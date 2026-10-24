"На следующем круге ты 300!": как наши бойцы осваивают мотоциклы в зоне СВО
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
В новых условиях мотоциклы и квадроциклы становятся основным транспортом переднего края. За тем, как военнослужащие 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр", известные в народе как "Черные гусары", учатся эвакуировать раненых и отбиваться от БЛПА-камикадзе, наблюдал корреспондент издания "Украина.ру".
Солнышко в небе желтеет еще очень даже по-летнему, а вот степной ветер, что с хрустом расчесывает сухую траву, продувает уже совсем по-осеннему. Хорошее утро для работы на полигоне.
Занятия к моменту нашего прибытия уже начались. Чтобы разобраться, кто тут, зачем и почему, взбираемся на холм, с которого трасса просматривается более или менее целиком.
По узкой грунтовке, то подскакивая на пригорках, то ныряя в овраги, катится могучая волна пыли. С такого расстояния кажется, что сам Шаи-Хулуд (он же Песчаный червь) почтил своим присутствием степи Донбасса. Однако же нет.
Удерживая промеж собою дистанцию, которая гарантирует экипажу безопасность в случае поражения дроном идущего впереди, бойцы на мотоциклах и квадроциклах наматывают круг за кругом, тренируясь перестраиваться, проходить непростые участки без потери скорости и вписываться в сложные повороты.
Для мирных дорог такая манера вождения подходит едва ли. Даже по меркам гоночных треков она излишне экстремальна, но на сегодняшних "дорогах смерти" иначе ездить нельзя.
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
"Стиль вождения должен быть агрессивным, но в то же время аккуратным, поскольку тот же квадроцикл не слишком-то устойчив на поворотах. Учим, как правильно заходить в поворот, как покинуть транспортное средство в случае реальной опасности и так далее", – объясняет инструктор Максим Викторов, поигрывая толстенным цилиндром имитационного боеприпаса.
Раньше мне подобных видеть не приходилось.
Когда речь заходит о легком транспорте переднего края, в одной точке сходится множество дисциплин. Тут и стрельба, и действия малых групп, и медицина, и саперное дело, и, конечно же, управление транспортом в условиях повышенной опасности.
Уж больно универсальными оказались мотоциклы и "квадрики". И штурмуют на них, и грузы доставляют, и "трехсотых" эвакуируют, и менее расторопные машины, вроде тех же танков или РСЗО, от "малого неба" защищают.
– Чего это у тебя за бомба из мультфильма?
– Имитация. Мы такие активно используем на занятиях.
– Судя по ее размерам, отойти нужно подальше. Так?
– Ничего экстраординарного, но близко лучше не подходить. Во-первых, оглушит. Во-вторых, все, что на земле валяется, в разные стороны полетит. Камешки, веточки. Все. А оно тебе надо?
– То есть "вторичкой", можно сказать, заденет? Нет, благодарю.
Сегодня в программе оказание экстренной помощи раненому и противодействие БПЛА. Процесс организован интересно: какие элементы бойцам придется отрабатывать, знаем лишь мы да инструкторы. А вот участники процесса до поры пребывают в счастливом неведении. Ездят себе по маршруту да уворачиваются от учебных, но пугающе реалистичных взрывов.
Предполагается, что на данном этапе обучения военнослужащий должен быть готов ко всему.
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
"На следующем круге ты "триста"! – басит Максим, перекрикивая рев мотоцикла.
Боец, пролетая мимо нас, быстро кивает. Мы же трусцой двигаем к очень неприятному повороту, где все и случится. Для "ждуна" или еще какой неприятности местечко здесь подходящее.
– А как он поймет...?
– Он поймет.
Покосившись вправо, инструктор начинает готовить заряд и в нужный момент швыряет "бочонок" через дорогу. Момент выбран снайперски точно. Взрыв гремит ровно в момент, когда заднее колесо мотоцикла оказывается напротив "царского взрывпакета".
Лихо выкрутив руль, боец "укладывает" мотоцикл. Вспоров сухой дерн, шипастые колеса швыряют во все стороны ветки, камни, пучки сухой травы и прочих элементов пейзажа.
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
Оказавшись под железным конем и парой сантиметров пыли, боец смиренно затихает. Водитель квадроцикла, идущего следом, замечает нехорошее, мастерски останавливается ровно так, как нужно, чтобы и "трехсотого" далеко не тащить, и место для оказания экстренной помощи оставить.
Грохнувшись на колени, солдат быстро осматривает товарища, задает тому какие-то вопросы, кивает и сует руку в подсумок. Одним точным движением приготовив турникет, он "жгутует" ногу товарища.
"Все, погнали", – выдыхает он, забрасывая руку условно "трехсотого" себе на плечо.
Поднимает, усаживает на сиденье квадроцикла, постоянно страхуя от падения. Убедившись, что спасенный держится крепко, водитель рвет с места.
– А почему он "трехсотого" к себе не привязал?
– Так делают, но по ситуации. Если раненый не может самостоятельно удержаться в седле, в этом есть смысл. Но давай не будем забывать, что водитель, привязав к себе "трехсотого", теряет мобильность. Если по дороге их атакует дрон, он быстро ни соскочить не сможет, ни отбиться. Потому, если ранение не слишком тяжелое, и человек держится самостоятельно, то лучше не фиксировать.
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
Пока беседуем, один из инструкторов поднимает мотоцикл и убирает с дороги.
– Что там? Педаль отвалилась? – любопытствует Максим.
Коллега в ответ пренебрежительно машет рукой: фигня, мол, починим.
– Видишь? У нас все максимально правдоподобно, – сдержанно улыбается инструктор, обращаясь уже ко мне.
Минут через пять к нашей точке подтягивается оператор БПЛА. Посовещавшись маленько на предмет участка дороги, где и будет совершено коварное нападение, мы разделяемся. Сами бежим в низину, а "птичника" оставляем под деревцем, готовить дрон к запуску.
В этот раз целью будет квадроцикл, который прямо сейчас заходит на очередной круг. Ждем. "Фипка", стрекоча по-насекомьи, вертится поблизости, откровенно раздражая. А вот и "жертвы"!
Ухнув в низину, бойцы замечают дрон и резко сворачивают в лесополосу, пригибаясь, что твои неуловимые мстители, проскакивают под нижними ветками. Под могучими колесами жалобно хрустит ни в чем не повинный кустарник.
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
Машинка еще не остановилась, а второй номер уже сходит, одновременно поднимая автомат. Выглядит это ну очень по-голливудски. В исполнении водителя прощание с "боевым конем" выглядит чуть менее изящно, однако же, перебрасывая ногу через сиденье он уже держит оружие наготове и вполне готов к бою.
Прикрывая друг друга огнем, оба углубляются в лесополосу.
Будто позабыв, что это всего лишь занятие, и боевая часть к БПЛА не прикручена, оператор все же пытается достать живую силу условного противника, швыряя "птичку" сквозь ветки. Максим тут же швыряет в их сторону имитационный заряд. Ну, чтобы, как в жизни.
На лице его – довольная улыбка.
Ребята чисто сработали, – констатирует инструктор и коллеги выражают согласие. У меня же эмоции смешанные. С одной стороны, "Черные гусары" в очередной раз подтвердили свою репутацию – лучше уйти от дрона просто нельзя. С другой стороны, я толком снять ничего не успел.
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
– Эх, вы! Я думал, что вы как-то помедленнее.
– А чего мы? Заскочили под деревья и "занорились". Все так, как учили.
– Да нет, красавцы. Вопросов нет.
Перебрасываясь шутками о том, что еще раз выполнить упражнение можно, но ребята на рефлексах все равно сделают правильно, наблюдаем, как оператор бродит по кустам в поисках дрона.
Чего там? Все плохо?
– Нормально. Управление отвалилось, конечно. Плату нужно менять.
– Ну, хоть не подстрелили.
– Да ладно. Все поправимо.
Здесь, как и во многих других подразделениях нынче, управлять мотоциклами и квадроциклами учат абсолютно всех, независимо от задач, которые по факту будет выполнять новобранец.
Идея в том, что любой солдат должен уметь поднять "лошадку" с земли, привести в чувства, сесть и поехать, чтобы, к примеру, эвакуировать "трехсотого" или добраться до нужной точки. Расстояния нынче – ого-го. Пешком не набегаешься.
И ровно так же все учатся стрелять с движущейся техники по подвижным целям. Для этого здесь даже специальные учебные автомобили есть, которые не ездят, но раскачиваются, имитируя движение по пересеченной местности.
Тут надо сказать, что уровень стрелковой подготовки в нашей армии за последние годы подрос весьма и весьма ощутимо.
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
"В данный момент обучаюсь вождению квадроцикла, чтобы либо подвозить БК, либо развозить людей по точкам, либо самому залетать на точки. Далее – противодействие "фипикам": как правильно "занориться", как действовать пассажиру.
Я на гражданке катался ради удовольствия, но тут совсем другое дело. Главное – учат, как правильно себя вести, как не растеряться. Плюс – взаимодействие в паре. Второму номеру, к примеру, нужно привыкнуть к стилю вождения первого. Человек неуверенно чувствует себя, когда за рулем незнакомец.
То есть он должен мне полностью доверять. А я должен доверять ему, поскольку в момент опасности именно он спрыгнет первым и будет меня прикрывать", – рассказывает водитель квадроцикла, рядовой Александр Вольянов по дороге на исходную.
Именно он пять минут назад красиво ушел от дрона, растопив сердца инструкторов. Притом первая боевая задача у него еще впереди. А пока учиться, учиться и еще раз учиться.
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
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