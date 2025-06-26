Смерть кондотьера-прокси в складчину. НАТО взяла Украину на содержание - 26.06.2025 Украина.ру
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Смерть кондотьера-прокси в складчину. НАТО взяла Украину на содержание
Смерть кондотьера-прокси в складчину. НАТО взяла Украину на содержание - 26.06.2025 Украина.ру
Смерть кондотьера-прокси в складчину. НАТО взяла Украину на содержание
Главный вывод саммита НАТО в Гааге 24-25 июня 2025 года для Украины не в том, что президент США Дональд Трамп встретился с просроченным недопрезидентом Владимиром Зеленским, а после обвинил его во лжи, повозив мор.., пардон, имиджем по столу.
2025-06-26T13:17
2025-06-26T13:17
дональд трамп
украина
запад
сша
владимир зеленский
нато
ес
сергей лавров
мнения
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Это как раз то, что от американца, во-первых, желают все нормальные люди в Украине, которые ждут не дождутся возможности сделать это лично. Зеленский положил на нужды людей, на их проблемы и чаяния с таким прибором, что вполне заслужил именно такую реакцию в ответ.Во-вторых, Трамп всегда так поступает с людьми, которых глубоко презирает, но с которыми вынужден общаться по бизнес- или политическим делам.В-третьих, что называется, встретились два одиночества. То есть два человека, которые уверовали в свою исключительность. Вспомните, как Зеленский ответил на вопрос, почему он не уходит в отставку и кто доведет Украину до конца войны. "Я. Может быть, не самый лучший, но самый опытный", – ничтоже сумняшеся, сказал Зеленский, заливший кровью и слезами всю страну, поставивший ее на грань исчезновения.Ну, а как ведет себя Трамп, уверенный, что схватил Бога за бороду после того, как тот пулю, пущенную кандидату в президенты в башку, отвел в ухо. Пребывая в "божественной прелести" и избегая общения с узкими специалистами-мозговедами и санитарами, Трамп уверен, что ему все должны. Весь мир, ибо он избран.И Зеленский – тем паче дуркует на свой счет: вообще уверен, что мацу ему ежедневно клубничным вареньем сдабривают и должны так делать, ибо он всех на Западе от русских медведей и Путина защищает.Однако несмотря ни на что, оплеванный Зеленский может записывать гаагский саммит НАТО себе в успехи – неонацистская Украина и такой же правящий режим на этом мероприятии достигли своей главной цели – их все же взяли на довольствие и содержание. Надолго. Минимум – до 2035 года. Хотя и без всяких гарантий полноценного членства в НАТО. Об этом на саммите уже даже серьезно не говорили. Как сказали бы тинэйджеры, гавкнулась многолетняя голубая мечта многих неонацистов-евроинтеграторов.Ну, и Трамп, конечно же, не в накладе – он переложил финансирование украинской бездонной военно-выгребной ямы на плечи европейцев.Вот как гласит пункт итоговой резолюции саммита, где речь идет об Украине: "Союзники по НАТО согласны с тем, что их обязательство о выделении 5% будет охватывать две основные категории инвестиций в оборону. Союзники по НАТО станут ежегодно выделять не менее 3,5% ВВП на основе согласованного определения оборонных расходов НАТО к 2035 году для покрытия основных оборонных потребностей и достижения целевых показателей НАТО в области потенциала. Союзники по НАТО договариваются представлять ежегодные планы, отражающие надежный пошаговый путь к достижению этой цели. Также союзники по НАТО будут направлять до 1,5% ВВП ежегодно, в частности, на защиту нашей критически важной инфраструктуры, наших сетей, обеспечение нашей гражданской готовности и устойчивости, стимулирование инноваций и укрепление нашей оборонно-промышленной базы. Динамика и соотношение расходов в рамках этого плана будут пересмотрены в 2029 году с учетом стратегической обстановки и обновленных целевых показателей в области потенциала. Союзники по НАТО вновь подтверждают свои неизменные суверенные обязательства о предоставлении поддержки Украине, безопасность которой — это вклад в нашу собственную безопасность, и с этой целью будут УЧИТЫВАТЬ ПРЯМЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБОРОНУ УКРАИНЫ И ЕЕ ОБОРОННУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРИ РАСЧЕТЕ ОБОРОННЫХ РАСХОДОВ СТРАН (выделено мною – Авт.)".Другими словами, Трамп заставил европейцев согласиться с выделением 5% своих ВВП на военные нужды НАТО. В том числе, и на войну в Украине. Именно из средств, которые европейские страны будут тратить как бы на оборону Альянса – 3,5% денег на оружие и 1,5% – на инфраструктуру.Ну а Украине будут отстегивать средства уже из полученного. Потому что воюющая Украина нужна и европейцам, и Трампу. Европейцам – чтобы удерживать Трампа вместе с США в европейской орбите и пользоваться их мощью.Трампу – чтобы гнойная и воюющая Украина оставалась обоюдоострым орудием, которым США могут истощать всесторонне Россию и промышленно-финансово обезжиривать Европу. То есть переманивать активы Европы в США.И для Украины неонацистов Зеленского это означает одно: страну по-прежнему будут содержать и натравливать на врагов хозяев из не очень уже коллективного Запада, как прокси. То есть как наемников-кондотьеров, которых наняли на службу, чтобы повоевать.И для Украины – обратите внимание! – в этом ничего удивительного нет. Это часть ее истории. Именно на ее территории в средние века, начиная со второй половины XV века и первого упоминания о запорожских казаках, обретались эти степные флибустьеры или сухопутные пираты, которые и были наемниками всех, кто мог заплатить. А потом они вышли в Черное море и стали настоящими корсарами, сиречь морскими пиратами, портя кровь и Крыму и его сюзерену – Османской империи.Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения" сказал, что очевидным стало фиаско западной стратегии в отношении Украины – ее не хотят видеть своей частью. Однако тактическое использование ничуть не изменилось – ее будут юзать до конца.Перво-наперво потому, что это всегда выгодно – загребать жар чужими руками. Равно как и воевать за интересы Запада до пресловутого последнего украинца.Второе: такое поведение полностью соответствует методам ведения бизнеса самим Трампом. Если верить его книге How to Get Rich ("Как разбогатеть"), увидевшей свет в 2004 году, и прочей литературе, вышедшей из-под его пера, то он ведет игру сразу на нескольких, по его словам, треках. И ни один из них не забрасывает окончательно, если встречает препятствия на пути. Он просто ждет, когда изменятся обстоятельства и на приостановленном треке пойдут успехи. "Я жду, когда мяч окажется на моей половине корта, и только тогда замахиваюсь для удара – так больше шансов, что у меня получится задуманное. …Отвага – способность работать день за днем, год за годом, не разочаровываясь, не уставая, без сожалений. Она означает настойчивость, безостановочное движение и полную самоотдачу. …Лучшие управленцы в бизнесе оборачивают проблемы себе на пользу и превращают их в золото", – вот выжимки из советов Трампа.И сейчас у Трампа-президента много таких треков: внутриамериканские разборки с демократами, бюрократией и глубинным государством, Панамский канал, приобретение Гренландии, борьба с Китаем и Россией за Тайвань и Украину, Ближний Восток и Иран, бодание с Евросоюзом, НАТО и всей Европой, тарифные войны со всем миром, игрища в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР).Все эти треки можно разбить на подтреки, и тогда их станет еще больше. Но Трамп ни один из них не бросает. Он просто не хочет войны на два или несколько фронтов одновременно, чтобы на распылять силы и не истощаться понапрасну, понимая, что американский "боливар" всю эту нагрузку одновременно не выдержит.И Трамп советует: мол, держитесь до последнего, проявляйте настойчивость, ведь большинство людей нетерпеливы и хотят быстрых результатов, но нередко разумнее бывает просто подождать – чтобы держаться и ждать, требуется твердость, особенно когда ждать приходится долго.Это очень умная тактика – у Трампа всегда есть чем заняться. А Запад и без Трампа умеет играть вдолгую, рассчитывать шаги вперед на много даже не месяцев, а лет. Вот потому-то Трамп и Запад никогда не бросят воюющую Украину – она им может понадобиться в будущем, когда опять надо будет "взбодрить" Россию новой войной.Украина всегда будет получать новые подачки для подпитки военного и прочего потенциала. Оружие пойдет напрямую из европейских стран и США. Его будут производить в Украине. Оно будет готовиться для Украины в странах Европы якобы на украинских предприятиях, созданных там во избежание российских ударов.Лавров, например, уверен, что страны Запада намерены использовать военное производство на Украине как прикрытие для прямых поставок вооружений. И что Запад сегодня "вымаливает" для Киева перемирие без всяких условий, чтобы получить передышку и использовать время для перегруппировки сил. Не зря же Зеленский ранее категорически не воспринимал перемирие, исходя из ситуации, что называется, "на земле", а сейчас вроде бы согласен.Для него власть в Украине – это вопрос жизни и смерти, и он, кажется, это тоже понял. И готов сохраняться во главе страны-прокси, восстановленной для новых заданий. И в качестве кондотьера, готового к бою. В обход Украины, за свои личные интересы хозяина-заказчика. Запада то есть. А с Трампом или уже без него – не так и важно…О том, каковы последствия ирано-израильского конфликта - в статье Владимира Скачко Ядерная угроза устранена, но опасность осталась. Многие страны мира захотят атомное оружие
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дональд трамп, украина, запад, сша, владимир зеленский, нато, ес, сергей лавров, мнения
Дональд Трамп, Украина, Запад, США, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС, Сергей Лавров, Мнения

Смерть кондотьера-прокси в складчину. НАТО взяла Украину на содержание

13:17 26.06.2025
 
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Главный вывод саммита НАТО в Гааге 24-25 июня 2025 года для Украины не в том, что президент США Дональд Трамп встретился с просроченным недопрезидентом Владимиром Зеленским, а после обвинил его во лжи, повозив мор.., пардон, имиджем по столу.
Это как раз то, что от американца, во-первых, желают все нормальные люди в Украине, которые ждут не дождутся возможности сделать это лично. Зеленский положил на нужды людей, на их проблемы и чаяния с таким прибором, что вполне заслужил именно такую реакцию в ответ.
Во-вторых, Трамп всегда так поступает с людьми, которых глубоко презирает, но с которыми вынужден общаться по бизнес- или политическим делам.
В-третьих, что называется, встретились два одиночества. То есть два человека, которые уверовали в свою исключительность. Вспомните, как Зеленский ответил на вопрос, почему он не уходит в отставку и кто доведет Украину до конца войны. "Я. Может быть, не самый лучший, но самый опытный", – ничтоже сумняшеся, сказал Зеленский, заливший кровью и слезами всю страну, поставивший ее на грань исчезновения.
Ну, а как ведет себя Трамп, уверенный, что схватил Бога за бороду после того, как тот пулю, пущенную кандидату в президенты в башку, отвел в ухо. Пребывая в "божественной прелести" и избегая общения с узкими специалистами-мозговедами и санитарами, Трамп уверен, что ему все должны. Весь мир, ибо он избран.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
И Зеленский – тем паче дуркует на свой счет: вообще уверен, что мацу ему ежедневно клубничным вареньем сдабривают и должны так делать, ибо он всех на Западе от русских медведей и Путина защищает.
Однако несмотря ни на что, оплеванный Зеленский может записывать гаагский саммит НАТО себе в успехи – неонацистская Украина и такой же правящий режим на этом мероприятии достигли своей главной цели – их все же взяли на довольствие и содержание. Надолго. Минимум – до 2035 года. Хотя и без всяких гарантий полноценного членства в НАТО. Об этом на саммите уже даже серьезно не говорили. Как сказали бы тинэйджеры, гавкнулась многолетняя голубая мечта многих неонацистов-евроинтеграторов.
Ну, и Трамп, конечно же, не в накладе – он переложил финансирование украинской бездонной военно-выгребной ямы на плечи европейцев.
Вот как гласит пункт итоговой резолюции саммита, где речь идет об Украине: "Союзники по НАТО согласны с тем, что их обязательство о выделении 5% будет охватывать две основные категории инвестиций в оборону. Союзники по НАТО станут ежегодно выделять не менее 3,5% ВВП на основе согласованного определения оборонных расходов НАТО к 2035 году для покрытия основных оборонных потребностей и достижения целевых показателей НАТО в области потенциала. Союзники по НАТО договариваются представлять ежегодные планы, отражающие надежный пошаговый путь к достижению этой цели. Также союзники по НАТО будут направлять до 1,5% ВВП ежегодно, в частности, на защиту нашей критически важной инфраструктуры, наших сетей, обеспечение нашей гражданской готовности и устойчивости, стимулирование инноваций и укрепление нашей оборонно-промышленной базы. Динамика и соотношение расходов в рамках этого плана будут пересмотрены в 2029 году с учетом стратегической обстановки и обновленных целевых показателей в области потенциала. Союзники по НАТО вновь подтверждают свои неизменные суверенные обязательства о предоставлении поддержки Украине, безопасность которой — это вклад в нашу собственную безопасность, и с этой целью будут УЧИТЫВАТЬ ПРЯМЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБОРОНУ УКРАИНЫ И ЕЕ ОБОРОННУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРИ РАСЧЕТЕ ОБОРОННЫХ РАСХОДОВ СТРАН (выделено мною – Авт.)".
Другими словами, Трамп заставил европейцев согласиться с выделением 5% своих ВВП на военные нужды НАТО. В том числе, и на войну в Украине. Именно из средств, которые европейские страны будут тратить как бы на оборону Альянса – 3,5% денег на оружие и 1,5% – на инфраструктуру.
Ну а Украине будут отстегивать средства уже из полученного. Потому что воюющая Украина нужна и европейцам, и Трампу. Европейцам – чтобы удерживать Трампа вместе с США в европейской орбите и пользоваться их мощью.
Трампу – чтобы гнойная и воюющая Украина оставалась обоюдоострым орудием, которым США могут истощать всесторонне Россию и промышленно-финансово обезжиривать Европу. То есть переманивать активы Европы в США.
И для Украины неонацистов Зеленского это означает одно: страну по-прежнему будут содержать и натравливать на врагов хозяев из не очень уже коллективного Запада, как прокси. То есть как наемников-кондотьеров, которых наняли на службу, чтобы повоевать.
И для Украины – обратите внимание! – в этом ничего удивительного нет. Это часть ее истории. Именно на ее территории в средние века, начиная со второй половины XV века и первого упоминания о запорожских казаках, обретались эти степные флибустьеры или сухопутные пираты, которые и были наемниками всех, кто мог заплатить. А потом они вышли в Черное море и стали настоящими корсарами, сиречь морскими пиратами, портя кровь и Крыму и его сюзерену – Османской империи.
Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения" сказал, что очевидным стало фиаско западной стратегии в отношении Украины – ее не хотят видеть своей частью. Однако тактическое использование ничуть не изменилось – ее будут юзать до конца.
Перво-наперво потому, что это всегда выгодно – загребать жар чужими руками. Равно как и воевать за интересы Запада до пресловутого последнего украинца.
Второе: такое поведение полностью соответствует методам ведения бизнеса самим Трампом. Если верить его книге How to Get Rich ("Как разбогатеть"), увидевшей свет в 2004 году, и прочей литературе, вышедшей из-под его пера, то он ведет игру сразу на нескольких, по его словам, треках. И ни один из них не забрасывает окончательно, если встречает препятствия на пути. Он просто ждет, когда изменятся обстоятельства и на приостановленном треке пойдут успехи. "Я жду, когда мяч окажется на моей половине корта, и только тогда замахиваюсь для удара – так больше шансов, что у меня получится задуманное. …Отвага – способность работать день за днем, год за годом, не разочаровываясь, не уставая, без сожалений. Она означает настойчивость, безостановочное движение и полную самоотдачу. …Лучшие управленцы в бизнесе оборачивают проблемы себе на пользу и превращают их в золото", – вот выжимки из советов Трампа.
И сейчас у Трампа-президента много таких треков: внутриамериканские разборки с демократами, бюрократией и глубинным государством, Панамский канал, приобретение Гренландии, борьба с Китаем и Россией за Тайвань и Украину, Ближний Восток и Иран, бодание с Евросоюзом, НАТО и всей Европой, тарифные войны со всем миром, игрища в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР).
Все эти треки можно разбить на подтреки, и тогда их станет еще больше. Но Трамп ни один из них не бросает. Он просто не хочет войны на два или несколько фронтов одновременно, чтобы на распылять силы и не истощаться понапрасну, понимая, что американский "боливар" всю эту нагрузку одновременно не выдержит.
И Трамп советует: мол, держитесь до последнего, проявляйте настойчивость, ведь большинство людей нетерпеливы и хотят быстрых результатов, но нередко разумнее бывает просто подождать – чтобы держаться и ждать, требуется твердость, особенно когда ждать приходится долго.
Это очень умная тактика – у Трампа всегда есть чем заняться. А Запад и без Трампа умеет играть вдолгую, рассчитывать шаги вперед на много даже не месяцев, а лет. Вот потому-то Трамп и Запад никогда не бросят воюющую Украину – она им может понадобиться в будущем, когда опять надо будет "взбодрить" Россию новой войной.
Украина всегда будет получать новые подачки для подпитки военного и прочего потенциала. Оружие пойдет напрямую из европейских стран и США. Его будут производить в Украине. Оно будет готовиться для Украины в странах Европы якобы на украинских предприятиях, созданных там во избежание российских ударов.
Лавров, например, уверен, что страны Запада намерены использовать военное производство на Украине как прикрытие для прямых поставок вооружений. И что Запад сегодня "вымаливает" для Киева перемирие без всяких условий, чтобы получить передышку и использовать время для перегруппировки сил. Не зря же Зеленский ранее категорически не воспринимал перемирие, исходя из ситуации, что называется, "на земле", а сейчас вроде бы согласен.
Для него власть в Украине – это вопрос жизни и смерти, и он, кажется, это тоже понял. И готов сохраняться во главе страны-прокси, восстановленной для новых заданий. И в качестве кондотьера, готового к бою. В обход Украины, за свои личные интересы хозяина-заказчика. Запада то есть. А с Трампом или уже без него – не так и важно…
О том, каковы последствия ирано-израильского конфликта - в статье Владимира Скачко Ядерная угроза устранена, но опасность осталась. Многие страны мира захотят атомное оружие
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