"Стратегическая ловушка для Тегерана": эксперт о том, что будет, если Иран захочет заблокировать пролив
© РИА Новости . Антон Быстров / Перейти в фотобанкГраффити с изображением основателя Исламской Республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни на одной из улиц в Тегеране.
Попытка Ирана заблокировать Ормузский пролив нанесет основной ущерб китайской экономике, а не американской Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
"Самое мощное оружие, которое готов использовать Иран, это блокировка Ормузского пролива. Если нефть поднимется на уровень 150 долларов и продержится там несколько месяцев, то у Трампа будут большие внутренние проблемы", — заявил эксперт.
Зубец подчеркнул парадоксальность ситуации: "Но большая часть нефти идет в Китай и страны юго-восточной Азии, которые к Ирану относятся хорошо. Наказывать своих сторонников было бы странно".
Собеседник Украина.ру пояснил: "Иран может попытаться заблокировать пролив, но нужно понимать: 80% иранской нефти идет в Китай и страны Азии. Это стратегическая ловушка для Тегерана".
"Реальная блокировка пролива потребует огромных ресурсов, а коалиция во главе с США быстро развернет операцию по разблокированию", — добавил эксперт, оценивая перспективы такого сценария.
Даже кратковременный кризис ударит по экономикам азиатских стран, которые являются основными потребителями ближневосточной нефти. Для Китая это будет особенно чувствительно.
Полный текст интервью "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.
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