский хлеб к концу года станет подарком.А также — запорожский жених года, латвийские призывы отказаться от пива и круассанов ради спасения Киева, ровенский романтик, который додумался разослать интимное видео с женой всем своим кумовьям. Это и многое другое — смотрите в видео.
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