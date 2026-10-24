https://ukraina.ru/20261024/milliony-ne-oshibayutsya-gordon-snova-okazalsya-v-tope-rusofobov-1084042059.html

"Миллионы не ошибаются": Гордон* снова оказался в топе русофобов

"Миллионы не ошибаются": Гордон* снова оказался в топе русофобов - 24.10.2026 Украина.ру

"Миллионы не ошибаются": Гордон* снова оказался в топе русофобов

Украинский шоумен, основатель интернет-издания "Гордон" Дмитрий Гордон* третий год подряд занимает первое место по количеству подписчиков в рейтинге украинских YouTube-блогеров, освещающих конфликт и социально-политические события

2026-10-24T16:52

2026-10-24T16:52

2026-10-24T16:52

новости

россия

украина

одесса

стерненко

сбу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/103234/62/1032346269_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3ab50ef4fc0e62a2e059eb4246088cef.jpg

Как сообщил украинский сервис "Слово и дело", каналы основателя интернет-издания "Гордон" Дмитрия Гордона* третий год подряд собирают больше всего просмотров. В этом году они собрали 5,9 млрд просмотров. Это больше, чем у следующих пяти блогеров.Так, у канала "В гостях у Гордона*" 4,55 млн подписчиков – на 2,3% больше, чем в прошлом году. Другой канал журналиста – "Дмитрий Гордон*" - увеличил количество подписчиков на 2,9% – до 3,65 млн. Совокупное количество просмотров его видео превысила 5,8 млрд, а совокупное количество подписок на два YouTube-канала шоумена достигло 8,2 млн.Вторым в рейтинге стал канал Дмитрия Комарова "Мир наизнанку" с 4,28 млн подписчиков, что на 1,7% больше, чем год тому назад. Третье место занял сотрудничающий с СБУ пропагандист Владимир Золкин с 2,31 млн подписчиков. А вот его аудитория сократилась на 0,4%.Четвёртое место занял советник бывшего министра обороны Украины Сергей Стерненко с 2,19 млн подписчиков. Прирост его аудитории составил 4,8%. Пятое же место заняла Рамина Эсхакзай c 1,5 млн подписчиком и ростом аудитории на 1,4%.Ранее Гордон*, не раз отпускавший уничижительные комментарии в адрес жителей России, вынужден был признать успехи России."Русские быстро учатся. Разбирают наши дроны, смотрят, что мы придумываем... А в реактивных они пошли дальше нас, это тоже надо признать... Мы провтыкали реактивные русские дроны", — признал он в октябре.Также шоумена обеспокоило развитие российской космической программы."Я не хочу никого пугать, но это я вам говорю, ссылаясь на самых больших наших командиров. Если они (российская сторона. — Ред.) смогут развернуть систему "Рассвет", то мы все будем как в тире… Любые заводы, фабрики, любые предприятия... Это недопустимая история!" — подчёркивал Гордон*.Он известен своим экспрессивным поведением. Так, в 2019 году он пригрозил "вырвать кадык" заместителю председателя Кировоградского областного совета Игорю Степуре, который ранее призывал к ликвидации Гордона* из-за его невосторженного отзыва о лидере украинских националистов Степане Бандере. Гордон* призвал политика приехать и сказать ему в глаза это, если у Степуры "смелости хватит".Другие участники рейтинга блогеров также весьма одиозные персонажи. Так, телеведущему Комарову в апреле 2022 года запретили въезд в Россию сроком на 5 лет.Блогер Золкин прославился тому, что благодаря сотрудничеству с СБУ получил доступ к военнопленным, с которыми он стал записывать интервью. При этом Золкин часто морально давит на своих собеседников, пользуясь тем, что последние находятся в плену.Стерненко обвинялся в убийстве человека в Одессе, а также в торговле наркотиками и присвоении средств, пожертвованных украинцами армии.А Эсхакзай прославилась множеством агрессивных комментариев в адрес России, русских и российских пленных. * Признан в России иноагентом. Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20261024/komu-sluzhila-galitskaya-armiya-na-ukraine-snimut-serial-o-predatelskoy-istorii-uga-1084041253.html

россия

украина

одесса

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, одесса, стерненко, сбу