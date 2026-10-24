https://ukraina.ru/20261024/mer-marodr-kak-klichko-ubivaet-kiev-i-pochemu-ego-ne-snimut-s-dolzhnosti-1084029361.html
"Мэр-мародёр": как Кличко убивает Киев и почему его не снимут с должности
"Мэр-мародёр": как Кличко убивает Киев и почему его не снимут с должности - 24.10.2026 Украина.ру
"Мэр-мародёр": как Кличко убивает Киев и почему его не снимут с должности
Вечная стройка метро на Виноградарь — это символ провального управления Виталия Кличко украинской столицей
2026-10-24T07:19
2026-10-24T07:19
2026-10-24T07:19
эксклюзив
киев
владимир кличко
владимир зеленский
ес
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https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/17/1084029562_529:580:2741:1825_1920x0_80_0_0_652201e72ed2df0cf66380121db21d88.jpg
На то, как прокладывают в густонаселенный район Киева подземку, можно смотреть вечно. Этот жилой массив ожидает появления своих станций уже несколько десятилетий. И каждый новый мэр обещал проложить туда линию, (как, впрочем, и на Трещину впрочем — ещё один огромный массив на Левом берегу).Наконец, стройка началась. Но без скандалов не обходится. Группа в соцсетях, которая так и называется — "Метро на Виноградарь", обсуждает процесс строительства: а идёт оно ни шатко ни валко. Сроки переносятся, стройка периодически замирает, а тем временем перерыт и перекопан главный проезд для наземного транспорта и многие подъездные дороги. Транспортный коллапс — во весь рост.На данный момент ситуация со строительством метро на Виноградарь в Киеве сложная: физические работы на площадке продолжаются, но есть неопределённость с финансированием. Подрядчик "Автострада" заявлял о приостановке работ, в то время как городские власти это опровергают."Проспект Евросоюза перекрыт, похоже, навсегда"Проект балансирует на грани остановки из-за огромной задолженности и блокировки платежей, а сроки завершения постоянно переносят. Жители района видят это буквально из своих окон: "Перерыли, транспорта нет на проспекте, заехать, выехать — невозможно, и теперь консервируют. Абсолютные [глупые люди]", пишут киевляне в соцсетях. Или ещё: "Полностью перекрыт проспект Европейского союза — это так символично. Причём, похоже, что навсегда".Изначально на 2026 год планировали выделить 6,5 млрд гривен, но фактически было предоставлено только 1,6 млрд гривен из-за перенаправления средств на оборону и защиту энергетики. Для завершения первой очереди проекта требуется около 11,57 млрд гривен, однако в бюджете Киева на 2026 год предусмотрено всего около 1,69 млрд гривен.Тем временем в компании "Автострада" заявили, что государство задолжало за уже выполненные работы около 15 млрд гривен, из которых 6,5 млрд гривен уже поступили в Государственное казначейство, но платежи были заблокированы и не проходят. В середине сентября руководитель "Автострады" объявил, что из-за остановки государственного финансирования капитальных расходов компания будет вынуждена приостановить работы на всех объектах (включая метро) и законсервировать строительные площадки.Однако в начале октября появились сообщения о том, что работы на площадке продолжатся, а приостановка связана с технологическим процессом.Строительство метро уже привело к длительному перекрытию важных транспортных артерий, и ограничение продлено до 1 декабря, наземный транспорт работает по временным маршрутам.Ранее планировалось завершить строительство к началу 2027 года, однако из-за дефицита денег в бюджете сроки всё время переносятся. А приостановка и возобновление работ тянут за собой огромные дополнительные траты и технические риски. Надо отметить, что этот участок и так сложен с точки зрения геологических условий: строительство ведётся в районе плотной городской застройки, где проложено множество подземных коммуникаций.Тепла не будет, но есть вечная стройкаВ итоге проект превратился в "пожирателя денег", и проект легко может быть отложен или даже законсервирован на неопределённый срок.Тем временем на мэра Киева Виталия Кличко, который занимает своё кресло 12 лет, сейчас направлена резкая критика как Зеленского, так и общественности. На этой неделе прошли массовые протесты у стен мэрии с требованием отставки. К Кличко накопилось много претензий. Одна из них и главная — коррупция."Мэр или мародёр?" — самый распространённый лозунг митингующих. Активисты обвиняют градоначальника в непрозрачности крупных строительных проектов, расходование бюджетных средств на перекладывание асфальта вместо строительства новых укрытий и резервного энергоснабжения.Итоги прошлой зимы, когда киевляне сидели без света и тепла, ничему не научили Кличко, и выводов городские власти не сделали. В 2026 году Киеву выделили более 2,3 млрд долларов на зимнюю подготовку, но по состоянию на 1 сентября была использована только половина средств.В сентябре Кличко обещал установить около 50 мобильных укрытий. По состоянию на середину октября было установлено только одно. Председатель Киевского городского совета уже ушёл в отставку из-за коррупционного скандала. Но этого точно будет недостаточно, чтобы погасить общественное недовольство.Сам Кличко обвиняет офис Зеленского в "блокировании средств" и "политическом давлении" с целью саботировать зимнюю подготовку. По его словам, ПВО и защита энергетической инфраструктуры находятся в ведении подчинённой президенту военной администрации, а не городского совета. Но, несмотря на протесты с требованием отставки, в условиях военного времени правовые механизмы отстранения мэра от должности ограничены. Поэтому уход Кличко с поста маловероятен — даже на фоне накопленных обвинений.Также туманны и перспективы злополучного метро на Виноградарь.
https://ukraina.ru/20261015/nardep-kucherenko-zimoy-kiev-zhdt-katastrofa-s-teplom-svetom-i-vodoy-1083832668.html
https://ukraina.ru/20261005/kollaps-i-antivoennyy-miting-v-kieve-i-sladkaya-pilyulya-ot-mertsa-ukraina-na-minuvshey-nedele-1083603513.html
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эксклюзив, киев, владимир кличко, владимир зеленский, ес
"Мэр-мародёр": как Кличко убивает Киев и почему его не снимут с должности
Вечная стройка метро на Виноградарь — это символ провального управления Виталия Кличко украинской столицей
На то, как прокладывают в густонаселенный район Киева подземку, можно смотреть вечно. Этот жилой массив ожидает появления своих станций уже несколько десятилетий. И каждый новый мэр обещал проложить туда линию, (как, впрочем, и на Трещину впрочем — ещё один огромный массив на Левом берегу).
Наконец, стройка началась. Но без скандалов не обходится. Группа в соцсетях, которая так и называется — "Метро на Виноградарь", обсуждает процесс строительства: а идёт оно ни шатко ни валко. Сроки переносятся, стройка периодически замирает, а тем временем перерыт и перекопан главный проезд для наземного транспорта и многие подъездные дороги. Транспортный коллапс — во весь рост.
На данный момент ситуация со строительством метро на Виноградарь в Киеве сложная: физические работы на площадке продолжаются, но есть неопределённость с финансированием. Подрядчик "Автострада" заявлял о приостановке работ, в то время как городские власти это опровергают.
"Проспект Евросоюза перекрыт, похоже, навсегда"
Проект балансирует на грани остановки из-за огромной задолженности и блокировки платежей, а сроки завершения постоянно переносят. Жители района видят это буквально из своих окон: "Перерыли, транспорта нет на проспекте, заехать, выехать — невозможно, и теперь консервируют. Абсолютные [глупые люди]", пишут киевляне в соцсетях. Или ещё: "Полностью перекрыт проспект Европейского союза — это так символично. Причём, похоже, что навсегда".
Изначально на 2026 год планировали выделить 6,5 млрд гривен, но фактически было предоставлено только 1,6 млрд гривен из-за перенаправления средств на оборону и защиту энергетики. Для завершения первой очереди проекта требуется около 11,57 млрд гривен, однако в бюджете Киева на 2026 год предусмотрено всего около 1,69 млрд гривен.
Тем временем в компании "Автострада" заявили, что государство задолжало за уже выполненные работы около 15 млрд гривен, из которых 6,5 млрд гривен уже поступили в Государственное казначейство, но платежи были заблокированы и не проходят. В середине сентября руководитель "Автострады" объявил, что из-за остановки государственного финансирования капитальных расходов компания будет вынуждена приостановить работы на всех объектах (включая метро) и законсервировать строительные площадки.
Однако в начале октября появились сообщения о том, что работы на площадке продолжатся, а приостановка связана с технологическим процессом.
Строительство метро уже привело к длительному перекрытию важных транспортных артерий, и ограничение продлено до 1 декабря, наземный транспорт работает по временным маршрутам.
Ранее планировалось завершить строительство к началу 2027 года, однако из-за дефицита денег в бюджете сроки всё время переносятся. А приостановка и возобновление работ тянут за собой огромные дополнительные траты и технические риски. Надо отметить, что этот участок и так сложен с точки зрения геологических условий: строительство ведётся в районе плотной городской застройки, где проложено множество подземных коммуникаций.
Тепла не будет, но есть вечная стройка
В итоге проект превратился в "пожирателя денег", и проект легко может быть отложен или даже законсервирован на неопределённый срок.
Тем временем на мэра Киева Виталия Кличко, который занимает своё кресло 12 лет, сейчас направлена резкая критика как Зеленского, так и общественности. На этой неделе прошли массовые протесты у стен мэрии с требованием отставки. К Кличко накопилось много претензий. Одна из них и главная — коррупция.
"Мэр или мародёр?" — самый распространённый лозунг митингующих. Активисты обвиняют градоначальника в непрозрачности крупных строительных проектов, расходование бюджетных средств на перекладывание асфальта вместо строительства новых укрытий и резервного энергоснабжения.
Итоги прошлой зимы, когда киевляне сидели без света и тепла, ничему не научили Кличко, и выводов городские власти не сделали. В 2026 году Киеву выделили более 2,3 млрд долларов на зимнюю подготовку, но по состоянию на 1 сентября была использована только половина средств.
В сентябре Кличко обещал установить около 50 мобильных укрытий. По состоянию на середину октября было установлено только одно. Председатель Киевского городского совета уже ушёл в отставку из-за коррупционного скандала. Но этого точно будет недостаточно, чтобы погасить общественное недовольство.
Сам Кличко обвиняет офис Зеленского в "блокировании средств" и "политическом давлении" с целью саботировать зимнюю подготовку. По его словам, ПВО и защита энергетической инфраструктуры находятся в ведении подчинённой президенту военной администрации, а не городского совета. Но, несмотря на протесты с требованием отставки, в условиях военного времени правовые механизмы отстранения мэра от должности ограничены. Поэтому уход Кличко с поста маловероятен — даже на фоне накопленных обвинений.
Также туманны и перспективы злополучного метро на Виноградарь.