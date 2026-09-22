"От встреч мы никогда не отказывались": стало известно, когда пройдут переговоры Рубио и Лаврова - 22.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260922/ot-vstrech-my-nikogda-ne-otkazyvalis-stalo-izvestno-kogda-proydut-peregovory-rubio-i-lavrova-1083348613.html
"От встреч мы никогда не отказывались": стало известно, когда пройдут переговоры Рубио и Лаврова
"От встреч мы никогда не отказывались": стало известно, когда пройдут переговоры Рубио и Лаврова - 22.09.2026 Украина.ру
"От встреч мы никогда не отказывались": стало известно, когда пройдут переговоры Рубио и Лаврова
Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио ожидается 23 сентября в Нью-Йорке. Об этом 22 сентября заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов
2026-09-22T11:00
2026-09-22T11:00
новости
россия
сша
нью-йорк
сергей лавров
марко рубио
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/06/1078670056_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0513f506036e2f498d40686ba246c62c.jpg
"Насколько мне известно, встреча Сергея Лаврова с Марко Рубио запланирована на 23 сентября", — отметил дипломат.Отвечая на вопрос о перспективах встреч Лаврова с представителями стран Запада, Логвинов сообщил, что в случае поступления запросов российская сторона рассмотрит их с учётом графика министра."От встреч мы никогда не отказывались", — резюмировал он.Общеполитическая дискуссия 81-й сессии Генассамблеи ООН начинается во вторник в Нью-Йорке. Почти 130 мировых лидеров соберутся в штаб-квартире организации. Общие прения продлятся с 22 по 26 сентября и завершатся 28 сентября.Ранее о переговорах России и США – в материале "Это будет уже совсем другая война": Лавров рассказал о конфликте с Западом и переговорах по Украине
россия
сша
нью-йорк
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/06/1078670056_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_2d47ebaef445c966f719b695b2b20505.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, нью-йорк, сергей лавров, марко рубио, оон
Новости, Россия, США, Нью-Йорк, Сергей Лавров, Марко Рубио, ООН

"От встреч мы никогда не отказывались": стало известно, когда пройдут переговоры Рубио и Лаврова

11:00 22.09.2026
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Читать в
ДзенTelegram
Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио ожидается 23 сентября в Нью-Йорке. Об этом 22 сентября заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов
"Насколько мне известно, встреча Сергея Лаврова с Марко Рубио запланирована на 23 сентября", — отметил дипломат.
Отвечая на вопрос о перспективах встреч Лаврова с представителями стран Запада, Логвинов сообщил, что в случае поступления запросов российская сторона рассмотрит их с учётом графика министра.
"От встреч мы никогда не отказывались", — резюмировал он.
Общеполитическая дискуссия 81-й сессии Генассамблеи ООН начинается во вторник в Нью-Йорке. Почти 130 мировых лидеров соберутся в штаб-квартире организации. Общие прения продлятся с 22 по 26 сентября и завершатся 28 сентября.
Ранее о переговорах России и США – в материале "Это будет уже совсем другая война": Лавров рассказал о конфликте с Западом и переговорах по Украине
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАНью-ЙоркСергей ЛавровМарко РубиоООН
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:40Зеленский после встречи с Макроном заявил о закупках вооружений на кредит ЕС
11:23Мадьяр осадил Киев: украинского нефтехранилища в Венгрии не будет
11:18Выборы на Херсонщине, музей в Алчевске, как ткут ковры в ДНР. 22 сентября 2026 года, утренний эфир 111:22
11:00"От встреч мы никогда не отказывались": стало известно, когда пройдут переговоры Рубио и Лаврова
10:55В клетках и без еды: боец ВСУ показал, как на Украине обращаются с новобранцами
10:40"Ресурсы войны заканчиваются": экономист Кущ предрёк скорый конец конфликта
10:40Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ рвутся к высотам у Великого Бурлука, разрезая на части харьковский котел
10:33ВСУ ударили по Самарской области: есть погибший и раненые
10:10"Цирконы" устроили цунами: Минобороны раскрыло детали сокрушительного удара ВС РФ по Украине
10:01"Нескрываемое наслаждение": Мирошник иронично прокомментировал объятия Зеленского с Макроном в Нью-Йорке
09:58Энергетические войны: Трамп истерит по поводу дизеля, Китай наращивает импорт подсанкционного СПГ
09:45Хорошо забытое старое: комплекс "Пасека" набрасывает на FPV-дроны сетку
09:36"Принеси мяч": Мадьяр сравнил дипломатию Украины с деревенским футболом
09:35"Без условий": новый или старый трюк Зеленого? Хроника событий на утро 22 сентября
09:34ФСБ задержала в Севастополе агента украинской разведки
09:08Ни одного перехвата: ВСУ признали бессилие перед ночным ракетным ударом
09:00Герои СВО: сбил около 100 дронов "Баба-Яга"
09:00"Шебекино не склоняется": на выборы в бронежилетах
08:29Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины
08:29"Наш ангел-хранитель работает сверхурочно": как бойцы, рискуя жизнями, доставляют грузы на линию фронта
Лента новостейМолния