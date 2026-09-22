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Мадьяр осадил Киев: украинского нефтехранилища в Венгрии не будет

Мадьяр осадил Киев: украинского нефтехранилища в Венгрии не будет - 22.09.2026 Украина.ру

Мадьяр осадил Киев: украинского нефтехранилища в Венгрии не будет

Глава венгерского правительства Петер Мадьяр опроверг заявления Киева о достижении договоренностей между компанией "Нафтогаз Украины" и венгерским концерном MOL по строительству хранилища для украинских стратегических запасов нефти на территории Венгрии, передает газета Nеpszava

2026-09-22T11:23

2026-09-22T11:23

2026-09-22T11:26

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Выступая в парламенте, премьер-министр категорично заявил, что пока у власти находится правительство его партии "Тиса", подобные объекты не будут возведены ни в приграничных районах, ни в любой другой части страны. Мадьяр уточнил, что подписанный документ является лишь меморандумом о намерениях, описывающим теоретический проект с перспективой реализации через несколько лет, однако при нынешнем руководстве Венгрии этот план осуществлен не будет. Глава кабмина подчеркнул, что переговоры, которые MOL вела с украинской стороной без согласования с государством как владельцем 25-процентной доли компании, абсолютно неприемлемы, о чем он уже лично уведомил председателя концерна Жолта Хернади. В самом концерне MOL оправдали свои действия международной практикой взаимной помощи европейских стран и отметили, что процесс находится на самой начальной стадии изучения технических условий, поэтому правительство о нем не информировали.Ранее украинская сторона объявила о подписании соглашения, рассчитывая на создание мощностей для хранения нефтепродуктов. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил в соцсетях глубокое удивление позицией венгерского премьера. Глава украинского МИД обвинил Будапешт в деструктивном вмешательстве политики в прагматичный бизнес и заявил, что, несмотря на уход Виктора Орбана, прежний курс на обструкционизм и изоляционизм продолжает процветать при новом руководстве Венгрии.О других высказываниях венгерского премьера - в материале "Принеси мяч": Мадьяр сравнил дипломатию Украины с деревенским футболом на сайте Украина.ру.

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