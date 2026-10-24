https://ukraina.ru/20261024/peremirie-radi-evakuatsii-rezhim-tishiny-v-alshkakh-zatronet-gumanitarnye-marshruty-1084037653.html

Перемирие ради эвакуации: режим тишины в Алёшках затронет гуманитарные маршруты

Перемирие ради эвакуации: режим тишины в Алёшках затронет гуманитарные маршруты - 24.10.2026 Украина.ру

Перемирие ради эвакуации: режим тишины в Алёшках затронет гуманитарные маршруты

Киев и Москва подтвердили локальное прекращение огня в Алёшках Херсонской области. Оно должно вступить в силу в 03:00 во вторник, 27 октября

2026-10-24T14:02

2026-10-24T14:02

2026-10-24T14:02

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верховная рада

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По словам уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, режим тишины распространится не только на город, но и на другие районы Херсонской области и соседние территории, через которые пройдут гуманитарные маршруты.После начала перемирия планируется разминировать дороги, доставить жителям продукты, питьевую воду и лекарства, а также снабдить местную больницу. Гуманитарную операцию намерены проводить поэтапно; каждый этап может занять несколько дней.Следующим шагом должна стать организация выезда всех желающих из города. Жители смогут самостоятельно выбрать, куда направиться.Лубинец также сообщил, что Украина предложила дополнительные инициативы, которые, по его словам, поддержала российская сторона. Решения о перемирии были достигнуты при участии первой леди США Мелании Трамп. За выполнением договорённостей будут следить представители Украины, США и России.

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новости, украина, алешки, херсонская область, мелания трамп, верховная рада