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Европейские Storm Shadow оборвали жизнь трех человек в Орле

Европейские Storm Shadow оборвали жизнь трех человек в Орле - 24.10.2026 Украина.ру

Европейские Storm Shadow оборвали жизнь трех человек в Орле

В результате ракетного удара по Орлу погибли три человека. Глава Орловской области Андрей Клычков подтвердил, что их тела были найдены спасателями при разборе руин гражданского объекта

2026-10-24T11:27

2026-10-24T11:27

2026-10-24T11:27

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В настоящее время оперативные службы устраняют разрушения, а сотрудники администрации уже начали поквартирный обход поврежденных зданий для фиксации ущерба и определения сумм выплат."Пострадало остекление в нескольких многоквартирных домах, есть поврежденные автомобили", - рассказал мэр города Юрий Парахин.Руководство региона заверило, что родные погибших и пострадавшие жители получат всю необходимую поддержку.Сегодня Starlink и ее военный аналог Starshield возобновили работу в ВСУ. Министр обороны Украины Евгений Хмара подтвердил стабилизацию работы спутниковой сети на скорости более 400 км/ч. Подробнее — в материале Starlink разблокирован: ВСУ проверяют связь после снятия лимита в 160 км/ч на сайте Украина.ру.

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новости, орловская область, украина, вооруженные силы украины, украина.ру