https://ukraina.ru/20261024/minenergo-rasskazalo-o-situatsii-v-krymu-donbasse-i-novorossii-1084043447.html

Минэнерго рассказало о ситуации в Крыму, Донбассе и Новороссии

Минэнерго рассказало о ситуации в Крыму, Донбассе и Новороссии - 24.10.2026 Украина.ру

Минэнерго рассказало о ситуации в Крыму, Донбассе и Новороссии

Минэнерго России сообщило о работе энергетиков над восстановлением электроснабжения на юге страны

2026-10-24T17:59

2026-10-24T17:59

2026-10-24T17:59

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запорожская область

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минэнерго

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Как отмечалось в заявлении Минэнерго, "в результате внешнего воздействия на объекты энергетической инфраструктуры в Республике Крым, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках часть потребителей осталась без электроснабжения"."Минэнерго России совместно с региональными органами власти и энергетическими компаниями в оперативном порядке ведёт работу по ликвидации последствий атаки и восстановлению подачи электроэнергии", – указывалось в заявлении.Там же объяснялось, что для обеспечения устойчивой работы энергосистемы и поэтапного восстановления электроснабжения действуют графики временного отключения потребления электроэнергии."Социально значимые объекты подключаются к резервным источникам питания. Аварийные работы будут продолжаться до полного устранения последствий происшествия. Минэнерго в штабном режиме осуществляет контроль за проведением восстановительных работ", – подытожили в Минэнерго.Ранее, утром 24 октября, глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о том, что на полуострове вводят ограничения на подачу воды и электричества."В связи с аварией на магистральных энергосетях за пределами нашего региона, которая произошла в результате вражеской атаки БПЛА, в Республике Крым вводится ограничение на подачу электроэнергии и воды", – отметил Аксёнов в 10:30.Он подчеркнул, что все службы находятся на местах. Актуальные графики отключений планировали опубликовать позднее на официальных информационных ресурсах профильных ведомств и администраций."Прошу крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", – подытожил Аксёнов.О проблемах с электроэнергией сообщил и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Причиной, по его словам, стала атака украинских дронов на магистральные энергосети за пределами Запорожской области."Понимаю, что Запорожская область находится в вынужденном режиме графиков подачи электроснабжения и очередная атака создает сложности со стабильностью систем, но прошу всех сохранять спокойствие, работы идут и не будут останавливаться до стабилизации обстановки", – призвал Балицкий.Он также подчеркнул, что работы по восстановлению находятся на особом контроле федерального центра.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская область, сергей аксенов, евгений балицкий, россия, крым, минэнерго