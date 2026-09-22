https://ukraina.ru/20260922/ot-vstrech-my-nikogda-ne-otkazyvalis-stalo-izvestno-kogda-proydut-peregovory-rubio-i-lavrova-1083348613.html

"От встреч мы никогда не отказывались": стало известно, когда пройдут переговоры Рубио и Лаврова

"От встреч мы никогда не отказывались": стало известно, когда пройдут переговоры Рубио и Лаврова - 22.09.2026 Украина.ру

"От встреч мы никогда не отказывались": стало известно, когда пройдут переговоры Рубио и Лаврова

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио ожидается 23 сентября в Нью-Йорке. Об этом 22 сентября заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов

2026-09-22T11:00

2026-09-22T11:00

2026-09-22T11:00

новости

россия

сша

нью-йорк

сергей лавров

марко рубио

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/06/1078670056_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0513f506036e2f498d40686ba246c62c.jpg

"Насколько мне известно, встреча Сергея Лаврова с Марко Рубио запланирована на 23 сентября", — отметил дипломат.Отвечая на вопрос о перспективах встреч Лаврова с представителями стран Запада, Логвинов сообщил, что в случае поступления запросов российская сторона рассмотрит их с учётом графика министра."От встреч мы никогда не отказывались", — резюмировал он.Общеполитическая дискуссия 81-й сессии Генассамблеи ООН начинается во вторник в Нью-Йорке. Почти 130 мировых лидеров соберутся в штаб-квартире организации. Общие прения продлятся с 22 по 26 сентября и завершатся 28 сентября.Ранее о переговорах России и США – в материале "Это будет уже совсем другая война": Лавров рассказал о конфликте с Западом и переговорах по Украине

россия

сша

нью-йорк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, нью-йорк, сергей лавров, марко рубио, оон