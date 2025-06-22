https://ukraina.ru/20250622/aleksey-zubets-ssha-udarami-po-iranu-sozdali-pretsedent-kotoryy-rossiya-mozhet-ispolzovat-na-ukraine-1064158265.html

Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине

Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине - 22.06.2025 Украина.ру

Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине

Если произойдет полная дискредитация религиозного режима в Иране, то там может случиться революция как результат уступок, связанных с договоренностями с США. Хороших решений у иранской власти нет. Но нет хороших решений и у Трампа.

2025-06-22T18:27

2025-06-22T18:27

2025-06-22T18:29

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец.США в ночь на 22 июня нанесли удары по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Исфахане и Фордо. Самолеты B-2 сбросили на них не менее шести 15-тонных противобункерных бомб, а подлодки выпустили около 30 крылатых ракет Tomahawk.- Алексей Николаевич, какие причины могли заставить Трампа принять это решение: экономические, геополитические или внутриполитические?- Все-таки геополитические. Риск того, что Иран со временем, обладая программами по обогащению урана, может выйти на создание ядерного оружия. Это изменило бы всю конфигурацию политики на Ближнем Востоке.Иран стал бы центральным государство этого региона, а не США или Израиль. При этом известно, что у Ирана нет атомной бомбы, но ее создание возможно.Нынешний шанс на уничтожение ядерной программы Ирана уникальный, второго такого не будет. Иранцы больше не позволили бы израильтянам создать на своей территории базы дронов, поставить глушилки возле ПВО, создать сеть агентов. Когда Израиль разоружил Иран, уничтожив его ПВО, США решили нанести удар, даже если есть понимание, что Иран и не делает сегодня ядерное оружие.А что касается внутренней политики, то здесь ситуация более интересная. Около 60% американцев, по данным соцопросов, против втягивания США в конфликт с Ираном. Трамп шел на выборы под лозунгом прекратить все войны.С другой стороны в Америке очень мощное произраильское лобби в Конгрессе. Если Израиль сможет его мобилизовать, это поможет Трампу добиваться принятия экономических законов. То есть он меняет начало войны и поддержку Израиля на поддержку произраильского лобби. Удастся ли эта комбинация, посмотрим.- Все же обороноспособность Ирана еще окончательно не подорвана. Утром был нанесен ракетный удар по Тель-Авиву. Иран может еще заблокировать Ормузский пролив.- Самое мощное оружие, которое готов использовать Иран, это блокировка Ормузского пролива. Если нефть поднимется на уровень 150 долларов и продержится там несколько месяцев, то у Трампа будут большие внутренние проблемы.Но большая часть нефти идет в Китай и страны юго-восточной Азии, которые к Ирану относятся хорошо. Наказывать своих сторонников было бы странно.Эксперты полагают, что военная мощь Ирана подорвана, и он проиграл войну в первый же день благодаря операции по внедрению израильской агентуры на его территорию. Наверняка сейчас за кулисами идет торг о выходе из этой войны.Провести наземную операцию против Ирана ни Израиль, ни США не могут, но нанести критический ущерб и вбомбить страну в каменный век могут.У принимающих решения людей возникает вопрос, стоит ли риск гуманитарной катастрофы продолжения конфликта. Возможно, какие-то соглашения будут достигнуты, посмотрим.Но американцы и израильтяне оказались гораздо хитрее и предусмотрительнее, чем многие считали. У нас многие рассчитывали, что Иран сумеет отбиться, но не сумел. Израиль сейчас контролирует его воздушное пространство.Если произойдет полная дискредитация религиозного режима в Иране, то там может случиться революция как результат уступок, связанных с договоренностями с США. Хороших решений у иранской власти нет. Но нет хороших решений и у Трампа.Кроме того, нам часто рассказывали, что украинские АЭС это священная корова, и если вы их тронете, то станете изгоями для всего мира.Но никто не предлагает объявить санкции Израилю и США за удары по ядерным объектам Ирана, которые ведут к риску ядерного заражения. Видимо, и в России пора принять такое решение. Если остановить три АЭС на Украине, то война закончится через несколько месяцев. Это лучший способ остановить украинскую войну, потому что на них держится вся экономика Украины. Для этого даже не надо бить по реакторам, как израильтяне, достаточно вывести из строя градирни. Без охладительных систем АЭС работать не могут.- Вы не верите в большую ближневосточную войну. Но означает ли поражение Ирана и поражение России в этом регионе планеты?- Иран никогда не стремился быть другом России. Когда аятоллы пришли к власти в 1979 году Советский Союз хотел с ними дружить. Но в Иране решили, что США это "большой сатана", а СССР – "меньший сатана". После распада СССР у Ирана тоже не было желания дружить с Россией в отличие от Северной Кореи.Налаживание отношений началось, когда Иран понял, что его скоро будут бомбить. В военной сфере у нас нет договора о сотрудничестве. То есть поражение Ирана это не поражение России.Для нас это отдельная война, не мы ее организовали. Иран с нами не советовался по вопросам переговоров с США.Гораздо больший ущерб будет нанесен Китаю, для которого Иран стратегический партнер и основной поставщик нефти. То, что Иран поставили на колени, для Китая сильный удар, разрушение сети союзников, которую китайцы создавали много лет по всему миру. Для России это неприятная история, но эти события надо использовать. Как я уже говорил, прецедент атаки на АЭС и ядерные объекты создан американцами и израильтянами.Коротко о том, что пишет иностранная пресса об ударах США по Ирану - "Что пишут зарубежные СМИ об ударах США по Ирану"

https://ukraina.ru/20250622/polunochnyy-molot-v-ssha-rasskazali-chem-nanosili-udary-iranu-1064157218.html

https://ukraina.ru/20250622/cindrom-22-iyunya-ssha-udarili-po-iranu-1064154667.html

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, иран, сша, россия, дональд трамп, алексей зубец, израиль, китай, нефть, украина, аэс