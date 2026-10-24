https://ukraina.ru/20261024/ugroza-nomer-odin-ukraina-i-evropa-v-uzhase-ot-rossiyskogo-rassveta-1084036006.html

"Угроза номер один": Украина и Европа в ужасе от российского "Рассвета"

"Угроза номер один": Украина и Европа в ужасе от российского "Рассвета" - 24.10.2026 Украина.ру

"Угроза номер один": Украина и Европа в ужасе от российского "Рассвета"

Россия в настоящий момент выводит на околоземную орбиту свою спутниковую группировку связи, получившую название "Рассвет". Это аналог американской сиcтемы Starlink, созданной Илоном Маском

2026-10-24T14:00

2026-10-24T14:00

2026-10-24T14:00

эксклюзив

сво

группировка спутниковой связи "рассвет"

позывной "биркин"

александр чаленко

fpv-дрон

герань

ракетные удары по украине

сергей бескрестнов ("флэш")

владимир зеленский

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Она зависнет над поверхностью Земли на высоте 800 км и позволит российской армии получить высокоскоростной интернет, который будет доступен в любой точке Украины.Из-за этого ВСУ уже бьют тревогу. Количество спутников, которое висит над Украиной сейчас, позволяет иметь высокоскоростной интернет пару часов в сутки, но через полгода, когда на орбиту будет выведено нужное количество аппаратов связи, трансляция будет фактически круглосуточной.Сергей Бескрестнов (позывной "Флэш"), советник Владимира Зеленского по вопросам развития технологических направлений в сфере обороны, следующим образом охарактеризовал "Рассвет": "На мой взгляд, это угроза номер один среди всех технологических вызовов, которые Россия бросает нам прямо сейчас. Причём не только Украине, но и всей Европе".По его словам, угроза в следующем: у российских военных появится возможность в режиме реального времени управлять и направлять свои реактивные дроны и ракеты на военные и невоенные объекты, что сделает бесполезной против них систему радиоэлектронной борьбы, которая развернута по всей Украине.Более конкретную информацию о том, как "Рассвет" облегчит российской армии выполнение боевых задач на фронте и в глубоком украинском тылу, в комментарии изданию Украина.ру сообщил один из самых результативных операторов БПЛА в российской армии с позывным "Майор Биркин":"Что из себя представляет "Рассвет" и для чего он нужен, поясню на конкретном примере. FPV-дрону для того, чтобы он управлялся и мог передавать картинку, нужен стабильный радиосигнал. Но радиосигналу с пульта управления либо с выносных антенн мешает наличие радиогоризонта. Что это такое? Между беспилотником и передающей антенной ничто не должно мешать передаче сигнала. А мешать может рельеф местности: деревья, дома, терриконы, горы, холмы, низины и прочее. Должен быть хороший обзор.Поэтому если между дроном и передающим устройством находится террикон, то картинка и сигнал управления у нас будут либо прерывисты, либо вообще будут отсутствовать. А вот если у нас управление происходит через спутник, то сигнал ничто не загораживает. Это первый момент".Второй момент, по словам Биркина, заключается в следующем: любой аналоговый сигнал доступен к перехвату и к возможным вариантам подавления. Когда у нас сигнал приходит из космоса, его и заглушить кратно сложнее, и перехватить тоже кратно сложнее.Третий момент – наличие и возможность высококачественно вести трансляцию. Оператор разведывательного дрона, находящийся в 5-6 километрах от линии боевого соприкосновения, информацию о том, что он видит и наблюдает в данный момент, может передавать на пункт управления на командный пункт, в штаб группировки или своего подразделения разными способами.Самый простой способ передачи информации – это радиостанция, но в этом случае оператор словами описывает то, что видит. Из-за этого на командном пункте не получается составить картину боя только по его словам. А вот если оператор может передать ту картинку, которую он получает, в штаб, на КП, то лица, принимающие решения, видят эту картинку онлайн. Они могут давать команды оператору повернуть видеокамеру в ту или другую сторону, чтобы досмотреть тот или иной участок, который привлек их внимание."Заметив какую-то технику, при отсутствии возможности трансляции видео, оператор связывается со штабом, передаёт координаты этой техники. Штаб передаёт координаты арт-дивизиону. Тот наводит по ним свои орудия, производится выстрел, но проблема тут в том, что вражеская техника всё это время не стоит на месте – она движется. В итоге из-за этого вы ударили по пустому месту. Результат – ноль.Если же у нас есть прямая трансляция картинки сразу на штаб, то тот понимает, куда техника движется, с какой скоростью. Командование может перекинуть эту трансляцию непосредственно расчёту орудия. И расчёт орудия сразу вносит корректировки с учётом скорости движения техники, либо живой силы противника. Производит выстрел, видит в реальном времени место попадания и вносит корректировки для дальнейшего продолжения обстрела и более качественного поражения техники или живой силы противника", – поясняет Биркин.Точно так же при штурмовых действиях, когда наша пехота заходит в населённый пункт. Оператор беспилотника видит, что где-то там находится пулемётная точка. Эту же картинку точно так же наблюдают на КП, в штабе. Они сразу же эту картинку перебрасывают оператору ударных беспилотников, который "гасит" эту пулеметную точку. Либо по ней бьет артиллерия.В общем, качество управления боем, по словам Биркина, кратно повышается. А при повышении качества управления боем, кратно снижаются потери с нашей стороны, потому что можно быстрее принимать решения. Точно так же сразу четко видно, где наша атака остановилась из-за сильного противодействия противника. Картинка позволяет увидеть, куда и какими средствами можно нанести дополнительный удар. То есть ты, командир, понимаешь, что происходит на поле боя не по докладам подчиненных, а по картинке, которую видишь сам."И ещё, связь должна быть защищена от взлома и перехвата противником. Оператор разведывательного дрона наблюдает картинку, а враг подключился к этому дрону и наблюдает его же глазами то, что он видит. Тем самым мы оказываем себе медвежью услугу, показывая противнику, в том числе перемещение наших войск. Также при посадке разведывательного дрона мы показываем врагу точку взлёта и точку посадки, тем самым подвергая риску операторов.Если же у нас, как в случае с "Рассветом", канал защищённый, то мы можем не переживать за это", – подчеркнул Биркин.Что касается улучшения полета реактивных "Гераней", которые летят на Киев, на Львов, на Одессу и в другие места, то они туда и так долетают. Но всегда была проблема в сигнале, его усилении. Картинка из-за рельефа местности, которая влияла на сигнал, где-то была хуже, где-то лучше."Благодаря "Рассвету" практически над всей территорией Украины мы сможем в плане связи беспрепятственно и, что самое главное, не сложно, не дорого, защищённо и качественно летать. Кратно улучшится качество картинки и соответственно качество управления", – подытожил Биркин.Читайте также статью Александра Чаленко Война дронов: "грохнули" бандеровцев, робототехнику, "Бабу-Ягу" и газовую заправку

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Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

эксклюзив, сво, группировка спутниковой связи "рассвет", позывной "биркин", александр чаленко, fpv-дрон, герань, ракетные удары по украине, сергей бескрестнов ("флэш"), владимир зеленский, starlink, илон маск