Злостный неплательщик: сбежавший из России Лёва Би-2* может лишиться квартиры - 24.10.2026 Украина.ру
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Злостный неплательщик: сбежавший из России Лёва Би-2* может лишиться квартиры
Злостный неплательщик: сбежавший из России Лёва Би-2* может лишиться квартиры - 24.10.2026 Украина.ру
Злостный неплательщик: сбежавший из России Лёва Би-2* может лишиться квартиры
Жену солиста группы "Би-2" Игоря Бортника* Асю объявили в России в розыск судебные приставы
2026-10-24T14:42
2026-10-24T14:42
новости
россия
юрий дудь
бортник
би-2
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По информации телеграм-канала SHOT, жену Игоря Бортника*, более известного под творческим псевдонимом Лёва Би-2* Асю Бортник в России объявили в розыск судебные приставы.Сама Ася Бортник покинула Россию вместе с мужем в 2022 году. В столице у супругов осталась недвижимость на улице 1905 года: состоящее из двух объединённых квартир жильё общей площадью 121 м². С 2022 года женщина игнорировала ежегодную оплату имущественного налога и получила иск от ФНС, который удовлетворили и передали судебным приставам. Бортник должна погасить задолженность в 89,3 тыс. рублей.Приставы возбудили уголовное производство по взысканию долга. Тогда семья артиста решила прибегнуть к хитрости: квартиру переписали на знакомого – 41-летнего риэлтора Ивана К., который специализируется на иностранной недвижимости стоимостью от €35 тыс..Но это не избавило семью Бортников* от проблем. Для взыскания долга приставы могут подать в суд, чтобы признать сделку с риэлтором мнимой."Иск с высокой вероятностью удовлетворят. Квартиру в таком случае выставят на торги", – отмечается в публикации телеграм-канала.Ранее, в октябре, в эфире молдавской программы "Знак вопрос" Бортник* заявил, что его группа не является российской.По его словам, "на днях" Бортник* заявил, что оставшаяся часть коллектива получила молдавское гражданство "с лёгкой руки вашего прекрасного президента (Майи Санду — Ред.)".Он заявил, рука Санду — "это рука помощи, которая протянулась откуда-то с небес" именно в тот момент, когда у группы "были очень тяжёлые времена".Ранее, в апреле, российские СМИ сообщали о том, на квартиру другого иноагента – Юрия Дудя*,** - был наложен запрет на регистрационные действия. Запрет на 80-метровое жильё в Южном Бутово наложили из-за неоплаченных штрафов. Как сообщали СМИ, семья Дудя* также владеет 250-метровым домом в элитном поселке "Синергия" в Новой Москве. В 2022 году журналист переписал коттедж на жену. Цена этого объекта недвижимости может достигать 75 млн руб..* – лица, включенные в перечень иноагентов** – заочно арестован в РФ за оправдание терроризма
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, юрий дудь, бортник, би-2
Новости, Россия, Юрий Дудь, Бортник, Би-2

Злостный неплательщик: сбежавший из России Лёва Би-2* может лишиться квартиры

14:42 24.10.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФестиваль "Нашествие". День первый
Фестиваль Нашествие. День первый - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Жену солиста группы "Би-2" Игоря Бортника* Асю объявили в России в розыск судебные приставы
По информации телеграм-канала SHOT, жену Игоря Бортника*, более известного под творческим псевдонимом Лёва Би-2* Асю Бортник в России объявили в розыск судебные приставы.
Сама Ася Бортник покинула Россию вместе с мужем в 2022 году. В столице у супругов осталась недвижимость на улице 1905 года: состоящее из двух объединённых квартир жильё общей площадью 121 м². С 2022 года женщина игнорировала ежегодную оплату имущественного налога и получила иск от ФНС, который удовлетворили и передали судебным приставам. Бортник должна погасить задолженность в 89,3 тыс. рублей.
Приставы возбудили уголовное производство по взысканию долга. Тогда семья артиста решила прибегнуть к хитрости: квартиру переписали на знакомого – 41-летнего риэлтора Ивана К., который специализируется на иностранной недвижимости стоимостью от €35 тыс..
Но это не избавило семью Бортников* от проблем. Для взыскания долга приставы могут подать в суд, чтобы признать сделку с риэлтором мнимой.
"Иск с высокой вероятностью удовлетворят. Квартиру в таком случае выставят на торги", – отмечается в публикации телеграм-канала.
Ранее, в октябре, в эфире молдавской программы "Знак вопрос" Бортник* заявил, что его группа не является российской.
"Почему-то продолжают писать, что мы российская группа. А я думаю, что здесь надо немного подкорректировать терминологию. Скорее всего, мы израильско-молдавская группа, потому что именно половина коллектива у нас имеет израильское гражданство, а половина — молдавское", — указал он.
По его словам, "на днях" Бортник* заявил, что оставшаяся часть коллектива получила молдавское гражданство "с лёгкой руки вашего прекрасного президента (Майи Санду — Ред.)".
Он заявил, рука Санду — "это рука помощи, которая протянулась откуда-то с небес" именно в тот момент, когда у группы "были очень тяжёлые времена".
Ранее, в апреле, российские СМИ сообщали о том, на квартиру другого иноагента – Юрия Дудя*,** - был наложен запрет на регистрационные действия. Запрет на 80-метровое жильё в Южном Бутово наложили из-за неоплаченных штрафов. Как сообщали СМИ, семья Дудя* также владеет 250-метровым домом в элитном поселке "Синергия" в Новой Москве. В 2022 году журналист переписал коттедж на жену. Цена этого объекта недвижимости может достигать 75 млн руб..
* – лица, включенные в перечень иноагентов
** – заочно арестован в РФ за оправдание терроризма
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