https://ukraina.ru/20261024/pochemu-zelenskiy-zagovoril-ob-ustupkakh-i-kakie-nepopulyarnye-mery-pora-prinyat-uzhe-seychas--evstafev-1084042248.html

Почему Зеленский заговорил об уступках и какие непопулярные меры пора принять уже сейчас – Евстафьев

Почему Зеленский заговорил об уступках и какие непопулярные меры пора принять уже сейчас – Евстафьев - 24.10.2026 Украина.ру

Почему Зеленский заговорил об уступках и какие непопулярные меры пора принять уже сейчас – Евстафьев

В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" говорим о ключевых тенденциях в геополитике, а также об итогах, которые принесла уходящая... Украина.ру, 24.10.2026

2026-10-24T16:44

2026-10-24T16:44

2026-10-24T16:44

видео

украина

запад

киев

дмитрий евстафьев

владимир зеленский

дональд трамп

украина.ру

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В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" говорим о ключевых тенденциях в геополитике, а также об итогах, которые принесла уходящая неделя для переговорного трека по Украине. Что меняется в сознании европейцев и чего они пока ещё не понимают? На что нацелился Трамп? Как Путин всего одной фразой разрушил планы Запада? Какие "непопулярные решения" пора принимать уже сейчас и что начинают осознавать даже в Киеве?Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Смотрите его авторскую программу "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле. ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir Дмитрий Евстафьев в МАХ: https://max.ru/dimonundmir

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видео, украина, запад, киев, дмитрий евстафьев, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, видео