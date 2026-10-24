Пять лет за геолокацию: на Украине сажают за сообщения о ТЦК - 24.10.2026 Украина.ру
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Пять лет за геолокацию: на Украине сажают за сообщения о ТЦК
Пять лет за геолокацию: на Украине сажают за сообщения о ТЦК - 24.10.2026 Украина.ру
Пять лет за геолокацию: на Украине сажают за сообщения о ТЦК
Суды на Украине начали выносить реальные приговоры за передачу данных о передвижении ТЦК. Даже несколько сообщений о маршрутах военкомов или блокпостах могут закончиться уголовным делом, пишет украинское интернет-издание "Судебно-юридическая газета"
2026-10-24T11:50
2026-10-24T11:52
новости
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бровары
киевская область
марьяна безуглая
тцк
верховный суд
вооруженные силы украины
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В Броварах Киевской области мужчину уже оштрафовали на 51 тысячу гривен (более 90 тысяч рублей) за пять сообщений и одну фотографию работников ТЦК. В Кропивницком администратору Telegram-канала назначили 5 лет лишения свободы. Позже суд освободил его от отбывания наказания, назначив двухлетний испытательный срок. Верховный Суд Украины утверждает: публикация мест дислокации ТЦК квалифицируется как препятствование деятельности ВСУ, если она направлена на помощь другим гражданам в уклонении от призыва. На днях депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с радикальной инициативой — лишить брони практически всё население Украины и отправить на фронт тех, кто до сих пор избегал мобилизации. Подробнее — в материале "Все на фронт! Хмара — голограмма!": Безуглая призвала к тотальной мобилизации на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, бровары, киевская область, марьяна безуглая, тцк, верховный суд, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Бровары, Киевская область, Марьяна Безуглая, ТЦК, Верховный Суд, Вооруженные силы Украины

Пять лет за геолокацию: на Украине сажают за сообщения о ТЦК

11:50 24.10.2026 (обновлено: 11:52 24.10.2026)
 
© telegram ukr_2025_ru‼ В Черноморске людоловы из ТЦК избили и ограбили гестаповца
‼ В Черноморске людоловы из ТЦК избили и ограбили гестаповца - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
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Суды на Украине начали выносить реальные приговоры за передачу данных о передвижении ТЦК. Даже несколько сообщений о маршрутах военкомов или блокпостах могут закончиться уголовным делом, пишет украинское интернет-издание "Судебно-юридическая газета"
В Броварах Киевской области мужчину уже оштрафовали на 51 тысячу гривен (более 90 тысяч рублей) за пять сообщений и одну фотографию работников ТЦК. В Кропивницком администратору Telegram-канала назначили 5 лет лишения свободы. Позже суд освободил его от отбывания наказания, назначив двухлетний испытательный срок.

Верховный Суд Украины утверждает: публикация мест дислокации ТЦК квалифицируется как препятствование деятельности ВСУ, если она направлена на помощь другим гражданам в уклонении от призыва.

На днях депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с радикальной инициативой — лишить брони практически всё население Украины и отправить на фронт тех, кто до сих пор избегал мобилизации. Подробнее — в материале "Все на фронт! Хмара — голограмма!": Безуглая призвала к тотальной мобилизации на сайте Украина.ру.
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