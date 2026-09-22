"Нескрываемое наслаждение": Мирошник иронично прокомментировал объятия Зеленского с Макроном в Нью-Йорке - 22.09.2026 Украина.ру
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"Нескрываемое наслаждение": Мирошник иронично прокомментировал объятия Зеленского с Макроном в Нью-Йорке
"Нескрываемое наслаждение": Мирошник иронично прокомментировал объятия Зеленского с Макроном в Нью-Йорке - 22.09.2026 Украина.ру
"Нескрываемое наслаждение": Мирошник иронично прокомментировал объятия Зеленского с Макроном в Нью-Йорке
Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник иронично отреагировал на встречу Владимира Зеленского с Эмманюэлем Макроном в Нью-Йорке. Об этом 22 сентября он написал в Телеграм-канале
2026-09-22T10:01
2026-09-22T10:01
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"В Нью-Йорке они встретились! Нескрываемое наслаждение", — написал дипломат.Пост сопровождают фотографии, на которых украинский и французский лидеры крепко пожимают руки и обнимают друг друга с улыбками.Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским 22 сентября в Нью-Йорке. Киев намерен обсудить мирное урегулирование, энергетику и дополнительную военную помощь.8 сентября в Нью-Йорке открылась 81-я сессия Генассамблеи ООН. Общие прения пройдут с 22 по 26 сентября и 28 сентября. Россию будет представлять Сергей Лавров, его выступление ожидается 26 сентября.Макрон выразил готовность работать с США над согласованием моратория на удары по украинской инфраструктуре.Подробнее - в материале Макрон желает подтолкнуть Трампа "к правильным решениям" по Украине и России на сайте Украина.ру.
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новости, нью-йорк, россия, киев, эммануэль макрон, мирошник, оон, украина.ру, владимир зеленский
Новости, Нью-Йорк, Россия, Киев, Эммануэль Макрон, Мирошник, ООН, Украина.ру, Владимир Зеленский

"Нескрываемое наслаждение": Мирошник иронично прокомментировал объятия Зеленского с Макроном в Нью-Йорке

10:01 22.09.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник иронично отреагировал на встречу Владимира Зеленского с Эмманюэлем Макроном в Нью-Йорке. Об этом 22 сентября он написал в Телеграм-канале
"В Нью-Йорке они встретились! Нескрываемое наслаждение", — написал дипломат.
Пост сопровождают фотографии, на которых украинский и французский лидеры крепко пожимают руки и обнимают друг друга с улыбками.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским 22 сентября в Нью-Йорке. Киев намерен обсудить мирное урегулирование, энергетику и дополнительную военную помощь.
8 сентября в Нью-Йорке открылась 81-я сессия Генассамблеи ООН. Общие прения пройдут с 22 по 26 сентября и 28 сентября. Россию будет представлять Сергей Лавров, его выступление ожидается 26 сентября.
Макрон выразил готовность работать с США над согласованием моратория на удары по украинской инфраструктуре.
Подробнее - в материале Макрон желает подтолкнуть Трампа "к правильным решениям" по Украине и России на сайте Украина.ру.
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