"Принеси мяч": Мадьяр сравнил дипломатию Украины с деревенским футболом - 22.09.2026 Украина.ру
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"Принеси мяч": Мадьяр сравнил дипломатию Украины с деревенским футболом
"Принеси мяч": Мадьяр сравнил дипломатию Украины с деревенским футболом - 22.09.2026 Украина.ру
"Принеси мяч": Мадьяр сравнил дипломатию Украины с деревенским футболом
Премьер Венгрии Петер Мадьяр в соцсети Х образно объяснил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге причины, по которым Будапешт отказался вступать в новое региональное объединение "Карпатская восьмерка", сравнив международную дипломатию Киева с организацией матча в деревне
2026-09-22T09:36
2026-09-22T09:49
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В комментариях под публикацией Сибиги Мадьяр привел метафору о жителях соседней деревни, которые без предупреждения собрали команду, объявили незнакомого человека ее участником, а в довершение потребовали, чтобы тот принес мяч. Премьер-министр добавил, что попытки включить суверенную страну в какие-либо международные союзы без предварительного согласования и официального одобрения с ее стороны являются абсолютно неприемлемыми.Этой дискуссии в комментариях предшествовало заявление Мадьяра накануне, где он сообщил об отклонении украинского приглашения в "Карпатскую восьмерку". Руководитель МИД Украины Андрей Сибига в ответ выразил удивление и назвал высказывания венгерского лидера излишне оскорбительными для Киева.Проект "Карпатская восьмерка" представляет собой новое региональное объединение, созданное по инициативе Украины в сентябре 2026 года. Сейчас участниками этой структуры являются Польша, Румыния, Сербия, Чехия, Австрия и Словакия.Подробнее - в материале Отчаянно сражаются за европейские деньги: что нужно знать о "Карпатской восьмёрке" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, венгрия, мадьяр, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Венгрия, Мадьяр, Украина.ру

"Принеси мяч": Мадьяр сравнил дипломатию Украины с деревенским футболом

09:36 22.09.2026 (обновлено: 09:49 22.09.2026)
 
© AP / Denes ErdosПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© AP / Denes Erdos
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Премьер Венгрии Петер Мадьяр в соцсети Х образно объяснил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге причины, по которым Будапешт отказался вступать в новое региональное объединение "Карпатская восьмерка", сравнив международную дипломатию Киева с организацией матча в деревне
В комментариях под публикацией Сибиги Мадьяр привел метафору о жителях соседней деревни, которые без предупреждения собрали команду, объявили незнакомого человека ее участником, а в довершение потребовали, чтобы тот принес мяч.
Премьер-министр добавил, что попытки включить суверенную страну в какие-либо международные союзы без предварительного согласования и официального одобрения с ее стороны являются абсолютно неприемлемыми.
Этой дискуссии в комментариях предшествовало заявление Мадьяра накануне, где он сообщил об отклонении украинского приглашения в "Карпатскую восьмерку". Руководитель МИД Украины Андрей Сибига в ответ выразил удивление и назвал высказывания венгерского лидера излишне оскорбительными для Киева.
Проект "Карпатская восьмерка" представляет собой новое региональное объединение, созданное по инициативе Украины в сентябре 2026 года. Сейчас участниками этой структуры являются Польша, Румыния, Сербия, Чехия, Австрия и Словакия.
Подробнее - в материале Отчаянно сражаются за европейские деньги: что нужно знать о "Карпатской восьмёрке" на сайте Украина.ру.
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