https://ukraina.ru/20261024/na-sleduyuschem-kruge-ty-300-kak-nashi-boytsy-osvaivayut-mototsikly-v-zone-svo-1084017145.html

"На следующем круге ты 300!": как наши бойцы осваивают мотоциклы в зоне СВО

"На следующем круге ты 300!": как наши бойцы осваивают мотоциклы в зоне СВО - 24.10.2026 Украина.ру

"На следующем круге ты 300!": как наши бойцы осваивают мотоциклы в зоне СВО

В новых условиях мотоциклы и квадроциклы становятся основным транспортом переднего края. За тем, как военнослужащие 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр", известные в народе как "Черные гусары", учатся эвакуировать раненых и отбиваться от БЛПА-камикадзе, наблюдал корреспондент издания "Украина.ру".

2026-10-24T08:24

2026-10-24T08:24

2026-10-24T08:24

эксклюзив

сво

донбасс

дроны

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Солнышко в небе желтеет еще очень даже по-летнему, а вот степной ветер, что с хрустом расчесывает сухую траву, продувает уже совсем по-осеннему. Хорошее утро для работы на полигоне.Занятия к моменту нашего прибытия уже начались. Чтобы разобраться, кто тут, зачем и почему, взбираемся на холм, с которого трасса просматривается более или менее целиком.По узкой грунтовке, то подскакивая на пригорках, то ныряя в овраги, катится могучая волна пыли. С такого расстояния кажется, что сам Шаи-Хулуд (он же Песчаный червь) почтил своим присутствием степи Донбасса. Однако же нет.Удерживая промеж собою дистанцию, которая гарантирует экипажу безопасность в случае поражения дроном идущего впереди, бойцы на мотоциклах и квадроциклах наматывают круг за кругом, тренируясь перестраиваться, проходить непростые участки без потери скорости и вписываться в сложные повороты.Для мирных дорог такая манера вождения подходит едва ли. Даже по меркам гоночных треков она излишне экстремальна, но на сегодняшних "дорогах смерти" иначе ездить нельзя."Стиль вождения должен быть агрессивным, но в то же время аккуратным, поскольку тот же квадроцикл не слишком-то устойчив на поворотах. Учим, как правильно заходить в поворот, как покинуть транспортное средство в случае реальной опасности и так далее", – объясняет инструктор Максим Викторов, поигрывая толстенным цилиндром имитационного боеприпаса.Раньше мне подобных видеть не приходилось.Когда речь заходит о легком транспорте переднего края, в одной точке сходится множество дисциплин. Тут и стрельба, и действия малых групп, и медицина, и саперное дело, и, конечно же, управление транспортом в условиях повышенной опасности.Уж больно универсальными оказались мотоциклы и "квадрики". И штурмуют на них, и грузы доставляют, и "трехсотых" эвакуируют, и менее расторопные машины, вроде тех же танков или РСЗО, от "малого неба" защищают.– Чего это у тебя за бомба из мультфильма?– Имитация. Мы такие активно используем на занятиях.– Судя по ее размерам, отойти нужно подальше. Так?– Ничего экстраординарного, но близко лучше не подходить. Во-первых, оглушит. Во-вторых, все, что на земле валяется, в разные стороны полетит. Камешки, веточки. Все. А оно тебе надо?– То есть "вторичкой", можно сказать, заденет? Нет, благодарю.Сегодня в программе оказание экстренной помощи раненому и противодействие БПЛА. Процесс организован интересно: какие элементы бойцам придется отрабатывать, знаем лишь мы да инструкторы. А вот участники процесса до поры пребывают в счастливом неведении. Ездят себе по маршруту да уворачиваются от учебных, но пугающе реалистичных взрывов.Предполагается, что на данном этапе обучения военнослужащий должен быть готов ко всему."На следующем круге ты "триста"! – басит Максим, перекрикивая рев мотоцикла.Боец, пролетая мимо нас, быстро кивает. Мы же трусцой двигаем к очень неприятному повороту, где все и случится. Для "ждуна" или еще какой неприятности местечко здесь подходящее.– А как он поймет...?– Он поймет.Покосившись вправо, инструктор начинает готовить заряд и в нужный момент швыряет "бочонок" через дорогу. Момент выбран снайперски точно. Взрыв гремит ровно в момент, когда заднее колесо мотоцикла оказывается напротив "царского взрывпакета".Лихо выкрутив руль, боец "укладывает" мотоцикл. Вспоров сухой дерн, шипастые колеса швыряют во все стороны ветки, камни, пучки сухой травы и прочих элементов пейзажа.Оказавшись под железным конем и парой сантиметров пыли, боец смиренно затихает. Водитель квадроцикла, идущего следом, замечает нехорошее, мастерски останавливается ровно так, как нужно, чтобы и "трехсотого" далеко не тащить, и место для оказания экстренной помощи оставить.Грохнувшись на колени, солдат быстро осматривает товарища, задает тому какие-то вопросы, кивает и сует руку в подсумок. Одним точным движением приготовив турникет, он "жгутует" ногу товарища."Все, погнали", – выдыхает он, забрасывая руку условно "трехсотого" себе на плечо.Поднимает, усаживает на сиденье квадроцикла, постоянно страхуя от падения. Убедившись, что спасенный держится крепко, водитель рвет с места.– А почему он "трехсотого" к себе не привязал?– Так делают, но по ситуации. Если раненый не может самостоятельно удержаться в седле, в этом есть смысл. Но давай не будем забывать, что водитель, привязав к себе "трехсотого", теряет мобильность. Если по дороге их атакует дрон, он быстро ни соскочить не сможет, ни отбиться. Потому, если ранение не слишком тяжелое, и человек держится самостоятельно, то лучше не фиксировать.Пока беседуем, один из инструкторов поднимает мотоцикл и убирает с дороги.– Что там? Педаль отвалилась? – любопытствует Максим.Коллега в ответ пренебрежительно машет рукой: фигня, мол, починим.– Видишь? У нас все максимально правдоподобно, – сдержанно улыбается инструктор, обращаясь уже ко мне.Минут через пять к нашей точке подтягивается оператор БПЛА. Посовещавшись маленько на предмет участка дороги, где и будет совершено коварное нападение, мы разделяемся. Сами бежим в низину, а "птичника" оставляем под деревцем, готовить дрон к запуску.В этот раз целью будет квадроцикл, который прямо сейчас заходит на очередной круг. Ждем. "Фипка", стрекоча по-насекомьи, вертится поблизости, откровенно раздражая. А вот и "жертвы"!Ухнув в низину, бойцы замечают дрон и резко сворачивают в лесополосу, пригибаясь, что твои неуловимые мстители, проскакивают под нижними ветками. Под могучими колесами жалобно хрустит ни в чем не повинный кустарник.Машинка еще не остановилась, а второй номер уже сходит, одновременно поднимая автомат. Выглядит это ну очень по-голливудски. В исполнении водителя прощание с "боевым конем" выглядит чуть менее изящно, однако же, перебрасывая ногу через сиденье он уже держит оружие наготове и вполне готов к бою.Прикрывая друг друга огнем, оба углубляются в лесополосу.Будто позабыв, что это всего лишь занятие, и боевая часть к БПЛА не прикручена, оператор все же пытается достать живую силу условного противника, швыряя "птичку" сквозь ветки. Максим тут же швыряет в их сторону имитационный заряд. Ну, чтобы, как в жизни.На лице его – довольная улыбка.Ребята чисто сработали, – констатирует инструктор и коллеги выражают согласие. У меня же эмоции смешанные. С одной стороны, "Черные гусары" в очередной раз подтвердили свою репутацию – лучше уйти от дрона просто нельзя. С другой стороны, я толком снять ничего не успел.– Эх, вы! Я думал, что вы как-то помедленнее.– А чего мы? Заскочили под деревья и "занорились". Все так, как учили.– Да нет, красавцы. Вопросов нет.Перебрасываясь шутками о том, что еще раз выполнить упражнение можно, но ребята на рефлексах все равно сделают правильно, наблюдаем, как оператор бродит по кустам в поисках дрона.Чего там? Все плохо?– Нормально. Управление отвалилось, конечно. Плату нужно менять.– Ну, хоть не подстрелили.– Да ладно. Все поправимо.Здесь, как и во многих других подразделениях нынче, управлять мотоциклами и квадроциклами учат абсолютно всех, независимо от задач, которые по факту будет выполнять новобранец.Идея в том, что любой солдат должен уметь поднять "лошадку" с земли, привести в чувства, сесть и поехать, чтобы, к примеру, эвакуировать "трехсотого" или добраться до нужной точки. Расстояния нынче – ого-го. Пешком не набегаешься.И ровно так же все учатся стрелять с движущейся техники по подвижным целям. Для этого здесь даже специальные учебные автомобили есть, которые не ездят, но раскачиваются, имитируя движение по пересеченной местности.Тут надо сказать, что уровень стрелковой подготовки в нашей армии за последние годы подрос весьма и весьма ощутимо."В данный момент обучаюсь вождению квадроцикла, чтобы либо подвозить БК, либо развозить людей по точкам, либо самому залетать на точки. Далее – противодействие "фипикам": как правильно "занориться", как действовать пассажиру.Я на гражданке катался ради удовольствия, но тут совсем другое дело. Главное – учат, как правильно себя вести, как не растеряться. Плюс – взаимодействие в паре. Второму номеру, к примеру, нужно привыкнуть к стилю вождения первого. Человек неуверенно чувствует себя, когда за рулем незнакомец.То есть он должен мне полностью доверять. А я должен доверять ему, поскольку в момент опасности именно он спрыгнет первым и будет меня прикрывать", – рассказывает водитель квадроцикла, рядовой Александр Вольянов по дороге на исходную.Именно он пять минут назад красиво ушел от дрона, растопив сердца инструкторов. Притом первая боевая задача у него еще впереди. А пока учиться, учиться и еще раз учиться.

донбасс

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эксклюзив, сво, донбасс, дроны