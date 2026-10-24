https://ukraina.ru/20261024/dalnevostochnyy-gorod-chernovtsy-i-zabytoe-serdtse-bonivura-1083961552.html

Дальневосточный город Черновцы и забытое "Сердце Бонивура"

Дальневосточный город Черновцы и забытое "Сердце Бонивура" - 24.10.2026 Украина.ру

Дальневосточный город Черновцы и забытое "Сердце Бонивура"

21 октября 1969 года на Центральном телевидении СССР начался премьерный показ четырёхсерийного художественного фильма "Сердце Бонивура". Это была историко-революционная драма о комсомольце, погибшем на завершающем этапе Гражданской войны в Приморье

2026-10-24T16:00

2026-10-24T16:00

2026-10-24T16:00

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история

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1920-ые

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В тот период фильмы подобной тематики были, что называется, на подъёме. В 1967-68 годах прошли три важные юбилейные даты: соответственно, 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции, 50 лет со дня создания Красной Армии и 50 лет Ленинскому комсомолу.Советский кинематограф просто не мог не откликнуться на череду юбилеев. Юбилейные фильмы снимались по заказу Госкомитета по телевидению и радиовещанию, и по поручению Комитета по кинематографии при Совмине СССР, а также по планам республиканских киностудий.Результатом стало появление множества кинокартин разных жанров – от "истернов" вроде "Белого солнца пустыни" и "Неуловимых мстителей", до байопиков ("Сергей Лазо", "Николай Бауман") и полномасштабных кинодрам ("Шестое июля"). От детских фильмов типа "Армии Трясогузки" до трагедий, вроде "Служили два товарища". К чести советских кинематографистов надо отметить, что большинство из фильмов "на заданную тему" по праву вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Не смотря на жёсткие идеологические рамки, они смогли избежать схематичности и условностей, создав по-настоящему сильные образы, как героев Советской власти, так и её противников.Фильм "Сердце Бонивура" в этом смысле не стал исключением. Более того: он стал более чем популярным. Настолько, что через два года уже не на телеэкраны, а в широкий кинопрокат вышла киноверсия телевизионного фильма – случай редчайший в истории советского кино! В прокате киноверсия собрала немногим больше 10 млн зрителей. Для СССР результат был средненький, но… ведь это была перемонтированная телеверсия, то есть, почти все доходы можно смело записывать в чистую прибыль.Есть у фильма и ещё одна интересная особенность. Он был снят на киностудии имени Довженко. В то время республиканский национализм и местечковость уже достаточно хорошо укрепились в УССР, что не могло не сказаться на тематике фильмов студии. "Довженковцы" с неохотой шли на запуск кинопродукции, тематически не связанной с Украиной, а также на запуск картин режиссёрами из других республик.Эти местечковые наклонности руководства киностудии без внимания Москвы впоследствии не остались, а потому в 1973 году её руководителя Василия Васильевича Цвиркунова с треском сняли. В формулировке было вежливо и обтекаемо сказано – "за этнографические наклонности".Но в 1968 году, когда киностудия получила из Москвы заказ на четырёхсерийку "Сердце Бонивура", он ещё ею руководил. Картина к Украине не относилась никаким боком: и сам герой не украинец, и действие происходит в Приморье. Для киевской киностудии того времени – нонсенс. Но это был заказ из Москвы, спорить с которым было решительно невозможно. Правда, снимал кино уже вполне известный в СССР режиссёр, урождённый одессит Марк Евсеевич Орлов. Позже он опять-таким именно на Довженко снимет один из лучших фильмов киностудии и советского детективного жанра "Человек в проходном дворе", с Украиной тоже никак не связанный.Фильм "Сердце Бонивура" создан по одноименному роману писателя-дальневосточника Дмитрия Дмитриевича Нагишкина. В основе лежит реальная биография комсомольца-подпольщика и партизана Виталия Борисовича Баневура. Так как Нагишкин, оставив основные вехи биографии, всё-таки добавил в романе художественного вымысла, он счёл необходимым изменить фамилию героя. Это и избавляло от возможных упрёков в искажении биографии героя, и обобщало образ, делая его более эпичным. Собственно, этот же приём использовал и Борис Полевой в "Повести о настоящем человеке" (Маресьев-Мересьев). Фильм достаточно точно следует роману, и это в данном случае особенно важно.Нагишкин родился в 1909 году, то есть, во время Гражданской войны на Дальнем Востоке ему было 9-13 лет. А это возраст, когда детские впечатления навсегда остаются в памяти. Взрослея, он всё время общался с непосредственными свидетелями и участниками событий. До начала тридцатых годов в тех краях других людей, в общем-то и не было, во всяком случае, на свободе. То есть, он знал, о чём писал, и давал психологически, эмоционально и исторически правдивую картину происходящего.Итак, Приморье, 1922 год. Уже необычно для советского кинематографа и интересно для зрителей, так как война в Забайкалье, на Амуре и в Приморье находилась как бы на периферии исторического сознания масс. В литературе основными источниками были "Разгром" Фадеева и "Даурия" Седых, в кино – "Волочаевские дни" 1938 года, ну и, естественно, песня "По долинам и по взгорьям". Фильмы "Владивосток-18" и "Даурия" появятся сильно позже. В общем, речь шла о малоизвестном периоде Гражданской войны. Если учесть, что советские историографы так и не пришли к единому мнению, когда же и где закончилась Гражданская война – в 1920 в Крыму или в 1922 году на Дальнем Востоке*, то и вправду, для советского телезрителя тема была новой.Герой фильма – комсомолец-подпольщик Виталий Бонивур воюет с белыми: устраивает диверсии, ведёт пропагандистскую деятельность, в конце-концов попадает в плен, и там, в плену под пытками погибает. Дальневосточная тайга Киевской киностудией снималась в украинских лесах, а Владивосток и прочие населенные пункты – в Черновцах и на Буковине. Это объяснимо: фильм телевизионный, а значит, бюджет небольшой, и снаряжать киноэкспедицию в Приморье было делом неподъёмным. А для республиканской киностудии ещё и нежелательным.Бонивура сыграл звезда того времени Лев Прыгунов – актёр с яркой героической внешностью, безусловно талантливый и харизматичный. До Бонивура он уже работал в одиннадцати фильмах, так что и опыт, и мастерство у него были. Не было всесоюзной славы, и она на него обрушилась сразу после выхода фильма на экраны, потому что Прыгунов сыграл яркого живого, настоящего человека, а не ходульного персонажа, не облегченную версию Павла Корчагина.Позже, когда Прыгунов, следуя моде времени, решил стать антисоветчиком, он вспоминал, что вообще-то был в чёрных списках, его было запрещено снимать аж с 1964 года ввиду неблагонадёжности. Конечно-конечно, верим. Правда, в 1966 году его выпустили в Румынию отчего-то играть в советско-румынском фильме "Туннель". Что для неблагонадёжного было невозможно. А чуть позже – играть героя-комсомольца, что было еще невозможнее для человека, числящегося в "чёрных списках". Но чего только в жизни не бывает.Прыгунов о своей роли говорил так:"Это классический герой-одиночка, который нужен во все времена. Но вы не найдёте ни одной статьи об этом фильме. Его показывали по телевидению, и в каждой школе потом возникли отряды Бонивура. Но через год после выпуска картины проходил фестиваль телевизионных фильмов, где среди представленных трех работ "Сердца Бонивура" не было. Он оказался слишком живым персонажем, в то время как Советской власти нужны были только мёртвые герои".Такое ощущение, что Прыгунов даже сам не осознал, какой творческой удачей стал для него этот образ. Ну, а чем дальше, тем больше сам актёр прибавлял подробностей. Что это фантом, придуманный советской пропагандой, и не более того, что он не хотел сниматься…Первое сообщение о гибели прототипа – Виталия Баневура – появилось в дальневосточной газете "Красное знамя" ещё в 1922 году, а в 1925 году писатель Виктор Кин самостоятельно исследовал историю Баневура, изложив результаты на страницах "Комсомольской правды". Т.е., в существовании героя никто не сомневался. Разница была в оценке его роли в подпольном движении на Дальнем Востоке, и в обстоятельствах гибели. Впрочем, в главном совпадали все: он был зверски убит белоказаками в плену. Вполне вероятно, что такие подробности, как вырванное из груди сердце и вырезанная на теле звезда – вымысел. Но не обязательно. Война на Дальнем Востоке шла с невероятной жестокостью и когда уже после победы красных проводились эксгумации для перезахоронения, следы изуверских пыток обнаруживались очень часто.Т.о., история Бонивура в исполнении Льва Прыгунова – это официоз, но ни в коем случае не фальшивка. Собственно, изменив всего одну букву в фамилии, автор романа придал образу собирательный характер. Ну а уже современные высказывания самого Прыгунова о своём герое… пусть это останется на его совести.Ещё одной несомненной творческой удачей стал образ врага Бонивура – ротмистра Караева в исполнении блистательного Петра Глебова. Умный, безжалостный, жестокий. Собственно, на противостоянии двух образов и строится весь фильм. И в финале мы видим погибающего Бонивура, которого по приказу Караева казаки, подвесив на дыбе, медленно сжигают на костре. Бонивур погибает. Караев остаётся жить, но…Блестящим режиссёрским приёмом стали кадры, завершающие фильм. Торжества, посвященные 50-летию ВЛКСМ на Красной площади. Кто победил – зрителю понятно без слов. Да, через 30 лет история Гражданской войны будет трактоваться уже иначе, но тогда – для тех лет и той идеологии – фильм был выстроен безупречно. А вопрос, кто тогда был прав, кто виноват – остался открытым.Если же говорить о качестве фильма, как кинопроизведения – оно не менее безупречно. Прекрасно вылепленные образы и партизан, и казаков, и комсомольцев, и крестьян – типажи вполне узнаваемые и знакомые любому, кто видел хронику и фото тех лет. А сам фильм остался превосходным памятником великой эпохи великого советского кинематографа.* В учебнике по истории СССР для 9 класса Берхина и Федосова 1982 года издания, по которому учились автор и редактор статьи, соответствующий раздел называется "Советская страна в период интервенции империалистических государств и гражданской войны (1918-1920)". В нём же указывается, что "Гражданская война победоносно закончилась и на Дальнем Востоке" (не "война на Дальнем Востоке закончилась…") в 1922-м. – Ред.

https://ukraina.ru/20230514/1046143009.html

https://ukraina.ru/20260104/dersu-uzala-geopolitika-ostavshayasya-za-kadrom-1073969999.html

https://ukraina.ru/20260201/duma-o-britanke-edinstvennyy-film-o-bashtanskoy-respublike-1919-goda-1075057721.html

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