Конгрессмены просят Пентагон о помощи Киеву и угрожают Трампу. Хроника событий на утро 24 октября - 24.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261024/kongressmeny-prosyat-pentagon-o-pomoschi-kievu-i-ugrozhayut-trampu-khronika-sobytiy-na-utro-24-oktyabrya-1084034661.html
Конгрессмены просят Пентагон о помощи Киеву и угрожают Трампу. Хроника событий на утро 24 октября
Конгрессмены просят Пентагон о помощи Киеву и угрожают Трампу. Хроника событий на утро 24 октября - 24.10.2026 Украина.ру
Конгрессмены просят Пентагон о помощи Киеву и угрожают Трампу. Хроника событий на утро 24 октября
Члены Конгресса США призвали Пентагон восстановить доступ к спутниковой связи Starlink для украинских военных. Американские сенаторы решили шантажировать Белый дом, требуя помощи Украине
2026-10-24T09:17
2026-10-24T09:47
эксклюзив
хроники
дональд трамп
илон маск
украина
сша
россия
сенат
пентагон
нпз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/10/1083220778_0:39:1350:798_1920x0_80_0_0_e31cc279107433c5c08cfa239a624d9b.jpg
Члены Конгресса США призвали министра обороны Пита Хэгсета и Пентагон продлить контракт в рамках программы Starshield, а также восстановить доступ Украины к спутниковой связи Starlink и Starshield после недавних сбоев. Обращение подписали члены Демократической и Ресупубликанской партии США двух палат Конгресса: палаты представителей и Сената."Украинские силы используют эти услуги для управления и командования, обмена разведывательными данными, связи на поле боя и эксплуатации беспилотных систем. Любое ухудшение качества услуг — будь то снижение скорости соединения, ограничение покрытия или перебои в доступе — подрывает боеспособность Украины и дает российским войскам оперативное преимущество", — указывалось в обращении.Американские конгрессмены призвали министерство обороны США сохранить покрытие, необходимое Украине для проведения законных военных операций в том числе и над территорией России, а также обеспечить, чтобы переход от коммерческой версии Starlink к государственной программе Starshield состоялся без каких-либо перерывов в предоставлении услуг."Решения относительно доступности услуг, географического покрытия и качества связи не должны оставаться исключительно на усмотрение частного поставщика", — заявили сторонники Украины в американском Конгрессе.Кроме того, они призвали Министерство обороны рассмотреть свои полномочия в соответствии с соответствующим разделом об оборонном производстве, который позволяет федеральному правительству обязывать компании отдавать приоритет государственным заказам."Соединённые Штаты и Европа осуществили значительные инвестиции в оборону Украины &lt;...&gt; Эти инвестиции не должны быть сведены на нет из-за сбоев в работе инфраструктуры связи — от которой зависят украинские силы, — ведь таких сбоев можно было бы избежать", — подытожили проукраинские конгрессмены.В то же время, их призыв противоречит политике президента США Дональда Трампа, который ранее выступил против ударов Украины по российским НПЗ. По сути конгрессмены выступают за то, чтобы у Украины оставалась возможность таких ударов, поскольку в обращении указано, что у Киева должна оставаться связь и над территорией России.При этом сам Трамп ранее сообщил, что американский бизнесмен Илон Маск вернул Украине доступ к спутниковой связи Starlink."Звонил ли я или звонил кто-то другой – это не имеет никакого значения. Думаю, главное то, что он (Маск — Ред.) его вернул", – заявил президент США, комментируя публикацию The Wall Street Jounal о том, что он позвонил Маску и призвал отменить ограничения на скорость Starlink.Источники WSJ уточнили, что вскоре после разговора Трампа и Маска спутниковая связь для украинских военных стала работать лучше. При этом ряд источников отмечал, что полностью её функционал не восстановился.А вот украинские власти упорно твердят, что Украина осталась без связи. Так, советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что с Украины не снимали ограничений на работу спутников Starlink."Мы видим тот же лимит. То есть на данный момент ничего не изменилось", — написал Литвин в соцсети Х в комментарии к заметке одного из СМИ.При этом, по информации издания Politico, Демпартия США рассматривает возможные расследования в отношении Маска и его компаний, если ей удастся вернуть контроль над Конгрессом по итогам ноябрьских выборов. Одним из таких расследований может быть и расследование роли Маска в ограничении спутниковой связи для украинских военных.Шантаж сенаторовКак сообщила газета The New York Times со ссылкой на трёхчеловек, знакомых с ходом обсуждений, республиканцы и демократы в Сенате сообщили высокопоставленным чиновникам Белого дома, что будут блокировать рассмотрение кандидатур Трампа, находящихся на рассмотрении в Конгрессе, до тех пор, пока администрация не обеспечит восстановление критически важных возможностей спутниковой связи, которыми пользуются украинские военные.Этот шаг, о котором рассказали источники издания на условиях анонимности, усилит двухпартийное противостояние Белому дому.По информации издания, открытое противостояние начнётся во время сессии Конгресса, оставшейся до истечения срока полномочий, запланированной на период после промежуточных выборов, когда, как ожидается, республиканцы будут пытаться утвердить десятки кандидатов Трампа до истечения срока полномочий нынешнего состава Конгресса.Издание отмечает, что эта позиция подчеркнула углубление разногласий между Белым домом и Конгрессом США по поводу России.Конгрессмен-республиканец из Пенсильвании Брайан Фицпатрик пригрозил добиться увольнения американских чиновников, ответственных за сбои в работе сети, и сокращения бюджетов их ведомств, заявив, что сомневается в том, что эти проблемы были случайными.Как заявил газете на условиях анонимности один из сотрудников Сената США, Комитет по международным отношениям одобрил несколько поставок критически важных перехватчиков противовоздушной обороны, которые до сих пор не были переданы Украине, что вызывает беспокойство по поводу задержек в предоставлении помощи, уже одобренной Конгрессом.Кроме того, в Сенате также рассматривают возможность проведения расследований в отношении компании SpaceX в связи с перебоями в работе спутников. Также в Сенате обратились к компаниям, вовлечённым в операции с российским дизельным топливом, с просьбой сохранить документы на случай возможных расследований Конгресса. Таким образом, противники Трампа в Конгрессе решили использовать против американского президента даже "дизельную сделку", которая призвана облегчить жизнь в т.ч. и рядовым американцам, страдающим от высоких цен на топливо.Об опасениях Запада — в статье Никиты Волковича "Со страхом смотрят под ноги: чего боится Запад после операций России в СВО"
https://ukraina.ru/20261023/ostalos-tolko-posochuvstvovat-ukrainskiy-biznes-okonchatelno-umiraet-1084005385.html
https://ukraina.ru/20261023/zelenskiy-zrya-ne-uchil-istoriyu--teper-ona-emu-mstit-1084025367.html
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/10/1083220778_73:0:1273:900_1920x0_80_0_0_8e354465ef5751b423a59de98a956e44.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, дональд трамп, илон маск, украина, сша, россия, сенат, пентагон, нпз
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Илон Маск, Украина, США, Россия, сенат, Пентагон, НПЗ

Конгрессмены просят Пентагон о помощи Киеву и угрожают Трампу. Хроника событий на утро 24 октября

09:17 24.10.2026 (обновлено: 09:47 24.10.2026)
 
© AP / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© AP / J. Scott Applewhite
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Члены Конгресса США призвали Пентагон восстановить доступ к спутниковой связи Starlink для украинских военных. Американские сенаторы решили шантажировать Белый дом, требуя помощи Украине
Члены Конгресса США призвали министра обороны Пита Хэгсета и Пентагон продлить контракт в рамках программы Starshield, а также восстановить доступ Украины к спутниковой связи Starlink и Starshield после недавних сбоев. Обращение подписали члены Демократической и Ресупубликанской партии США двух палат Конгресса: палаты представителей и Сената.
"Украинские силы используют эти услуги для управления и командования, обмена разведывательными данными, связи на поле боя и эксплуатации беспилотных систем. Любое ухудшение качества услуг — будь то снижение скорости соединения, ограничение покрытия или перебои в доступе — подрывает боеспособность Украины и дает российским войскам оперативное преимущество", — указывалось в обращении.
Американские конгрессмены призвали министерство обороны США сохранить покрытие, необходимое Украине для проведения законных военных операций в том числе и над территорией России, а также обеспечить, чтобы переход от коммерческой версии Starlink к государственной программе Starshield состоялся без каких-либо перерывов в предоставлении услуг.
"Решения относительно доступности услуг, географического покрытия и качества связи не должны оставаться исключительно на усмотрение частного поставщика", — заявили сторонники Украины в американском Конгрессе.
Кроме того, они призвали Министерство обороны рассмотреть свои полномочия в соответствии с соответствующим разделом об оборонном производстве, который позволяет федеральному правительству обязывать компании отдавать приоритет государственным заказам.
"Соединённые Штаты и Европа осуществили значительные инвестиции в оборону Украины <...> Эти инвестиции не должны быть сведены на нет из-за сбоев в работе инфраструктуры связи — от которой зависят украинские силы, — ведь таких сбоев можно было бы избежать", — подытожили проукраинские конгрессмены.
- РИА Новости, 1920, 23.10.2026
Вчера, 16:47
Осталось только посочувствовать: украинский бизнес окончательно умираетПоддержать энергетическую устойчивость, нарастив финансирование программы прямых грантов и субсидий на приобретение энергетического оборудования и компенсации топлива. Возобновить военное страхование, создав работоспособный государственный механизм. Ввести мораторий на проверки и обеспечить фискальную стабильность на несколько лет вперёд...
В то же время, их призыв противоречит политике президента США Дональда Трампа, который ранее выступил против ударов Украины по российским НПЗ. По сути конгрессмены выступают за то, чтобы у Украины оставалась возможность таких ударов, поскольку в обращении указано, что у Киева должна оставаться связь и над территорией России.
При этом сам Трамп ранее сообщил, что американский бизнесмен Илон Маск вернул Украине доступ к спутниковой связи Starlink.
"Звонил ли я или звонил кто-то другой – это не имеет никакого значения. Думаю, главное то, что он (Маск — Ред.) его вернул", – заявил президент США, комментируя публикацию The Wall Street Jounal о том, что он позвонил Маску и призвал отменить ограничения на скорость Starlink.
Источники WSJ уточнили, что вскоре после разговора Трампа и Маска спутниковая связь для украинских военных стала работать лучше. При этом ряд источников отмечал, что полностью её функционал не восстановился.
А вот украинские власти упорно твердят, что Украина осталась без связи. Так, советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что с Украины не снимали ограничений на работу спутников Starlink.
"Мы видим тот же лимит. То есть на данный момент ничего не изменилось", — написал Литвин в соцсети Х в комментарии к заметке одного из СМИ.
При этом, по информации издания Politico, Демпартия США рассматривает возможные расследования в отношении Маска и его компаний, если ей удастся вернуть контроль над Конгрессом по итогам ноябрьских выборов. Одним из таких расследований может быть и расследование роли Маска в ограничении спутниковой связи для украинских военных.
- РИА Новости, 1920, 23.10.2026
Вчера, 18:11
Зеленский зря не учил историю – теперь она ему мститСтатья президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" увидела свет 12 июля 2021 года, бросив вызов украинской националистической пропаганде и обозначив идеологическую рамку будущей СВО. Прошло пять с лишком лет. Зеленский ответил…
Шантаж сенаторов
Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на трёхчеловек, знакомых с ходом обсуждений, республиканцы и демократы в Сенате сообщили высокопоставленным чиновникам Белого дома, что будут блокировать рассмотрение кандидатур Трампа, находящихся на рассмотрении в Конгрессе, до тех пор, пока администрация не обеспечит восстановление критически важных возможностей спутниковой связи, которыми пользуются украинские военные.
Этот шаг, о котором рассказали источники издания на условиях анонимности, усилит двухпартийное противостояние Белому дому.
По информации издания, открытое противостояние начнётся во время сессии Конгресса, оставшейся до истечения срока полномочий, запланированной на период после промежуточных выборов, когда, как ожидается, республиканцы будут пытаться утвердить десятки кандидатов Трампа до истечения срока полномочий нынешнего состава Конгресса.
Издание отмечает, что эта позиция подчеркнула углубление разногласий между Белым домом и Конгрессом США по поводу России.
Конгрессмен-республиканец из Пенсильвании Брайан Фицпатрик пригрозил добиться увольнения американских чиновников, ответственных за сбои в работе сети, и сокращения бюджетов их ведомств, заявив, что сомневается в том, что эти проблемы были случайными.
Как заявил газете на условиях анонимности один из сотрудников Сената США, Комитет по международным отношениям одобрил несколько поставок критически важных перехватчиков противовоздушной обороны, которые до сих пор не были переданы Украине, что вызывает беспокойство по поводу задержек в предоставлении помощи, уже одобренной Конгрессом.
Кроме того, в Сенате также рассматривают возможность проведения расследований в отношении компании SpaceX в связи с перебоями в работе спутников.
Также в Сенате обратились к компаниям, вовлечённым в операции с российским дизельным топливом, с просьбой сохранить документы на случай возможных расследований Конгресса. Таким образом, противники Трампа в Конгрессе решили использовать против американского президента даже "дизельную сделку", которая призвана облегчить жизнь в т.ч. и рядовым американцам, страдающим от высоких цен на топливо.
Об опасениях Запада — в статье Никиты Волковича "Со страхом смотрят под ноги: чего боится Запад после операций России в СВО"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиДональд ТрампИлон МаскУкраинаСШАРоссиясенатПентагонНПЗ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:03Starlink разблокирован: ВСУ проверяют связь после снятия лимита в 160 км/ч
09:33Дело Пышного и пышные похороны режима личной власти Зеленского
09:27Исчезающая нация: минус 500 тысяч за лето на 73 тысячи новорожденных
09:17Конгрессмены просят Пентагон о помощи Киеву и угрожают Трампу. Хроника событий на утро 24 октября
08:24"На следующем круге ты 300!": как наши бойцы осваивают мотоциклы в зоне СВО
08:00Матей (Мачей) Срыйковский: хроникёр, придумавший "Киевскую Русь"
07:19"Мэр-мародёр": как Кличко убивает Киев и почему его не снимут с должности
06:30Ростислав Ищенко: Зеленский сделал все для того, чтобы США захотели примерно наказать Украину
06:22"Виталик, ты гений!": Ищенко рассказал, как Кличко продвигают в президенты Украины
06:03Украину полностью разрушат. А Зеленский собрался править вечно
05:30Starlink на метеозондах у границы: эксперт раскрыл, как Зеленский обманывал США
04:30"Дипстрайки" не взлетят: Кнутов раскрыл, какие дроны ВСУ затронут ограничения Starlink
20:30"Звездный щит" мимо Украины: почему Киеву не дали полноценный доступ к Starshield
19:44Украина – якорь европейского милитаризма
19:30Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья
19:00Андрей Сидоров: Трамп возобновит поддержку Украины, если после выборов в США решит, что ему это выгодно
18:42Российский газ — в Европу: Трамп резко поменял тактику по Украине
18:30Наступление на Павлоград: военный эксперт назвал главное условие для удара ВС РФ
18:23"Ты не настоящий!" Киевские людоловы поймали студента и бусифицировали его
18:22Социальное предпринимательство, фестиваль "Звёзды над Донбассом". 23 октября 2026 года, вечерний эфир 53:23
Лента новостейМолния