https://ukraina.ru/20261024/vypal-smertelnyy-zhrebiy-ukrainskie-vlasti-pridumali-kak-otpravit-na-front-bolshe-rabochikh-1084040964.html

Выпал смертельный жребий: украинские власти придумали, как отправить на фронт больше рабочих

Выпал смертельный жребий: украинские власти придумали, как отправить на фронт больше рабочих - 24.10.2026 Украина.ру

Выпал смертельный жребий: украинские власти придумали, как отправить на фронт больше рабочих

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о том, что власти страны отменят автоматическое 100%-ное бронирование от мобилизации для предприятий в оборонной и энергетической сферах

2026-10-24T15:33

2026-10-24T15:33

2026-10-24T15:33

эксклюзив

украина

сергей корецкий

владимир зеленский

алексей кущ

германия

польша

вооруженные силы украины

fox news

тцк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/18/1084040841_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_ad9ba3d4b256c41221c5153a27e2a3a9.jpg

По словам Корецкого, украинское правительство создает специальный координационный центр по вопросам бронирования под руководством заместителей министров экономики и обороны. Этот орган будет инспектировать производственные и инфраструктурные компании, которые претендуют на статус критически важных, с правом бронировать своих сотрудников – чтобы защитить их от бусификаторов.При этом власти выставили компаниям важное условие, которое было озвучено сегодня впервые. Украинские предприятия смогут получить право стопроцентного бронирования от мобилизации только в том случае, если они добровольно отправят в армию часть своего персонала.Суть этой иезуитской формулы, анонсированной Сергеем Корецким, сводится к тому, что никакой стопроцентной брони от мобилизации больше не будет. Напротив, директора и собственники заводов должны будут выполнить спущенный сверху план по заготовке солдат, самостоятельно выбирая жертвы из своих рабочих и инженеров.Обескровленные предприятия превратят в доноров для украинской армии. Украинские блогеры мрачно шутят, что отправка на фронт будет разыгрываться в трудовых коллективах, как в лотерее. И это неизбежно приведет к массовому увольнению работников, которые не захотят вытянуть короткую спичку, отправившись из цеха прямо в окопы.Чтобы понять драматизм этой ситуации, следует напомнить, что Украина уже сейчас испытывает острый кадровый дефицит буквально во всех уцелевших секторах экономики – потому что массовая бусификация выкосила мужскую часть населения, и работать на заводах и электростанциях попросту некому.По данным аналитического отчета "Барометр рынка труда", опубликованного вчера компанией GRC.UA, свыше 83% производственных предприятий на Украине испытывают на сегодня хронический дефицит кадров. При этом 66,7% опрошенных украинских работодателей признали, что это связано с массовым бегством мужчин, которые спасаются от мобилизации за границу, отметив, что сейчас им приходится привлекать на традиционно мужские профессии женщин и инвалидов.Заместитель "Киевводоканала" Сергей Горкуценкорассказал о том, что за последние четыре года из компании уволились около 40% человек. Он связывает этот факт с тем, что люди не хотят получать низкую зарплату и работать с риском для жизни, ежедневно опасаясь попасть в руки бусификаторов. А глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко признал, что уровень укомплектованности техническими специалистами в энергетическом секторе и ЖКХ упал до 30-35%, называя эту ситуацию острым кризисом.Украинские силовики возбудили в последнее время несколько дел против руководства коммунальных служб, включая водоканалы и теплокоммунэнерго, обвиняя их в том, что они бронировали работников от мобилизации. Коммунальщики резонно заявили, что у них почти не осталось рабочих рук. Но, судя по сегодняшним заявлениям премьера Корецкого, украинский режим имеет один главный приоритет – бесперебойные поставки пушечного мяса для ВСУ.Анонсированная мобилизация на производстве, которая развернётся уже с 1 декабря, ставит перед украинским обществом еще один серьезный вопрос. В соцсетях справедливо пишут, что в стране некому будет заменить отправленных на фронт специалистов – учитывая тот факт, что Украина провалилась в бездонную яму депопуляции, с необратимыми демографическими последствиями.Директор украинского института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова сообщила, что население страны сократилось в текущем году до отметки 28,5 миллиона человек. Согласно ее оценкам, только за последние пять месяцев украинцев стало меньше сразу на 500 тысяч. Причём признания украинского социолога выглядят сейчас как прямой вызов украинской пропаганде: Владимир Зеленский рассказал в интервью Fox News о том, что украинская армия якобы потеряла за все время конфликта примерно 50 тысяч солдат.Заявления Либановой полностью перечёркивают фиктивную статистику, которой манипулируют украинские власти. Ведь она уже говорила, что население Украины сократилось за минувшие пять лет приблизительно на 10 миллионов человек – в основном, за счет массовой миграции за границу.В действительности украинцев может быть ещё меньше. Глава украинского министерства социальной политики Денис Улютин, который располагает закрытыми данными государственной статистики, считает, что на подконтрольных Украине территориях проживают от 22 до 25 миллионов человек – что также противоречит официальным высказываниям украинского руководства.Экономист Алексей Кущ полагает, что реальная численность населения приближается к 20 миллионам. Такого же мнения придерживается заместитель редактора журнала New Statesman Уилл Ллойд, который признался, что эту цифру озвучил ему в неформальном разговоре один из британских чиновников.Ллойд напоминил, что в начале девяностых население постсоветской Украины насчитывало 52 миллиона человек, отметив, что страна демонстрирует в последние годы пугающие темпы депопуляции."Это чрезвычайные [демографические]изменения. Люди умирают, уезжают. Честно говоря, я не могу представить, какой будет Украина в 2040 году",– откровенно сказал он об этом в своем подкасте.Помимо повышенного уровня смертности и массового выезда населения, Украина столкнулась с резким падением уровня рождаемости. Заведующий отделом института демографии национальной академии наук Украины Дмитрий Шушпанов заявил вчера о том, что рождаемость обрушилась в стране почти на 17%. За первое полугодие на Украине родились всего 73 тысячи детей, а количество рождений на одну украинскую женщину сократилось до 0,8-0,9 – против показателя 1,14, который был отмечен демографами в начале 2022 года, и уже тогда считался прискорбно низким."Мы наблюдаем всё больше осложнений, всё больше аномалий, всё больше трудностей с вынашиванием беременности до срока", – признался директор клиники репродуктивной медицины "Надия" Валерий Зукин, рассказывая о том, что украинским женщинам становится сложнее выносить здорового ребенка.Работающая в этой же клинике доктор Алла Бараненко рассказала о снижении репродуктивных возможностей у украинских мужчин, отметив, что среди молодых украинок отмечается всё больше случаев преждевременной менопаузы."Качество яйцеклеток ухудшилось, их количество сокращается из-за стресса. Это касается не только моих пациенток, но и доноров яйцеклеток, то есть женщин без каких-либо репродуктивных проблем. Тем не менее качество их яйцеклеток хуже", – сказала она.Но главной проблемой является не сниженная фертильность. Украинские женщины в принципе не хотят рожать в условиях прогрессирующей бедности и бесконечных боевых действий. Они стараются выехать для родов за границу – в Германию, Польшу, Румынию и даже Молдавию. Куда угодно, лишь бы их сын не появился на свет на родине, где на него будут охотиться полицейские и бандиты из ТЦК, а работодатели буду отправлять уцелевших на фронт – по разнарядке премьер-министра."То, что на самом деле происходит на Украине, заключается в огромной разнице в интересах элиты и народа. Первые стали очень богатыми благодаря сотням миллиардов долларов, поступающих в Украину, в то время как детей вторых призывают в армию, чтобы они умирали в окопах", – написал вчера в своей соцсети Илон Маск.И планы мобилизации работников украинских предприятий, по сути, подтверждают правоту американского миллиардера.

https://ukraina.ru/20261024/ischezayuschaya-natsiya-minus-500-tysyach-za-leto-na-73-tysyachi-novorozhdennykh-1084034946.html

https://ukraina.ru/20261024/mer-marodr-kak-klichko-ubivaet-kiev-i-pochemu-ego-ne-snimut-s-dolzhnosti-1084029361.html

украина

германия

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, украина, сергей корецкий, владимир зеленский, алексей кущ, германия, польша, вооруженные силы украины, fox news, тцк, демография