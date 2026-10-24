История на радио: Владимир Дегтярёв – хозяин шахтёрского края - 24.10.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20261024/istoriya-na-radio-vladimir-degtyarv--khozyain-shakhtrskogo-kraya--1084016745.html
История на радио: Владимир Дегтярёв – хозяин шахтёрского края
История на радио: Владимир Дегтярёв – хозяин шахтёрского края - 24.10.2026 Украина.ру
История на радио: Владимир Дегтярёв – хозяин шахтёрского края
Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленкос историком, кандидатом исторических наук Александром... Украина.ру, 24.10.2026
2026-10-24T12:00
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история
история
история новороссии
донецк
александр васильев
кпсс
украина.ру
радио
радио "новороссия сегодня"
донбасс
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Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленкос историком, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" идёт о Владимире Ивановиче Дегтярёве – первом секретаре Донецкого обкома КПСС в 1963-76 годах. Именно при Дегтярёве Донецк во многом приобрёл свой нынешний вид и статус. Достаточно сказать, что именно в 1967 году Донецк представлял советскую угольную промышленность на выставке в Монреале, а в выступлении Дегтярёва на XXIVсъезде КПСС в 1971 году была очерчена стратегия развития углепрома.Приятного прослушивания!
донецк
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Новости
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
История на радио: Владимир Дегтярёв – хозяин шахтёрского края
История на радио: Владимир Дегтярёв – хозяин шахтёрского края
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история, история новороссии, донецк, александр васильев, кпсс, украина.ру, радио, радио "новороссия сегодня", донбасс, шахты, шахтеры, уголь, видео
История, История, история Новороссии, Донецк, Александр Васильев, КПСС, Украина.ру, радио, Радио "Новороссия сегодня", Донбасс, шахты, шахтеры, уголь
История на радио: Владимир Дегтярёв – хозяин шахтёрского края
Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленкос историком, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" идёт о Владимире Ивановиче Дегтярёве – первом секретаре Донецкого обкома КПСС в 1963-76 годах. Именно при Дегтярёве Донецк во многом приобрёл свой нынешний вид и статус. Достаточно сказать, что именно в 1967 году Донецк представлял советскую угольную промышленность на выставке в Монреале, а в выступлении Дегтярёва на XXIVсъезде КПСС в 1971 году была очерчена стратегия развития углепрома.
2026-10-24T12:00
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История на радио: Владимир Дегтярёв – хозяин шахтёрского края

12:00 24.10.2026
 
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Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленкос историком, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" идёт о Владимире Ивановиче Дегтярёве – первом секретаре Донецкого обкома КПСС в 1963-76 годах. Именно при Дегтярёве Донецк во многом приобрёл свой нынешний вид и статус. Достаточно сказать, что именно в 1967 году Донецк представлял советскую угольную промышленность на выставке в Монреале, а в выступлении Дегтярёва на XXIVсъезде КПСС в 1971 году была очерчена стратегия развития углепрома.
Приятного прослушивания!
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