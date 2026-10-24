Европейские Storm Shadow оборвали жизнь трех человек в Орле
В результате ракетного удара по Орлу погибли три человека. Глава Орловской области Андрей Клычков подтвердил, что их тела были найдены спасателями при разборе руин гражданского объекта
В настоящее время оперативные службы устраняют разрушения, а сотрудники администрации уже начали поквартирный обход поврежденных зданий для фиксации ущерба и определения сумм выплат.
"Пострадало остекление в нескольких многоквартирных домах, есть поврежденные автомобили", - рассказал мэр города Юрий Парахин.
Руководство региона заверило, что родные погибших и пострадавшие жители получат всю необходимую поддержку.
Сегодня Starlink и ее военный аналог Starshield возобновили работу в ВСУ. Министр обороны Украины Евгений Хмара подтвердил стабилизацию работы спутниковой сети на скорости более 400 км/ч. Подробнее — в материале Starlink разблокирован: ВСУ проверяют связь после снятия лимита в 160 км/ч на сайте Украина.ру.
Руководство региона заверило, что родные погибших и пострадавшие жители получат всю необходимую поддержку.
Сегодня Starlink и ее военный аналог Starshield возобновили работу в ВСУ. Министр обороны Украины Евгений Хмара подтвердил стабилизацию работы спутниковой сети на скорости более 400 км/ч. Подробнее — в материале Starlink разблокирован: ВСУ проверяют связь после снятия лимита в 160 км/ч на сайте Украина.ру.
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