https://ukraina.ru/20261024/upuschennyy-2023-y-tikhiy-udar-tsru-posol-germanii-khlopnul-dveryu-itogi-24-oktyabrya-1084043187.html

Упущенный 2023-й, тихий удар ЦРУ, посол Германии хлопнул дверью. Итоги 24 октября

Упущенный 2023-й, тихий удар ЦРУ, посол Германии хлопнул дверью. Итоги 24 октября - 24.10.2026 Украина.ру

Упущенный 2023-й, тихий удар ЦРУ, посол Германии хлопнул дверью. Итоги 24 октября

В начале 2023 года существовал реальный шанс закончить конфликт. Неформальная группа посредников привезла в Киев и Москву проект соглашения, условия которого значительно отличались от нынешних российских требований, пишет The Financial Times

2026-10-24T18:01

2026-10-24T18:01

2026-10-24T18:01

эксклюзив

россия

германия

киев

владимир зеленский

дональд трамп

джон рэтклифф

цру

ес

нато

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Посредники — американский юрист Ричард Конн, банкир Боб Форесман, знакомый Владимира Путина Маттиас Варниг и присоединившийся к ним украинский продюсер Александр Роднянский* — предложили план прекращения конфликта, по условиям которого Россия должна была добровольно откатиться с большей части территорий, занятых после 24 февраля 2022 года, фактически вернувшись к довоенным границам в Донбассе.Взамен от Украины требовалось признать российский статус Крыма, обеспечить сухопутный проход на полуостров и навсегда отказаться от вступления в НАТО. Москва, по словам посредников, была готова обсуждать членство Киева в ЕС и даже предоставить гарантии безопасности.Как утверждает Маттиас Варниг, российский президент согласился обсуждать эту линию разграничения. Но в Киеве, по словам продюсера Александра Роднянского*, который пытался донести эти условия до Зеленского и Ермака, на Банковой даже не открыли файл в его телефоне.После осенних успехов 2022 года офис Зеленского жил в иллюзии. Роднянский* с горечью вспоминал, что Зеленский и Ермак ждали, когда российская армия просто развалится, "как войско Саурона в финале "Властелина колец", говорится в публикации. Они считали, что смогут получить больше. Без официальной поддержки Вашингтона, который устранился от этого неформального канала, процесс угас.Дальше случилось то, что Financial Times называет разрушением мира на глазах у переговорщиков. Украинское контрнаступление 2023 года обернулось кровавой мясорубкой и не достигло ни одной стратегической цели. Война затянулась еще на годы. Россия заняла дополнительные территории. Требования Путина стали жестче в разы.Спустя почти четыре года цена той самоуверенности Зеленского и Ермака измеряется не в пунктах переговоров, а в разрушенной экономике, сотнях тысяч потерянных жизней и новых землях, которые Киев уже никогда не вернет за столом переговоров. Зеленский мог сохранить тысячи жизней в 2023-м. Он выбрал войну.Как ЦРУ ведёт свою игру при ТрампеПока Белый дом публично ссорится с Зеленским, американские спецслужбы ведут собственную игру. США безвозмездно передают Украине разведывательную информацию, включая пакеты данных для наведения ударов по позициям российских военных и объектам энергетической инфраструктуры на территории РФ. Об этом сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на американские и украинские источники.Более того, источник из разведслужбы одной из стран Балтии заявил изданию, что операции ЦРУ стали "гораздо более агрессивными" по сравнению с периодом Джо Байдена. Ключевую роль в поддержке этой инициативы играет директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф.Президент США убежден, что Украина наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам исключительно для того, чтобы спровоцировать рост цен на топливо на мировом рынке и лишить республиканцев шансов на победу на предстоящих выборах в Конгресс. В связи с этим Трамп уже заявлял о готовности полностью прекратить передачу разведывательной информации Киеву, если украинская сторона не остановит атаки на НПЗ. Помощники американского президента передали Киеву ультиматум: прекратить удары, иначе поставки оружия будут прекращены.Теперь Рэтклифф, по информации издания, находится "на стыке двух миров". С одной стороны, он консультирует президента, который открыто презирает Зеленского. С другой — руководит ведомством, которое играет важнейшую роль в военной поддержке Украины. Собеседники The Atlantic не сомневаются: если Трамп отдаст прямой приказ, Рэтклифф его неукоснительно выполнит. При этом сам Трамп на днях заявил, что Рэтклифф "отлично справляется" и вовлечен во все процессы, включая переговоры.Ранее, в марте 2025 года, западные СМИ сообщали о приостановке обмена разведданными между Вашингтоном и Киевом. Однако, по данным The Atlantic, к августу 2026 года обмен информацией был восстановлен до прежнего высокого уровня.Напомним, сегодня Зеленский заявил о полном восстановлении работы Starlink и Starshield на Украине. Министр украинского оборонного ведомства Евгений Хмара также подтвердил стабилизацию работы спутниковой сети на скорости более 400 км/ч.Посол Германии отверг идею восстановить связи с РоссиейПосол Германии на Украине Борис Руге выступил против возобновления отношений с Россией и поставок российских энергоресурсов в Европу через украинскую территорию. В интервью одному из украинских изданий он назвал прежнюю политику Берлина ошибочной и заявил, что не верит в возвращение к энергетическому сотрудничеству.Дипломат также заявил, что Россия якобы выбрала "войну, гибридные атаки" и вмешательство в европейскую политику.Руге считает, что в Германии и Западной Европе мало сторонников нового сближения с Москвой. Таким образом, Берлин не рассматривает восстановление прежнего энергетического сотрудничества как путь к устойчивому миру. Подобные заявления свидетельствуют, насколько глубоко политический диалог между Россией и Германией зашёл в тупик.Осень 2026 года ознаменовалась новой волной дипломатического противостояния. В сентябре Германия приняла решение закрыть генеральное консульство РФ в Бонне. В качестве ответной меры Москва отозвала согласие на работу Генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге. По требованию МИД РФ в середине сентября была полностью закрыта сеть немецкий культурных центров имени Гёте на территории России.В октябре канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что на уровне Евросоюза обсуждается вопрос о полной приостановке выдачи виз российским гражданам.При этом, посол России в ФРГ Сергей Нечаев отметил, что Москва "не отталкивает протянутую руку", но восстановление связей возможно исключительно при условии соблюдения и учета законных интересов России.На фоне заморозки официальных каналов делаются попытки выстроить взаимодействие в обход федерального правительства Германии. В частности, представители немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) планируют визит в Москву в декабре 2026 года для обсуждения трехстороннего бизнес-форума (РФ — США — ФРГ). При этом в ответ на требования АдГи Блока Сары Вагенкнехт прекратить помощь Украине и отменить антироссийские санкции премьер Баварии и лидер ХСС Маркус Зедер обвинил партии в работе на интересы Москвы.* Внесён в список иностранных агентов

https://ukraina.ru/20261024/razdvoenie-zelenskogo-kak-glava-ukrainskogo-rezhima-ekspluatiruet-svoyu-bolezn-1084038587.html

https://ukraina.ru/20261024/drug-trampa-vrag-moskvy-zachem-evrope-stubb-posrednik-1084035516.html

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Яна Карцева

эксклюзив, россия, германия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, джон рэтклифф, цру, ес, нато