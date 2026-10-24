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Конгрессмены просят Пентагон о помощи Киеву и угрожают Трампу. Хроника событий на утро 24 октября

Конгрессмены просят Пентагон о помощи Киеву и угрожают Трампу. Хроника событий на утро 24 октября - 24.10.2026 Украина.ру

Конгрессмены просят Пентагон о помощи Киеву и угрожают Трампу. Хроника событий на утро 24 октября

Члены Конгресса США призвали Пентагон восстановить доступ к спутниковой связи Starlink для украинских военных. Американские сенаторы решили шантажировать Белый дом, требуя помощи Украине

2026-10-24T09:17

2026-10-24T09:17

2026-10-24T09:47

эксклюзив

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дональд трамп

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пентагон

нпз

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Члены Конгресса США призвали министра обороны Пита Хэгсета и Пентагон продлить контракт в рамках программы Starshield, а также восстановить доступ Украины к спутниковой связи Starlink и Starshield после недавних сбоев. Обращение подписали члены Демократической и Ресупубликанской партии США двух палат Конгресса: палаты представителей и Сената."Украинские силы используют эти услуги для управления и командования, обмена разведывательными данными, связи на поле боя и эксплуатации беспилотных систем. Любое ухудшение качества услуг — будь то снижение скорости соединения, ограничение покрытия или перебои в доступе — подрывает боеспособность Украины и дает российским войскам оперативное преимущество", — указывалось в обращении.Американские конгрессмены призвали министерство обороны США сохранить покрытие, необходимое Украине для проведения законных военных операций в том числе и над территорией России, а также обеспечить, чтобы переход от коммерческой версии Starlink к государственной программе Starshield состоялся без каких-либо перерывов в предоставлении услуг."Решения относительно доступности услуг, географического покрытия и качества связи не должны оставаться исключительно на усмотрение частного поставщика", — заявили сторонники Украины в американском Конгрессе.Кроме того, они призвали Министерство обороны рассмотреть свои полномочия в соответствии с соответствующим разделом об оборонном производстве, который позволяет федеральному правительству обязывать компании отдавать приоритет государственным заказам."Соединённые Штаты и Европа осуществили значительные инвестиции в оборону Украины <...> Эти инвестиции не должны быть сведены на нет из-за сбоев в работе инфраструктуры связи — от которой зависят украинские силы, — ведь таких сбоев можно было бы избежать", — подытожили проукраинские конгрессмены.В то же время, их призыв противоречит политике президента США Дональда Трампа, который ранее выступил против ударов Украины по российским НПЗ. По сути конгрессмены выступают за то, чтобы у Украины оставалась возможность таких ударов, поскольку в обращении указано, что у Киева должна оставаться связь и над территорией России.При этом сам Трамп ранее сообщил, что американский бизнесмен Илон Маск вернул Украине доступ к спутниковой связи Starlink."Звонил ли я или звонил кто-то другой – это не имеет никакого значения. Думаю, главное то, что он (Маск — Ред.) его вернул", – заявил президент США, комментируя публикацию The Wall Street Jounal о том, что он позвонил Маску и призвал отменить ограничения на скорость Starlink.Источники WSJ уточнили, что вскоре после разговора Трампа и Маска спутниковая связь для украинских военных стала работать лучше. При этом ряд источников отмечал, что полностью её функционал не восстановился.А вот украинские власти упорно твердят, что Украина осталась без связи. Так, советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что с Украины не снимали ограничений на работу спутников Starlink."Мы видим тот же лимит. То есть на данный момент ничего не изменилось", — написал Литвин в соцсети Х в комментарии к заметке одного из СМИ.При этом, по информации издания Politico, Демпартия США рассматривает возможные расследования в отношении Маска и его компаний, если ей удастся вернуть контроль над Конгрессом по итогам ноябрьских выборов. Одним из таких расследований может быть и расследование роли Маска в ограничении спутниковой связи для украинских военных.Шантаж сенаторовКак сообщила газета The New York Times со ссылкой на трёхчеловек, знакомых с ходом обсуждений, республиканцы и демократы в Сенате сообщили высокопоставленным чиновникам Белого дома, что будут блокировать рассмотрение кандидатур Трампа, находящихся на рассмотрении в Конгрессе, до тех пор, пока администрация не обеспечит восстановление критически важных возможностей спутниковой связи, которыми пользуются украинские военные.Этот шаг, о котором рассказали источники издания на условиях анонимности, усилит двухпартийное противостояние Белому дому.По информации издания, открытое противостояние начнётся во время сессии Конгресса, оставшейся до истечения срока полномочий, запланированной на период после промежуточных выборов, когда, как ожидается, республиканцы будут пытаться утвердить десятки кандидатов Трампа до истечения срока полномочий нынешнего состава Конгресса.Издание отмечает, что эта позиция подчеркнула углубление разногласий между Белым домом и Конгрессом США по поводу России.Конгрессмен-республиканец из Пенсильвании Брайан Фицпатрик пригрозил добиться увольнения американских чиновников, ответственных за сбои в работе сети, и сокращения бюджетов их ведомств, заявив, что сомневается в том, что эти проблемы были случайными.Как заявил газете на условиях анонимности один из сотрудников Сената США, Комитет по международным отношениям одобрил несколько поставок критически важных перехватчиков противовоздушной обороны, которые до сих пор не были переданы Украине, что вызывает беспокойство по поводу задержек в предоставлении помощи, уже одобренной Конгрессом.Кроме того, в Сенате также рассматривают возможность проведения расследований в отношении компании SpaceX в связи с перебоями в работе спутников. Также в Сенате обратились к компаниям, вовлечённым в операции с российским дизельным топливом, с просьбой сохранить документы на случай возможных расследований Конгресса. Таким образом, противники Трампа в Конгрессе решили использовать против американского президента даже "дизельную сделку", которая призвана облегчить жизнь в т.ч. и рядовым американцам, страдающим от высоких цен на топливо.Об опасениях Запада — в статье Никиты Волковича "Со страхом смотрят под ноги: чего боится Запад после операций России в СВО"

https://ukraina.ru/20261023/ostalos-tolko-posochuvstvovat-ukrainskiy-biznes-okonchatelno-umiraet-1084005385.html

https://ukraina.ru/20261023/zelenskiy-zrya-ne-uchil-istoriyu--teper-ona-emu-mstit-1084025367.html

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эксклюзив, хроники, дональд трамп, илон маск, украина, сша, россия, сенат, пентагон, нпз