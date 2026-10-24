https://ukraina.ru/20261024/istoriya-na-radio-vladimir-degtyarv--khozyain-shakhtrskogo-kraya--1084016745.html

История на радио: Владимир Дегтярёв – хозяин шахтёрского края

История на радио: Владимир Дегтярёв – хозяин шахтёрского края - 24.10.2026 Украина.ру

История на радио: Владимир Дегтярёв – хозяин шахтёрского края

Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленкос историком, кандидатом исторических наук Александром... Украина.ру, 24.10.2026

2026-10-24T12:00

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история

история

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донецк

александр васильев

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радио "новороссия сегодня"

донбасс

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Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленкос историком, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" идёт о Владимире Ивановиче Дегтярёве – первом секретаре Донецкого обкома КПСС в 1963-76 годах. Именно при Дегтярёве Донецк во многом приобрёл свой нынешний вид и статус. Достаточно сказать, что именно в 1967 году Донецк представлял советскую угольную промышленность на выставке в Монреале, а в выступлении Дегтярёва на XXIVсъезде КПСС в 1971 году была очерчена стратегия развития углепрома.Приятного прослушивания!

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

История на радио: Владимир Дегтярёв – хозяин шахтёрского края История на радио: Владимир Дегтярёв – хозяин шахтёрского края 2026-10-24T12:00 true PT21M55S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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