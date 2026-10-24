Блэкаут не по расписанию: Киев погружается во тьму - 24.10.2026 Украина.ру
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Блэкаут не по расписанию: Киев погружается во тьму
Блэкаут не по расписанию: Киев погружается во тьму - 24.10.2026 Украина.ру
Блэкаут не по расписанию: Киев погружается во тьму
Энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений света в части Голосеевского и Соломенского районов Киева. В компании подчеркнули, что в условиях экстренных отключений привычные почасовые графики не действуют — подача энергии прекращается без предупреждения
2026-10-24T12:07
2026-10-24T12:07
новости
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Энергетический кризис охватил и столичный регион: ограничения коснулись Белоцерковского, Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области. Причиной таких масштабных отключений стали повреждения энергообъектов в результате недавних ударов, из-за чего значительная часть генерации в регионе была остановлена. По данным местных властей, перебои со светом уже спровоцировали проблемы с водоснабжением и остановку движения электротранспорта в ряде районов. Конкретные сроки восстановления генерации и подачи электричества на данный момент неизвестны.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Конгрессмены просят Пентагон о помощи Киеву и угрожают Трампу. Хроника событий на утро 24 октября на сайте Украина.ру.
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новости, киев, киевская область, дтэк, украина.ру
Новости, Киев, Киевская область, ДТЭК, Украина.ру

Блэкаут не по расписанию: Киев погружается во тьму

12:07 24.10.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений света в части Голосеевского и Соломенского районов Киева. В компании подчеркнули, что в условиях экстренных отключений привычные почасовые графики не действуют — подача энергии прекращается без предупреждения
Энергетический кризис охватил и столичный регион: ограничения коснулись Белоцерковского, Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области.

Причиной таких масштабных отключений стали повреждения энергообъектов в результате недавних ударов, из-за чего значительная часть генерации в регионе была остановлена. По данным местных властей, перебои со светом уже спровоцировали проблемы с водоснабжением и остановку движения электротранспорта в ряде районов. Конкретные сроки восстановления генерации и подачи электричества на данный момент неизвестны.

Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Конгрессмены просят Пентагон о помощи Киеву и угрожают Трампу. Хроника событий на утро 24 октября на сайте Украина.ру.
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