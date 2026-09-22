https://ukraina.ru/20260922/prinesi-myach-madyar-sravnil-diplomatiyu-ukrainy-s-derevenskim-futbolom-1083347434.html

"Принеси мяч": Мадьяр сравнил дипломатию Украины с деревенским футболом

"Принеси мяч": Мадьяр сравнил дипломатию Украины с деревенским футболом - 22.09.2026 Украина.ру

"Принеси мяч": Мадьяр сравнил дипломатию Украины с деревенским футболом

Премьер Венгрии Петер Мадьяр в соцсети Х образно объяснил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге причины, по которым Будапешт отказался вступать в новое региональное объединение "Карпатская восьмерка", сравнив международную дипломатию Киева с организацией матча в деревне

2026-09-22T09:36

2026-09-22T09:36

2026-09-22T09:49

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В комментариях под публикацией Сибиги Мадьяр привел метафору о жителях соседней деревни, которые без предупреждения собрали команду, объявили незнакомого человека ее участником, а в довершение потребовали, чтобы тот принес мяч. Премьер-министр добавил, что попытки включить суверенную страну в какие-либо международные союзы без предварительного согласования и официального одобрения с ее стороны являются абсолютно неприемлемыми.Этой дискуссии в комментариях предшествовало заявление Мадьяра накануне, где он сообщил об отклонении украинского приглашения в "Карпатскую восьмерку". Руководитель МИД Украины Андрей Сибига в ответ выразил удивление и назвал высказывания венгерского лидера излишне оскорбительными для Киева.Проект "Карпатская восьмерка" представляет собой новое региональное объединение, созданное по инициативе Украины в сентябре 2026 года. Сейчас участниками этой структуры являются Польша, Румыния, Сербия, Чехия, Австрия и Словакия.Подробнее - в материале Отчаянно сражаются за европейские деньги: что нужно знать о "Карпатской восьмёрке" на сайте Украина.ру.

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