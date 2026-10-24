https://ukraina.ru/20261024/mer-marodr-kak-klichko-ubivaet-kiev-i-pochemu-ego-ne-snimut-s-dolzhnosti-1084029361.html

"Мэр-мародёр": как Кличко убивает Киев и почему его не снимут с должности

"Мэр-мародёр": как Кличко убивает Киев и почему его не снимут с должности - 24.10.2026 Украина.ру

"Мэр-мародёр": как Кличко убивает Киев и почему его не снимут с должности

Вечная стройка метро на Виноградарь — это символ провального управления Виталия Кличко украинской столицей

2026-10-24T07:19

2026-10-24T07:19

2026-10-24T07:19

эксклюзив

киев

владимир кличко

владимир зеленский

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/17/1084029562_529:580:2741:1825_1920x0_80_0_0_652201e72ed2df0cf66380121db21d88.jpg

На то, как прокладывают в густонаселенный район Киева подземку, можно смотреть вечно. Этот жилой массив ожидает появления своих станций уже несколько десятилетий. И каждый новый мэр обещал проложить туда линию, (как, впрочем, и на Трещину впрочем — ещё один огромный массив на Левом берегу).Наконец, стройка началась. Но без скандалов не обходится. Группа в соцсетях, которая так и называется — "Метро на Виноградарь", обсуждает процесс строительства: а идёт оно ни шатко ни валко. Сроки переносятся, стройка периодически замирает, а тем временем перерыт и перекопан главный проезд для наземного транспорта и многие подъездные дороги. Транспортный коллапс — во весь рост.На данный момент ситуация со строительством метро на Виноградарь в Киеве сложная: физические работы на площадке продолжаются, но есть неопределённость с финансированием. Подрядчик "Автострада" заявлял о приостановке работ, в то время как городские власти это опровергают."Проспект Евросоюза перекрыт, похоже, навсегда"Проект балансирует на грани остановки из-за огромной задолженности и блокировки платежей, а сроки завершения постоянно переносят. Жители района видят это буквально из своих окон: "Перерыли, транспорта нет на проспекте, заехать, выехать — невозможно, и теперь консервируют. Абсолютные [глупые люди]", пишут киевляне в соцсетях. Или ещё: "Полностью перекрыт проспект Европейского союза — это так символично. Причём, похоже, что навсегда".Изначально на 2026 год планировали выделить 6,5 млрд гривен, но фактически было предоставлено только 1,6 млрд гривен из-за перенаправления средств на оборону и защиту энергетики. Для завершения первой очереди проекта требуется около 11,57 млрд гривен, однако в бюджете Киева на 2026 год предусмотрено всего около 1,69 млрд гривен.Тем временем в компании "Автострада" заявили, что государство задолжало за уже выполненные работы около 15 млрд гривен, из которых 6,5 млрд гривен уже поступили в Государственное казначейство, но платежи были заблокированы и не проходят. В середине сентября руководитель "Автострады" объявил, что из-за остановки государственного финансирования капитальных расходов компания будет вынуждена приостановить работы на всех объектах (включая метро) и законсервировать строительные площадки.Однако в начале октября появились сообщения о том, что работы на площадке продолжатся, а приостановка связана с технологическим процессом.Строительство метро уже привело к длительному перекрытию важных транспортных артерий, и ограничение продлено до 1 декабря, наземный транспорт работает по временным маршрутам.Ранее планировалось завершить строительство к началу 2027 года, однако из-за дефицита денег в бюджете сроки всё время переносятся. А приостановка и возобновление работ тянут за собой огромные дополнительные траты и технические риски. Надо отметить, что этот участок и так сложен с точки зрения геологических условий: строительство ведётся в районе плотной городской застройки, где проложено множество подземных коммуникаций.Тепла не будет, но есть вечная стройкаВ итоге проект превратился в "пожирателя денег", и проект легко может быть отложен или даже законсервирован на неопределённый срок.Тем временем на мэра Киева Виталия Кличко, который занимает своё кресло 12 лет, сейчас направлена резкая критика как Зеленского, так и общественности. На этой неделе прошли массовые протесты у стен мэрии с требованием отставки. К Кличко накопилось много претензий. Одна из них и главная — коррупция."Мэр или мародёр?" — самый распространённый лозунг митингующих. Активисты обвиняют градоначальника в непрозрачности крупных строительных проектов, расходование бюджетных средств на перекладывание асфальта вместо строительства новых укрытий и резервного энергоснабжения.Итоги прошлой зимы, когда киевляне сидели без света и тепла, ничему не научили Кличко, и выводов городские власти не сделали. В 2026 году Киеву выделили более 2,3 млрд долларов на зимнюю подготовку, но по состоянию на 1 сентября была использована только половина средств.В сентябре Кличко обещал установить около 50 мобильных укрытий. По состоянию на середину октября было установлено только одно. Председатель Киевского городского совета уже ушёл в отставку из-за коррупционного скандала. Но этого точно будет недостаточно, чтобы погасить общественное недовольство.Сам Кличко обвиняет офис Зеленского в "блокировании средств" и "политическом давлении" с целью саботировать зимнюю подготовку. По его словам, ПВО и защита энергетической инфраструктуры находятся в ведении подчинённой президенту военной администрации, а не городского совета. Но, несмотря на протесты с требованием отставки, в условиях военного времени правовые механизмы отстранения мэра от должности ограничены. Поэтому уход Кличко с поста маловероятен — даже на фоне накопленных обвинений.Также туманны и перспективы злополучного метро на Виноградарь.

https://ukraina.ru/20261015/nardep-kucherenko-zimoy-kiev-zhdt-katastrofa-s-teplom-svetom-i-vodoy-1083832668.html

https://ukraina.ru/20261005/kollaps-i-antivoennyy-miting-v-kieve-i-sladkaya-pilyulya-ot-mertsa-ukraina-na-minuvshey-nedele-1083603513.html

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктория Титова https://cdn.imgukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdn.imgukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdn.imgukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, киев, владимир кличко, владимир зеленский, ес