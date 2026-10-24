Почему Зеленский заговорил об уступках и какие непопулярные меры пора принять уже сейчас – Евстафьев - 24.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261024/pochemu-zelenskiy-zagovoril-ob-ustupkakh-i-kakie-nepopulyarnye-mery-pora-prinyat-uzhe-seychas--evstafev-1084042248.html
Почему Зеленский заговорил об уступках и какие непопулярные меры пора принять уже сейчас – Евстафьев
Почему Зеленский заговорил об уступках и какие непопулярные меры пора принять уже сейчас – Евстафьев - 24.10.2026 Украина.ру
Почему Зеленский заговорил об уступках и какие непопулярные меры пора принять уже сейчас – Евстафьев
В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" говорим о ключевых тенденциях в геополитике, а также об итогах, которые принесла уходящая... Украина.ру, 24.10.2026
2026-10-24T16:44
2026-10-24T16:44
видео
украина
запад
киев
дмитрий евстафьев
владимир зеленский
дональд трамп
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/18/1084041870_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4808c8485af7aa7d44b30e0734d38cb.png
В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" говорим о ключевых тенденциях в геополитике, а также об итогах, которые принесла уходящая неделя для переговорного трека по Украине. Что меняется в сознании европейцев и чего они пока ещё не понимают? На что нацелился Трамп? Как Путин всего одной фразой разрушил планы Запада? Какие "непопулярные решения" пора принимать уже сейчас и что начинают осознавать даже в Киеве?Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Смотрите его авторскую программу "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле. ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir Дмитрий Евстафьев в МАХ: https://max.ru/dimonundmir
украина
запад
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/18/1084041870_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3fe952ebe889bbb9b21936f5c5f1d221.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, запад, киев, дмитрий евстафьев, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, видео
Видео, Украина, Запад, Киев, Дмитрий Евстафьев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру

Почему Зеленский заговорил об уступках и какие непопулярные меры пора принять уже сейчас – Евстафьев

16:44 24.10.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" говорим о ключевых тенденциях в геополитике, а также об итогах, которые принесла уходящая неделя для переговорного трека по Украине.

Что меняется в сознании европейцев и чего они пока ещё не понимают? На что нацелился Трамп? Как Путин всего одной фразой разрушил планы Запада? Какие "непопулярные решения" пора принимать уже сейчас и что начинают осознавать даже в Киеве?

Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

Смотрите его авторскую программу "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.

ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir
Дмитрий Евстафьев в МАХ: https://max.ru/dimonundmir
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаЗападКиевДмитрий ЕвстафьевВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:52"Миллионы не ошибаются": Гордон* снова оказался в топе русофобов
16:44Почему Зеленский заговорил об уступках и какие непопулярные меры пора принять уже сейчас – Евстафьев
16:00Дальневосточный город Черновцы и забытое "Сердце Бонивура"
15:35Кому служила Галицкая армия: на Украине снимут сериал о предательской истории УГА
15:33Выпал смертельный жребий: украинские власти придумали, как отправить на фронт больше рабочих
15:01Вечер в хутор: бусификация ради любви, табор против ТЦК, штурм стриптиз-клубов во Львове
14:57Раздвоение Зеленского. Как глава украинского режима эксплуатирует свою болезнь
14:42Злостный неплательщик: сбежавший из России Лёва Би-2* может лишиться квартиры
14:02Перемирие ради эвакуации: режим тишины в Алёшках затронет гуманитарные маршруты
14:00"Угроза номер один": Украина и Европа в ужасе от российского "Рассвета"
13:41На трассе "Новороссия" в Крыму атакован пассажирский автобус
13:35Русофоб Сикорский поманил Трампа Нобелевской премией мира
12:19"Мы уничтожали всё": командир "Спарты" "Малыш" об освобождении Доброполья
12:07Блэкаут не по расписанию: Киев погружается во тьму
12:00История на радио: Владимир Дегтярёв – хозяин шахтёрского края 21:55
11:50Пять лет за геолокацию: на Украине сажают за сообщения о ТЦК
11:27Европейские Storm Shadow оборвали жизнь трех человек в Орле
10:41Потушить было трудно: сгорела резиденция Гитлера
10:36Друг Трампа, враг Москвы: зачем Европе Стубб-посредник?
10:03Starlink разблокирован: ВСУ проверяют связь после снятия лимита в 160 км/ч
Лента новостейМолния