https://ukraina.ru/20260922/ot-vstrech-my-nikogda-ne-otkazyvalis-stalo-izvestno-kogda-proydut-peregovory-rubio-i-lavrova-1083348613.html
"От встреч мы никогда не отказывались": стало известно, когда пройдут переговоры Рубио и Лаврова
"От встреч мы никогда не отказывались": стало известно, когда пройдут переговоры Рубио и Лаврова - 22.09.2026 Украина.ру
"От встреч мы никогда не отказывались": стало известно, когда пройдут переговоры Рубио и Лаврова
Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио ожидается 23 сентября в Нью-Йорке. Об этом 22 сентября заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов
2026-09-22T11:00
2026-09-22T11:00
2026-09-22T11:00
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"Насколько мне известно, встреча Сергея Лаврова с Марко Рубио запланирована на 23 сентября", — отметил дипломат.Отвечая на вопрос о перспективах встреч Лаврова с представителями стран Запада, Логвинов сообщил, что в случае поступления запросов российская сторона рассмотрит их с учётом графика министра."От встреч мы никогда не отказывались", — резюмировал он.Общеполитическая дискуссия 81-й сессии Генассамблеи ООН начинается во вторник в Нью-Йорке. Почти 130 мировых лидеров соберутся в штаб-квартире организации. Общие прения продлятся с 22 по 26 сентября и завершатся 28 сентября.Ранее о переговорах России и США – в материале "Это будет уже совсем другая война": Лавров рассказал о конфликте с Западом и переговорах по Украине
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новости, россия, сша, нью-йорк, сергей лавров, марко рубио, оон
Новости, Россия, США, Нью-Йорк, Сергей Лавров, Марко Рубио, ООН
"От встреч мы никогда не отказывались": стало известно, когда пройдут переговоры Рубио и Лаврова
Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио ожидается 23 сентября в Нью-Йорке. Об этом 22 сентября заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов
"Насколько мне известно, встреча Сергея Лаврова с Марко Рубио запланирована на 23 сентября", — отметил дипломат.
Отвечая на вопрос о перспективах встреч Лаврова с представителями стран Запада, Логвинов сообщил, что в случае поступления запросов российская сторона рассмотрит их с учётом графика министра.
"От встреч мы никогда не отказывались", — резюмировал он.
Общеполитическая дискуссия 81-й сессии Генассамблеи ООН начинается во вторник в Нью-Йорке. Почти 130 мировых лидеров соберутся в штаб-квартире организации. Общие прения продлятся с 22 по 26 сентября и завершатся 28 сентября.