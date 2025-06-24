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Израиль против Ирана. Перемирие или поражение? И если поражение, то чье?

Израиль против Ирана. Перемирие или поражение? И если поражение, то чье? - 24.06.2025 Украина.ру

Израиль против Ирана. Перемирие или поражение? И если поражение, то чье?

Война как шоу, мир как фарс. Так можно назвать миротворческие усилия Дональда Трампа, который помирил Иран и Израиль в соцсетях. Предварительно, правда, атаковав ядерный объект Исламского государства.

2025-06-24T13:08

2025-06-24T13:08

2025-06-24T13:09

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израиль

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Нынешний ближневосточный кризис показал, как изменились правила ведений войны, и как будут развиваться вооруженные конфликты в будущем. Все как в компьютерной игре, с той лишь разницей, что люди гибнут по-настоящему по обе стороны конфликта. Анализом происходящего поделились эксперты в своих соцсетях.Политолог Максим ЖаровПоследние посты Трампа про "12-часовое перемирие" между Ираном и Израилем "после истечения 6 часов для завершения последних операций" заставили многих усомниться в его вменяемости. Но на самом деле началась классическая "волынка" — как в треке ХАМАС-Израиль. Это когда условный Стив Уиткофф через своих катарских друзей-девелоперов, общающихся, видимо, с прозападной частью иранской власти (Пезешкиан), получает как бы согласие на предложение о "перемирии". Но потом аятолу Хаменеи "долго не могут найти" и по прошествии времени это как бы согласие дезавуируется. Стив Уиткофф сначала сообщает Трампу о как бы согласии иранцев "мириться" (и он пишет эти свои посты про "перемирие"), а потом тот же Уиткофф сообщает, что Иран "соскочил" и Трамп опять будет писать, что "не против свержения власти в Иране". Это выглядит действительно абсурдно и весьма сюрно. Но таково сейчас устройство Трамповой власти в Америке и поэтому происходят такие дикие "качели".Сенатор Алексей ПушковК вопросу о Третьей мировой войне, о начале которой так любят рассуждать некоторые публицисты, словно ждут не дождутся ее начала. Некоторые особо нетерпеливые разглядели начало такой войны на Ближнем Востоке. Но есть ли для этого основания? Мировые войны отличались тем, что в них было вовлечено большое число государств с разных континентов, а также крупные вооруженные силы, как минимум, с двух сторон. В ходе первой и второй мировых войн между собой сражались коалиции стран, противостоящих друг другу в Европе, в Африке и в Азии. Ничего подобного на Ближнем Востоке мы сейчас не видим: нет масштабных коалиций, изменился и характер войны. Израиль и Иран воюют друг с другом, обмениваясь угрозами и ракетными и бомбовыми ударами. Однако ни та, ни другая сторона не способны оккупировать другую. США подключились к ударам по ядерным объектам Ирана, но вряд ли горят желанием отправлять туда свою армию и оккупировать Иран. Но даже если до этого дойдет, и такая попытка американцами предпринята будет, то, во-первых, успех для США не гарантирован, а во-вторых, и это не будет стартом Третьей мировой. Это будет региональная война США и Израиля против Ирана и оставшихся у него близких союзников типа хуситов или проиранских формирований в Ираке. Удары Ирана по американским базам или перекрытие Ормузского пролива останутся региональными явлениям. Хотя они и могут иметь глобальные экономические последствия, Ближний Восток в силу ограниченного характера противостояния никак не может стать "колыбелью" Третьей мировой войны. Если же под Третьей мировой иметь в виду сумму региональных военных конфликтов, как уже идущих в мире, так и потенциальных, то такой подход искажает понятие мировой войны, а само использование этого термина отражает скорее эмоциональную оценку фазы острой нестабильности, которую переживают некоторые регионы, чем является точным определением происходящего.Оппозиционный украинский политик, международник Олег ВолошинС самого начала было ясно, что никто из участников не заинтересован в затяжном конфликте. Менее всего, кстати, Израиль. Он проводил именно что специальную военную операцию, изначально ограниченную по задачам и масштабу. Можно сколько угодно рассуждать о том, что "завтра Иран восстановится, и все по новой". Но даже поверхностный взгляд на историю Израиля свидетельствует, что его борьба - это всегда гонка со временем. В этот раз Тель-Авив его выиграл достаточно, чтоб считать себя победителем. В сам проект возрождения древнего Израиля на давно заселенных мусульманами землях заложена системная ошибка. Удивительно не то, что ему непросто приходится. А то, что он до сих пор существует и наносит своим врагам столь болезненные удары.Журналист Максим ЮсинПафоса много, но что в сухом остатке? Иранский режим удержался. Все разговоры о его свержении теперь забыты. Он затаил злобу и жаждет мести, которая, как известно, подается холодной. Раненый зверь вдвойне опасен. И вот теперь главный вопрос — стоила ли игра свеч? Но вопрос этот будут задавать своему премьеру уже израильтяне…Кандидат политических наук Александр СемёновВыглядит всё, конечно же, абсолютно нереально и абсурдно. Но тем не менее, всё это происходит на наших глазах. Фарс становится неотъемлемой частью мировой политики. Но только и во время фарса люди продолжают гибнуть ничуть ни меньше, чем в старые - добрые "серьезные" времена. И весь этот водевиль ещё вряд ли закончился. Представляется, что мы в завязке сюжета, а вовсе не в развязке.Американист Алексей НаумовДавайте будем честны: Израиль проиграл в конфликте с Ираном. Как я и предполагал вчера, стороны решили прекратить огонь — Иран предпринял атаки для сохранения лица, США этот пас приняли. Но что в итоге? Израиль начал эту кампанию с двумя целями: ликвидировать ядерную программу Ирана или добиться смены режима в стране. Ни одна из этих целей не была реализована, а Тегерану как стороне обороняющейся достаточно было лишь просто выстоять. Даже если значительная часть ядерной программы уничтожена, Иран сохранил обогащенный уран, технические компетенции и политический режим — при наличии политической воли эта ядерная программа может быть восстановлена в среднесрочной перспективе. Более того — Иран увидел, что Израиль может нанести удар в любой момент, и только атомное оружие может быть гарантией безопасности. Позиции радикалов внутри страны, безусловно, стали сильнее.О других деталях ирано-израильского конфликта - в статье "США дали Ирану 48 часов. Почему решающие двое суток настали именно сейчас?"

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эксклюзив, израиль, иран, сша, дональд трамп, стив уиткофф, алексей пушков, соцсети, эксперты