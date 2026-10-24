Минэнерго рассказало о ситуации в Крыму, Донбассе и Новороссии - 24.10.2026 Украина.ру
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Минэнерго рассказало о ситуации в Крыму, Донбассе и Новороссии
Минэнерго рассказало о ситуации в Крыму, Донбассе и Новороссии - 24.10.2026 Украина.ру
Минэнерго рассказало о ситуации в Крыму, Донбассе и Новороссии
Минэнерго России сообщило о работе энергетиков над восстановлением электроснабжения на юге страны
2026-10-24T17:59
2026-10-24T17:59
новости
запорожская область
сергей аксенов
евгений балицкий
россия
крым
минэнерго
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Как отмечалось в заявлении Минэнерго, "в результате внешнего воздействия на объекты энергетической инфраструктуры в Республике Крым, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках часть потребителей осталась без электроснабжения"."Минэнерго России совместно с региональными органами власти и энергетическими компаниями в оперативном порядке ведёт работу по ликвидации последствий атаки и восстановлению подачи электроэнергии", – указывалось в заявлении.Там же объяснялось, что для обеспечения устойчивой работы энергосистемы и поэтапного восстановления электроснабжения действуют графики временного отключения потребления электроэнергии."Социально значимые объекты подключаются к резервным источникам питания. Аварийные работы будут продолжаться до полного устранения последствий происшествия. Минэнерго в штабном режиме осуществляет контроль за проведением восстановительных работ", – подытожили в Минэнерго.Ранее, утром 24 октября, глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о том, что на полуострове вводят ограничения на подачу воды и электричества."В связи с аварией на магистральных энергосетях за пределами нашего региона, которая произошла в результате вражеской атаки БПЛА, в Республике Крым вводится ограничение на подачу электроэнергии и воды", – отметил Аксёнов в 10:30.Он подчеркнул, что все службы находятся на местах. Актуальные графики отключений планировали опубликовать позднее на официальных информационных ресурсах профильных ведомств и администраций."Прошу крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", – подытожил Аксёнов.О проблемах с электроэнергией сообщил и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Причиной, по его словам, стала атака украинских дронов на магистральные энергосети за пределами Запорожской области."Понимаю, что Запорожская область находится в вынужденном режиме графиков подачи электроснабжения и очередная атака создает сложности со стабильностью систем, но прошу всех сохранять спокойствие, работы идут и не будут останавливаться до стабилизации обстановки", – призвал Балицкий.Он также подчеркнул, что работы по восстановлению находятся на особом контроле федерального центра.
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новости, запорожская область, сергей аксенов, евгений балицкий, россия, крым, минэнерго
Новости, Запорожская область, Сергей Аксенов, Евгений Балицкий, Россия, Крым, Минэнерго

Минэнерго рассказало о ситуации в Крыму, Донбассе и Новороссии

17:59 24.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСитуация с энергоснабжением Крыма
Ситуация с энергоснабжением Крыма - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Минэнерго России сообщило о работе энергетиков над восстановлением электроснабжения на юге страны
Как отмечалось в заявлении Минэнерго, "в результате внешнего воздействия на объекты энергетической инфраструктуры в Республике Крым, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках часть потребителей осталась без электроснабжения".
"Минэнерго России совместно с региональными органами власти и энергетическими компаниями в оперативном порядке ведёт работу по ликвидации последствий атаки и восстановлению подачи электроэнергии", – указывалось в заявлении.
Там же объяснялось, что для обеспечения устойчивой работы энергосистемы и поэтапного восстановления электроснабжения действуют графики временного отключения потребления электроэнергии.
"Социально значимые объекты подключаются к резервным источникам питания. Аварийные работы будут продолжаться до полного устранения последствий происшествия. Минэнерго в штабном режиме осуществляет контроль за проведением восстановительных работ", – подытожили в Минэнерго.
Ранее, утром 24 октября, глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о том, что на полуострове вводят ограничения на подачу воды и электричества.
"В связи с аварией на магистральных энергосетях за пределами нашего региона, которая произошла в результате вражеской атаки БПЛА, в Республике Крым вводится ограничение на подачу электроэнергии и воды", – отметил Аксёнов в 10:30.
Он подчеркнул, что все службы находятся на местах. Актуальные графики отключений планировали опубликовать позднее на официальных информационных ресурсах профильных ведомств и администраций.
"Прошу крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", – подытожил Аксёнов.
О проблемах с электроэнергией сообщил и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Причиной, по его словам, стала атака украинских дронов на магистральные энергосети за пределами Запорожской области.
"Понимаю, что Запорожская область находится в вынужденном режиме графиков подачи электроснабжения и очередная атака создает сложности со стабильностью систем, но прошу всех сохранять спокойствие, работы идут и не будут останавливаться до стабилизации обстановки", – призвал Балицкий.
Он также подчеркнул, что работы по восстановлению находятся на особом контроле федерального центра.
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