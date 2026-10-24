https://ukraina.ru/20261024/istoriya-na-radio-vladimir-degtyarv--khozyain-shakhtrskogo-kraya--1084016745.html
История на радио: Владимир Дегтярёв – хозяин шахтёрского края
История на радио: Владимир Дегтярёв – хозяин шахтёрского края - 24.10.2026 Украина.ру
История на радио: Владимир Дегтярёв – хозяин шахтёрского края
Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленкос историком, кандидатом исторических наук Александром... Украина.ру, 24.10.2026
2026-10-24T12:00
2026-10-24T12:00
2026-10-24T12:00
история
история
история новороссии
донецк
александр васильев
кпсс
украина.ру
радио
радио "новороссия сегодня"
донбасс
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Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленкос историком, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" идёт о Владимире Ивановиче Дегтярёве – первом секретаре Донецкого обкома КПСС в 1963-76 годах. Именно при Дегтярёве Донецк во многом приобрёл свой нынешний вид и статус. Достаточно сказать, что именно в 1967 году Донецк представлял советскую угольную промышленность на выставке в Монреале, а в выступлении Дегтярёва на XXIVсъезде КПСС в 1971 году была очерчена стратегия развития углепрома.Приятного прослушивания!
донецк
донбасс
Украина.ру
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2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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История на радио: Владимир Дегтярёв – хозяин шахтёрского края
История на радио: Владимир Дегтярёв – хозяин шахтёрского края
2026-10-24T12:00
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PT21M55S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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История на радио: Владимир Дегтярёв – хозяин шахтёрского края
Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленкос историком, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" идёт о Владимире Ивановиче Дегтярёве – первом секретаре Донецкого обкома КПСС в 1963-76 годах. Именно при Дегтярёве Донецк во многом приобрёл свой нынешний вид и статус. Достаточно сказать, что именно в 1967 году Донецк представлял советскую угольную промышленность на выставке в Монреале, а в выступлении Дегтярёва на XXIVсъезде КПСС в 1971 году была очерчена стратегия развития углепрома.
2026-10-24T12:00
true
PT21M55S
История на радио: Владимир Дегтярёв – хозяин шахтёрского края
Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленкос историком, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" идёт о Владимире Ивановиче Дегтярёве – первом секретаре Донецкого обкома КПСС в 1963-76 годах. Именно при Дегтярёве Донецк во многом приобрёл свой нынешний вид и статус. Достаточно сказать, что именно в 1967 году Донецк представлял советскую угольную промышленность на выставке в Монреале, а в выступлении Дегтярёва на XXIVсъезде КПСС в 1971 году была очерчена стратегия развития углепрома.