https://ukraina.ru/20250625/strategicheskaya-lovushka-dlya-tegerana-ekspert-o-tom-chto-budet-esli-iran-zakhochet-zablokirovat-proliv-1064224385.html

"Стратегическая ловушка для Тегерана": эксперт о том, что будет, если Иран захочет заблокировать пролив

"Стратегическая ловушка для Тегерана": эксперт о том, что будет, если Иран захочет заблокировать пролив - 25.06.2025 Украина.ру

"Стратегическая ловушка для Тегерана": эксперт о том, что будет, если Иран захочет заблокировать пролив

Попытка Ирана заблокировать Ормузский пролив нанесет основной ущерб китайской экономике, а не американской Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

2025-06-25T03:30

2025-06-25T03:30

2025-06-25T03:30

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ближний восток

нефть

экономика

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"Самое мощное оружие, которое готов использовать Иран, это блокировка Ормузского пролива. Если нефть поднимется на уровень 150 долларов и продержится там несколько месяцев, то у Трампа будут большие внутренние проблемы", — заявил эксперт.Зубец подчеркнул парадоксальность ситуации: "Но большая часть нефти идет в Китай и страны юго-восточной Азии, которые к Ирану относятся хорошо. Наказывать своих сторонников было бы странно".Собеседник Украина.ру пояснил: "Иран может попытаться заблокировать пролив, но нужно понимать: 80% иранской нефти идет в Китай и страны Азии. Это стратегическая ловушка для Тегерана".Даже кратковременный кризис ударит по экономикам азиатских стран, которые являются основными потребителями ближневосточной нефти. Для Китая это будет особенно чувствительно.Полный текст интервью "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему ирано-изральского кофликта в материале Виктории Титовой: "Израиль против Ирана. Перемирие или поражение? И если поражение, то чье?"

https://ukraina.ru/20250623/dmitriy-drobnitskiy-tramp-khotel-otdelatsya-bombardirovkoy-irana-no-netanyakhu-ne-pozvolit-obyavit-1064190451.html

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новости, иран, китай, азия, алексей зубец, дональд трамп, виктория титова, ближний восток, нефть, экономика, война, конфликт, главные новости