Блэкаут не по расписанию: Киев погружается во тьму
© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich
Энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений света в части Голосеевского и Соломенского районов Киева. В компании подчеркнули, что в условиях экстренных отключений привычные почасовые графики не действуют — подача энергии прекращается без предупреждения
Энергетический кризис охватил и столичный регион: ограничения коснулись Белоцерковского, Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области.
Причиной таких масштабных отключений стали повреждения энергообъектов в результате недавних ударов, из-за чего значительная часть генерации в регионе была остановлена. По данным местных властей, перебои со светом уже спровоцировали проблемы с водоснабжением и остановку движения электротранспорта в ряде районов. Конкретные сроки восстановления генерации и подачи электричества на данный момент неизвестны.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Конгрессмены просят Пентагон о помощи Киеву и угрожают Трампу. Хроника событий на утро 24 октября на сайте Украина.ру.
Причиной таких масштабных отключений стали повреждения энергообъектов в результате недавних ударов, из-за чего значительная часть генерации в регионе была остановлена. По данным местных властей, перебои со светом уже спровоцировали проблемы с водоснабжением и остановку движения электротранспорта в ряде районов. Конкретные сроки восстановления генерации и подачи электричества на данный момент неизвестны.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Конгрессмены просят Пентагон о помощи Киеву и угрожают Трампу. Хроника событий на утро 24 октября на сайте Украина.ру.
Подписывайся на