От Доброполья — удар на Красный Лиман: Евсеев назвал путь для разгрома группировки ВСУ - 24.10.2026 Украина.ру
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От Доброполья — удар на Красный Лиман: Евсеев назвал путь для разгрома группировки ВСУ
От Доброполья — удар на Красный Лиман: Евсеев назвал путь для разгрома группировки ВСУ - 24.10.2026 Украина.ру
От Доброполья — удар на Красный Лиман: Евсеев назвал путь для разгрома группировки ВСУ
Чтобы обеспечить охват Славянско-Краматорскую группировки, ВС РФ нужно сначала решить вопрос с Красным Лиманом, к тому же оттуда открывается путь к Изюму в Харьковской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, заместитель директора Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев
2026-10-24T18:30
2026-10-24T18:30
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На вопрос о возможной операции против Павлограда эксперт ответил, что первоочередной такую задачу не считает, а для охвата Славянско-Краматорской группировки указал на Красный Лиман.Доброполье, по мнению Евсеева, — удобный плацдарм для размещения резервов. "И в первую очередь движение оттуда будет направлено не в сторону Павлограда, а в том числе и на юг, чтобы вернуть серую зону, которая сформировалась на стыке Днепропетровской и Запорожской областей", — пояснил эксперт.В первую очередь, уверен он, нужно закрыть фланги. Не исключил Евсеев и работу ДРГ: они могут выявлять и ликвидировать операторов украинских БПЛА. "Но речь здесь идет не о Павлограде, а о ближних рубежах", — уточнил он.Главное условие для охвата агломерации — Красный Лиман. "Кроме того, чтобы мы могли реально обеспечить охват Славянско-Краматорской группировки, нам надо решить вопрос с Красным Лиманом, который расположен севернее. Оттуда возможен выход и к Изюму в Харьковской области", — заявил эксперт.По мнению Евсеева, выход к Павлограду в настоящее время не является первостепенной задачей для командования. Есть более реальные задачи, которые можно решать сейчас, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Евсеев: ВС РФ выйдут к Павлограду, когда решат проблему Купянска и серой зоны на Запорожье" на сайте Украина.ру.Согласие Европы на российские условия завершения войны на Украине означало бы её политический коллапс: превосходство над Россией для Европы — смысл существования. Подробнее об этом — в материале "Владимир Брутер: Европа предлагает два сценария окончания войны на Украине, но России не подходит ни один" на сайте Украина.ру.
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От Доброполья — удар на Красный Лиман: Евсеев назвал путь для разгрома группировки ВСУ

18:30 24.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Чтобы обеспечить охват Славянско-Краматорскую группировки, ВС РФ нужно сначала решить вопрос с Красным Лиманом, к тому же оттуда открывается путь к Изюму в Харьковской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, заместитель директора Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев
На вопрос о возможной операции против Павлограда эксперт ответил, что первоочередной такую задачу не считает, а для охвата Славянско-Краматорской группировки указал на Красный Лиман.
Доброполье, по мнению Евсеева, — удобный плацдарм для размещения резервов. "И в первую очередь движение оттуда будет направлено не в сторону Павлограда, а в том числе и на юг, чтобы вернуть серую зону, которая сформировалась на стыке Днепропетровской и Запорожской областей", — пояснил эксперт.
В первую очередь, уверен он, нужно закрыть фланги. Не исключил Евсеев и работу ДРГ: они могут выявлять и ликвидировать операторов украинских БПЛА. "Но речь здесь идет не о Павлограде, а о ближних рубежах", — уточнил он.
Главное условие для охвата агломерации — Красный Лиман. "Кроме того, чтобы мы могли реально обеспечить охват Славянско-Краматорской группировки, нам надо решить вопрос с Красным Лиманом, который расположен севернее. Оттуда возможен выход и к Изюму в Харьковской области", — заявил эксперт.
По мнению Евсеева, выход к Павлограду в настоящее время не является первостепенной задачей для командования. Есть более реальные задачи, которые можно решать сейчас, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Евсеев: ВС РФ выйдут к Павлограду, когда решат проблему Купянска и серой зоны на Запорожье" на сайте Украина.ру.
Согласие Европы на российские условия завершения войны на Украине означало бы её политический коллапс: превосходство над Россией для Европы — смысл существования. Подробнее об этом — в материале "Владимир Брутер: Европа предлагает два сценария окончания войны на Украине, но России не подходит ни один" на сайте Украина.ру.
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