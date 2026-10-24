https://ukraina.ru/20261024/delo-pyshnogo-i-pyshnye-pokhorony-rezhima-lichnoy-vlasti-zelenskogo-1084033099.html

Дело Пышного и пышные похороны режима личной власти Зеленского

Дело Пышного и пышные похороны режима личной власти Зеленского - 24.10.2026 Украина.ру

Дело Пышного и пышные похороны режима личной власти Зеленского

На Украине разразился очередной коррупционный скандал, причём на этот раз детективы НАБУ пришли непосредственно в Национальный банк. Обыски прошли в рабочем кабинете его председателя Андрея Пышного.

2026-10-24T09:33

2026-10-24T09:33

2026-10-24T09:33

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вена

банковая

кравченко

владимир зеленский

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набу

нбу

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андрей ермак

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В самом (Национальном антикоррупционном бюро) НАБУ подтвердили проведение обысков, уточнив, что задержанных и официальных подозрений пока нет. Пышный же поспешил заявить, что расследование вообще не касается его деятельности на посту главы НБУ, а следователи ничего предосудительного не обнаружили.Но украинские СМИ уже назвали сразу несколько направлений расследования, и каждое из них представляет самостоятельный интерес. По информации депутата Ярослава Железняка, речь может идти о двух историях, связанных с национализированным Sense Bank и нефтехимическим предприятием "Карпатнефтехим".Примечательно, что в обеих фигурирует один и тот же персонаж, Василий Весёлый, которого украинские журналисты называют неформальным смотрящим от Банковой.История "Карпатнефтехима" тянется ещё с 2022 года, когда предприятие оказалось в центре расследования предполагаемого вывода миллиардов гривен в Россию. Впоследствии арест с активов сняли, а среди собственников появился Андрей Весёлый, брат того самого Василия.Издание "Украинская правда" в своих расследованиях обращало внимание на обстоятельства этой сделки и возможное участие влиятельных представителей украинской власти в перераспределении собственности.Не менее занимательная история разворачивалась вокруг Sense Bank. На опубликованных материалах дела "Мидас" Весёлый и Александр Цукерман, связанный с Тимуром Миндичем, обсуждали назначения в наблюдательный совет государственного банка. Причём обсуждение происходило ещё до официального оформления соответствующих кадровых решений.Бывший председатель наблюдательного совета банка Шевки Аджунер впоследствии заявил парламентской комиссии, что именно Пышный представил ему Весёлого. Сам глава НБУ это категорически отрицал, после чего, по информации Железняка, возникло отдельное уголовное производство о возможных ложных показаниях.Но есть и ещё одно обстоятельство, крайне важное для понимания происходящего. Sense Bank мог обслуживать крупные потоки платежей нелегального игорного бизнеса.В этом контексте заслуживает внимания и информация о движение финансовых потоков от мошеннических колл-центров – из того пучка, что окучивали прокуроры генеральной прокуратуры во главе с прокурором Крапивой (или самим экс-генпрокурором Кравченко).В киевских кабинетах уже вовсю обсуждают перспективы отставки Пышного, что особенно важно в контексте его близости к экс-главе Офиса президента Андрею Ермаку, а значит, к "семье" Зеленского. Потому что смена руководства НБУ может обострить борьбу за контроль над банковской системой разных группировок в его окружении.Потенциальными бенефициарами перестановок многие называют группу Давида Арахамии и Даниила Гетманцева, чего Зеленскому с Ермаком очень не хотелось бы. И по материальным соображениям, и по политическим – Арахамия строго ориентирован на Белый дом.Но политический смысл происходящего следует искать несколько глубже, чем на уровне внутриукраинских разборок. Слишком многое в этой истории перекликается с другими антикоррупционными расследованиями последних месяцев.Если посмотреть на последовательность действий НАБУ за последний год, мы увидим: одно за другим расследования начинают затрагивать людей, составлявших ближайшее политическое, административное и финансовое окружение Владимира Зеленского.Ермак, Миндич, Чернышов, Кравченко, другие персонажи из этой обоймы, а теперь ещё и Пышный. Тем более, одна история во многом порождает другую, когда полученные следствием документы, записи разговоров или показания отдельных участников позволяют выходить на новые эпизоды.В этом отношении стоит обратить внимание на историю бывшего заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой. Фигурантов нескольких коррупционных дел следователи НАБУ последовательно подводили к сотрудничеству со следствием, например ту же Мудрую или "Музу" Ивахненко из дела "Карфаген".Не исключено, что определённая часть сведений, которые могли появиться в результате такого сотрудничества, касается и других представителей окружения Ермака, включая Пышного.Ещё более интересной представляется история бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко, сбежавшего в Вену и, согласно циркулировавшим ранее сведениям, вступившего в контакт с американцами. При этом, Кравченко с собой вывез много материалов очень опасного для Зеленского и компании содержания.Есть все основания предполагать, что он начал давать американцам показания относительно коррупционных механизмов в окружении Зеленского.К слову, украинские СМИ упоминает и другого потенциально важного участника этой истории, бывшего сотрудника СБУ Артёма Шило, который мог сотрудничать со следствием и располагать информацией о теневых платёжных механизмах.Иными словами, перед нами – целая сеть взаимосвязанных расследований, где каждый следующий фигурант может обладать сведениями о предыдущем.При этом Зеленский последовательно придерживается простой стратегии собственного политического выживания. Он готов сдавать людей из своего окружения, даже близких, если это позволяет сохранить личную неприкосновенность и дистанцироваться от неприятных коррупционных историй. Проблема для него заключается в том, что количество подобных историй растёт, а расследования постепенно затрагивают всё более чувствительные элементы системы власти.И здесь мы подходим к главному вопросу, поскольку нынешняя активизация НАБУ происходит на фоне куда более серьёзного политического противостояния, чем внутренняя борьба за контроль над Нацбанком.Новые действия НАБУ вокруг Пышного следует рассматривать прежде всего в контексте стремительно обостряющихся отношений Зеленского с Трампом.Напомним, 21 сентября в ирландском аэропорту Шеннон состоялась встреча Зеленского с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Сам факт разговора подтвердило агентство Reuters, но его содержание осталось закрытым. По имеющейся информации, речь могла идти не только о перспективах мирного урегулирования и украинских ударах по российским нефтяным объектам, но и о коррупционных материалах, которыми располагают американские спецслужбы.Ещё тогда сообщалось, что с сентября ЦРУ и ФБР начали уделять особое внимание расследованиям НАБУ, затрагивающим ближайшее окружение Зеленского. В эту же конструкцию укладывается и история Кравченко, включая возможную передачу им материалов американской стороне.Если подобная информация действительно поступает в распоряжение Вашингтона, речь может идти о чувствительном инструменте давления на Зеленского, особенно учитывая масштаб финансовых интересов его политического окружения.А дальше мы наблюдали закономерную эскалацию уже личного конфликта Зеленского с Трампом. Глава киевского режима продолжил сопротивляться американским инициативам, позволял себе весьма вызывающие публичные заявления.На этом фоне 21 октября НАБУ приходит в Национальный банк. Практически одновременно продолжается очередной раунд американской дипломатии, включая контакты с Киевом и Москвой.Здесь следует учитывать специфический характер самого НАБУ. Это достаточно автономная структура, на которую в разные периоды влияют различные внешние и внутренние центры силы. В нынешней ситуации определяющую роль могут играть именно американцы, заинтересованные в усилении давления на Зеленского.Причём для этого вовсе не обязательно создавать новые уголовные дела или придумывать коррупционные эпизоды. Достаточно воспользоваться уже существующими расследованиями, получить дополнительные свидетельства и в нужный момент провести очередные процессуальные действия, сопровождающиеся появлением чувствительной информации в публичном пространстве.В случае Пышного мы можем наблюдать именно такую модель. Американская администрация последовательно повышает политическую цену сопротивления Зеленского.Сам Зеленский, судя по его прежнему поведению, рассчитывает и дальше жертвовать представителями собственной команды, сохраняя при этом личный политический иммунитет. Но каждый следующий удар приходится по всё более чувствительным элементам системы, обеспечивавшей ему управляемость и финансовые ресурсы.Поэтому очевидно, что судьба Пышного на посту главы Нацбанка предрешена. А там и подозрение, вполне возможно, подоспеет. А дальше Вена, запрос политического убежища и дача показаний ЦРУ…

https://ukraina.ru/20261022/pyshnoe-delo-nabu-vzyalos-za-glavu-natsbanka-ukrainy--davnego-soratnika-yatsenyuka-1083996564.html

https://ukraina.ru/20260225/antikorruptsionerov---v-okopy-zachem-zelenskiy-lomaet-grantovuyu-vertikal-1076058477.html

https://ukraina.ru/20260927/ya-kak-bomzhikha-ochen-tipichnaya-istoriya-ukrainskoy-elitki-1083455985.html

https://ukraina.ru/20261003/konets-igry-radi-deneg-evropy-zelenskomu-pridetsya-otdat-vlast-1083578664.html

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Михаил Павлив https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

мнения, вена, банковая, кравченко, владимир зеленский, украина, набу, нбу, цру, андрей ермак