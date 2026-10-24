https://ukraina.ru/20261024/pyat-let-za-geolokatsiyu-na-ukraine-sazhayut-za-soobscheniya-o-ttsk-1084035767.html
Пять лет за геолокацию: на Украине сажают за сообщения о ТЦК
Пять лет за геолокацию: на Украине сажают за сообщения о ТЦК - 24.10.2026 Украина.ру
Пять лет за геолокацию: на Украине сажают за сообщения о ТЦК
Суды на Украине начали выносить реальные приговоры за передачу данных о передвижении ТЦК. Даже несколько сообщений о маршрутах военкомов или блокпостах могут закончиться уголовным делом, пишет украинское интернет-издание "Судебно-юридическая газета"
2026-10-24T11:50
2026-10-24T11:50
2026-10-24T11:52
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В Броварах Киевской области мужчину уже оштрафовали на 51 тысячу гривен (более 90 тысяч рублей) за пять сообщений и одну фотографию работников ТЦК. В Кропивницком администратору Telegram-канала назначили 5 лет лишения свободы. Позже суд освободил его от отбывания наказания, назначив двухлетний испытательный срок. Верховный Суд Украины утверждает: публикация мест дислокации ТЦК квалифицируется как препятствование деятельности ВСУ, если она направлена на помощь другим гражданам в уклонении от призыва. На днях депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с радикальной инициативой — лишить брони практически всё население Украины и отправить на фронт тех, кто до сих пор избегал мобилизации. Подробнее — в материале "Все на фронт! Хмара — голограмма!": Безуглая призвала к тотальной мобилизации на сайте Украина.ру.
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новости, украина, бровары, киевская область, марьяна безуглая, тцк, верховный суд, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Бровары, Киевская область, Марьяна Безуглая, ТЦК, Верховный Суд, Вооруженные силы Украины
Пять лет за геолокацию: на Украине сажают за сообщения о ТЦК
11:50 24.10.2026 (обновлено: 11:52 24.10.2026)
Суды на Украине начали выносить реальные приговоры за передачу данных о передвижении ТЦК. Даже несколько сообщений о маршрутах военкомов или блокпостах могут закончиться уголовным делом, пишет украинское интернет-издание "Судебно-юридическая газета"
В Броварах Киевской области мужчину уже оштрафовали на 51 тысячу гривен (более 90 тысяч рублей) за пять сообщений и одну фотографию работников ТЦК. В Кропивницком администратору Telegram-канала назначили 5 лет лишения свободы. Позже суд освободил его от отбывания наказания, назначив двухлетний испытательный срок.
Верховный Суд Украины утверждает: публикация мест дислокации ТЦК квалифицируется как препятствование деятельности ВСУ, если она направлена на помощь другим гражданам в уклонении от призыва.
На днях депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с радикальной инициативой — лишить брони практически всё население Украины и отправить на фронт тех, кто до сих пор избегал мобилизации. Подробнее — в материале "Все на фронт! Хмара — голограмма!": Безуглая призвала к тотальной мобилизации
на сайте Украина.ру.