Почему Зеленский заговорил об уступках и какие непопулярные меры пора принять уже сейчас – Евстафьев
В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" говорим о ключевых тенденциях в геополитике, а также об итогах, которые принесла уходящая неделя для переговорного трека по Украине.
Что меняется в сознании европейцев и чего они пока ещё не понимают? На что нацелился Трамп? Как Путин всего одной фразой разрушил планы Запада? Какие "непопулярные решения" пора принимать уже сейчас и что начинают осознавать даже в Киеве?
Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
Смотрите его авторскую программу "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.
ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir
Дмитрий Евстафьев в МАХ: https://max.ru/dimonundmir
Что меняется в сознании европейцев и чего они пока ещё не понимают? На что нацелился Трамп? Как Путин всего одной фразой разрушил планы Запада? Какие "непопулярные решения" пора принимать уже сейчас и что начинают осознавать даже в Киеве?
Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
Смотрите его авторскую программу "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.
ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir
Дмитрий Евстафьев в МАХ: https://max.ru/dimonundmir
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