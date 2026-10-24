https://ukraina.ru/20261024/zlostnyy-neplatelschik-sbezhavshiy-iz-rossii-lva-bi-2-mozhet-lishitsya-kvartiry-1084037803.html

Злостный неплательщик: сбежавший из России Лёва Би-2* может лишиться квартиры

Злостный неплательщик: сбежавший из России Лёва Би-2* может лишиться квартиры - 24.10.2026 Украина.ру

Злостный неплательщик: сбежавший из России Лёва Би-2* может лишиться квартиры

Жену солиста группы "Би-2" Игоря Бортника* Асю объявили в России в розыск судебные приставы

2026-10-24T14:42

2026-10-24T14:42

2026-10-24T14:42

новости

россия

юрий дудь

бортник

би-2

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По информации телеграм-канала SHOT, жену Игоря Бортника*, более известного под творческим псевдонимом Лёва Би-2* Асю Бортник в России объявили в розыск судебные приставы.Сама Ася Бортник покинула Россию вместе с мужем в 2022 году. В столице у супругов осталась недвижимость на улице 1905 года: состоящее из двух объединённых квартир жильё общей площадью 121 м². С 2022 года женщина игнорировала ежегодную оплату имущественного налога и получила иск от ФНС, который удовлетворили и передали судебным приставам. Бортник должна погасить задолженность в 89,3 тыс. рублей.Приставы возбудили уголовное производство по взысканию долга. Тогда семья артиста решила прибегнуть к хитрости: квартиру переписали на знакомого – 41-летнего риэлтора Ивана К., который специализируется на иностранной недвижимости стоимостью от €35 тыс..Но это не избавило семью Бортников* от проблем. Для взыскания долга приставы могут подать в суд, чтобы признать сделку с риэлтором мнимой."Иск с высокой вероятностью удовлетворят. Квартиру в таком случае выставят на торги", – отмечается в публикации телеграм-канала.Ранее, в октябре, в эфире молдавской программы "Знак вопрос" Бортник* заявил, что его группа не является российской.По его словам, "на днях" Бортник* заявил, что оставшаяся часть коллектива получила молдавское гражданство "с лёгкой руки вашего прекрасного президента (Майи Санду — Ред.)".Он заявил, рука Санду — "это рука помощи, которая протянулась откуда-то с небес" именно в тот момент, когда у группы "были очень тяжёлые времена".Ранее, в апреле, российские СМИ сообщали о том, на квартиру другого иноагента – Юрия Дудя*,** - был наложен запрет на регистрационные действия. Запрет на 80-метровое жильё в Южном Бутово наложили из-за неоплаченных штрафов. Как сообщали СМИ, семья Дудя* также владеет 250-метровым домом в элитном поселке "Синергия" в Новой Москве. В 2022 году журналист переписал коттедж на жену. Цена этого объекта недвижимости может достигать 75 млн руб..* – лица, включенные в перечень иноагентов** – заочно арестован в РФ за оправдание терроризма

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новости, россия, юрий дудь, бортник, би-2