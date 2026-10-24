Европейские Storm Shadow оборвали жизнь трех человек в Орле - 24.10.2026 Украина.ру
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Европейские Storm Shadow оборвали жизнь трех человек в Орле
Европейские Storm Shadow оборвали жизнь трех человек в Орле - 24.10.2026 Украина.ру
Европейские Storm Shadow оборвали жизнь трех человек в Орле
В результате ракетного удара по Орлу погибли три человека. Глава Орловской области Андрей Клычков подтвердил, что их тела были найдены спасателями при разборе руин гражданского объекта
2026-10-24T11:27
2026-10-24T11:27
новости
орловская область
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
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В настоящее время оперативные службы устраняют разрушения, а сотрудники администрации уже начали поквартирный обход поврежденных зданий для фиксации ущерба и определения сумм выплат."Пострадало остекление в нескольких многоквартирных домах, есть поврежденные автомобили", - рассказал мэр города Юрий Парахин.Руководство региона заверило, что родные погибших и пострадавшие жители получат всю необходимую поддержку.Сегодня Starlink и ее военный аналог Starshield возобновили работу в ВСУ. Министр обороны Украины Евгений Хмара подтвердил стабилизацию работы спутниковой сети на скорости более 400 км/ч. Подробнее — в материале Starlink разблокирован: ВСУ проверяют связь после снятия лимита в 160 км/ч на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, орловская область, украина, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Орловская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Европейские Storm Shadow оборвали жизнь трех человек в Орле

11:27 24.10.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування об'єднаних сил ЗС України / Перейти в фотобанкВСУ ракеты обстрел
ВСУ ракеты обстрел - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування об'єднаних сил ЗС України
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В результате ракетного удара по Орлу погибли три человека. Глава Орловской области Андрей Клычков подтвердил, что их тела были найдены спасателями при разборе руин гражданского объекта
В настоящее время оперативные службы устраняют разрушения, а сотрудники администрации уже начали поквартирный обход поврежденных зданий для фиксации ущерба и определения сумм выплат.
"Пострадало остекление в нескольких многоквартирных домах, есть поврежденные автомобили", - рассказал мэр города Юрий Парахин.

Руководство региона заверило, что родные погибших и пострадавшие жители получат всю необходимую поддержку.

Сегодня Starlink и ее военный аналог Starshield возобновили работу в ВСУ. Министр обороны Украины Евгений Хмара подтвердил стабилизацию работы спутниковой сети на скорости более 400 км/ч. Подробнее — в материале Starlink разблокирован: ВСУ проверяют связь после снятия лимита в 160 км/ч на сайте Украина.ру.
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